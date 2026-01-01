TL;DR: Durch KI ist das Schreiben von Code billig geworden. Damit hat sich der Engpass auf alles andere verlagert: Überprüfung, Genehmigungen, Übergaben und Wartezeiten.

Am lohnendsten ist es, den Workflow umzugestalten, statt einen Schritt zu beschleunigen.

Identifiziere den eigentlichen Engpass, wobei es sich in der Regel um die Koordination und nicht die Programmiergeschwindigkeit handelt.

Überarbeite den Workflow, bevor du einen Agenten hinzufügst.

Ordne jeden Schritt einer Person, einem Agenten oder einer deterministischen Automatisierung zu.

Durch KI hat sich die Wirtschaftlichkeit der Softwareentwicklung verändert. Code, Tests und Routineänderungen, die früher Tage dauerten, können jetzt in wenigen Minuten generiert werden. Doch wie viel Zeit von einer Idee bis zur funktionierenden Software in der Produktion vergeht, hängt von deutlich mehr Faktoren ab als von dem Tempo, in dem Code geschrieben wird. Entscheidend sind die Wartezeiten – auf eine Klärung, eine Umgebung, eine Überprüfung, ein anderes Team und auf Übergaben –, während derer es mit der Arbeit nicht vorangeht. Wenn die Erstellung schneller wird, die damit verbundenen Tätigkeiten aber nicht, verlagert sich der Engpass einfach vom Code auf alles andere darum herum. 1

Eine gute Methode, um den richtigen Ansatzpunkt zu finden, ist die Frage: Was funktioniert durch die KI nicht mehr? Wenn du KI zum Schreiben von Code verwendest, aber alles andere unberührt lässt, verlagert sich der Druck nur auf die nachgelagerten Tätigkeiten. Engineering-Führungskräfte beschreiben immer wieder dasselbe Muster: Das Programmieren ist nicht mehr der Engpass, sondern alles, was darauf folgt, von Pipelines und Tests bis hin zur Sicherheitsprüfung sowie zur Bereitstellung und zum Betrieb von Änderungen. Budgets und Kapazitäten werden schneller verbraucht als vorhergesehen. Reviews werden zur unliebsamen Aufgabe, da Entwickler(innen) ihren Arbeitsalltag jetzt mit der Überprüfung von Ergebnissen verbringen, statt Systeme zu entwerfen. Schwachstellen in einem Prozess werden durch die Beschleunigung nur verstärkt und nicht behoben.

Genau dort, wo die Arbeit ins Stocken gerät oder nicht mehr erledigt wird, muss sie neu gestaltet werden.

Warum Neugestaltung mehr bringt als Beschleunigung

Wenn sich die Auslieferung verlangsamt, ist der erste Reflex, den Teil zu beschleunigen, der am langsamsten wirkt. Meist bedeutet das, Code von KI schreiben zu lassen. Da das Schreiben von Code aber nur ein kleiner Teil des Weges von der Idee bis zur Produktion ist, bringt die Beschleunigung hier nicht viel. Einen Agenten zu einem für Menschen konzipierten Workflow hinzuzufügen, beschleunigt einen einzelnen Schritt – der möglicherweise gar nicht der Engpass war. 1

Sinnvoller ist es, den Workflow an sich umzugestalten. Bisherige Maßnahmen zur Koordination von Menschen oder zur Umgehung zeitaufwendiger manueller Tätigkeiten sind möglicherweise nicht mehr erforderlich. Dafür kommen neue Schritte hinzu, etwa die Überprüfung dessen, was ein Agent liefert. Ein so umgestalteter Workflow verbessert die Leistung des gesamten Systems, nicht nur eines einzelnen Schritts darin.

Das ist schwieriger als die Einführung des Tools – und es ist ein Grund, warum die Ergebnisse in der Branche bislang so uneinheitlich sind. Technische Systeme lassen sich schnell umstellen, aber wie Teams organisiert sind, wie Entscheidungen getroffen werden und wo Verantwortung liegt, ändert sich nur langsam. Teams, die KI eingeführt haben, ohne die Tätigkeiten darum herum umzugestalten, erzielen oft nicht die gewünschten Ergebnisse. 2

Was die Neugestaltung der Arbeit beinhaltet

Dieses Thema behandelt drei Maßnahmen, jeweils auf einer eigenen Seite:

Den eigentlichen Engpass finden: Finde heraus, wo die Auslieferung tatsächlich ins Stocken gerät – typischerweise liegt es an der Koordination zwischen Menschen und Teams und nicht an der Programmiergeschwindigkeit.

Den Workflow für Agenten umgestalten: Überarbeite den Workflow, bevor du einen Agenten hinzufügst, entferne Schritte, die nur zur Koordination von Menschen dienten, füge die nötigen Kontrollen für Agenten hinzu und gib Agenten explizite Intentionen vor, damit sie wissen, was zu tun ist.

Die Methode auf die Aufgabe abstimmen: Entscheide für jeden Schritt, ob ein Agent, eine deterministische Automatisierung oder eine Person am besten geeignet ist.

Wie das mit dem Rest des Handbuchs zusammenhängt

Die Neugestaltung der Arbeit ist der erste Schritt. Sobald ein Workflow umgestaltet ist, lauten die nächsten Fragen, wie Menschen und Agenten ihn unter sich aufteilen, was unter Arbeit mit Agenten behandelt wird, und wie er sich von einem auf viele Workflows skalieren und steuern lässt, was in Governance und Skalierung behandelt wird. Diese drei Themen bauen aufeinander auf. Daher schaffen die Entscheidungen, die du hier triffst, das Fundament für die späteren Themen.