TL;DR: Füge von Anfang an menschliche Kontrollpunkte ein – und zwar dort, wo das Risiko sie rechtfertigt, was meist früher ist als erwartet.

Der Kontrollpunkt mit der größten Tragweite befindet sich in der Regel noch vor der Programmiertätigkeit des Agenten, also in der Planung und nicht erst im Code.

An menschlichen Kontrollpunkten werden Grenzen für den Zugriff, den Umfang und akzeptable Ergebnisse festgelegt und durchgesetzt.

Bei risikoarmen, reversiblen Aufgaben genügen weniger Kontrollpunkte. Sonst wird die Kontrolle zu Reibung, die Teams umgehen.

Entscheide im Voraus, was passiert, wenn eine Grenze nicht gewahrt wird: Wer soll benachrichtigt werden, wie wird der Zugriff ausgesetzt und wie wird die Grenze enger gezogen?

Ein Kontrollpunkt ist ein Punkt, an dem ein Mensch eingreift, um Einfluss auf die Arbeit zu nehmen oder sie zu genehmigen. Auf dieser Seite erfährst du, wie du Kontrollpunkte bewusst im Workflow setzt: dort, wo das Risiko sie rechtfertigt, und von Anfang an statt erst beim ersten Problem – oft früher, als Teams erwarten. Außerdem geht es darum, was ein Kontrollpunkt umfasst und wie du vermeidest, dass Kontrollpunkte überall Reibung erzeugen.

Kontrollpunkte richtig platzieren – nach Risiko und von Anfang an

Kontrollpunkte sind die Stellen, an denen ein Mensch die Aufgabe definiert, ein Ergebnis überprüft oder eine Entscheidung genehmigt. Integriere sie von Anfang an in den Workflow, statt sie erst hinzuzufügen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Platziere sie dort, wo sie aufgrund des Risikos gerechtfertigt sind, also vor allem bei den Schritten, die deiner Einschätzung nach menschliches Urteilsvermögen erfordern, und weniger bei Aufgaben mit geringem Risiko.

Den größten Kontrollpunkt nach vorne verlagern

Der wichtigste Kontrollpunkt ist meist nicht die Überprüfung der Ergebnisse eines Agenten. Wenn ein Agent den Code schreibt, wurden die wichtigsten Entscheidungen – zur Herangehensweise, zum Umfang und zu den Annahmen – bereits getroffen. Durch die Prüfung des Ergebnisses lassen sich Implementierungsfehler erkennen, aber eine schlechte Planung kann nur selten rückgängig gemacht werden. Der primäre Kontrollpunkt sollte daher weit vorne liegen. Prüfe und bestätige die Intention, bevor der Agent Code schreibt, und vergewissere dich mit dem anschließenden Review, dass der Agent den bewilligten Plan korrekt ausgeführt hat. 1 Hier ist menschliches Urteil am wertvollsten: bei der Entscheidung, ob das Richtige entwickelt wird und ob der Plan eindeutig umsetzbar ist. Der Agent kümmert sich derweil um die technische Entwicklung. 1

An menschlichen Kontrollpunkten Grenzen durchsetzen

An einem Kontrollpunkt werden zudem die Grenzen festgelegt und durchgesetzt, innerhalb derer ein Agent arbeitet: worauf er zugreifen darf, worauf er reagieren kann und wie ein akzeptables Ergebnis aussieht. Vieles davon geschieht bei der anfänglichen Prüfung der Intention. Bevor der Agent startet, legt ein Mensch die Akzeptanzkriterien, Grenzfälle und Ausfallarten fest, die bei der Arbeit zu beachten sind. So gibt es ein konkretes Ziel für den Agenten und konkrete Vorgaben für die spätere Überprüfung. 1

Kontrollpunkte bei risikoarmen Aufgaben reduzieren

Nicht jeder Schritt muss intensiv kontrolliert werden. Eine kleine, umkehrbare Bearbeitung erfordert nicht dieselbe Prüfung der Intention wie eine folgenreiche Änderung. Überall einheitlich angewandte Kontrollen führen zudem zu Reibungen, für die Teams irgendwann Umgehungslösungen finden. Der Umfang des Kontrollpunkts sollte immer dem Risiko des jeweiligen Schritts entsprechen. Wenn Agenten einen Loop innerhalb festgelegter Leitlinien von Anfang bis Ende ausführen, beobachtet der Mensch vielleicht nicht jede Iteration. Stattdessen überprüft er das Endergebnis und die verbleibenden offenen Punkte, die die Agenten markiert haben, aber nicht sicher lösen konnten. Wenn Kontrollpunkte nach Vertrauen und nicht bei jeder Aktion platziert werden, bleibt die Überwachung sinnvoll, statt zum Engpass zu werden. 1

Wissen, was passiert, wenn eine Grenze nicht gewahrt wird

Du solltest von vornherein wissen, was passiert, wenn eine Grenze nicht gewahrt wird, statt im Moment zu entscheiden. Beantworte diese drei Fragen jetzt und nicht erst, wenn du dazu gezwungen bist:

Wer wird benachrichtigt?

Wie wird der Zugriff des Agenten ausgesetzt?

Wie wird die Grenze vor Wiederaufnahme der Arbeit enger gezogen?

Praxisbeispiel: Die Intention vor der Entwicklung prüfen

Statt eine Person zu bitten, die unbearbeiteten Ergebnisse von Agenten zu überprüfen, verlagern manche Teams 1 den primären menschlichen Kontrollpunkt in die Planungsphase: Eine Person überprüft die Herangehensweise, Erfolgskriterien und Grenzfälle, bevor der Agent irgendetwas generiert. Beim anschließenden Code-Review geht es dann nur noch um die Bestätigung, dass der Agent den bereits bewilligten Plan korrekt ausgeführt hat. Es kann sogar sein, dass Agenten, die einen Workflow von Anfang bis Ende innerhalb festgelegter Leitlinien ausführen, bei der Arbeit gar nicht von einem Menschen beobachtet werden. Dieser sieht das Ergebnis erst, wenn die Agenten ihre Ergebnisse zusammengeführt haben, und konzentriert sich dann auf die offenen Punkte, die die Agenten nicht allein lösen konnten. Dennoch prägt menschliches Urteil das Ergebnis – über die Intention und die Leitlinien, die vor dem Start der Agenten festgelegt wurden. In beiden Fällen wird der Kontrollpunkt bewusst platziert – und zwar nach Risiko und Vertrauen – statt standardmäßig am Ende zu liegen.

Probiere Folgendes: Nimm einen von einem Agenten ausgeführten Workflow und ziehe die menschliche Prüfung vom Ergebnis in die Planungsphase vor. Lege die Akzeptanzkriterien und Grenzfälle fest, die ein Mensch bewilligen sollte, bevor der Agent den Code schreibt, und entscheide, was (wenn überhaupt) noch von einem Menschen überprüft werden muss, wenn er fertig ist.

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