TL;DR: Wenn du weißt, welchen Workflow du ändern willst, musst du ihn umgestalten, bevor du einen Agenten einsetzt.

Beginne mit den tatsächlichen Arbeitsabläufen, nicht mit dem Tool, das du verwenden möchtest.

Verzichte auf Schritte, die nur dazu dienen, Menschen zu koordinieren oder langsame manuelle Tätigkeiten zu umgehen.

Ergänze die für Agenten notwendigen Schritte, insbesondere die Überprüfung der Ergebnisse und die Entscheidung, an welchen Punkten Menschen involviert bleiben.

Schreibe die Intention, die Einschränkungen und die Definition dessen, was als "erledigt" gilt, auf, die Menschen bisher einfach im Kopf hatten.

Entwirf den Loop, den der Agent ausführen soll, einschließlich der Kontrolle, die ihm sagt, wann er aufhören soll.

Das Identifizieren des Engpasses sagt dir, welchen Workflow es sich zu ändern lohnt. Dann solltest du aber nicht gleich einen Agenten in den bestehenden Workflow einfügen. Am meisten bringt es, einen Workflow erst umzugestalten, statt einen Schritt im alten Workflow zu beschleunigen.

Auf dieser Seite erfährst du, wie du einen Workflow als Ganzes statt Schritt für Schritt betrachtest, welche Schritte du entfernen und hinzufügen solltest und warum eine klar formulierte Intention umso wichtiger ist, wenn ein Agent die Arbeit erledigt.

Mit dem Workflow beginnen, nicht mit dem Tool

Ein Workflow, der für ein menschliches Team effizient war, ist nicht automatisch für die Arbeit mit einem Agenten geeignet. Tools sind wichtig, aber effektiver ist es, darüber nachzudenken, wie die Arbeit erledigt wird, statt Agenten bei Schritten einzusetzen, die auf Menschen ausgerichtet waren. Bevor du einen Agenten hinzufügst, musst du den Workflow als Ganzes betrachten und dich fragen, wie er jetzt aussehen sollte, wenn ein Teil auf andere Weise erledigt werden kann.

Engineering-Führungskräfte, die KI erfolgreich implementiert haben, beschreiben dieselbe Herangehensweise: Bevor entschieden wird, wo KI sinnvoll ist, muss klar sein, wie Entwickler(innen) tatsächlich programmieren, testen, prüfen und bereitstellen – statt einfach ein Tool zu wählen und die Arbeit daran anzupassen. Den Workflow umzugestalten, bedeutet nicht, Entwickler(innen) aus ihrer gewohnten Umgebung zu holen. Die Akzeptanz steigt, wenn KI in die Sprachen, Repositorys und Pipelines eingebettet wird, die ein Team bereits nutzt. Dann wird sie nämlich als Erweiterung der Umgebung wahrgenommen, in der Entwickler(innen) bereits arbeiten. KI schrittweise in die bestehenden Tätigkeiten zu integrieren und den Workflow von dort aus weiterzuentwickeln, ist schneller als die komplette Umstellung der Arbeitsweisen des Teams.

Die Akzeptanz steigt signifikant, wenn KI sich wie eine natürliche Erweiterung der Entwicklererfahrung anfühlt und nicht wie eine weitere Plattform, mit der man sich erst vertraut machen muss.

Schritte entfernen, die nur zur Koordination von Menschen dienen

Bisherige Maßnahmen zur Koordination von Menschen oder zur Umgehung zeitaufwendiger manueller Tätigkeiten sind möglicherweise nicht mehr erforderlich. Eine Status-Übergabe, ein geplantes Review-Meeting, eine Warteschlange, in der Arbeit gebündelt wird, damit eine viel beschäftigte Person nur einmal nachsehen muss: Vieles davon existiert, um die Zeit von Menschen zu verwalten, nicht um die Arbeit voranzubringen. Wenn ein Teil der Arbeit plötzlich beschleunigt wird, können diese Schritte unbemerkt zu Ballast werden.

Achte besonders auf Schritte, bei denen Arbeit gebündelt wird. Wenn ein Schritt zeitaufwendig oder teuer ist, reagieren Teams, indem sie viele Änderungen zu einer zusammenführen, sodass sie den Schritt seltener durchlaufen müssen. Das ist nachvollziehbar, aber für dich von Nachteil: Größere Änderungen sind schwieriger zu überprüfen, schwieriger nachzuverfolgen und ihre Auslieferung ist mit mehr Risiken verbunden. Ein Schritt, der zu vermehrtem Batching führt, sollte in der Regel beseitigt oder umgestaltet werden. 1

Entscheide darüber, indem du jeden Schritt durchgehst und dich fragst, wozu er da ist. Wenn die ehrliche Antwort ist, dass er dazu dient, Menschen zu koordinieren oder langsame manuelle Tätigkeiten zu umgehen, ist er ein Streichungskandidat. Wenn er zum Erreichen eines Ergebnisses beiträgt, auf das jemand angewiesen ist, darf er bleiben.

Schritte hinzufügen, die für Agenten benötigt werden

Beim Umgestalten eines Workflows geht es nicht nur ums Reduzieren. Dafür kommen neue Schritte hinzu, etwa die Überprüfung dessen, was ein Agent liefert. Zwei Ergänzungen, die an anderer Stelle im Handbuch ausführlich behandelt werden, sind besonders wichtig: die Entscheidung, an welchen Punkten Menschen involviert bleiben, und die Überprüfung der Ergebnisse, bevor eine Aufgabe als erledigt gilt. Integriere beide von Anfang an in den Workflow, statt sie erst hinzuzufügen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Wo menschliches Urteil gefragt ist und wie sich Kontrollpunkte bewusst setzen lassen, behandelt Arbeit mit Agenten. Die Überprüfung dessen, was ein Agent liefert, behandelt Die Ergebnisse von Agenten überprüfen.

Die Intention ausformulieren, die Menschen bisher selbst ergänzt haben

Menschen sind gut darin, mit vagen Anweisungen zu arbeiten. Sie können klärende Fragen stellen, bemerken, wenn etwas nicht stimmt, und füllen etwaige Lücken mit ihrem eigenen Urteilsvermögen. Agenten können das nicht von Haus aus. Sie handeln nach dem, was ihnen vorgegeben wird – und zwar so schnell, dass eine Anweisung, die ein Mensch ohne viel Aufhebens korrigiert hätte, bei einem Agenten mit großer Selbstsicherheit zu einem plausiblen, aber falschen Ergebnis führt. Unklarheiten, die Menschen einfach auffangen, werden durch Agenten verstärkt. 2 Wie du Intentionen und Entscheidungen verfügbar hältst, während sich Pläne ändern und Arbeit zwischen Menschen und Agenten wechselt, beschreibt Keeping plans and decisions connected to the work in GitLab Well Architected.

Es ist eine Kunst, Dinge so konkret zu formulieren, dass ein LLM sie verstehen und korrekt umsetzen kann.

Die Lösung ist, die Intention explizit in den Workflow aufzunehmen, statt sie in den Köpfen der Menschen zu belassen. Die Anforderungen, Einschränkungen und die Definition dessen, was als erledigt gilt, müssen so klar formuliert sein, dass ein Agent auf ein konkretes Ziel hinarbeiten kann. Wenn es durch das Risiko gerechtfertigt ist, sollte es zudem in einer Form ausgedrückt werden, die das System selbst überprüfen kann. Vieles, was sich bei Menschen als Wissen voraussetzen ließ, muss nun im Workflow explizit dargelegt werden. 3

Agenten den Weg für ihre Arbeit ebnen: Loop Engineering

Eine klar formulierte Intention und eine Definition dessen, was als erledigt gilt, geben einem Agenten mehr als ein Ziel für einen einzelnen Durchlauf. So entsteht ein Loop, den der Agent wiederholt: planen, eine Änderung vornehmen, das Ergebnis mit der Definition abgleichen, überarbeiten und fortfahren, bis die Arbeit erledigt ist oder der Agent sie an eine Person zurückgibt. Das Entwerfen eines Loops, den ein Agent durchläuft, anstelle neu verfasster Prompts für jeden weiteren Durchlauf wird als Loop Engineering bezeichnet. 4 Du entscheidest, was den Loop auslöst, worauf der Agent während des Durchlaufs zugreifen kann und vor allem welche Kontrolle dem Agenten sagt, dass er fertig ist. Eine Definition, was als erledigt gilt, die das System prüfen kann, wird zur Bedingung für das Ende des Loops. Ein Loop ohne klaren Endpunkt läuft immer weiter, bis er sinnlos geworden ist. Ein schnellerer Loop erzeugt auch schneller Fehler. Daher solltest du die Kontrolle, an der sich der Agent orientiert, schon jetzt in den Workflow einbauen und nicht erst nach einem Fehler. Inwieweit der Loop selbstständig läuft und an welchem Punkt eine Person wieder eingreifen sollte, wird unter Arbeit mit Agenten behandelt.

Praxisbeispiel: Ersatz für ein Change Advisory Board

In einem Unternehmen 1 musste jede Produktionsänderung von einem Change Advisory Board bewilligt werden, das zweimal wöchentlich zusammenkam. Sechs bis acht Personen arbeiteten eine Liste durch, die auch kleinere Fehlerbehebungen beinhaltete, und wenn jemand mit einer Frage gerade nicht anwesend war, wurde die Änderung erst beim nächsten oder gar übernächsten Meeting besprochen. Im Durchschnitt dauerte jede Änderung Monate. Außerdem schuf das Board das bereits erwähnte Batching-Problem: Teams bündelten mehrere kleinere zu einer großen Änderung, um schneller mehr bewilligt zu bekommen, was jede Änderung riskanter machte.

Statt das Meeting zu beschleunigen oder einen Agenten einzusetzen, fragte das Team, wofür der Schritt eigentlich gut war. Die eigentliche Anforderung bestand nicht in einem Ausschuss, sondern darin, dass Änderungen, die von einer Person vorgenommen werden, von einer anderen Person genehmigt werden. Also wurde das Meeting gestrichen und die Anforderung in den Workflow selbst eingebaut. Jede Änderung umfasste strukturierte Felder für die anfragende, die prüfende und die genehmigende Person und die Person, die eine Änderung anfragte, konnte sie nicht selbst genehmigen. Dafür stand ein Pool von Prüfer(inne)n zur Auswahl. Die Prüfung wurde auf wenige klare Fragen eingegrenzt und an das Risiko angepasst: Für größere Änderungen wurden zwei menschliche Prüfer(innen) hinzugezogen, während eine geringfügige Korrektur mit einer automatisierten Überprüfung genehmigt werden konnte. Die Genehmigungszeit sank von etwa vier Wochen auf unter eine Stunde und der neu gestaltete Workflow bewährte sich bei späteren Audits mit kleineren Änderungen und weniger Fehlern, als der Ausschuss hervorgebracht hatte.

Der Workflow wurde daran ausgerichtet, was die Arbeit tatsächlich erforderte. Der Schritt, der nur zur Koordination von Menschen diente, wurde beseitigt und die Intention wurde explizit in die Felder und Fragen aufgenommen. Ein Agent wurde nur dort eingesetzt, wo es sinnvoll war. Genau dieses Vorgehen wird auf dieser Seite empfohlen.

Probiere Folgendes: Nimm den Workflow, den du als Engpass identifiziert hast, und liste jeden einzelnen Schritt auf. Schreibe neben jedem Schritt auf, warum er existiert. Markiere die Schritte, die zu einem Ergebnis beitragen, auf das jemand angewiesen ist, und die Schritte, die hauptsächlich dazu dienen, Menschen zu koordinieren oder zeitaufwendige manuelle Tätigkeiten zu umgehen. Bevor du irgendwo einen Agenten einfügst, musst du entscheiden, welche Schritte aus der zweiten Gruppe gestrichen oder umgestaltet werden sollen. Schreibe dann die Intention, die Einschränkungen und die Definition dessen, was als "erledigt" gilt, auf, die das Team bislang einfach im Kopf hatte.

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