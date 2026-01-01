TL;DR: Autonomie wird schrittweise erweitert. Dabei sollten sich Agenten jeden weiteren Schritt durch Nachweise verdienen.

Durchlaufe mehrere Phasen: Der Agent macht Vorschläge, handelt dann nach Genehmigung und agiert anschließend autonom innerhalb vorgegebener Leitlinien, während sich Menschen um Ausnahmefälle kümmern.

Lege einen expliziten Schwellenwert, eine Genauigkeits- oder eine Erfolgsquote auf Grundlage ausreichend vieler Fälle fest, bevor du einen Schritt weitergehst.

Sobald der Agent Vertrauen gewonnen hat, sollte der Mensch von einer zwischengeschalteten zu einer übergeordneten Position wechseln.

Achte auf rein formale Kontrollen: Ein Kontrollpunkt, den niemand wirklich nutzt, ist schlimmer als gar keiner.

Deine festgelegte Arbeitsteilung ist nicht statisch. Wenn ein Agent beweist, dass er eine bestimmte Art von Aufgabe bewältigen kann, kann der Umfang der von ihm selbstständig erledigten Aufgaben zunehmen. Die Rolle des Menschen verschiebt sich von der Kontrolle jedes einzelnen Schritts hin zur Überwachung des Ganzen und dem Eingreifen bei Ausnahmen. Auf dieser Seite geht es um die Phasen bei der Erweiterung der Autonomie: wie jeder weitere Schritt durch Nachweise verdient wird und wie du Kontrolle vermeidest, die nur so aussieht.

Autonomie ist ein Spektrum, kein Schalter

Bei Autonomie handelt es sich selten um eine einfache Umstellung von manuell zu automatisiert. Vielmehr muss sie nach und nach erweitert werden. Das Bild dafür ist das Laufenlernen: erst krabbeln, dann gehen, dann rennen. Bevor ein Agent übernimmt, wird ein Arbeitsschritt manuell von einem Menschen ausgeführt. Im frühesten Stadium macht der Agent einen Vorschlag, woraufhin der Mensch entscheidet und handelt. Im weiteren Verlauf erledigt der Agent die Arbeit, und der Mensch prüft und genehmigt sie. Dann läuft der Arbeitsschritt autonom ab: Der Mensch legt die Intention und die Einschränkungen fest, der Agent handelt selbstständig innerhalb dieser Grenzen und der Mensch greift nur im Ausnahmefall ein. Verschiedene Schritte eines Workflows können sich in unterschiedlichen Phasen befinden und jeder Schritt kann im Laufe der Zeit in die nächste Phase übergehen. Autonomie ist die letzte Stufe, die ein Agent erreicht – und zwar nur dann, wenn Nachweise dies unterstützen.

Autonomie auf Grundlage von Nachweisen erweitern

Eine Ausweitung der Autonomie sollte auf Nachweisen und nicht auf blindem Vertrauen beruhen. Bevor ein Schritt in die nächste Phase übergeht, sollte erfasst werden, wie oft das Ergebnis des Agenten akzeptiert wird oder seine Aktionen erfolgreich sind. Außerdem sollte geprüft werden, ob die Personen, die ihn nutzen, mit der aktuellen Stufe zufrieden sind. Außerdem braucht es einen klaren Schwellenwert für die Genauigkeit oder Erfolgsquote, der den nächsten Schritt rechtfertigt. Dann beruht die Entscheidung auf einer Zahl und nicht auf einem Gefühl. Nützliche Indikatoren sind etwa, wie oft der Agent anhalten und die Aufgabe an eine Person zurückgeben muss, ob sich dieses Anhalten wiederholt und wie viel Arbeit er selbstständig von Anfang bis Ende abschließt. Mit der Zeit lässt sich die Frage "Sind wir bereit für mehr Autonomie?" dann anhand eines Trends beantworten statt aus dem Bauch heraus. 1 Sobald ein Schritt diese Hürde genommen hat, kehrt sich die Frage um. In regelmäßigen Abständen lautet sie dann: "Warum wurde die Autonomie hier nicht ausgeweitet?"

Von der Überprüfung jedes einzelnen Schritts zur Überwachung des gesamten Prozesses übergehen

Wenn ein Agent auf diese Weise Vertrauen gewinnt, verschiebt sich die Rolle des Menschen von der Kontrolle jedes einzelnen Schritts hin zur Überwachung der Arbeit und zum Eingreifen im Ausnahmefall. Kontrollen werden nicht verzichtbar, sie ändern lediglich ihre Form – von der Genehmigung einzelner Handlungen hin zur Beobachtung des Gesamtverhaltens und dem Erkennen von Ausnahmen. 1

Auf rein formale Kontrollen achten

Mit zunehmender Autonomie entsteht ein subtileres Risiko als schlechte Ergebnisse: Kontrolle, die zwar auf dem Papier existiert, in der Praxis aber nicht. Eine Person, die zwar zwischengeschaltet ist, aber alles absegnet, erweckt den Anschein von Kontrolle, ohne dass sie tatsächlich stattfindet. Mit der Zeit machen Gewohnheit und Häufigkeit den Menschen betriebsblind. Ein Kontrollpunkt ohne echte Kontrollen ist schlimmer als gar keiner, denn er erzeugt Vertrauen genau dort, wo ein System eine echte Überprüfung am dringendsten braucht. Wenn der Agent immer öfter anhält und um Hilfe bittet, sollte das nicht als Versagen interpretiert werden, sondern als korrekte Weigerung des Systems, über seine eigenen Nachweise hinauszugehen. 1

Praxisbeispiel: Schrittweiser Rollout agentischer Code-Reviews

Als autonome Agenten bei einem Unternehmen begannen, immer mehr Codeänderungen einzureichen, 2 konnten die menschlichen Reviewer(innen) nicht mehr mithalten. Jede agentische Änderung zu prüfen, fühlte sich nach wenig lohnender und wenig dringlicher Arbeit an. Code zu erzeugen, war billig geworden – ihn zu kontrollieren, nicht. Der erste Versuch einer KI-gestützten Überprüfung lieferte viele irrelevante und teils falsche Hinweise, sodass die Entwickler(innen) schnell das Vertrauen verloren. Statt die Idee aufzugeben oder sie überall gleichzeitig einzuführen, testete das Team zunächst kommerzielle Review-Workflows mit einer kleinen Anzahl von Teams. Diese erwiesen sich als nützlich, da sie Probleme aufdeckten, die Menschen übersehen hatten. So entwickelte sich die KI-Überprüfung von einem misstrauisch beäugten Experiment zu einer verlässlichen ersten Kontrollinstanz, die dann weiter ausgebaut wurde. Als Nächstes wurde sie in die Pipeline integriert: Wenn das Prüfsystem ein Problem meldete, versuchte ein Agent, es zu beheben, bevor ein Mensch hinzugezogen wurde. Abschließend erfolgte eine menschliche Validierung. Jede Ausweitung der Autonomie erfolgte auf der Grundlage von Nachweisen für den Erfolg des vorherigen Schritts.

Probiere Folgendes: Wähle einen Arbeitsschritt aus, der bereits von einem Agenten erledigt wird, und notiere den Schwellenwert, ab dem du ihn mit weniger Überwachung laufen lassen würdest, also die Akzeptanz- oder Erfolgsquote bezogen auf die Anzahl der Fälle, die du zuvor sehen möchtest. Starte dann die Nachverfolgung.

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