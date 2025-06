10 Best Practices für den Einsatz des KI-basierten GitLab Duo Chat

Mit einer KI ins Gespräch zu kommen, kann eine Herausforderung sein. Mit welcher Frage fängt man am besten an? Wie formuliert man seine Frage am besten? Wie viel Kontext ist erforderlich? Wird das Gespräch die besten und effizientesten Ergebnisse liefern?

In diesem Tutorial stellen wir 10 Tipps und Best Practices zur Integration von GitLab Duo Chat in deine KI-basierten DevSecOps-Workflows vor und präzisieren deine Prompts, damit du die besten Ergebnisse erzielen kannst.

10 Best Practices zur Verwendung von GitLab Duo Chat



GitLab Duo Chat öffnen und im Vordergrund behalten

GitLab Duo Chat ist in der GitLab-UI, Web IDE und unterstützten Programmier-IDEs, z. B. VS Code, verfügbar.

In VS Code kannst du GitLab Duo Chat über die Side Bar auf der linken Seite öffnen. Du kannst das Symbol auch per Drag & Drop in den rechten Bereich ziehen. So kann der Chat geöffnet bleiben, während du deinen Code schreibst und durch den Dateibaum navigierst, Git-Aktionen durchführst usw. Um den Anzeigeort des Chats zurückzusetzen, öffnest du einfach die Befehlspalette (durch Drücken der Tastenkombination Command+Umschalt+P (bei macOS) oder Strg+Umschalt+P (bei Windows/Linux) und gibst dann View: Reset View Locations (Ansicht: Anzeigeorte zurücksetzen) ein. Im folgenden kurzen Video erfährst du, wie es geht.

Die Web IDE und VS Code teilen sich das gleiche Framework – mit derselben Methode lassen sich in der Web IDE effizientere Workflows umsetzen.

10 Best Practices für die Verwendung von GitLab Duo Chat

1. Führe ein Gespräch

Chats sind Gespräche, keine Suchformulare.

Um das Eis zu brechen, kannst du mit Suchbegriffen beginnen, die denen einer Suchmaschine ähneln, und dann mit der Antwort und Ausgabe experimentieren. Beginnen wir in diesem Beispiel mit einem C#-Projekt und unseren Best Practices.

c# start project best practices (Best Practices für den Beginn eines C#-Projekts)

Die Antwort ist hilfreich, um C# besser zu verstehen, gibt aber nicht sofort den Anstoß für Best Practices. Deshalb sollten wir im gleichen Zusammenhang eine gezieltere Frage stellen.

Please show the project structure for the C# project. (Bitte zeige die Projektstruktur für das C#-Projekt an.)

Diese Antwort ist hilfreich. Wir fahren mit einer Git-Frage fort und verwenden dabei dieselbe Fragenstruktur: eine direkte Anfrage für eine Anzeige.

Show an example for a .gitignore for C#. (Zeige ein Beispiel für .gitignore für C# an.)

Bleib bei CI/CD und frage, wie man das C#-Projekt erstellen kann.

Show a GitLab CI/CD configuration for building the C# project. (Zeige eine GitLab-CI/CD-Konfiguration zum Erstellen des C#-Projekts an.)

In diesem Beispiel hat uns Chat dazu ermutigt, bestimmte Änderungen anzufordern. Wir wollen das .NET SDK 8.0 anstelle von 6.0 verwenden.

In the above example, please use the .NET SDK 8.0 image. (Verwende im obigen Beispiel bitte das .NET SDK 8.0 Image.)

Die CI/CD-Konfiguration verwendet die .NET-CLI. Vielleicht können wir das auch für effizientere Befehle verwenden, um die Projekt- und Teststruktur zu erstellen?

Explain how to create projects and test structure on the CLI. (Erkläre, wie Projekte und Teststrukturen in der CLI erstellt werden.)

Natürlich könnten wir diese Befehle im Terminal ausführen, aber geht das auch in VS Code? Fragen wir doch Chat.

Explain how to open a new terminal in VS Code. (Erkläre, wie man ein neues Terminal in VS Code öffnet.)

2. Präzisiere den Prompt für mehr Effizienz

Stell dir vor, GitLab Duo Chat wäre ein Mensch, und arbeite mit ihm in Form von vollständigen Sätzen, die so viel Kontext zu deinen Gedanken und Fragen wie möglich enthalten.

Erfahrene Benutzer(innen) von Suchmaschinen kennen diesen Ansatz vielleicht von der Abfrage von Inhalten: Erstelle die Frage, ergänze sie um weitere Begriffe, um den inhaltlichen Umfang zu präzisieren, und starte eine neue Suche, nachdem du bereits viele Registerkarten geöffnet hast.

Bei der Verwendung einer Suchmaschine hättest du wahrscheinlich schnell vier bis fünf verschiedene Suchfenster geöffnet.

c# start project best practices c# .gitignore c# gitlab cicd c# gitlab security scanning c# solutions and projects, application and tests

Du kannst diese Strategie auch in einem Chat anwenden. Du musst jedoch mehr Kontext hinzufügen, damit es zu einem Gespräch wird. Mit GitLab Duo Chat kannst du mehrere Fragen in ein und derselben Gesprächsanfrage stellen. Beispiel: Du willst mit einem neuen C#-Projekt beginnen, Best Practices anwenden, eine .gitignore -Datei hinzufügen und CI/CD und Sicherheitsscans konfigurieren, genau wie in der Suche oben. In Chat kannst du die Fragen zu einer Anfrage kombinieren.

How can I get started creating an empty C# console application in VS Code? Please show a .gitignore and .gitlab-ci.yml configuration with steps for C#, and add security scanning for GitLab. Explain how solutions and projects in C# work, and how to add a test project on the CLI. (Wie kann ich mit der Entwicklung einer leeren C#-Konsolenanwendung in VS Code beginnen? Bitte zeige eine .gitignore- und .gitlab-ci.yml-Konfiguration mit Schritten für C# an und füge Sicherheitsscans für GitLab hinzu. Erkläre, wie Lösungen und Projekte in C# funktionieren und wie man ein Testprojekt in der CLI hinzufügt.)

In dieser Antwort schlägt der Chat vor, bei Folgefragen im Gespräch nach konkreten Konfigurationsbeispielen zu fragen. Asynchrones Üben: Erstelle Folgefragen. Du kannst C# als Kontext in derselben Chat-Sitzung weglassen.

Please show an example for a .gitignore. Please show a CI/CD configuration. Include the SAST template. (Bitte zeige ein Beispiel für .gitignore. Bitte zeige eine CI/CD-Konfiguration. Füge die SAST-Vorlage hinzu.)

3. Beachte Prompt-Muster

Folge dem Muster: Problembeschreibung, bitte um Hilfe, erstelle zusätzliche Anfragen . Es fällt einem bei der ersten Frage vielleicht nicht gleich alles ein – beginne mit Problembeschreibung, bitte um Hilfe , wenn du zu Beginn noch ratlos bist.

I need to fulfill compliance requirements. How can I get started with Codeowners and approval rules? (Ich muss die Compliance-Anforderungen erfüllen. Wie kann ich mit Codeowners und Approvalregeln beginnen?)

Die Antwort ist hilfreich, aber offensichtlich generisch. Vielleicht möchtest du an dieser Stelle spezifische Hilfe für dein Team-Setup erhalten.

Please show an example for Codeowners with different teams: backend, frontend, release managers. (Bitte zeige ein Beispiel für Codeowners mit verschiedenen Teams: Backend, Frontend, Release Manager.)

Alternativ kannst du deine aktuelle Situation beschreiben und um Unterstützung bitten. Wenn man dem STAR-Modell (Situation, Aufgabe, Aktion, Ergebnisse) folgt, kann es sich ein wenig wie ein Gespräch anfühlen.

I have a Kubernetes cluster integrated in GitLab. Please generate a Yaml configuration for a Kubernetes service deployment. Explain how GitOps works as a second step. How to verify the results? (Ich habe ein Kubernetes-Cluster in GitLab integriert. Bitte generiere eine Yaml-Konfiguration für eine Kubernetes-Dienstbereitstellung. Erkläre als zweiten Schritt, wie GitOps funktioniert. Wie verifiziere ich die Ergebnisse?

4. Setze auf eine kontextarme Kommunikation

Gib so viel Kontext an, wie für eine Antwort erforderlich ist. In manchen Fällen bietet der bisherige Verlauf oder der geöffnete Quellcode nicht diesen hilfreichen Kontext. Um Fragen effizienter zu gestalten, kannst du ein Muster von kontextarmer Kommunikation (nur in englischer Sprache verfügbar) anwenden, das in der All-Remote-Kommunikation im Rahmen von GitLab verwendet wird.

Die folgende Frage hat nicht genügend Kontext in einem C++-Projekt bereitgestellt.

Should I use virtual override instead of just override? (Sollte ich eine virtuelle Überschreibung anstelle einer einfachen Überschreibung verwenden?)

Versuche stattdessen, mehr Kontext hinzuzufügen:

When implementing a pure virtual function in an inherited class, should I use virtual function override, or just function override? Context is C++. (Sollte ich bei der Implementierung einer reinen virtuellen Funktion in einer geerbten Klasse eine virtuelle Funktionsüberschreibung oder nur eine einfache Funktionsüberschreibung nutzen? Der Kontext ist C++.)

Das Beispiel findest du auch im englischsprachigen Video GitLab Duo Coffee Chat: Refactor C++ functions into OOP classes for abstract database handling (GitLab Duo Coffee Chat: C++-Funktionen in OOP-Klassen umwandeln für abstrakte Datenbankverwaltung).

5. Wiederhole dich

Die KI ist nicht berechenbar. In manchen Fällen kann es sein, dass sie nicht mit den erwarteten Ergebnissen antwortet oder keine Quellcode-Beispiele oder Konfigurations-Schnipsel erzeugt, weil sie keinen Kontext hatte. Du solltest die Frage wiederholen und die Anforderungen verfeinern.

Im folgenden Beispiel möchten wir eine C#-Anwendung erstellen. Beim ersten Versuch haben wir den Anwendungstyp nicht angegeben – C# kann verwendet werden, um Konsolen-/Terminal-, aber auch UI-Anwendungen zu erstellen. Wir bekommen außerdem keinen leeren Beispiel-Quellcode als Antwort. Der zweite, wiederholte Prompt fügt zwei weitere Wörter hinzu: console und empty .

How can I get started creating an C# application in VS Code? (Wie kann ich mit dem Erstellen einer C#-Anwendung in VS Code beginnen?) How can I get started creating an empty C# console application in VS Code? (Wie kann ich mit dem Erstellen einer leeren C#-Konsolenanwendung in VS Code beginnen?)

Die Ergebnisse im Prompt unterscheiden sich. Die erste Antwort ist für den Anfang hilfreich, da man den Anweisungen im VS-Code-Fenster folgen kann, aber sie sagt uns nicht, wo sich der Quellcode befindet und wie man ihn ändert. Durch den zweiten, verfeinerten Prompt wird die Antwort modifiziert und bietet jetzt Anweisungen, wie man die Standardvorlage mit „Hallo Welt”-Code überschreibt.

Du kannst auch Wiederholungs- und Verfeinerungsstrategien miteinander kombinieren und Chat auffordern, ein Beispiel für Anwendungscode und Tests anzuzeigen.

How can I get started creating an empty C# console application in VS Code? Please show an example for application and tests. (Wie kann ich mit dem Erstellen einer leeren C#-Konsolenanwendung in VS Code beginnen? Bitte zeige ein Beispiel für die Anwendung und Tests.)

Wiederhole dich nach allgemeinen Fragen

GitLab Duo Chat kann bei allgemeinen technischen Fragen möglicherweise nicht weiterhelfen. Im folgenden Szenario wollte ich einen Vorschlag für Java-Build-Tools und ein Framework erhalten, was jedoch nicht funktioniert hat. Es gibt viele mögliche Antworten: Maven, Gradle usw. als Build-Tools und über 100 Java-Frameworks (nur in englischer Sprache verfügbar), die vom Technologie-Stack und den jeweiligen Anforderungen abhängen.

Nehmen wir einmal an, wir wollen uns auf eine Kundenumgebung mit Java Spring Boot konzentrieren.

I want to create a Java Spring Boot application. Please explain the project structure and show a hello world example. (Ich möchte eine Java Spring Boot-Anwendung entwickeln. Bitte erkläre die Projektstruktur und zeige ein Hallo-Welt-Beispiel.)

Dies allein liefert bereits hervorragende Ergebnisse. Wiederhole den Prompt als asynchrone Übung und frage, wie man die Anwendung bereitstellt, wobei du bei jedem Schritt weitere Verfeinerungen ergänzt. Alternativ kannst du ein Folgegespräch daraus machen.

I want to create a Java Spring Boot application. Please explain the project structure and show a hello world example. Show how to build and deploy the application in CI/CD. (Ich möchte eine Java Spring Boot-Anwendung entwickeln. Bitte erkläre die Projektstruktur und zeige ein Hallo-Welt-Beispiel. Zeige, wie man die Anwendung in CI/CD erstellt und bereitstellt.) I want to create a Java Spring Boot application. Please explain the project structure and show a hello world example. Show how to build and deploy the application in CI/CD, using container images. (Ich möchte eine Java Spring Boot-Anwendung entwickeln. Bitte erkläre die Projektstruktur und zeige ein Hallo-Welt-Beispiel. Zeige, wie man die Anwendung in CI/CD mit Container-Images erstellet und bereitstellt.) I want to create a Java Spring Boot application. Please explain the project structure and show a hello world example. Show how to build and deploy the application in CI/CD, using container images. Use Kubernetes and GitOps in GitLab. (Ich möchte eine Java Spring Boot-Anwendung entwickeln. Bitte erkläre die Projektstruktur und zeige ein Hallo-Welt-Beispiel. Zeige, wie man die Anwendung in CI/CD mit Container-Images erstellet und bereitstellt. Verwende Kubernetes und GitOps in GitLab.)

6. Sei geduldig

Einzelne Wörter oder kurze Sätze führen möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen, wie in diesem englischsprachigen Videobeispiel gezeigt wird. Manchmal kann GitLab Duo Chat anhand der verfügbaren Daten eine Einschätzung treffen, besteht aber bisweilen auch darauf, dass mehr Kontext bereitgestellt wird.

Beispiel: labels entspricht dem Inhalt der GitLab-Dokumentation.

Präzisiere die Frage im Hinblick auf die Problembeschreibungen und weitere Spezifizierungen für die Verwendung in der Ticketübersicht.

Explain labels in GitLab. Provide an example for efficient usage with issue boards. (Erkläre Labels in GitLab. Gib ein Beispiel für die effiziente Verwendung in Ticketübersichten.)

Oder verwende eine Problembeschreibung, gefolgt von einer Frage, und bitte um weitere Beispiele.

I don't know how to use labels in GitLab. Please provide examples, and how to use them for filters in different views. Explain these views with examples. (Ich weiß nicht, wie man Labels in GitLab verwendet. Bitte gib Beispiele an und wie man sie für Filter in verschiedenen Ansichten verwendet. Erkläre diese Ansichten mit Beispielen.)

Vermeide ferner Ja/Nein -Fragen und ergänze stattdessen einen spezifischen Kontext.

Can you help me fix performance regressions? (Kannst du mir helfen, Leistungseinbrüche zu beheben?)

Gib stattdessen den Kontext des Leistungseinbruchs an, einschließlich der Programmiersprachen, Frameworks, des Technologie-Stacks und der Umgebungen. Im folgenden Beispiel wird eine etwas ältere Umgebung verwendet, die auch heute noch korrekt sein kann.

My PHP application encounters performance regressions using PHP 5.6 and MySQL 5.5. Please explain potential root causes, and how to address them. The app is deployed on Linux VMs. (Meine PHP-Anwendung stößt mit PHP 5.6 und MySQL 5.5 auf Leistungseinbrüche. Bitte erkläre mögliche Grundursachen und wie ich sie beheben kann. Die App wird auf Linux-VMs bereitgestellt.)

7. Verwerfe alles und fang von vorn an

Manchmal zeigt der Chat-Verlauf eine andere Lernkurve und liefert den falschen Kontext für Folgefragen. Oder du hast spezifische Fragen gestellt, bei denen GitLab Duo Chat keine Antworten geben kann. Da generative KI nicht vorhersehbar ist, kann es auch sein, dass sie nicht in der Lage ist, bestimmte Beispiele zu geben, aber glaubt in einer zukünftigen Antwort, dass sie diese doch genannt hat (beobachtet in der Beta von Chat). Die zugrunde liegenden großen Sprachmodelle oder LLMs bestehen manchmal darauf, eine bestimmte Antwort in einer Endlosschleife auszugeben.

How can I get started creating an empty C# console application in VS Code? Please show a .gitignore and .gitlab-ci.yml configuration with steps for C#, and add security scanning for GitLab. Explain how solutions and projects in C# work, and how to add a test project on the CLI. (Wie kann ich mit dem Erstellen einer leeren C#-Konsolenanwendung in VS Code beginnen? Bitte zeige eine .gitignore- und .gitlab-ci.yml-Konfiguration mit Schritten für C# an und füge Sicherheitsscans für GitLab hinzu. Erkläre, wie Lösungen und Projekte in C# funktionieren und wie man ein Testprojekt über die CLI hinzufügt.)

Nachdem ich die obige Frage mit einer Beispielkonfiguration gestellt hatte, wollte ich den Umfang der Frage eingrenzen, um eine zielgerichtete Antwort zu erhalten. Dies hat nicht wie erwartet funktioniert, da Chat den Chat-Verlauf in diesem Kontext kennt und sich daher auf frühere Antworten bezieht.

How can I get started creating an empty C# console application in VS Code? Please show a .gitignore and .gitlab-ci.yml configuration with steps for C#. (Wie kann ich mit dem Erstellen einer leeren C#-Konsolenanwendung in VS Code beginnen? Bitte zeige eine .gitignore- und .gitlab-ci.yml-Konfiguration mit Schritten für C# an.)

Um Chat in einen neuen Kontext zu zwingen, verwendest du den Befehl /reset als Slash-Befehl, um die Sitzung zurückzusetzen, und wiederholst die Frage, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Du kannst auch /clean oder /clear verwenden, um alle Nachrichten in diesem Gespräch zu löschen.

8. Steigere in der IDE mit Slash-Befehlen deine Effizienz

Code erklären

F: Generierter Code? Bestehender Code? Legacy-Code?

A: Verwende den Slash-Befehl /explain in der IDE (nur in englischer Sprache verfügbar).

in der IDE (nur in englischer Sprache verfügbar). A2: Präzisiere den Prompt mit gezielteren Antworten, zum Beispiel: /explain focus on potential shortcomings or bugs (/explain mit Fokus auf mögliche Fehler oder Bugs).

.

Code refaktorisieren

F: Unlesbarer Code? Langer Spaghetti-Code? Keinerlei Testabdeckung?

A: Verwende den Slash-Befehl /refactor in der IDE (nur in englischer Sprache verfügbar).

in der IDE (nur in englischer Sprache verfügbar). A2: Präzisiere den Prompt für gezieltere Aktionen, zum Beispiel mit objektorientierten Mustern: /refactor into object-oriented classes with methods and attributes (/refactor in objektorientierte Klassen mit Methoden und Attributen).

Tests generieren

F: Testbarer Code, aber das Schreiben von Tests dauert zu lange?

A: Verwende den Slash-Befehl /tests in der IDE (nur in englischer Sprache verfügbar).

in der IDE (nur in englischer Sprache verfügbar). A2: Präzisiere den Prompt für bestimmte Test-Frameworks oder Testziele. Du kannst mit dem Prompt auch anweisen, dass der Fokus auf der Refaktorierung liegen soll, und dann Tests zu generieren: /tests focus on refactoring the code into functions, and generate tests (/tests mit Fokus auf das Refaktorieren des Codes in Funktionen und das Erstellen von Tests).

Weitere praktische Beispiele für vollständige Entwicklungsworkflows befinden sich in der Dokumentation GitLab-Duo-Beispiele (nur in englischer Sprache verfügbar).

9. Präzisiere den Prompt für Slash-Befehle

In diesem Blogbeitrag findest du viele Tipps für verfeinerte Prompts. Sie gehören zu den Zutaten für eine bessere KI-basierte Workflow-Effizienz. Slash-Befehle sind nichts anderes und ermöglichen bessere Ergebnisse in GitLab Duo Chat.

Ein Kunde hat kürzlich gefragt: „Kann ich mit Codeerläuterungen mit /explain Kommentare im Code erstellen?“ Die Antwort lautet: Nein. Aber du kannst den Chat-Prompt verwenden, um Folgefragen zu stellen und eine Zusammenfassung in einem Code-Kommentarformat anzufordern. Dafür ist der Kontext der Sprache erforderlich.

Das folgende Beispiel für den Code für einen HTTP-Client in C++, der die Curl-Bibliothek verwendet benötigt eine ausführlichere Dokumentation. Du kannst den /explain -Prompt verfeinern, wenn du präzisiertere Anweisungen gibst, um den Code zu erklären, indem du Codekommentare hinzufügst, und diese anschließend kopierst und in den Editor einfügst.

/explain add documentation, rewrite the code snippet (/explain Füge Dokumentation hinzu, ändere die Code-Schnipsel)

Alternativ kannst du Chat über einen verfeinerten Prompt mit /refactor auffordern, den Quellcode zu refaktorisieren, und fehlende Code-Kommentare zu generieren.

/refactor add code comments and documentation (/refactor Füge Code-Kommentare und eine Dokumentation hinzu)

10. Werde bei den Slash-Befehlen kreativ

Wenn der Chat-Prompt keine Antwort auf eine Frage zum Quellcode oder zur Programmiersprache kennt, kannst du dir die Slash-Befehle /explain , /refactor und /tests näher ansehen und prüfen, wie hilfreich sie in dem Kontext wären.

Im folgenden Beispiel wird eine SQL-Abfragezeichenfolge in C++ in einer einzelnen Zeile erstellt. Um die Lesbarkeit zu verbessern und in Zukunft weitere Datenbankspalten hinzuzufügen, kann es hilfreich sein, die Formatierung in einen mehrzeiligen String zu ändern.

std::string sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL)";

Du kannst GitLab Duo Chat zum Beispiel mit der folgenden Frage darum bitten:

How to create a string in C++ using multiple lines? (Wie erstelle ich einen String in C++ mit mehreren Zeilen?)

Chat kann mit einer Erklärung und einem optionalen Quellcode-Beispiel antworten. In diesem Zusammenhang könnte es die Frage so interpretieren, dass ein C++-String-Wert mit mehreren Zeilen erstellt wird, zum Beispiel mit dem Zeichen

, das einer Variablen zugewiesen ist.

Die Anforderung ist allerdings, nur den geschriebenen Code und die Zuweisung der Variablenwerte in mehreren Zeilen zu formatieren. Der String-Wert selbst benötigt keine mehrzeilige String-Darstellung.

Es gibt eine Alternative für zusätzlichen Kontext in VS Code und der Web IDE: Wähle den betreffenden Quellcode aus, klicke mit der rechten Maustaste und navigiere zu GitLab Duo Chat > Refaktorisieren . Das öffnet den Chat-Prompt und löst sofort die Code-Aufgabe /refactor aus.

Allerdings kann es sein, dass die Code-Aufgabe nicht die erwarteten Ergebnisse hervorbringt. Das Refaktorisieren einer einzeiligen SQL-Zeichenfolge kann in vielerlei Hinsicht Bedeutung haben: Verwendung mehrerer Zeilen für die Lesbarkeit, Erstellung von Konstanten usw.

Mit Code-Aufgaben kannst du den Prompt verfeinern. Du kannst nach dem Befehl /refactor mehr Text hinzufügen und GitLab Duo Chat anweisen, einen bestimmten Code-Typ, Algorithmus oder ein Entwurfsmuster zu verwenden.

Versuchen wir es noch einmal: Wähle den Quellcode aus, gehe zurück zu Chat und gib den folgenden Prompt ein, gefolgt von der Eingabetaste .

/refactor into a multi-line written string. Show different approaches for all C++ standards. (/refactor in einen mehrzeilig geschriebenen String. Zeige verschiedene Ansätze für alle C++-Standards.)

Tipp: Du kannst GitLab Duo Code Suggestions verwenden, um den Quellcode nach dem Refaktorisieren noch weiter zu optimieren, oder alternative Verfeinerungen des /refactor -Prompts nutzen.

/refactor into a multi-line written string, show different approaches (/refactor in einen mehrzeilig geschriebenen String. Zeige verschiedene Ansätze) /refactor into multi-line string, not using raw string literals (/refactor in einen mehrzeiligen String ohne Verwendung von rohen String-Literalen) /refactor into a multi-line written string. Make the table name parametrizable (/refactor in einen mehrzeilig geschriebenen String. Der Name der Tabelle muss parametrisierbar sein.)

Ein alternativer Ansatz mit dem Typ stringstream wird im MR-Diff dieses englischsprachigen Videos gezeigt: GitLab Duo Coffee Chat: Refactor C++ functions into OOP classes for abstract database handling (GitLab Duo Coffee Chat: C++-Funktionen in OOP-Klassen umwandeln für abstrakte Datenbankverwaltung).

Sicherheitslücken erläutern

Diese Methode funktioniert möglicherweise nicht in jedem Fall, aber über den Slash-Befehl /explain kann auch nach der Erläuterung von Sicherheitslücken gefragt werden. In diesem Beispiel enthält der C-Code mehrere Sicherheitslücken für strcpy()-Pufferüberläufe, global überschreibbare Dateiberechtigungen, Race-Condition-Angriffe und mehr.

/explain why this code has multiple vulnerabilities (/explain warum weit dieser Code mehrere Sicherheitslücken auf)

C-Code in Rust refaktorisieren

Rust bietet Speichersicherheit. Mit dem Befehl /refactor into Rust kannst du Duo Chat dazu auffordern, den anfälligen C-Code in Rust zu refaktorisieren. Übe mit präzisierteren Prompts, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

/refactor into Rust and use high level libraries (/refactor in Rust und verwende High-Level-Bibliotheken)

Shortcuts

Probiere diese Shortcuts in deiner Umgebung aus und übe asynchron mithilfe von GitLab Duo Chat.

Prüfe anfälligen Code aus CVEs und frage mit /explain why is this code vulnerable (/explain warum ist dieser Code anfällig) was er tut und wie er korrigiert werden kann. Tipp: Importiere Open-Source-Projekte in GitLab, um die Vorteile der Code-Erläuterung von GitLab Duo Chat zu nutzen. Versuche, den Code in neue Programmiersprachen zu refaktorisieren. Dies ist bei Legacy-Code-Migrationsplänen hilfreich. Du kannst auch versuchen, die Jenkins-Konfiguration in GitLab CI/CD zu refaktorisieren, indem du den Slash-Befehl /refactor into GitLab CI/CD configuration (/refactor in die GitLab CI/CD-Konfiguration) verwendest.

Unterhaltsame Übungen

Versuche Chat dazu zu bringen, sich wie Clippy zu verhalten.

Frage nach der Mission von GitLab: „Jede(r) kann etwas beitragen.”

Weitere Informationen

Es gibt viele verschiedene Umgebungen und Herausforderungen. Wir haben die Dokumentation von GitLab Duo Chat mit weiteren praktischen Beispielen aktualisiert und einen neuen Abschnitt GitLab-Duo-Beispiele (Dokumentation nur in englischer Sprache verfügbar) mit detaillierten Einblicken in KI-basierte DevSecOps-Workflows, einschließlich Chat, hinzugefügt.

Das Erlernen von GitLab Duo funktioniert am besten durch spielerische Herausforderungen und echten Produktionscode. Die neue Lernreihe GitLab Duo Coffee Chat wird sehr bald fortgesetzt. Bis dahin kannst du dir die englischsprachigen Aufnahmen in dieser YouTube-Playlist ansehen. Wenn du Kunde oder Kundin von GitLab bist und an einem GitLab Duo Coffee Chat teilnehmen möchtest, um gemeinsam zu lernen, dann melde dich in diesem Planungs-Epic.