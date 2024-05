AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するための10個のベストプラクティス

AIと会話を交わすのは難しいかもしれません。どのような質問から始めるべきでしょうか?どのように質問を組み立てますか?どのくらいのコンテキストが必要でしょうか?会話により最高かつ最も効率的な結果を得られるでしょうか?

このチュートリアルでは、AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合し、最高の結果を得るためにプロンプトを絞り込む際に役立つ10個のヒントとベストプラクティスをご紹介します。

始める:GitLab Duoチャットを開いたままにしておく

GitLab Duoチャットを使用するための10個のベストプラクティス

ボーナスコンテンツ:

GitLab Duoチャットは、GitLab UI、Web IDE、およびVS CodeなどのサポートされているプログラミングIDEで利用できます。

VS Codeでは、デフォルトの左ペインでGitLab Duoチャットを開くことができます。アイコンを右側のペインにドラッグアンドドロップすることもできます。これにより、コードを書いたり、ファイルツリーを移動したり、Gitアクションを実行したりしている間も、チャットを開いたままにしておくことが可能です。チャットの場所をリセットするには、コマンドパレットを開きます。macOSの場合は[Command] + [Shift] + [P]、Windows/Linuxの場合は[Ctrl] + [Shift] + [P]キーボードショートカットを押し、「View: Reset View Locations」と入力します。以下の短いビデオで、その方法を説明します。

Web IDEとVS Codeは同じフレームワークを共有しています。Web IDEでは同じメソッドを使用でき、より効率的なワークフローを実現できます。

1. 会話を交わす

チャットは会話形式で行うべきであり、検索フォームではありません。

会話の始め方としては、ブラウザでの検索と同様の検索用語から始めて、応答と出力を試してみることをおすすめします。この例では、C#プロジェクトとベストプラクティスから始めましょう。

c#スタートプロジェクトのベストプラクティス

この回答は、C#の幅広いスコープを理解するのには役立ちますが、すぐにベストプラクティスが提供されるわけではありません。次は、同じコンテキストで、より焦点を絞った質問をしてましょう。

C#プロジェクトのプロジェクト構造を示してください。

この回答は役に立ちます。次に、Gitの質問を続けてします。その際、同じ質問構造(何かを表示してほしいと指示する)を使用します。

C#の.gitignoreの例を示してください

CI/CDに進み、C#プロジェクトを構築する方法を尋ねます。

C#プロジェクトを構築するためのGitLab CI/CD設定を表示してください。

この例では、チャットは、具体的な変更をリクエストするよう促しています。.NET SDK 6.0の代わりに、.NET SDK 8.0を使用するようリクエストしましょう。

上記の例では、次を使用してください。.NET SDK 8.0イメージ

CI/CD設定で.NETコマンドラインインターフェース(CLI)が使用されます。もしかしたら、プロジェクトやテストの構造を作成するためのコマンドの効率化にも使えるかもしれません。

CLIでプロジェクトとテスト構造を作成する方法を説明してください

もちろん、これらのコマンドをターミナルで実行することもできますが、引き続きVS Codeを使用したい場合はどうすればよいでしょうか。チャットに尋ねましょう。

VS Codeで新しいターミナルを開く方法を説明してください

2. 効率を上げるためにプロンプトを絞り込む

GitLab Duoチャットを人間と同じように考え、あなたの考えや質問に関してできるだけ多くの文脈を伝えられるよう、文章でやり取りしてください。

ブラウザで頻繁に検索する方は、クエリに対するこのアプローチをご存知かもしれません。質問を組み立て、さらに用語を追加して範囲を絞り込み、たくさんのタブが表示された上で検索を再開します。 ブラウザ検索では、おそらく4つから5つの検索ウィンドウが表示されるでしょう。

c# start project best practices c# .gitignore c# gitlab cicd c# gitlab security scanning c# solutions and projects, application and tests

チャットでの会話でも、同じ戦略を採用することができます。より多くの文脈を加え、会話的なアプローチにする必要があります。GitLab Duoチャットでは、1回の会話リクエストで複数の質問をすることができます。例:上記の検索と同様、新しいC#プロジェクトから始めて、ベストプラクティスを適用し、 .gitignore ファイルを追加し、CI/CDとセキュリティスキャンを設定する必要があります。チャットでは、質問を1つのリクエストにまとめることができます。

VS Codeで空のC#コンソールアプリケーションを作成するにはどうすればよいですか?.gitignoreと.gitlab-ci.ymlの設定をC#用のステップで表示し、GitLabのセキュリティスキャンを追加してください。C#のソリューションとプロジェクトがどのように動作するのかに加え、CLIでテストプロジェクトを追加する方法を説明してください。

この応答で、チャットは会話のフォローアップの質問で具体的な設定例を尋ねるよう提案しています。非同期の練習:フォローアップの質問を作成しましょう。同じチャットセッションでは、コンテキストとして C# を省略することができます。

.gitignoreの例を示してください。CI/CDの設定を示してください。SASTテンプレートを含めてください。

3. プロンプトのパターンに従う

「問題提起し、助けを求めて、追加のリクエストをする」というパターンに従ってください。最初の質問ですべてが思い浮かぶとは限りません。閉塞感を感じないよう、最初は「問題提起、助けを求める」を繰り返すことから始めましょう。

コンプライアンス要件を満たす必要があります。CODEOWNERSと承認ルールの使い始め方を教えてください。

回答は役に立つものの、明らかに一般的な内容です。そこで、チームの設定について具体的な内容を教えてもらうこともできます。

バックエンド、フロントエンド、リリースマネージャーといった異なるチームのCODEOWNERSの例を示してください。

もう1つの方法は、自分が置かれている状況を説明し、意見を求めることです。STARモデル(状況、タスク、アクション、結果)に従うと、会話のようになる可能性があります。

GitLabに統合されたKubernetesクラスターがあります。KubernetesサービスをデプロイするためのYAML設定を生成してください。2つ目のステップとしてGitOpsがどのように動作するかを説明してください。結果を検証する方法は?

4. ローコンテキストコミュニケーションを使用する

回答するために必要な量のコンテキストを提供します。以前の履歴または開かれたソースコードからは、そういった有用なコンテキストが得られない場合もあります。より効率的に質問するために、GitLabのすべてのリモート通信で使用されるローコンテキストコミュニケーションのパターンを適用します。

次の質問の場合、C++プロジェクトにおいて十分なコンテキストを提供できていません。

単に上書きするのではなく、仮想的に上書きする必要がありますか?

代わりに、より多くのコンテキストを追加してみてください。

継承クラスに純粋な仮想関数を実装する場合、仮想関数の上書きを使用する必要がありますか、それとも単に関数の上書きを使用する必要がありますか?コンテキストはC++です。

この例は、GitLab Duoコーヒーチャット:抽象的なデータベース処理のためにC++関数をOOPクラスにリファクタリングするでもご紹介しています。

5. 繰り返す

AIは予測できないものです。想定した結果が返されない場合や、コンテキストが不足しているためソースコードの例や設定スニペットが生成されない場合があります。質問を繰り返し、要件を絞り込んでいくことをおすすめします。

以下の例では、C#アプリケーションを作成します。最初の試行では、アプリケーションタイプを指定しませんでした。C#を使用してコンソール/ターミナルだけでなく、UIアプリケーションも作成できます。また、回答結果には、空のサンプルソースコードも表示されませんでした。2つ目に再度入力するプロンプトでは、「コンソール」と「空」の2つの単語を追加します。

VS CodeでC#アプリケーションを作成するにはどうすればよいですか? VS Codeで空のC#コンソールアプリケーションを作成するにはどうすればよいですか?

プロンプトの結果は異なります。最初の質問への回答内容は、VS Codeウィンドウの手順に従って開始するのに役立ちますが、ソースコードの場所と変更方法は示されません。改良したプロンプトを改めて入力することで、回答内容が修正され、デフォルトのテンプレートを 「hello world」コードで上書きする方法が示されます。

質問の繰り返しと改良の戦略を組み合わせて、アプリケーションコードやテストの例を表示するよう、チャットに依頼することもできます。

VS Codeで空のC#コンソールアプリケーションを作成するにはどうすればよいですか?アプリケーションとテストの例を示してください。

一般的な質問を繰り返します

一般的な技術的質問を尋ねた場合、GitLab Duoチャットでは対応できないことがあります。次のシナリオでは、Javaのビルドツールとフレームワークに関する提案を得ようとしたものの、うまくいきませんでした。この質問への答えはたくさん考えられます。ビルドツールとしてはMaven、Gradleなどがあり、テクノロジースタックや要件によっては100以上のJavaフレームワークがあります。

Java Spring Bootを使った顧客環境に焦点を当てたいとします。

JavaのSpring Bootアプリケーションを作りたいです。プロジェクトの構造を説明し、Hello Worldの例を示してください。

これはすでに素晴らしい結果をもたらしています。非同期の練習として、プロンプトを繰り返し、アプリケーションのデプロイ方法を尋ね、それぞれのステップでさらに改良を加えてください。別の方法として、フォローアップの会話にする方法もあります。

JavaのSpring Bootアプリケーションを作りたいです。プロジェクトの構造を説明し、Hello Worldの例を示してください。CI/CDでアプリケーションをビルドおよびデプロイする方法を示します。 JavaのSpring Bootアプリケーションを作りたいです。プロジェクトの構造を説明し、Hello Worldの例を示してください。コンテナイメージを使用して、CI/CDでアプリケーションをビルドおよびデプロイする方法を示します。 JavaのSpring Bootアプリケーションを作りたいです。プロジェクトの構造を説明し、Hello Worldの例を示してください。コンテナイメージを使用して、CI/CDでアプリケーションをビルドおよびデプロイする方法を示します。GitLabでKubernetesとGitOpsを使用します。

6. 焦らない

1つの単語または短い文章では、[このビデオの例に示すように](https://youtu.be/JketELxLNEw?t=1220)、望ましい結果が得られない場合があります。GitLab Duo Chatは、利用可能なデータから推測を行うことができる場合がありますが、より多くのコンテキストの提供を主張する場合もあります。

例: labels はGitLabのドキュメントの内容に一致します。

[ラベルと応答に関するチャットプロンプト](// images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/1ufVtn5FsVTVmC39DM3deS/4d74ad21f1f54737130ba580ad825d88/image12.png)

質問を問題文に絞り込み、イシューボードの使用法のためのさらなる改良を行います。

GitLabのラベルを説明します。イシューボードで効率的に使用するための例を提供します。

![例と回答を求めるチャットプロンプト](// images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/4PMYNg3t8jpKfXXFvy0gZH/33b634015ecb9575e31f07db9adc7b4f/image21.png)

または、問題文を使い、その後に質問をして、追加の例を尋ねます。

GitLabでラベルを使用する方法が分かりません。さまざまなビューのフィルターにそれらを使用する方法の例を提供してください。これらのビューを例で説明します。

![問題文と回答を含むチャットプロンプト](// images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/2daZluJpFkeffkzllQmUBP/93e88f755d5722a7e0f83e0e211a851b/image10.png)

また、「はい/いいえ」の質問を避け、代わりに特定のコンテキストを追加します。

パフォーマンスのリグレッションを修正するのを手伝ってもらえますか?

![パフォーマンスのリグレッションと応答を修正するための助けを求めるチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/VSHim2STPr6Nf859GlWuM/33d683962f029505e0a66f39185f6ac2/image18.png)

代わりに、プログラミング言語、フレームワーク、テクノロジースタック、および環境を含む、パフォーマンス回帰のコンテキストを提供します。次の例では、数年前の環境を使用していますが、現在でも正確である可能性があります。

私のPHPアプリケーションは、PHP 5.6とMySQL 5.5を使用してパフォーマンスのリグレッションに遭遇します。潜在的な根本原因とそれらに対処する方法を説明してください。このアプリはLinux VMにデプロイされています。

![詳細と回答を含むチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/2WSbgJuRzHorMVKPJMuurf/1e24876aae6debafddea189ca6164c86/image24.png)

7. リセットして再起動

時々、チャット履歴に異なる学習曲線が表示され、フォローアップの質問のコンテキストが間違っている場合があります。または、GitLab Duoチャットが回答を提供できない特定の質問をした可能性があります。生成系AIは予測不可能であり、特定の例を提供する能力も欠けているかもしれませんが、将来の応答でそれらを提供したいと思います(チャットベータで観察)。基礎となる大規模言語モデル(LLM)は、時には無限のループで特定の応答をすることを主張するかもしれません。

VSCodeで空のC#コンソールアプリケーションを作成するにはどうすればよいですか?.gitignoreと.gitlab-ci.ymlの設定をC#用のステップで表示し、GitLabのセキュリティスキャンを追加してください。C#のソリューションとプロジェクトがどのように機能するのか、CLIでテストプロジェクトを追加する方法を説明します。

上記の質問を設定例で尋ねた後、よりカスタマイズされた応答を得るために、質問の範囲を縮小したいと思いました。チャットはコンテキストでチャット履歴を知っており、以前の回答を参照しているため、期待どおりに機能しませんでした。

VSCodeで空のC#コンソールアプリケーションを作成するにはどうすればよいですか?.gitignoreと.gitlab-ci.ymlの設定をC#用のステップで表示してください。

![設定例と応答を求めるチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/c7ExMo8DMLs2QGolIPd6C/504da2be7cbe64fa01a03b6cb00c7c3b/image23.png)

チャットを新しいコンテキストに強制的に追加するには、 /reset をスラッシュ(/) コマンドとして使用してセッションをリセットし、質問を繰り返してより良い結果を得ます。 /clean または /clear を使用して、会話内のすべてのメッセージを削除することもできます。

8. IDEのスラッシュ(/) コマンドで効率化

質問:生成されたコードですか?既存のコードですか?従来のコードですか?

回答:[IDEの /explain スラッシュ(/) コマンド](https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_chat.html#explain-code-in-the-ide)を使用します。

スラッシュ(/) コマンド](https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_chat.html#explain-code-in-the-ide)を使用します。 回答2:より焦点を当てた応答でプロンプトを絞り込む。例: /explainは潜在的な欠点やバグに焦点を当てる

![/explainスラッシュ(/) コマンドのチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/1FSWZABjDb1F883ejugHR8/97162cc6474b93127fba18e1f62cda97/gitlab_duo_chat_slash_commands_explain_01.png)

![洗練されたプロンプトでチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/1i7z6iSJSktgqLGs8PZFg9/3c81c9421b7be03baec6b8db87547114/image6.png)

-質問:読み取れないコードですか?長いスパゲッティコードですか?テストカバレッジはゼロですか?

回答:[IDEの /refactor スラッシュ(/) コマンド](https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_chat.html#refactor-code-in-the-ide)を使用します。 -回答2 :よりターゲットを絞ったアクションのプロンプトを絞り込む。例:オブジェクト指向パターン: /refactor into object-oriented classes with methods and attributes 。

![/refactor slashコマンドのチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/5POcJxOiuWiK2ADBcegkgR/4afa2f60a2310941a77416f1865d500e/image35.png)

![洗練されたプロンプトでチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/5y9JAzISyaUurgWtohTun9/4418ec6efc1a8a2dd66e5609d14b6e99/image30.png)

-質問:テスト可能なコードですが、テストの作成に時間がかかりすぎますか? -回答:[IDEの /tests スラッシュ(/) コマンド](https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_chat.html#write-tests-in-the-ide)を使用します。 -回答2:特定のテストフレームワーク、またはテストターゲットのプロンプトを絞り込む。プロンプトにリファクタリングに焦点を当てるように指示し、次にテストを生成することもできます。 /testsはコードを関数にリファクタリングし、テストを生成することに焦点を当てます

![/testsスラッシュ(/) コマンドのチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/1yhfIQcniJpcocwrYYMRqT/22e2019801e756e8ede9076d5d93ddb5/image29.png)

![洗練されたプロンプトでチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/2VBnvwX2No2Rd7Yad7KMxM/22a311c2cf53cf25d26e6390027fb157/image4.png)

完全な開発ワークフローのより実用的な例は、[GitLab Duoの例](https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_examples.html)のドキュメントで入手できます。

9. スラッシュ(/) コマンドのプロンプトを絞り込む

このブログ記事には、洗練されたプロンプトのヒントがたくさん表示されます。AIを活用したワークフロー効率を向上させるための要素の1つです。スラッシュ(/) コマンドも同様で、GitLab Duoチャットでより良い結果が得られます。

あるお客様は最近、次のように尋ねました。「 /explain を使用したコードの説明は、コード内にコメントを作成できますか?」 答えは「いいえ」です。ただし、チャットプロンプトを使用してフォローアップの質問をしたり、コードコメント形式の要約を求めることができます。言語のコンテキストが必要です。

[curlライブラリを使用したC++ HTTPクライアントコード](https://gitlab.com/gitlab-da/use-cases/ai/ai-workflows/gitlab-duo-prompts/-/blob/5cc9bdd65ee8ee16c548bea0402c18f8209d4d06/chat/slash-commands/c++/cli.cpp)の次の例には、より多くのドキュメントが必要です。コードコメントを追加してコードを説明するためのより洗練された手順を提供し、それをエディターにコピー&ペーストすることで、 /explain プロンプトを絞り込むことができます。

/explainドキュメントを追加し、コードスニペットを書き換えます

![ドキュメントを追加し、コードスニペットと応答を書き換えるためのチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/7MRtMT1kgIOIh0PewiSSSJ/a40d82c9ca40c43d7c6795d67d7e04ea/image13.png)

または、チャットにソースコードを /refactor するように依頼し、洗練されたプロンプトを使用して不足しているコードコメントを生成することもできます。

/refactorはコードのコメントとドキュメントを追加します

![ソースコードをリファクタリングし、コードコメントを生成するためのチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/6b9kAr2A27UKdJoTEUru9E/048b6a9f7946c602ade466e2849cb3ea/image15.png)

10. スラッシュ(/) コマンドでクリエイティブに

チャットプロンプトがソースコードまたはプログラミング言語に関する質問への回答を知らない場合は、スラッシュ(/) コマンド /explain 、 /explain 、 /tests 、およびそれらがコンテキストにどの程度役立つかを確認します。

以下の例では、C++のSQLクエリ文字列が1行で作成されます。読みやすさを高め、将来的にはより多くのデータベース列を追加するには、書式を複数行の文字列に変更すると便利です。

std::string sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL)";

たとえば、次のようにGitLab Duo Chatに尋ねることができます。

複数行を使用してC++で文字列を作成する方法

チャットは、ソースコードの例である説明とオプションで回答することができます。このコンテキストでは、質問は複数行を含む実際の文字列として解釈されます。代わりに、実際の文字列ではなく、複数行でコードを記述することが必要です。

VSCodeとWeb IDEには、追加のコンテキストの代替案があります。問題のソースコードを選択し、右クリックして、[GitLab Duoチャット]> [リファクタリング]に移動します。これにより、チャットプロンプトが開き、 /refactor コードタスクがすぐに開始されます。

ただし、コードタスクは期待される結果をもたらさない可能性があります。1行のSQL文字列をリファクタリングすることは、読みやすさのために複数行を使用すること、定数を作成することなど、多くのことを意味します。

コードタスクには、プロンプトを絞り込むためのオプションがあります。 /refactor コマンドの後にテキストを追加し、GitLab Duoチャットに特定のコードタイプ、アルゴリズム、またはデザインパターンを使用するように指示できます。

もう一度やり直してみましょう。ソースコードを選択し、フォーカスをチャットに変更し、次のプロンプトを入力して、[Enter]を押します。

/refactorを複数行の書き込み文字列に変換します。すべてのC++標準に異なるアプローチを示します。

![複数行の文字列と応答にリファクタリングするためのチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/A2mhrLSH5N10f0Hw8razk/bb5868f7d178d4da3d2ee2855ec0f4ca/image17.png)

ヒント: GitLab Duoのコード提案を使用して、リファクタリング後にソースコードをさらに絞り込むことも、代替の /refactor プロンプトの絞り込みを使用することもできます。

/refactorを複数行の文字列に変換し、さまざまなアプローチを表示する /refactorを複数行の文字列に変換し、生の文字列リテラルを使用しない /refactorを複数行の書き込み文字列に変換します。テーブル名をパラメータ化可能にする

stringstream タイプの代替アプローチは、[GitLab Duoコーヒーチャット:抽象的なデータベース処理のためにC++関数をOOPクラスにリファクタリングする](https://www.youtube.com/watch?v=Z9EJh0J9358 )、[MR差分](https://gitlab.com/gitlab-da/use-cases/ai/gitlab-duo-coffee-chat/gitlab-duo-coffee-chat-2024-01-23/-/commit/7ea233138aed46d77e6ce0d930dd8e10560134eb#4ce01e4c84d4b62df8eed159c2db3768ad4ef8bf_33_35)に示されています。

# 脆弱性の説明

常に機能するとは限りませんが、セキュリティの脆弱性の説明については、 /explain スラッシュ(/) コマンドも尋ねることができます。この例では、[Cコード](https://gitlab.com/gitlab-da/use-cases/ai/ai-workflows/gitlab-duo-prompts/-/blob/5a5f293dfbfac7222ca4013d8f9ce9b462e4cd3a/chat/slash-commands/c/vuln.c)には、strcpy()バッファオーバーフロー、ワールド書き込み可能なファイルアクセス許可、競合条件攻撃などの複数の脆弱性が含まれています。

/このコードに複数の脆弱性がある理由を説明してください

![/コードの複数の脆弱性についてのチャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/5yaB0m0ocrJZj70VREuUk0/525ac7ae7462bfdbeae64ac9fa534dc3/image20.png)

# CコードをRustにリファクタリングする

Rustはメモリの安全性を提供します。 refactor into Rust を使用して、脆弱な[Cコード](https://gitlab.com/gitlab-da/use-cases/ai/ai-workflows/gitlab-duo-prompts/-/blob/5a5f293dfbfac7222ca4013d8f9ce9b462e4cd3a/chat/slash-commands/c/vuln.c)をRustにリファクタリングするようにDuo Chatに依頼できます。より良い結果を得るために、より洗練されたプロンプトで練習してください。

/refactorをRustに変換し、高レベルのライブラリを使用します

![チャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/2T7D2Y5F4RxfEjZeMwzFwj/e2015aeff80c0210089d7dc816b7e96a/image8.png)

ショートカット

これらのショートカットを環境で試してみて、GitLab Duoチャットを使用して非同期を練習してください。

CVEからの脆弱なコードを調べ、 /explain why is this code vulnerable を使用して、それが何をし、どのように修正するかを尋ねます。 ヒント: GitLab Duoチャットのコード説明を利用するには、GitLabでオープンソースプロジェクトをインポートしてください。 レガシーコードの移行計画を支援するために、コードを新しいプログラミング言語にリファクタリングしてみてください。 /refactor into GitLab CI/CD configuration を使用して、Jenkins設定をGitLab CI/CDにリファクタリングすることもできます。

楽しいエクササイズ

クリッピーのように振る舞うよう、チャットを説得してみてください。 ![チャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/7Ina5Pl649a9MkHUOiFDJt/45c7d5e732e004bfae744732f4469d23/image22.png)

GitLabのミッション、「誰でも貢献できます」について尋ねてください。

![チャットプロンプト](//images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/2iTw3UgoIy7Jwo2ogBCJK4/65ea627a37edad89fcc061701a01b359/image33.png)

詳細

さまざまな環境と課題があります。より実用的な例で[GitLab Duoチャットドキュメント](https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_chat.html)を更新し、チャットを含むAI搭載のDevSecOpsワークフローを深く掘り下げる新しい[GitLab Duoの例](https://docs.gitlab.com/ee/user/gitlab_duo_examples.html)セクションを追加しました。

GitLab Duoの学習は、遊び心のあるチャレンジと実際の本番環境のコードを通じて最も効果的に機能します。新しい学習シリーズ、GitLab Duoコーヒーチャットは、2024年も続きます。本人確認ができるまでは、[このYouTubeプレイリスト](https://www.youtube.com/playlist?list=PL05JrBw4t0Kp5uj_JgQiSvHw1jQu0mSVZ)で録画を見ることができます。GitLabのお客様で、GitLab Duoコーヒーチャットに参加して一緒に学ぶことに興味がある場合は、[この計画のエピック](https://gitlab.com/groups/gitlab-com/marketing/developer-relations/-/epics/476)でお知らせください。