TL;DR: Entscheide, welche Teile eines Workflows einen Menschen erfordern und welche ein Agent übernehmen kann – und ziehe eine klare Grenze.

Sortiere alle Schritte nach Risiken und Reversibilität: Menschen übernehmen Tätigkeiten, bei denen viel auf dem Spiel steht und die schwer rückgängig zu machen sind. Agenten übernehmen klar umrissene, kontrollierbare und kostengünstige Aufgaben.

Übertrage einer bestimmten Einzelperson die Verantwortung für das Ergebnis, nicht einem Team oder einer Rolle.

Eine klare Grenze schafft Vertrauen – und das überzeugt Menschen letztlich davon, Agenten zu nutzen.

Stelle die Sortierung in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand. Die meisten Review-Zyklen können mit dem Entwicklungstempo agentischer Fähigkeiten nicht Schritt halten.

Bei einem umgestalteten Workflow ist die zentrale Entscheidung, welche Tätigkeiten einen Menschen erfordern und welche ein Agent übernehmen kann. Wer das richtig entscheidet, legt die Grundlage für alles Weitere: wo Kontrollen wichtig sind, wo sich Autonomie erweitern lässt und wer verantwortlich bleibt, wenn etwas schiefgeht. Auf dieser Seite erfährst du, wie du die Tätigkeiten sortierst, wie die Verantwortlichkeiten klar bleiben und warum die Sortierung nicht dauerhaft ist.

Nach Risiko und Reversibilität sortieren

Die zentrale Frage ist, welche Tätigkeiten einen Menschen erfordern und welche ein Agent übernehmen kann. Es ist sinnvoll, sie nach Risiko und Reversibilität zu sortieren:

Überlasse einem Menschen die Verantwortung, wenn eine Entscheidung schwer rückgängig zu machen ist, echte Konsequenzen hat, Rechenschaftspflicht erfordert oder von Kontext, Werten oder Urteilsvermögen abhängt, die ein Agent nicht hat.

Setze einen Agenten dort ein, wo die Arbeit klar umrissen, das Ergebnis überprüfbar und ein Fehler kostengünstig und leicht rückgängig zu machen ist.

Einer bestimmten Person die Verantwortung übertragen

Einem Agenten kannst du Aufgaben, aber keine Verantwortung übertragen. Für das Ergebnis muss eine bestimmte Einzelperson verantwortlich zeichnen, kein Team, keine Rolle. Das gilt auch weiterhin und wird sogar noch wichtiger, wenn ein Agent mehr Tätigkeiten übernimmt. 1 Wenn eine Entscheidung unmittelbare Auswirkungen auf Mitarbeitende hat, z. B. bei einer Neueinstellung, Leistungsbewertung oder Berechtigungen, fällt eine Person die Entscheidung, während der Agent Informationen oder Entwürfe liefert. 1

Mit einer klaren Grenze Vertrauen schaffen

Eine klare Grenze zwischen Menschen und Agenten zu ziehen – also festzulegen, welche Aufgaben ein Mensch und welche ein Agent übernimmt –, bringt mehr, als die Arbeit der richtigen Person zuzuweisen. Es schafft berechtigtes Vertrauen in einen Agenten. Wenn KI zwar vorhanden ist, ihre Ergebnisse aber erst nach intensiver Kontrolle und Korrektur brauchbar sind, sinkt ihr wahrgenommener Wert rapide. Viele hören dann stillschweigend auf, sie zu nutzen, selbst wenn die Akzeptanz auf dem Papier hoch erscheint. Klare Aussagen darüber, wo Agenten zuverlässig sind und wo noch menschliches Urteilsvermögen gefragt ist, halten dieses Vertrauen aufrecht. Dann wissen alle, auf welche Ergebnisse sie sich stützen können und welche sie noch einmal prüfen müssen. Vertrauen sorgt für anhaltende Nutzung, und Vertrauen entsteht durch eine klare Trennlinie.

Vertrauen ist ein wesentlicher Faktor für nachhaltige KI-Akzeptanz. Selbst wenn die KI direkt verfügbar ist, sinkt der wahrgenommene Wert schnell, wenn die Nutzer(innen) kein Vertrauen in die Qualität oder Stimmigkeit der Ergebnisse haben. Um dieses Vertrauen zu schaffen, muss einerseits die Technologie verbessert und andererseits den Nutzer(innen) dargelegt werden, wo die KI überlegen ist und wo es menschlichen Urteilsvermögens bedarf.

Regelmäßig prüfen, wenn sich Fähigkeiten ändern

Manche Aufgaben, die deiner Meinung nach aktuell noch menschliches Urteilsvermögen erfordern, lassen sich möglicherweise in sechs Monaten schon automatisieren. Daher empfiehlt es sich, sie in regelmäßigen Abständen (z. B. vierteljährlich) zu überprüfen. Die meisten Review-Zyklen können mit dem Entwicklungstempo agentischer Fähigkeiten nicht Schritt halten. Die Sortierung ist also keine einmalige Entscheidung, sondern muss immer wieder überdacht werden.

Praxisbeispiel: Entscheidung über die Autorität eines Systems, bevor es handelt

Wenn sich ein Raumfahrzeug von seiner Rakete trennt, dauert es eine Weile, bis es Kontakt zur Bodenstation aufnehmen kann. In dieser Phase muss die Flugsoftware ihre Umgebung ohne Hilfe wahrnehmen und auf sie reagieren, die Position anpassen und Fehler selbstständig beheben. Diese Autonomie ist unbedenklich – aus einem bestimmten Grund: Lange vor dem Start haben die Ingenieur(innen) festgelegt, welche Entscheidungen das Raumfahrzeug eigenmächtig treffen darf und bei welchen es auf einen Menschen am Boden warten muss. Die Grenzen der Autorität, einschließlich der Frage, wo die Kontrolle von der Maschine auf den Menschen übergeht, wurden im Voraus festgelegt und nicht im Moment der Entscheidung. 2

Bevor du einen Agenten eigenständig handeln lässt, solltest du seine Befugnisse auf die gleiche Weise festlegen: Was darf er alleine entscheiden, wo gerät sein Urteilsvermögen vermutlich ins Wanken und an welchem Punkt übernimmt ein Mensch die Kontrolle? Dies im Voraus zu entscheiden, macht den Unterschied aus zwischen Autonomie, die beabsichtigt war, und Autonomie, die zutage tritt, wenn etwas schiefläuft.

Probiere Folgendes: Nimm einen Workflow, der von einem Agenten ausgeführt wird, und sortiere dessen Schritte nach Risiko und Reversibilität. Schreibe für jeden Schritt, den du dem Agenten überlassen würdest, auf, an welchem Punkt er abbrechen und die Aufgabe an einen Menschen übergeben soll. Bestimme die Einzelperson, die für das Ergebnis des gesamten Workflows verantwortlich ist.

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