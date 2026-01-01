In diesem Handbuch geht es darum, wie Software-Engineering- und F&E-Teams ihre Praktiken bei der Softwareentwicklung und -auslieferung mit agentischer KI neu gestalten. Die hier beschriebenen Praktiken beruhen auf dem, was Engineering-Führungskräfte bei GitLab und bei unseren Kund(inn)en tatsächlich tun – nicht auf Hypes oder Demos, die über ein einzelnes Team hinaus nicht skalieren.

Da die Agenten einen größeren Teil der Programmierung übernehmen, müssen Engineering-Führungskräfte und ihre Teams die damit verbundenen Praktiken neu gestalten: Sie müssen herausfinden, wo sich die Auslieferung verlangsamt, entscheiden, was Menschen und Agenten im übrigen Software-Lebenszyklus jeweils am besten können, Standards festlegen, die Agenten ein sicheres Arbeiten in der Codebasis ermöglichen, vor der Auslieferung überprüfen, was Agenten produzieren, und die Entwickler(innen), die diese Agenten jetzt steuern, weiterentwickeln. KI-nativ zu werden, ist eine Praxis, die Führungskräfte mit ihren Teams stetig verfeinern, wenn sich die Tools und das Verständnis weiterentwickeln.

Das Handbuch gliedert diese Praxis in drei Bereiche:

Neugestaltung der Arbeit, damit sich Agenten in den Auslieferungsprozess einfügen können, statt an Schritte gebunden zu werden, die allein für Menschen konzipiert wurden

Arbeit mit Agenten durch die Entscheidung, wo menschliches Urteil und Verantwortung gefragt bleiben und wie sich Entwickler(innen) weiterbilden können, wenn Agenten das Programmieren übernehmen

Governance und Skalierung von einem auf viele Workflows mit Kontext, Verifizierung und Messung, sodass du schneller vorankommst, ohne die Kontrolle über die Qualität oder Risiken zu verlieren

Die Empfehlungen sind so allgemein gefasst, dass sie für alle Teams und Tech-Stacks gelten, und gleichzeitig so konkret, dass sie auch umsetzbar sind. Wenn sich die Praxis ändert, ändern sich auch diese Seiten. Betrachte sie daher als aktuelle, gemeinsame Referenz und nicht als abgeschlossenes Regelwerk.

Dieses Handbuch beschreibt die Praktiken. Wie du sie in GitLab umsetzt, erfährst du unter GitLab Well Architected.