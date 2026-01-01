TL;DR: Beim Umgestalten eines Workflows kennst du die nötigen Schritte. Bei diesem Thema geht es darum, wer welche Aufgaben innerhalb des Workflows übernimmt.

Entscheide bewusst, wo die Trennlinie zwischen Menschen und Agenten verläuft – sonst verschiebt sie sich unbemerkt.

Übertrage einer bestimmten Person die Verantwortung für das Ergebnis, egal, wie viel ein Agent übernimmt.

Erweitere die Autonomie eines Agenten nur so weit, wie sich seine Arbeit überprüfen lässt.

Fördere die Weiterentwicklung deiner Entwickler(innen), wenn immer mehr Routineaufgaben an Agenten gehen – sonst fehlt irgendwann der Weg zu dem Urteilsvermögen, von dem alles abhängt.

Nach der Umgestaltung eines Workflows rund um Menschen und Agenten betrifft die nächste Entscheidung die eigentliche Arbeitsteilung. Agenten sind schnell und fähig und setzen Vorgaben innerhalb der Grenzen, die sie wahrnehmen können, wörtlich um. 1 Menschen verfügen über Urteilsvermögen, Verantwortlichkeit und den Kontext, der nie niedergeschrieben wurde. Es lohnt sich, bewusst zu entscheiden, was die jeweilige Seite übernehmen soll und wo die Übergaben stattfinden, statt darauf zu warten, dass es sich von selbst regelt. 2

Warum Arbeitsteilung eine bewusste Entscheidung ist

Wird die Trennung zwischen Menschen und Agenten nicht bewusst entschieden, verschiebt sie sich unbemerkt. Nicht unbedingt erforderliche menschliche Reviews fallen unter Zeitdruck schnell weg. Daher müssen die Punkte im Workflow, an denen ein Mensch involviert bleibt, bewusst gewählt und fest integriert werden. 2 Verantwortlichkeit ist der Fixpunkt: Ein Agent kann entwerfen, empfehlen oder handeln, aber eine bestimmte Person muss für das Ergebnis verantwortlich bleiben – auch, wenn Agenten immer mehr übernehmen können. 2 Die Autonomie darf dabei nur so weit ausgedehnt werden, wie sich ein Ergebnis noch überprüfen lässt. Wie viel ein Agent alleine ausführen darf, hängt also davon ab, wie sicher Fehler erkannt werden können. 2 3

Weiterbildung für Entwickler(innen), wenn Agenten mehr Routinearbeit übernehmen

Hinsichtlich der Arbeitsteilung gibt es noch eine zweite wichtige Entscheidung. Bei der Programmierarbeit, die Agenten heute übernehmen, handelte es sich lange Zeit um die Aufgaben, an denen Entwickler(innen) zu Senior Engineers ausgebildet wurden. Wenn diese Lerngelegenheiten einfach verschwinden, verschwindet auch der Weg zu dem Urteilsvermögen, von dem alles abhängt. Es gehört zur guten Arbeit mit Agenten dazu, dass sich die Entwickler(innen) weiterbilden, wenn Routinetätigkeiten an Agenten delegiert werden. Diesen Aspekt wird das Handbuch künftig weiter ausbauen. 4

Was die Arbeit mit Agenten beinhaltet

Dieses Thema umfasst drei Entscheidungen:

Festlegen, wo menschliches Urteil gefragt bleibt : Sortiere die Aufgaben nach Risiko und Reversibilität und übertrage einer bestimmten Person die Verantwortung für das Ergebnis.

Autonomie durch Nachweise verdienen : Erweitere die Aufgaben, die ein Agent alleine erledigen darf, wenn er sich als zuverlässig erweist, sodass der Mensch von einer zwischengeschalteten zu einer übergeordneten Position wechselt.

Menschliche Kontrollpunkte in den Workflow einbauen : Füge Reviews und Genehmigungen von Anfang an dort ein, wo das Risiko sie rechtfertigt, und reduziere sie bei Aufgaben mit geringerem Risiko.

Wie das mit dem Rest des Handbuchs zusammenhängt

Die Arbeit mit Agenten folgt auf Neugestaltung der Arbeit: Sobald du die Form eines Workflows kennst, entscheidest du, wie Personen und Agenten ihn untereinander aufteilen. Die Arbeitsteilung und die Kontrollpunkte, die du hier festlegst, werden zum Grundgerüst für Governance und Skalierung. Dies ermöglicht dir, mithilfe von Leitlinien, Messungen und Kontrollen viele Workflows gleichzeitig auszuführen.