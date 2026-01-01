Links und Quellen
Beiträge aus dem Forum von IT Revolution
- „Raising Seniors“ von Kent Beck, Jondavid Black, Cornelia Davis, Shawn Minto, Dan Neff, Ezra Savard und Adam Zimman.
- „When Coding Is Free, Where Is the Bottleneck?“ von Scott Prugh und Bryan Finster von ACI Worldwide mit Amy Willard, Tim Ottersburg und Timothy Cochran.
- „Agentic AI and Code Reviews“ von Zach Davis von LaunchDarkly, Michelle Gill von Engineered by AI, Elisabeth Hendrickson von Curious Duck Digital Laboratory, Angie Jones von der Agentic AI Foundation, Sha Ma von Topogy, Randy Shoup von CircleCI und James Wickett von DryRun Security.
- „When Agents Decide“ von Joseph Enochs von Enterprise Vision Technologies, Adrian Cockcroft von OrionX, Jeremy Eder von Red Hat, Brian Wald sowie Jenn Spykerman von DefenseLogic AI.
- „The Sociotechnical Architecture of AI-Enabled Enterprises“ von Ian Eslick, Collin Fox, Amanda Graham, Dr. Suzette Johnson, Charles Lafferty, Tom Kilcommons, Rosalind Radcliffe, Cat Swetel, Annie Vella, Sam Yeats und Dr. Robin Yeman.
- „Deliberate Compliance“ von Ben Grinnell von Newton, Clare Hawthorne von OxerLine Advisory, James Nugent von General Motors und Dustin Warner von NRC Health.