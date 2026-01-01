TL;DR: Bevor du etwas beschleunigst, musst du die Stelle finden, an der die Auslieferung tatsächlich ausgebremst wird.

Das Programmieren ist nur ein kleiner Teil des Weges zur Produktion und somit auch nur eine kleine Stellschraube.

Der eigentliche Engpass ist meist die Koordination: das Warten auf Reviews, Genehmigungen, Umgebungen und andere Teams.

Wenn ein Agent bei einer kleinen Aufgabe ins Stocken gerät, liegt es vermutlich an einer versteckten Abhängigkeit, nicht an der Schwäche des Tools.

Verfolge eine echte Änderung von Anfang bis Ende und behebe dann die Abhängigkeit, die die Auslieferung verzögert, nicht das, was dich im Arbeitsalltag stört.

Wenn ein Team die Auslieferung beschleunigen will, konzentriert es sich instinktiv auf das, was ihm am langwierigsten erscheint. In letzter Zeit bedeutet das: Es nutzt KI zum Schreiben von Code. Es ist ratsam, diesem Impuls nicht sofort nachzugeben. Das Programmieren nimmt nur einen geringen Teil der Zeit von einer Idee bis zur funktionierenden Software in der Produktion in Anspruch. Die meiste Zeit wird mit Warten verbracht. Wenn also der Teil beschleunigt wird, der gar nicht der Engpass ist, bringt das weniger, als es scheint. 1

Auf dieser Seite erfährst du, wie du den eigentlichen Engpass findest, bevor du ihn beseitigst: warum selten die Programmiergeschwindigkeit, sondern meist die Koordination die Auslieferung bremst, und mit welchen praktischen Methoden sich herausfinden lässt, wo es tatsächlich hakt.

Als wir feststellten, dass das Programmieren nicht der Engpass war, fanden wir ihn überall anders: bei der Integration, dem Merging, der Bereitstellung und schließlich bei den Funktionsspezifikationen.

Die Koordination ist meist der eigentliche Engpass

Das Programmieren war früher der teuerste und zeitaufwendigste Teil der Softwareentwicklung. Das hat sich geändert. Code, Tests und Routineänderungen, die früher Tage dauerten, können in Minuten generiert werden. Wer große Verbesserungen erzielen will, wird mit der Programmiergeschwindigkeit nicht viel erreichen. Selbst wenn das Programmieren noch schneller oder gar kostenlos würde, bliebe der Großteil des Weges von der Idee bis zur Produktion unverändert, weil das Schreiben von Code nur einen so geringen Teil ausmacht. 1

Der größte Teil ist Warten: auf die Klärung einer Anforderung, die Bereitstellung einer Umgebung, die Durchführung eines Reviews, die Erteilung einer Genehmigung oder den Abschluss der Arbeiten eines anderen Teams. Zwischen diesen Schritten verstreicht mehr Zeit, als mit der eigentlichen Arbeit verbracht wird. Diese Wartezeiten sind der Engpass und die größte Stellschraube. 1

Das Warten hat oft dieselbe Ursache. Meist entsteht es durch die Koordination: die Punkte, an denen du deine Arbeit erst erledigen kannst, wenn jemand anderes seine erledigt hat, an denen du mit anderen auf eine Person oder Umgebung warten musst und an denen alle Beteiligten erst auf denselben Stand bezüglich der Entwicklung gebracht werden müssen. Das sind die Bestandteile des Auslieferungsprozesses, die in keinem Editor als Schritt aufgeführt sind, sondern zwischen den Schritten liegen und das tatsächliche Tempo bestimmen. 1

Deshalb ändert sich durch das Hinzufügen eines Agenten, der Code schneller schreibt, oft so wenig. Der Code ist in den seltensten Fällen der Engpass. Also bringt es nichts, ihn zu beschleunigen, solange sich an der Koordination um diesen Schritt herum nichts ändert.

Wenn ich zum Beispiel an ein Enterprise-Architecture-Team oder einen Senior Architect oder Developer denke, wird die kognitive Belastung dieser Leute nur zunehmen, weil all die grundlegenden Aufgaben, die sie heute erledigen, automatisiert werden.

Praxisbeispiel: Eine Audit-Anfrage, für die niemand verantwortlich sein wollte

In einem Unternehmen 1 wurde bei einem internen Audit nach etwas eigentlich ganz Gewöhnlichem gefragt: einem Nachweis der Überwachungs- und Alarmkonfiguration für drei Produktionssysteme. Dieser sollte binnen zwei bis drei Tagen vorliegen. Nach 24 Tagen war immer noch nichts eingegangen. Die Anfrage wurde an mehr als 15 Personen weitergeleitet, durchlief acht Übergaben und diverse Überwachungstools, für die niemand die Zuständigen benennen konnte. Erst nach mehreren Nachfragen seitens der Prüfer(innen) wurde der Fall eskaliert. Keine dieser Zahlen beschreibt ein technisches Problem. Der Abruf der Konfiguration dauerte nur ein paar Minuten. Was sie beschreiben, ist ein Koordinationsproblem.

Interessant ist, wie das Team den eigentlichen Engpass identifizierte. Statt alle Beteiligten zu befragen, gab es einem Agenten den E-Mail-Thread und ließ ihn den Weg der Anfrage rekonstruieren: wer beteiligt war, worauf bei den einzelnen Übergaben gewartet wurde, wo immer wieder dieselbe Frage gestellt wurde und welche Fakten nur eine Person im Kopf hatte. Was ans Licht kam, war kein konkretes technisches Problem, sondern eine Reihe fehlender Bausteine: Es gab keine Aufzeichnung darüber, wer für welches Tool zuständig war, keinen Workflow, den die Anfrage durchlaufen sollte, und keine einzelne Person, die für das Endergebnis verantwortlich zeichnete. So banal die Aufgabe war, so fatal war die Koordination. Der Engpass war erst ersichtlich, als jemand nachvollzog, wo die Anfrage tatsächlich steckengeblieben war.

Agenten zur Diagnose, nicht nur zur Beschleunigung nutzen

Bevor Agenten die Arbeit beschleunigen, können sie dir zeigen, wo sie nicht vorangeht. Wenn ein Agent Schwierigkeiten hat, eine kleine Änderung vorzunehmen, bedeutet das normalerweise nicht, dass der Agent zu schwach ist. Es ist eher ein Zeichen dafür, dass die Aufgabe von etwas abhängt, das nie aufgeschrieben wurde: einem Standard, den niemand dokumentiert hat, Kontext, den nur eine Person im Kopf hat, einer Umgebung mit Anlaufschwierigkeiten oder einer Regel, die der Agent nicht kennen konnte. Ein Mensch hat all das stillschweigend aufgefangen – ein Agent macht es sichtbar. 1

Betrachte diese Momente als Signale aus deinem Auslieferungssystem und nicht als Tool-Probleme. Wann immer ein Agent ins Stocken gerät, wartet oder etwas Plausibles, aber Falsches produziert, könnte das auf eine Abhängigkeit hinweisen, die es sich zu untersuchen lohnt. Zusammengenommen kann dies einige sinnvolle Ausgangspunkte aufzeigen. 1

Nachvollziehen, wo Arbeit ins Stocken gerät

Engpässe lassen sich am besten an echter Arbeit erkennen, während sie läuft. Nimm dir etwas vor, das klein, gut definiert und real genug ist, um mit dem tatsächlichen Auslieferungspfad zusammenzuhängen, und verfolge es von der Idee bis zur Produktionsreife. Erfasse, wo wie viel Zeit vergeht: die einzelnen Schritte und ihre jeweilige Dauer, alle Punkte, an denen jemand eingreifen musste, um Kontext zu liefern, eine Entscheidung zu treffen oder eine manuelle Hürde zu beseitigen, jede Übergabe, jede Genehmigung und jede Stelle, an der ein Agent zwar handeln konnte, aber nicht reibungslos oder sicher. 1

Ziel ist es, das System zu betrachten, das die Arbeit durchläuft, statt die Personen oder Agenten zu bewerten, die sie ausführen. Wo entstanden Wartezeiten? Wo hing die Arbeit von Wissen ab, das nur eine Person besaß? Wo hing die Sicherheit davon ab, dass jemand daran dachte, nachzusehen? Wo verspätete sich ein Review oder eine Genehmigung aufgrund einer Warteschlange? Das Ergebnis ist eine Übersicht, die zeigt, wo deine Wertschöpfungskette tatsächlich stockt. Das ist eine deutlich bessere Orientierungshilfe als ein Prozessdiagramm oder ein Bauchgefühl. 1

Probiere Folgendes: Wähle eine Änderung, die dein Team im letzten Monat ausgeliefert hat, und verfolge ihren gesamten Weg, von der Anforderung bis zu dem Moment, als sie live ging. Markiere jede Wartezeit und jede Übergabe und vermerke, ob die Verzögerung an der Arbeit selbst lag oder daran, dass auf eine Person, eine Umgebung, eine Genehmigung oder ein anderes Team gewartet werden musste. Deine nächsten Verbesserungsmaßnahmen sollten die längsten Wartezeiten, nicht die schwierigste Programmierung betreffen. In GitLab Well Architected findest du eine GitLab-spezifische Version dieser Übung mit einem Arbeitsblatt, in dem du jede Phase, jede Wartezeit und jede Übergabe festhalten kannst: A value-stream improvement cycle.

Abhängigkeiten anvisieren, nicht alltägliche Ärgernisse

Der Durchsatz eines Teams wird oft nicht durch das ausgebremst, was im Alltag am langsamsten wirkt. Allzu oft konzentrieren sich Teams aber auf die spürbaren Ärgernisse statt auf den eigentlichen Engpass. Wer hier falsch ansetzt, gestaltet womöglich den perfekten Workflow und sieht trotzdem keine Verbesserung, weil die Arbeit an einem Punkt beschleunigt wird, der nie Verzögerungen verursacht hat. Es lohnt sich, ausreichend Zeit zu investieren, um nachzuvollziehen, wie die Arbeit voranschreitet und wo sie steckenbleibt, bevor du dich festlegst.

Ein Grund, warum sich die Mühe auszahlt: Die Beseitigung einer echten Abhängigkeit hat tendenziell einen überproportionalen Effekt, weil sich Abhängigkeiten kumulieren. Folglich steigen mit jeder beseitigten Abhängigkeit die Chancen, dass sich alles Nachgelagerte auch verbessert. Die Kehrseite ist, dass die Beseitigung einer Abhängigkeit, die nicht der Engpass war, wenig ändert. Eine sorgfältige Diagnose ist also unerlässlich. 1

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