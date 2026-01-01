Wo ein Team auf dem Weg zur KI-nativen Softwareentwicklung steht, hängt davon ab, wie grundlegend es seine Entwicklungs- und Auslieferungsprozesse bereits umgestaltet hat. Mit diesem Stufenmodell kannst du deine Teams einordnen und erkennen, worauf du dich als Nächstes konzentrieren solltest.

Jedes Team, das eine KI-native Entwicklung anstrebt, durchläuft eindeutige Phasen, die wenig mit der Leistungsfähigkeit seiner Modelle zu tun haben. Diese Phasen geben Auskunft darüber, wie stark ein Team seine Softwareentwicklung und -auslieferung bereits umgestaltet hat. Zwischen den Phasen lauern Fallstricke, also Punkte, an denen die Transformation ins Stocken gerät. Wer sie kennt, hat schon viel gewonnen. Die folgende Leiter beruht auf bestehenden KI-Reifemodellen, die für erfahrene Entwicklungsteams angepasst wurden. Viele Teams sehen sich heute in Phase 1 oder am Anfang von Phase 2.

Phase 0, ad hoc: Keine genehmigte Nutzung oder vereinzelte individuelle Nutzung ohne Support oder Richtlinien, oft bereits mit unregulierter Schatten-KI. Der Fallstrick sind hier Angst und Verbote, was die Nutzung nicht unterbindet, sondern nur dazu führt, dass sie verheimlicht wird. Um voranzukommen, braucht es einen sicheren, genehmigten Zugang und eine klare Aussage, was erlaubt ist und was nicht.

Phase 1, assistiert: Tools sind vorhanden und Entwickler(innen) nutzen sie für ihre persönliche Produktivität: Autovervollständigung, Chat und Boilerplates. Die Akzeptanzwerte sind gut. Die Auslieferung an Kund(inn)en stagniert. Der Fallstrick besteht darin, Akzeptanz mit Fortschritt zu verwechseln. Ein typisches Vorgehen ist, einen Assistenten für alle bereitzustellen und die Sache damit als erledigt zu betrachten. Um voranzukommen, darf die Nutzung nicht als Erfolgsmetrik gewertet werden. Außerdem müssen Teams dazu gebracht werden, echte, klar umrissene Aufgaben an Agenten zu delegieren, statt nur mit ihnen zu chatten.

Phase 2, delegiert: Teams bereiten ihre Repositorys für Agenten auf und Entwickler(innen) übergeben klar umrissene Aufgaben an Agenten und überprüfen die Ergebnisse. Es gibt ein aktives Champion-Netzwerk. Das Änderungsvolumen wächst rasant. Der Fallstrick ist der Engpass bei der Überprüfung: Es wird mehr generiert als geprüft werden kann und Senior Engineers kommen nicht mehr hinterher. Das ist die Review-Steuer: Die beim Programmieren gesparte Zeit wird bei der Überprüfung gleich wieder verbraucht. Das kann zunächst zu einem echten Produktivitätsrückgang führen, ehe es besser wird. Die Diagnose ist einfach: Nimmt der Zeitaufwand für Merge-Request-Reviews zu, während sich die Erstellungszeit verkürzt? Um voranzukommen, muss die Codebasis agententauglich gemacht und das Auslieferungssystem so umgestaltet werden, dass es das neue Volumen sicher aufnehmen kann – die Aufgaben aus "Codebasis und Kontext agententauglich machen" und "Die Ergebnisse von Agenten überprüfen".

Phase 3, umgebaut: Das Auslieferungssystem wird umgestaltet und auf Agentengeschwindigkeit ausgelegt: Continuous Delivery, kleine Änderungen, modulare Codebasen, automatische deterministische Kontrollen und eine mehrschichtige, risikobasierte Überprüfung. Der erste echte, hochwertige Anwendungsfall befindet sich von Anfang bis Ende in der Produktion. Es gibt zwei Fallstricke: das Produktivitätsplateau und die Autonomiefalle. Punktuelle Verbesserungen werden durch nachgelagerte Reibungsverluste geschluckt, sodass sie keine Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse haben, und Teams kümmern sich um komplizierte autonome Pipelines, statt Software auszuliefern. Um voranzukommen, musst du nachweisen, dass ein Workflow mit verdienter, klar umrissener Autonomie ausgeführt werden kann und dass es bewusst gestaltete menschliche Kontrollen gibt. Dies wird in "Neugestaltung der Arbeit" und "Arbeit mit Agenten" beschrieben.

Phase 4, orchestriert: Bei den Schritten, bei denen sie sich bewährt haben, laufen Workflows autonom. Governance und Audits sind in den Workflow integriert, nicht am Ende aufgesetzt. Mehrere Agenten arbeiten koordiniert in klar umrissenen Bereichen. Menschliche Kontrollen sind nicht zufällig gewählt, sondern bewusst gestaltet. Der Fallstrick ist nachträgliche Governance, die keinen Einfluss auf die Tätigkeiten nimmt, sondern sie nur erfasst, und Autonomie, die dir über den Kopf wächst, sodass Fehler nicht rechtzeitig erkannt und korrigiert werden können, ehe sie sich ausbreiten. Um voranzukommen, muss das Betriebsmodell an Geschäftsergebnisse gekoppelt werden. Dementsprechend müssen Rollen und Kompetenzaufbau gestaltet werden – die Aufgaben von "Governance und Skalierung".

Phase 5, KI-nativ: Der Einfluss auf die Geschäftsergebnisse wird erkennbar. Rollen werden neu gestaltet, die Entscheidungsfindung erfolgt bewusst und systematisch und das Unternehmen betreibt und steuert Agenten im großen Maßstab unter Berücksichtigung der Geschäftsziele, wobei Menschen die Kontrolle über die Ergebnisse der Maschinen behalten. Das ist keine Ziellinie. Die Grenze verschiebt sich immer weiter.

Die Leiter ist nicht das Autonomiespektrum

Die Leiter misst, inwieweit dein gesamtes Betriebsmodell umgebaut wurde. Sie misst nicht, wie autonom ein einzelner Schritt ausgeführt wird. Das nimmt nach und nach zu, wenn ein Agent Vertrauen gewinnt. Ein Team, das auf dieser Leiter weit oben steht, kann trotzdem einzelne Schritte sehr genau von Menschen überwachen lassen, und ein Team, das weiter unten steht, kann einen eng umrissenen Schritt ganz ohne Aufsicht ausführen lassen. Dieses schrittweise Vorgehen behandelt Mehr Autonomie durch Nachweise.

Das eigene Unternehmen einordnen

Dein Unternehmen hat nicht einen einheitlichen Reifegrad. Dein Plattformteam könnte sich in Phase 4 befinden, während ein Geschäftsbereichsteam erst in Phase 1 ist. Auch eine Region könnte weiter vorne liegen als eine andere. Nimm die Beurteilung nach Team und Workflow vor, nicht nach Unternehmen. Miss von Anfang an, nicht erst, wenn ein bestimmter Reifegrad erreicht ist.

Eine kurze Selbsteinschätzung:

Phase 0, wenn die KI-Nutzung größtenteils nicht genehmigt oder nicht empfohlen ist.

Phase 1, wenn die Akzeptanz hoch scheint, die Auslieferung aber stagniert und sich die Nutzung überwiegend auf Autovervollständigung und Chatten beschränkt.

Phase 2, wenn Entwickler(innen) echte Aufgaben delegieren und überprüfen und die Überprüfung zum offensichtlichen Engpass geworden ist.

Phase 3, wenn die Auslieferung neu konzipiert und ein echter Anwendungsfall von Anfang bis Ende ausgeführt wurde.

Phase 4, wenn Workflows mit verdienter, begrenzter Autonomie laufen und es bewusst gewählte Kontrollen gibt.

Phase 5, wenn sich die Geschäftsergebnisse messbar ändern und Rollen um das Modell herum umgestaltet wurden.

Die nächsten Schritte mit diesem Handbuch

Ab jetzt geht es in diesem Handbuch um die drei praktischen Bereiche, die ein Team umgestalten muss, um die Leiter zu erklimmen. Mithilfe von Die Neugestaltung der Arbeit findest du den eigentlichen Engpass und gestaltest die Auslieferung rund um Menschen und Agenten neu. Unter Die Arbeit mit Agenten geht es um die Entscheidung, welche Aufgaben Mensch und Agent jeweils übernehmen, um Autonomie auf Grundlage von Nachweisen und um die Weiterbildung von Entwickler(innen), wenn die Programmierung zunehmend von Agenten übernommen wird. In Governance und Skalierung erfährst du, wie Kontext, Verifizierung und Kontrollen es dir ermöglichen, dies über viele Workflows hinweg auszuführen, ohne die Kontrolle über Qualität oder Risiko zu verlieren. Wo auch immer du dich eben eingeordnet hast – mit diesen Schritten erklimmst du die Leiter.