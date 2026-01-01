TL;DR: Wenn Agenten mehr generieren, als Menschen lesen können, sind mehrschichtige Prüfungen statt eines einzigen Reviews beim Merge erforderlich.

Führe so bald wie möglich nach der Erstellung objektive Prüfungen durch (Formatierung, Typen, Richtlinien sowie zahlreiche Sicherheits- und Korrektheitsprobleme).

Halte Änderungen möglichst klein, damit die einzelnen Prüfvorgänge schneller und sicherer ablaufen.

Lege Akzeptanzkriterien und Tests bereits im Vorfeld als Grundlagen für die Überprüfung fest.

Setze eine(n) unabhängige(n) Prüfer(in) ein und prüfe so eingehend, wie es die Änderungsrisiken erfordern.

Wenn Agenten Code schneller generieren, als Menschen ihn lesen können, ist die Überprüfung durch einen einzelnen Menschen beim Merge nicht mehr skalierbar. Durch KI wird zwar die Code-Produktion billiger, die Softwarenutzung und -pflege aber nicht. Und menschliches Urteil bleibt weiterhin eine knappe Ressource. 1 Die Lösung: Verifizierung als mehrschichtiges System verstehen statt als einzelnen Prüfschritt. Deterministische Kontrollen, die Analyse durch Agenten und gezielt eingesetztes menschliches Urteil übernehmen jeweils das, wofür sie am besten geeignet sind. Auf dieser Seite erfährst du, welche Schichten es gibt und wie du sie anordnest, damit menschliches Urteil nur dort zum Einsatz kommt, wo es tatsächlich gebraucht wird.

Objektive Prüfungen früher ansetzen

Alles, was nach festen Regeln geprüft werden kann – Formatierung, Typfehler, Abhängigkeitsrichtlinien sowie viele Arten von Sicherheits- und Korrektheitsproblemen –, sollte möglichst nah an der Erstellung abgefangen und nicht erst im Review neu entdeckt werden. Jeder automatisch behobene objektive Fehler entlastet sowohl Menschen als auch Agenten und ermöglicht es ihnen, sich auf komplexere Probleme zu konzentrieren. Ein im Editor entdeckter Verstoß kostet nur Sekunden. Beim Review verursacht derselbe Fehler einen Kontextwechsel und eine weitere Iteration. 1

Änderungen klein halten

Kleinere Änderungen sind für Menschen und Agenten leichter nachvollziehbar, einfacher nachzuverfolgen und sicherer rückgängig zu machen. Ohne weitere Vorgaben neigen Agenten dazu, große, gemischte Diffs zu erzeugen, die Refactoring, Verhaltensänderungen und Formatierung gleichzeitig enthalten – wodurch das Wesentliche in den Hintergrund rückt. Werden Änderungen klein gehalten und mechanische von verhaltensbezogenen Anpassungen getrennt, wird jede weitere Verifizierungsebene schneller und zuverlässiger. 1

Für Prüfbarkeit Verhalten im Voraus festlegen

Die Verifizierung fällt deutlich leichter, wenn das Verhalten so formuliert ist, dass es überprüfbar ist. Akzeptanzkriterien, die vor der Implementierung definiert werden, Contract-Tests sowie ausführbare Spezifikationen liefern sowohl Menschen als auch Agenten konkrete Referenzpunkte zur Überprüfung, statt die Intention allein aus dem Code abzuleiten. Das ist bei Agenten besonders wichtig, da die Implementierung schnell generiert werden kann, während die zugrunde liegende Intention oft unzureichend spezifiziert ist. Die Frage verschiebt sich von "Sieht dieser Code vernünftig aus?" zu "Erfüllt er das definierte Verhalten?" 1

Unabhängige oder gegensätzliche Reviews durchführen

Ein Review-Agent, der die Annahmen des Autor-Agenten teilt, neigt dazu, dieselben Dinge für plausibel zu halten und dieselben Grenzfälle zu übersehen. Er stimmt also nicht zu, weil das Ergebnis korrekt ist, sondern weil seine Eingaben mit denen des Autors übereinstimmen. Abhilfe schafft Unabhängigkeit: ein separates Modell oder zumindest eine separate Sitzung ohne Zugriff auf die Überlegungen des Autors. Der Reviewer bewertet das Ergebnis so, wie es ein Senior Engineer tun würde, der den Entstehungsprozess nicht kennt, und findet Probleme, die der Autor-Agent strukturell nicht erkennen konnte. 1

So eingehend prüfen, wie es das Risiko erfordert

Nicht jede Änderung erfordert ein umfassendes Review. Wie eingehend eine Änderung verifiziert wird – von einer oberflächlichen Prüfung bis zur intensiven Untersuchung –, sollte vom Risiko der Änderung und dem System, das sie betrifft, abhängen. Eine Änderung an der Dokumentation und eine Änderung am Autorisierungspfad erfordern nicht dieselbe Strenge. So bleiben Kosten und Latenz angemessen. 1

Nach dem Grund für fehlgeschlagene Prüfungen fragen: Mangelnde Fähigkeiten oder Kontextlücke?

Wenn bei einer Prüfung Fehler festgestellt werden, lautet die nächste Frage, wie es dazu gekommen ist – denn die Antwort bestimmt, wie es weitergeht. Manchmal fehlt dem Agenten etwas, das du ihm geben kannst, wie zusätzlicher Kontext oder klarere Grenzen für seine Aufgabe. Manchmal kann der Agent die Aufgabe auch einfach noch nicht bewältigen, ganz gleich, wie viel Kontext er erhält. Diese beiden Fälle erfordern unterschiedliches Handeln. Kontext und Korrekturen an den Leitlinien sollten umgehend eingearbeitet werden, damit derselbe Fehler nicht erneut auftritt. Fehlt es an Fähigkeiten, setze den Agenten für diese Aufgabe aus, bis bessere Modelle verfügbar sind, und in der Zwischenzeit eine menschliche Kontrollinstanz einsetzen. Ansonsten baust du Prozesse um ein Problem herum, das kein Prozess lösen kann.

Praxisbeispiel: Verifizierung als Produktionsinfrastruktur

Ein Infrastrukturunternehmen 1 hat sein KI-Code-Review in seine CI-Pipeline integriert, sodass es im Rahmen der Auslieferung erfolgt. Statt ein einzelnes Modell zur Zusammenfassung eines Diffs zu nutzen, werden mehrere spezialisierte Reviewer parallel eingesetzt – für Sicherheit, Leistung, Codequalität und andere Aspekte. Ein Koordinator fasst deren Hinweise in einer strukturierten Bewertung zusammen: Duplikate werden entfernt, die Hinweise werden nach Schweregrad sortiert und anschließend zur jeweiligen Änderung zurückgesendet. Wie eingehend geprüft wird, hängt vom Risiko ab: Kleine Änderungen werden weniger intensiv geprüft, während größere oder sicherheitskritische Änderungen eine vollständige Untersuchung auslösen. Dateien, die nur Rauschen erzeugen, etwa generierte Artefakte, werden herausgefiltert, bevor das Modell sie sieht. Bei Bedarf ist ein manuelles "Notfall-Überschreiben" weiterhin möglich.

Zwei Faktoren sorgen für Vertrauenswürdigkeit. Da die Überprüfung im Auslieferungspfad stattfindet, erfordert sie die gleiche operative Disziplin wie jedes andere Produktionssystem auch: Wiederholungsversuche, Zeitüberschreitungen, Telemetrie sowie eine Möglichkeit, das Modell-Routing ohne Eingriff in die Pipeline zu ändern. So trägt Zuverlässigkeit zur Glaubwürdigkeit des Reviews bei. Zudem ist sich das Unternehmen der Grenzen bewusst: Architektonische Beurteilungen, Auswirkungen auf andere Systeme sowie subtile Fehler durch gleichzeitigen Zugriff bleiben Schwachstellen. Das System dient also als zusätzliche Ebene, die den Standard verbessert und menschlichen Prüfer(innen) die Aufgaben überlässt, die menschliches Urteil erfordern. 1

Probiere Folgendes: Nimm einen typischen Kommentar, den deine Prüfer(innen) immer wieder manuell einfügen, und mach daraus eine automatisierte Prüfung, die vor dem Review läuft. Jede wiederkehrende Beurteilung, die du in eine deterministische Kontrolle umwandeln kannst, gibt dir mehr Zeit für Probleme, die nur Menschen lösen können.

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