TL;DR: Jeder Schritt kann entweder einem Menschen, einem Agenten oder einer deterministischen Automatisierung zugewiesen werden. Die bewusste Wahl wahrt die Qualität und schont das Budget.

Verwende deterministische Automatisierung für klar umrissene, wiederholbare, konkrete Aufgaben wie Tests und Richtlinienprüfungen.

Verwende einen Agenten, wenn die Arbeit kontextbezogenes Urteilsvermögen erfordert und das Ergebnis überprüfbar ist.

Überlasse Menschen verantwortungsvolle Entscheidungen, bei denen viel auf dem Spiel steht und die nur schwer rückgängig zu machen sind.

Die Kosten für einen Agenten sind variabel und nicht offensichtlich. Wähle also die günstigste Methode, die die Anforderungen erfüllt.

Wenn ein Workflow umgestaltet wurde und es Zeit für den Einsatz von Tools ist, ist der erste Impuls, Agenten bei jedem Schritt zu nutzen. Das ist in der Regel nicht ratsam. Einige Schritte sollten besser von deterministischer Automatisierung erledigt werden, die seit Jahren besteht. Andere sollte ein Agent übernehmen und wieder andere ein Mensch. Der Unterschied zeigt sich sowohl in der Qualität als auch in den Kosten. Auf dieser Seite erfährst du, wie du diese Entscheidung Schritt für Schritt triffst.

Ein Schritt kann an einen Menschen, einen Agenten oder eine Automatisierung gehen

Jeder Schritt eines Workflows kann auf dreierlei Weise erledigt werden: durch einen Menschen, einen Agenten oder eine deterministische Automatisierung, die festen Regeln folgt. Sie eignen sich für verschiedene Arten von Tätigkeiten. Überall einen Agenten einzusetzen, kostet unnötig Geld und schafft Varianz, wo eine einfachere, zuverlässigere Option die Arbeit besser erledigen würde. Das Ziel ist es, die passende Methode für die jeweilige Aufgabe auszuwählen, statt immer auf das neueste Tool zurückzugreifen. 1

Wo deterministische Automatisierung passt

Klar umrissene, wiederholbare, konkrete Aufgaben eignen sich perfekt für deterministische Automatisierung: Tests, statische Analysen, Richtlinienprüfungen, Formatierung und dergleichen. Bei derartigen Tätigkeiten ist deterministische Automatisierung sowohl Agenten als auch Menschen oft weit überlegen, weil sie jedes Mal gleich abläuft, immer gleich viel kostet, egal ob sie einmal oder tausendmal läuft, und als Nebenprodukt eine Aufzeichnung liefert. Wenn objektive Prüfungen deterministisch ausgeführt werden, können Menschen und Agenten ihre Aufmerksamkeit auf Entscheidungen richten, bei denen ihr Urteilsvermögen wirklich gefragt ist. 1 2

Wo ein Agent passt

Ein Agent bewährt sich, wenn die Aufgabe kontextbezogene Schlussfolgerungen oder Urteile innerhalb klarer Grenzen erfordert, die sich mit einer festen Regel nicht fällen lassen: die Interpretation einer mehrdeutigen Anfrage, die Erstellung von Entwürfen trotz unklarer Eingaben oder die Navigation in einem unbekannten System. Die Sicherheit bleibt dadurch gewährleistet, dass das Ergebnis überprüfbar ist und Fehler behoben werden können. So wird die Varianz des Agenten abgefangen, bevor etwas ausgeliefert wird. 1

Wo ein Mensch gefragt ist

Einige Schritte sollten in menschlichen Händen bleiben: Entscheidungen, bei denen viel auf dem Spiel steht, die nur schwer umkehrbar sind oder für die jemand Rechenschaft ablegen muss. Das ist dieselbe Risiko- und Reversibilitäts-Abwägung wie bei der Arbeitsteilung zwischen Menschen und Agenten, die hier aber nur eine von drei Optionen ist. Festlegen, wo menschliches Urteil gefragt bleibt behandelt dieses Thema eingehender. 1

Agentenkosten sind variabel und leicht zu übersehen

Die Kosten dieser drei Optionen unterscheiden sich und werden leicht übersehen. Die Kosten für einen Menschen sind klar ersichtlich und einigermaßen vorhersehbar. Deterministische Automatisierung hat einen günstigen Festpreis. Die Kosten eines Agenten sind variabel und summieren sich unbemerkt. Sie steigen mit jedem erneuten Versuch, jeder Übergabe und jedem Tool-Aufruf und je nach dem Pfad, den der Agent einschlägt, können zwei identische Anfragen ganz unterschiedliche Kosten verursachen. Wähle also für jeden Schritt die günstigste Methode, die die Anforderungen erfüllt, und verwende Agenten nur für die Aufgaben, die nur sie erledigen können. Werden Agenten umfangreich genutzt, entscheidet oft die Wahl der günstigsten geeigneten statt der leistungsstärksten Option für eine Anfrage darüber, ob der Einsatz erschwinglich ist oder nicht. 1 3

Praxisbeispiel: Automatisierte Tests anstelle manueller Akzeptanztests

In einem Unternehmen 4 waren die Auditor(inn)en der Ansicht, dass Akzeptanztests nur korrekt durchgeführt werden, wenn ein Mensch jede Änderung manuell durchklickt, bevor sie ausgeliefert wird. Das Team beschränkte manuelle Tests jedoch auf die Fälle, in denen es keine Alternative gab, auf Systeme, die nicht gescriptet werden konnten. Für alles andere wurden automatische Tests eingeführt, die bei jeder Änderung laufen und einen Nachweis liefern, was überprüft wurde. Menschen übernahmen die Tätigkeit nur noch, wo es wirklich erforderlich war. Den Rest übernahm deterministische Automatisierung, die häufiger und zuverlässiger lief, als es ein Mensch beim Durchklicken je könnte.

Die Lehre daraus: Für dieselbe Aufgabe – die Bestätigung einer Änderung – gab es je nach Schritt zwei richtige Lösungen. Entscheidend war die Wahl nach Eignung statt nach Gewohnheit.

Probiere Folgendes: Nimm einen umgestalteten Workflow und kennzeichne jeden Schritt mit der aktuell angewandten Methode. Frage dich bei jedem Schritt, der aus Gewohnheit von einem Menschen ausgeführt wird, ob eine deterministische Prüfung oder ein Agent ihn genauso gut oder besser erledigen würde. Frage dich bei jedem Schritt, den du einem Agenten übergeben würdest, ob eine feste Regel billiger und zuverlässiger wäre.

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