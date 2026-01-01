KI-nativ ist ein Unternehmen dann, wenn es die Erledigung von Aufgaben durch die Zusammenarbeit von Menschen und Agenten fortwährend neu gestaltet.

"KI-nativ" kann vieles bedeuten, von der Nutzung einiger KI-Funktionen bis zum Betrieb eines ganzen Unternehmens auf Basis von Agenten. Da der Begriff so weit gefasst ist, wollen wir genau darlegen, was wir damit meinen und warum die Unterscheidung für deine Arbeit wichtig ist. Bei GitLab bezeichnen wir mit dem Begriff "KI-nativ" ein Unternehmen, das die Erledigung von Aufgaben durch die Zusammenarbeit von Menschen und Agenten neu gestaltet und diese Neugestaltung als fortwährende Praxis statt als einmalige Maßnahme betrachtet .

Der Unterschied zwischen KI-Nutzung und KI-Nativität

Die meisten Unternehmen fügen KI einfach in ihre bestehenden Arbeitsweisen ein: Sie stellen ihren Mitarbeitenden KI-Assistenten oder einzelne Agenten zur Verfügung, die gewohnte Tätigkeiten beschleunigen. Das ist nachvollziehbar und zahlt sich bei einzelnen Aufgaben durchaus aus. Diese Vorteile führen aber in Summe nicht automatisch zu einem schnelleren oder besseren Betrieb, weil der Workflow um die Aufgaben herum immer noch für Menschen konzipiert ist, die ohne Agenten arbeiten.

KI-nativ zu sein bedeutet, einen Schritt zurückzutreten und die Arbeit an sich so umzugestalten, dass Menschen und Agenten jeweils die Tätigkeiten übernehmen, für die sie besser geeignet sind – mit den entsprechenden Übergaben, Kontrollen und Kenntnissen.

Eine Praxisentscheidung ebenso wie eine Plattformentscheidung

Es ist verlockend, die Entwicklung zu einem KI-nativen Unternehmen als reine Kaufentscheidung zu betrachten – als würde es nur auf die Wahl der richtigen Tools ankommen. Die Technologie ist durchaus wichtig. Agenten erfordern gemeinsamen Kontext, Richtlinien, die während ihrer Arbeit durchgesetzt werden, und Nachweise für ihre Tätigkeiten. Mit einer fragmentierten Toolchain lässt sich das nur schwer erreichen. Doch mit der Wahl der Technologie ist nur ein Teil des Problems gelöst. Schwieriger wird es bei der praktischen Umsetzung: wie Menschen und Agenten die Arbeit untereinander aufteilen, wo menschliches Urteil gefragt ist, wie Wissen festgehalten wird, damit Agenten es nutzen können, und woran sich erkennen lässt, ob das alles tatsächlich etwas bringt.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, ist es sinnvoll, Menschen , Praxis und Technologie gedanklich zu trennen. Die Technologie sind die Tools und Plattformen, die den Agenten den Kontext, die Leitlinien und den Auslieferungsweg für ihre Arbeit bereitstellen. Die Menschen sind diejenigen, die die Richtung vorgeben, Urteile fällen und Verantwortung übernehmen. Die Praxis ist die tatsächliche Zusammenarbeit der beiden im Alltag. Dieses Handbuch handelt von der Praxis. Wir sagen bewusst Praxis und nicht Prozess, weil die Arbeit nie abgeschlossen ist.

KI-nativ zu werden, erfordert keine zweite Toolchain neben deiner bereits vorhandenen, die speziell für Agenten eingerichtet wird. Die Praktiken in diesem Handbuch gelten für dein bestehendes Auslieferungssystem, in dem der Kontext, die Leitlinien und Nachweise, die Agenten benötigen, bereits vorhanden sind.

Wie KI-Nativität aussieht

Ein KI-natives Unternehmen zeichnet sich nicht durch ein einzelnes Merkmal aus, sondern eher durch eine Reihe von Gewohnheiten, wie Arbeit gestaltet und erledigt wird:

Die Arbeit beginnt mit echten Problemen und vollständigen Arbeitsabläufen statt mit verstreuten Experimenten.

Menschen und Agenten teilen die Arbeit bewusst auf: Menschen sind für Urteil, Verantwortung und die Grenzen zuständig, innerhalb derer Agenten arbeiten.

Wissen wird festgehalten und Agenten zugänglich gemacht, sodass Kontext abrufbar ist und nicht nur in den Köpfen von Menschen existiert.

Leitlinien und Messungen ermöglichen es dem Unternehmen, von einem Workflow zu vielen überzugehen und dabei kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen.

Dies sind die Themen, die auf den einzelnen Seiten dieses Handbuchs behandelt werden. Alle sind so allgemein gehalten, dass jedes Unternehmen sie anwenden kann, und werden regelmäßig aktualisiert und erweitert, wenn sich unsere eigene Praxis weiterentwickelt.

Warum diese öffentliche Dokumentation?

GitLab legt schon seit Langem öffentlich dar, wie wir arbeiten, damit alle es lesen, daraus lernen und für sich anwenden können. Wir haben schon über Remote-Arbeit geschrieben und mit diesen Seiten widmen wir uns der Arbeit mit KI-Agenten. Durch die öffentliche Dokumentation der Praxis schaffen wir Transparenz. Unsere eigenen Teams können darauf verweisen und andere Unternehmen können sich an unseren Erfahrungen orientieren, statt bei null anzufangen. Wie der Rest des Handbuchs sind diese Seiten nicht in Stein gemeißelt. Wir aktualisieren sie, wenn sich unsere Praxis ändert und wenn wir lernen, was funktioniert und was nicht.