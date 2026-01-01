TL;DR: Ein Agent kann nur mit dem arbeiten, was er abrufen kann. Also muss alles, was er wissen soll, niedergeschrieben werden, damit er darauf zugreifen kann.

Gib Agenten den nötigen Kontext: Architektur, Zuständigkeiten, Konventionen, vergangene Vorfälle und Compliance-Anforderungen, nicht nur den Diff.

Schreibe alles auf, was nur in den Köpfen des Teams und in Chatverläufen existiert, und speichere den Kontext in Aufzeichnungen, die mit dem Code verknüpft sind.

Erfasse nicht nur die Regeln, sondern auch die Entscheidungen und Präzedenzfälle, die ihnen zugrunde liegen.

Pflege den Kontext als Teil des Software-Lebenszyklus, genau wie Tests und die Dokumentation.

Ein Agent, der in deiner Codebasis arbeitet, ist nur so gut wie der Kontext, auf den er zugreifen kann. Menschliche Prüfer(innen) füllen Lücken mit ihrem eigenen Gedächtnis, einem Gespräch auf dem Flur oder jahrelanger Intuition zum Systemverhalten. Ein Agent kann auf nichts davon zurückgreifen. Wenn die benötigten Informationen also nicht dokumentiert und abrufbar sind, muss er raten oder abbrechen. 1 Auf dieser Seite erfährst du, wie du eine Codebasis agententauglich machst: worauf Agenten Zugriff benötigen, wie dieses Wissen aus den Köpfen der Menschen kommt und warum dies Teil der Arbeit und kein nachträglicher Mehraufwand ist.

Worauf Agenten zugreifen müssen

Für ein Review oder eine Änderung wird weit mehr benötigt als nur ein Diff. Um die richtigen Schlüsse zu ziehen, braucht ein Agent den Kontext: die Struktur und Abhängigkeiten des Repositorys, die architektonischen Einschränkungen und Servicegrenzen, die API-Verträge und Erwartungen an die Rückwärtskompatibilität, die Coding-Standards und -Konventionen, die früheren Vorfälle und Post-mortem-Analysen, die früheren Kommentare zu Reviews und die Kompromisse, die ein Team bereits eingegangen ist, die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen sowie die Dokumentation, die erklärt, warum sich ein System so verhält, wie es sich verhält. Vieles davon hat ein Mensch einfach im Kopf. Für einen Agenten muss es explizit und abrufbar dargelegt werden. 1

Wissen aus den Köpfen der Menschen holen

Das Wissen, das Agenten benötigen, ist größtenteils bereits vorhanden – aber an den falschen Orten: in den Köpfen der Menschen, in Chatverläufen, in den Gewohnheiten erfahrener Prüfer(innen). Für einen Agenten existiert es damit nicht. Um eine Codebasis für Agenten aufzubereiten, muss dieses Wissen strukturiert und nahe an dem Code und den Tätigkeiten, auf die es sich bezieht, dokumentiert werden. So enthält die Umgebung neben dem Code an sich auch operatives Wissen und Intentionen. 1 Im Grunde wird so die Arbeit selbst lesbar: Sobald das Wissen dokumentiert ist, kann es zur Automatisierung genutzt werden. Dann liegt der Engpass nicht mehr bei der Anzahl von Personen, die über dieses Wissen verfügen, sondern bei der Klarheit der erfassten Informationen. 2

Das von Agenten benötigte Wissen lässt sich in zwei Gruppen einteilen. Die erste ist das Wissen, das nie schriftlich festgehalten wurde: die Abwägungen hinter einem Design, die ungeschriebene Regel, die erfahrene Prüfer(innen) anwenden, oder der Grund, warum es eine Problemumgehung gibt. Dieses Wissen muss erfasst werden. Die zweite Gruppe existiert bereits als Aufzeichnung der Arbeit an sich. Sie umfasst die Issues, mit denen Anforderungen festgelegt wurden, die Merge Requests und Review-Threads, die den Code geprägt haben, die Pipeline und den Bereitstellungsverlauf, Vorfälle und Post-mortem-Analysen sowie erkannte Sicherheitsrisiken. Bei diesem Kontext besteht die Aufgabe darin, die Verbindung zum beschriebenen Code aufrechtzuerhalten. So kann ein Agent jede Codezeile zu den zugrunde liegenden Anforderungen, Reviews oder Vorfällen zurückverfolgen. Werden diese Aufzeichnungen in einen separaten Speicher kopiert, verschwindet die Verknüpfung und die Kopie veraltet, sobald die Arbeit weitergeht.

Präzedenzfälle und Entscheidungen erfassen, nicht nur Regeln

Regeln allein genügen nicht, denn menschliche Prüfer(innen) beurteilen nicht allein anhand von Regeln. Sie berücksichtigen bei ihrem Urteil Entscheidungen, die das Team bereits getroffen hat: warum ein ähnlicher Ansatz vor sechs Monaten abgelehnt wurde, warum ein Teilsystem absichtlich mit einer üblichen Konvention bricht, warum in einem Pfad die Leistung Vorrang vor der Lesbarkeit hat. Diese Begründungen müssen direkt bei dem Code oder der Entscheidung, die sie erklären, erfasst werden, damit sie für Agenten erreichbar sind. Andernfalls bleibt eine Lücke, die keine noch so überragenden Modellfähigkeiten schließen können. 1

Architecture Decision Records (ADRs) sind die Einheit für Reviews und Kommunikation … Noch bevor wir Code geschrieben haben, haben wir ADRs ausgetauscht … Das ist also jetzt die Produkt- oder Ergebniseinheit.

Kontext als in den Lebenszyklus integrierte Infrastruktur betrachten

Kontext bereitzustellen ist keine einmalige Aufräumaktion und kein Zusatzaufwand, der nach der Einführung von Agenten hinzukommt. Es ist Teil des eigentlichen Software-Lebenszyklus: Der Kontext wird, genau wie Tests und Dokumentation, mit jeder Codeänderung aktualisiert. Im Zeitalter von Agenten wird der aufgezeichnete Kontext zur Infrastruktur: Was zur Diagnose eines Problems erfasst wird, wird veröffentlicht, um ein Wiederauftreten zu verhindern, und der Kontext, auf den ein Agent zugreift, ist genauso wichtig wie der Code, den er verarbeitet. 3 4

Praxisbeispiel: Von der schmerzhaften Lektion zur abrufbaren Richtlinie

Ein Sicherheitsunternehmen 1 hat sein Produkt von Anfang an mit KI entwickelt und bei jeder Änderung ein eigenes agentisches Review durchgeführt. Vom Agenten geschriebener Code wurde erst nach Überprüfung und Genehmigung übernommen. In der Beta-Phase stieß das Unternehmen auf ein Problem, das zeigt, warum Multi-Tenant-Sicherheit so wichtig ist: Kundendaten waren über Mandantengrenzen hinweg abrufbar. Bei einem Multi-Tenant-Produkt sind Mandantenisolierung und -autorisierung keine Implementierungsdetails, sondern Teil des Sicherheitsvertrags. Eine allgemeine Überprüfung nach dem Motto "Sieht dieser Diff sicher aus?" würde einen Verstoß dagegen niemals zuverlässig aufdecken.

Die Lehre aus diesem Vorfall konnte nicht einfach im Gedächtnis, in Slack-Threads oder in den Gewohnheiten der Personen verbleiben, die zufälligerweise gerade eine Änderung prüfen. Sie musste zu Kontext werden, den das Überprüfungssystem abrufen kann: wie die Authentifizierung funktionieren soll, wo Autorisierungsprüfungen stattfinden müssen, wie der Mandantenkontext durchgesetzt wird und wie Kundendaten getrennt bleiben – kodiert als Richtlinie, die das System bei jeder Codeänderung überprüft. Der Wert der Überprüfung lag nicht in einem intelligenteren Modell, sondern darin, dass die bereits gewonnenen Erkenntnisse in den Verifizierungsprozess einflossen – und zwar in einer Form, die auch bei Änderungen der zugrunde liegenden Modelle und Agenten stabil bleibt. 1

Probiere Folgendes: Weise einem Agenten eine kleine, aber echte Aufgabe in deiner Codebasis zu und beobachte, wo er nach Kontext sucht, der nicht schriftlich erfasst ist: eine Zuständigkeitsgrenze, eine Konvention, eine frühere Entscheidung, eine Kompatibilitätsregel. Jede Lücke, auf die er trifft, ist ein Kandidat für die Erfassung in abrufbarer Form. Ermittle für jede Wissenslücke, ob das Wissen nie schriftlich festgehalten wurde oder ob es bereits in einem Issue, Review-Thread oder Vorfallsbericht vorhanden ist, auf den der Agent keinen Zugriff hatte. Ersteres muss schriftlich festgehalten, Letzteres verknüpft werden.

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