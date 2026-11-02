Souveränität wird vom Schlagwort zum Kaufkriterium. Der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Rechtsakt über Cloud- und KI-Entwicklung (Cloud and AI Development Act, CADA) soll Vertrauenswürdigkeitsstufen für die Cloud- und KI-Dienste festlegen, die öffentliche Stellen beschaffen, und dabei regeln, wo Daten liegen sollen und wer darauf zugreifen darf. Teile davon könnten auch private Unternehmen betreffen.

GitLab hat eine eigene Stellungnahme zum CADA eingereicht, weil wir das Ziel teilen, die digitale Souveränität und Sicherheit Europas zu stärken. Aus unserer Sicht sollte das Vorhaben die Kontrolle durch die Kund(inn)en, Portabilität, Interoperabilität, Vielfalt der Anbieter und risikobasierte Schutzmaßnahmen in den Vordergrund stellen. Die Stellungnahme von GitLab ist auch im Portal "Ihre Meinung zählt" der Europäischen Kommission einsehbar.

Regulierung ist aber nur ein Hebel. Viele Gespräche mit Anbietern gehen noch nicht tief genug auf Souveränität ein. Wer das Thema priorisiert, kann jedem Softwareanbieter die folgenden zehn Fragen stellen, GitLab eingeschlossen. Es sind die Fragen, die ich selbst stellen würde. Zusammen ergeben sie eine einfache Prüfung, ob ein Anbieter Souveränität ernst nimmt:

Zehn Fragen für das nächste Anbietergespräch

1. Welche Ebenen des Stacks betreibt der Anbieter selbst?

Diese Frage zielt auf Zuständigkeit und Verantwortung. Ein Cloud-Anbieter und ein Softwareanbieter kontrollieren unterschiedliche Risiken. Ein guter Anbieter hilft seinen Kund(inn)en, die Kontrollen, die er selbst betreibt, von denen zu unterscheiden, die er von der darunterliegenden Infrastruktur übernimmt.

2. Lässt sich wählen, wo und wie die Software läuft?

Ideal ist ein Anbieter, der beim Umgang mit Daten und Architektur Flexibilität bietet. Die Anforderungen an Souveränität unterscheiden sich je nach Workload, und die Architektur sollte ihnen gerecht werden. Mit Self-Managed-Deployments etwa läuft die Software auf der eigenen Infrastruktur, ob On-Premises, in einer Private Cloud oder in einem hybriden Setup, sodass die Daten innerhalb selbst festgelegter Grenzen bleiben.

3. Lassen sich die KI-Modelle frei wählen und später wechseln?

Frontier-Modelle verändern sich schnell, und kein Anbieter sollte Kund(inn)en an ein einziges Modell binden. Sinnvoll sind modellunabhängige Plattformen, die auf eine Vielfalt von Modellen und Hosts zurückgreifen. So lässt sich für jeden Anwendungsfall das jeweils beste Modell nutzen, auch wenn neue Modelle erscheinen. Open-Weight-Modelle lassen sich oft in der eigenen Umgebung betreiben und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Daten sind für das Training von KI-Modellen wertvoll. Deshalb empfiehlt es sich, eine offizielle schriftliche Richtlinie zum Modelltraining anzufordern, die auch die Unterauftragsverarbeiter einschließt. Ein sehr gutes Zeichen ist es, wenn der Anbieter auf Ressourcen verweisen kann, die belegen, dass er keine generativen KI-Modelle mit Kundendaten trainiert und seinen Unterauftragsverarbeitern für KI-Modelle untersagt, Ein- oder Ausgaben der Modelle für das Training zu nutzen.

Personenbezogene Daten identifizierbarer Nutzer(innen) unterliegen unabhängig von ihrer Herkunft regionalen Vorschriften wie der DSGVO. Manche Daten und Betriebssignale müssen allerdings Grenzen überschreiten, damit der Dienst sicher und verfügbar bleibt. Der richtige Anbieter bietet lokales Hosting an und kann andernfalls erklären, welche Arten von Daten Grenzen überschreiten, und begründen, warum.

Zu klären ist, welche Rollen aus welchen Regionen und unter welchen Schutzmaßnahmen auf die Infrastruktur und die Kundendaten zugreifen können. Ein Anbieter, der Deployment-Optionen mit kundenverwalteten Schlüsseln und privater Netzwerkanbindung bietet, schafft zusätzliche Kontrolle über diesen Zugriff.

Entscheidend ist, wie der Anbieter unterschiedliche Daten klassifiziert und welche Governance-Mechanismen und welches Incident Management bei Richtlinienverstößen und Sicherheitsvorfällen greifen. Ein klarer Ansatz zur Klassifizierung fließt auch in Datenschutz-Folgenabschätzungen ein.

8. Welche unabhängigen Audits decken den gekauften Dienst ab?

Testate wie SOC 2 Type II und ISO/IEC 27001 erlauben es einem Anbieter, die eigene Ebene getrennt von der Bewertung des Infrastrukturanbieters nachzuweisen. Wichtig ist, dass der Geltungsbereich des Berichts die Anwendung abdeckt, die tatsächlich genutzt wird.

9. Lassen sich die Kontrollen an die Sensibilität jedes Workloads anpassen?

Regulierte Branchen brauchen feiner abgestufte Richtlinienkontrollen. Zu prüfen ist, ob der Anbieter erlaubt, die Vertrauenswürdigkeitsstufe Workload für Workload festzulegen. So lassen sich die Kontrollen an die Sensibilität der jeweiligen Funktion und Daten anpassen, und Tempo und Kontrolle schließen sich nicht aus.

10. Wie sieht ein Ausstieg aus dem Ökosystem des Anbieters aus?

Portabilität und Interoperabilität sind Merkmale von Souveränität. Wichtig ist außerdem, wie sich die Plattform mit den anderen genutzten Werkzeugen und Modellen verbindet und wie sich Projekte und ihre Historie exportieren lassen. Auf das Format der Exporte kommt es an: Exporte liefern oft Datensätze, die komplex, schlecht strukturiert oder bewusst verschleiert sind und sich ohne technische Umstrukturierung kaum verarbeiten lassen. Ein Anbieter, der von seinem Produkt überzeugt ist, begrüßt einfache Exporte und offene Integrationen.

Souveränität als Grundlage für Flexibilität

Kein Anbieter wird alle zehn Fragen perfekt beantworten, und die Anforderungen werden sich weiter verändern. Die gewählte Architektur sollte aber darauf ausgelegt sein, Veränderungen widerstandsfähig aufzufangen.

Teams holen am meisten aus KI heraus, wenn sie selbst entscheiden können, was ihre Organisation kontrolliert und wie. Deshalb ist GitLab überzeugt, dass Kund(inn)en wählen können sollten, welche Modelle sie nutzen und wo diese laufen. Diese zehn Fragen gehören ins nächste Gespräch mit Anbietern. Dort zeigt sich, welche Anbieter Souveränität genauso ernst nehmen wie das eigene Unternehmen.