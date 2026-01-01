TL;DR: Die Kontrollen, für die dein Team verantwortlich ist, gestaltest du selbst. Jede Anforderung muss bis zu ihrem Ursprung nachvollziehbar sein und Systeme sollten die Nachweise im laufenden Betrieb liefern.

Frage "Erforderlich wofür?", um echte Anforderungen von übernommenen Konventionen und Kundenverpflichtungen zu unterscheiden.

Gestalte die Kontrolle so, dass sie gut umsetzbar ist, denn wenn das Ziel solide ist, kann über den Mechanismus verhandelt werden.

Lass Systeme laufend Nachweise mit Zeitstempel ausgeben, sodass Nachweise nicht rekonstruiert werden müssen, sondern als Nebenprodukt entstehen.

Achte auf "Compliance-Slop": Ein Haufen Dokumente ist keine Kontrolle, wenn keines davon auf echte Tätigkeiten zurückzuführen ist.

Change Management, Zugriff und Prüfungsnachweise liegen in der Verantwortung von Entwicklungsteams. Wenn Agenten die Softwareentwicklung und -auslieferung beschleunigen, entsteht mehr Druck, nicht weniger. Es ist verlockend, das Kontrolldesign als Aufgabe anderer zu betrachten, etwa von Berater(inne)n oder Auditor(inn)en. Doch wer es aus der Hand gibt, hat am Ende eine Umgebung, die das Team weder versteht noch verbessern kann, ohne ganz von vorne zu beginnen. 1 Auf dieser Seite geht es darum, die Gestaltung selbst in die Hand zu nehmen: zu hinterfragen, was tatsächlich erforderlich ist, Kontrollen zu entwerfen, die gut ausführbar sind, und Systeme so einzurichten, dass sie Nachweise als Nebenprodukt ihrer Arbeit liefern.

Diese Seite ist vor allem für Teams in stark regulierten oder geprüften Umgebungen relevant. Doch auch alle anderen profitieren davon, Anforderungen zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen, statt sie einfach hinzunehmen.

"Erforderlich wofür?" fragen

Wenn jemand sagt, dass eine Kontrolle erforderlich ist, lautet die entscheidende Frage: erforderlich wofür? Viele Anforderungen, die unumstößlich erscheinen, wie ein bestimmter Genehmigungsablauf, ein fester Prüfrhythmus oder ein bestimmtes Dokument, erweisen sich als übernommene Audit-Konventionen oder Anbietervorlagen und nicht als etwas, das tatsächlich festgeschrieben ist. Einige Anforderungen sind fest vorgeschrieben und unumstößlich. Andere sind Konventionen, die zu vermeintlichen Regeln wurden und sich bei einer Rückverfolgung als unnötig herausstellen. Einige ergeben sich auch aus einem Kundenvertrag statt aus einem Framework und sind für diese Beziehung bindend, auch wenn keine Regulierungsbehörde sie vorschreibt. Je nach Art der Anforderung solltest du Reibung reduzieren, widersprechen oder den Vertrag heranziehen. 1

Kontrollen bewusst gestalten

Sobald du weißt, wozu eine Kontrolle dienen soll, kannst du eine gut umsetzbare Version gestalten, statt einfach die mit dem Prüfprogramm gelieferte zu übernehmen. Dasselbe Ziel (eine Genehmigung durch eine andere Person als den/die Autor(in), eine vor der Auslieferung getestete Änderung) lässt sich mit einem Mechanismus erreichen, der zur Arbeitsweise deines Teams passt. Wenn das Ziel solide ist, kann über den Mechanismus verhandelt werden. Dies bewusst vor der Entwicklung der Kontrolle zu entscheiden, ist viel billiger, als eine fertige Kontrolle zu übernehmen und in jedem Zyklus erneut dafür zu bezahlen. 1

Systeme Nachweise erstellen lassen, während sie laufen

Eine Kontrolle, die bei ihrer Ausführung Nachweise liefert, rentiert sich. Eine Kontrolle, deren Nachweise erst nachträglich rekonstruiert werden müssen, verursacht dagegen laufend Kosten. Eine Bereitstellungs-Pipeline, die zu jeder Änderung ein vollständiges Protokoll mit Zeitstempel erzeugt, verwandelt Audit-Nachweise in ein Nebenprodukt der normalen Arbeit. Genau diese Umstellung wird auch an anderer Stelle durch Agenten günstiger: Erfasse das Geschehen kontinuierlich, weil du nicht rekonstruieren kannst, was du nie aufgezeichnet hast, und lass das System den Nachweis generieren, statt dass Menschen ihn unter Zeitdruck zusammenstellen müssen. 1

Auf "Compliance-Slop" achten

Mit denselben Tools, mit denen sich Nachweise billig erzeugen lassen, lassen sich auch minderwertige Nachweise billig erzeugen. Dokumentationen, Bewertungen und Artefakte in großen Mengen zu generieren, ohne zu prüfen, ob davon überhaupt etwas auf echter Arbeit beruht, ist nur Blendwerk mit höherem Durchsatz – keine Kontrolle. Übernimm Verantwortung für das Ziel und produziere Nachweise, die auf echten Tätigkeiten beruhen, ganz gleich, ob sie von einem Menschen oder einem Modell erledigt wurden. 1

Praxisbeispiel: Verantwortung für Kontrollen beim Team

Eine IT-Führungskraft 1 erbte mehr als hundert offene Prüfungsfeststellungen und eine eher konfliktreiche Beziehung zu den Auditor(inn)en. Statt die Kontrollen als fremdes Design zu behandeln, an das sie sich halten musste, beschloss sie, dass ihr Team die Verantwortung übernehmen sollte: für die Feststellungen, die Behebung der Probleme und die Beziehung. Durch diese Umstellung, bei der jede Feststellung dem entsprechenden Risiko zugeordnet, Kontrollen mit besonders viel Reibung umgestaltet und Anforderungen, die nicht dem tatsächlichen Risiko entsprachen, abgelehnt wurden, konnte der Backlog auf eine Handvoll Feststellungen mit geringem Risiko reduziert werden, ohne das Framework oder die Prüfgesellschaft wechseln zu müssen.

Extern hatte sich nichts geändert. Das Framework war dasselbe, die Prüfgesellschaft auch – nur die Verantwortung für die Gestaltung der Kontrollen hatte sich geändert. Die Verantwortlichkeit war die Variable, die zu einem anderen Ergebnis führte. 1

Probiere Folgendes: Nimm eine Kontrolle, die nur Reibung zu erzeugen scheint, und frage: "Erforderlich wofür?" Verfolge sie über das Prüfprogramm und die Anbietervorlage bis zur Formulierung im Framework oder zum tatsächlich anvisierten Risiko zurück. Wenn sie sich auf nichts davon zurückführen lässt, hast du eine Kontrolle gefunden, die vor dem nächsten Zyklus neu gestaltet werden muss.

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