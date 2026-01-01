TL;DR: Wer einen funktionierenden Workflow auf viele Teams ausweiten will, braucht ein Fundament, mit dem du auch bei der Skalierung die Kontrolle über Qualität und Risiken behältst.

Kontrollen müssen im Arbeitsprozess erfolgen, nicht erst ganz zum Schluss, damit sie auch unter Belastung standhalten.

Kontext muss für Agenten abrufbar sein, damit sie nicht zögern oder raten.

Überprüfe Ergebnisse, damit ein fehlerhaftes Ergebnis erkannt wird, bevor es als erledigt gilt.

Die Kontrollen müssen laufend eigene Nachweise liefern, sodass diese zum Nebenprodukt der Arbeit werden.

Ein Workflow, der einmal funktioniert, ist noch keine Methode, die auf viele Teams ausgeweitet werden kann. Durch Skalierung vervielfacht sich nicht nur die Menge an nützlichen Tätigkeiten, sondern auch die Anzahl der Fehler. Daher wirft der Übergang von einem zu vielen Workflows Fragen auf, die beim ersten Erfolg noch keine Rolle spielten. Anfangs stellt sich die Frage, was Agenten übernehmen können. Mit zunehmender Skalierung lautet die kniffligere und zugleich sinnvollere Frage, wie Menschen und Agenten bei vielen Workflows gleichzeitig zusammenarbeiten können. Um bei diesem Umfang die Kontrolle über Qualität und Risiken zu behalten, muss vor der Ausweitung das richtige Fundament geschaffen werden.

Die wachsende Bedeutung des Fundaments im Zuge der Skalierung

Das Fundament basiert auf einer gemeinsamen Logik: Die Kontrolle muss im Arbeitsprozess erfolgen, nicht erst ganz zum Schluss. 1 2 Abrufbarer Kontext verhindert, dass Agenten ins Stocken geraten oder Mutmaßungen anstellen. Durch Verifizierung werden fehlerhafte Ergebnisse erkannt, bevor die Aufgabe als erledigt angesehen wird. Kontrollen, die laufend eigene Nachweise liefern, machen Nachweise zu einem Nebenprodukt der Arbeit statt zu einem hektischen Unterfangen, wenn Audits anstehen. Integriere all das ins System, statt Anweisungen in einen Prompt aufzunehmen. Ein vom Workflow automatisch durchgesetztes Limit hält auch unter Belastung stand. Ein Limit, das davon abhängt, dass ein Agent Anweisungen befolgt, wird in einer unbekannten Situation hingegen leicht übergangen.

So lässt sich auch die Governance auf weitere Teams übertragen, die nicht auf die gleiche Weise arbeiten. Wenn ein Unternehmen auf vielen Märkten mit verschiedenen Kund(inn)en, Compliance-Anforderungen und Entwicklungsbeschränkungen tätig ist, ist es nicht sinnvoll, allen Teams vorzuschreiben, dass sie dieselben Coding-Tools verwenden sollen. In der Regel führt dies nur zu Verzögerungen, da sich die Frontend-Arbeit von Team zu Team deutlich unterscheidet. Eine grundlegende Auslieferungsebene mit einheitlicher Governance, Compliance und gemeinsamem Kontext, auf der jedes Team seine eigenen Coding-Tools wählen kann, sorgt dafür, dass die Kontrolle im Arbeitsprozess stattfindet, ohne dass das Frontend identisch sein muss. Damit das funktioniert, muss diese Ebene gemeinsam genutzt werden. Wenn jedes Tool eigene Richtlinien und eigene Aufzeichnungen über die Agentenaktivität mitbringt, ist die Governance genauso bruchstückhaft wie die Tools. Ein wiederverwendbares Fundament erspart Teams, dieselben Integrations- und Governance-Probleme immer wieder neu zu lösen, und macht die Konfiguration eines Teams zu einer Lösung, die viele übernehmen können.

Anfangs war die KI-Nutzung vereinzelt und schwer messbar, bis wir mit dem Large Language Model as a Service (LLMaaS) von CACI einen ‚einfachen Knopf‘ für Programme bereitstellten. Dieser Service ermöglichte ‚Wahlmöglichkeiten‘ bei den Frontend-Tools für die Workflows der Entwickler(innen) sowie eine klare Governance und Dokumentation über dessen Nutzung. Wir mussten uns davon verabschieden, ein einheitliches Toolset entwickeln zu wollen, und stattdessen die Wahlfreiheit im Frontend bei konsequenter Backend-Compliance unterstützen. Auf dieser Grundlage können wir den Service skalieren, indem wir die KI-Tools erweitern, Modell-Routingregeln für Kosteneffizienz aufstellen und unternehmensweite Schulungen zur Unterstützung der Entwickler(innen) anbieten.

Mit zunehmendem Tempo kann Governance nicht länger eine periodische Kontrollmaßnahme bleiben. Sie muss in das Systemdesign vorgezogen werden und so von einem Kontrollpunkt, der die Arbeit behindert, zu Leitlinien werden, die die Arbeit strukturieren. Auf diese Weise ermöglichen dieselben Kontrollen, die die Qualität wahren und Risiken eindämmen, auch einen schnelleren Workflow, da sie den Arbeitsprozess begleiten, statt ihn am Ende aufzuhalten. 3

Was Governance und Skalierung beinhaltet

Dieses Thema umfasst drei Grundlagen:

Codebasis und Kontext agententauglich machen : Sorge dafür, dass Wissen, Entscheidungen und Einschränkungen für Agenten abrufbar sind.

Die Ergebnisse von Agenten überprüfen : Nutze eine mehrschichtige Prüfung aus deterministischen Tests, Agenten-Reviews und selektiver menschlicher Beurteilung, um fehlerhafte Ergebnisse zu erkennen.

Kontrollen und Nachweise selbst verantworten : Gestalte die Kontrollen, für die dein Team verantwortlich ist, bewusst und lass die Systeme während des Betriebs Nachweise liefern.

Zur Governance im großen Maßstab gehört auch, Leitlinien für den Zugriff und die Handlungen von Agenten festzulegen und zu messen, ob sie tatsächlich nützlich oder nur beschäftigt sind. Beide Aspekte werden zukünftig in diesem Handbuch noch eingehender behandelt.

Wie das mit dem Rest des Handbuchs zusammenhängt

Governance und Skalierung folgt auf Neugestaltung der Arbeit und Arbeit mit Agenten. Das wiederverwendbare Muster aus "Neugestaltung der Arbeit" und die Kontrollpunkte aus "Arbeit mit Agenten" sind das, worauf die hier beschriebenen Grundlagen aufsetzen. So wird aus einem Einzelerfolg eine Lösung, die im großen Maßstab umgesetzt werden kann.