Entwicklung von GitLab Duo: mit KI und Grundursachenanalyse zur Problembehebung bei CI/CD-Pipelines

Generative KI bedeutet einen monumentalen Wandel in der Softwareentwicklungsbranche, da sie die Entwicklung, die Sicherheit und den Betrieb von Software vereinfacht. Unsere neue Blog-Reihe von unseren Produkt- und Entwicklungsteams gibt einen Einblick darin, wie wir die KI-Funktionen erstellen, testen und bereitstellen, die in deinem Unternehmen benötigt werden. Lerne neue Funktionen innerhalb von GitLab Duo kennen und erfahre, wie diese DevSecOps-Teams dabei helfen werden, bessere Ergebnisse für Kund(inn)en zu erzielen.

Hattest du schon einmal eine defekte CI/CD-Pipeline und musstest deinen DevSecOps-Workflow unterbrechen oder sogar die Software-Bereitstellung verzögern, um die Grundursache herauszufinden? Wenn bei der Entwicklung der Software etwas schief läuft, müssen Entwickler(innen) traditionellerweise die Fehler beheben, Protokolldateien über Protokolldateien durchforsten und oft viele Versuche durchführen. Mit der Grundursachenanalyse von GitLab Duo, die Teil unserer Suite aus KI-basierten Funktionen ist, hat das Rätselraten nun ein Ende, denn diese Funktion findet für dich die Grundursache einer defekten CI/CD-Pipeline. In diesem Artikel erfährst du, was die Grundursachenanalyse ist und wie du die KI-basierten Funktionen von GitLab Duo in deinen DevSecOps-Workflow einbauen kannst.

Entdecke die Zukunft von KI-gestützter Softwareentwicklung mit unserem virtuellen Launch-Event zu GitLab 17. Jetzt ansehen!

# Was ist eine Grundursachenanalyse?

Die Grundursachenanalyse von GitLab Duo ist eine KI-basierte Funktion, die dir dabei hilft, die Grundursache eines fehlerhaften CI/CD-Auftragsprotokolls herauszufinden. Sie analysiert die Protokolle und schlägt dir dann Möglichkeiten zur Behebung vor.Während die Grundursachenanalyse oft im Produktvorfallmanagement angesiedelt ist, sind ihre Workflows und die Fehlersuche Teil eines jeden DevSecOps-Workflows. Ops-Teams, Adminstrator(inn)en und Plattformentwickler(innen) stehen durch Bereitstellungsfehler, die durch Infrastructure as Code (IaC) entstehen, Kubernetes- und GitOps-Probleme sowie durch die lange Nachverfolgung von Verarbeitungsstapeln und Untersuchung von Pipeline-Fehlschlägen vor Herausforderungen.

Mit der Grundursachenanalyse von GitLab Duo nutzen alle dasselbe Interface. Mithilfe von KI werden Fehler zusammengefasst, analysiert und Lösungsvorschläge gemacht, damit Unternehmen schneller sichere Software veröffentlichen können.

Eine Pipeline kann aus verschiedensten Gründen Fehler aufweisen, darunter Syntax-Fehler im Code, fehlende Abhängigkeiten, auf denen die Pipeline basiert, Testfehler während des Build-Vorgangs, Zeitüberschreitungen bei Kubernetes- und IaC-Bereitstellungen sowie zahlreiche weitere Probleme. Wenn solche Fehlschläge auftreten, liegt es in der Verantwortung von allen, die durch die Pipeline erstellten Protokolle genauestens zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung der Protokolle wird der detaillierte Output untersucht, um spezifische Fehlschläge aufzudecken und die Grundursache der defekten Pipeline zu finden. Die folgende Pipeline hat beispielsweise mehrere Job-Ausfälle, die untersucht und behoben werden müssen.

Es kann unterschiedlich lange dauern, diese Ausfälle zu beheben. Das hängt zum Großteil von Faktoren wie den folgenden ab:

Wie vertraut die Entwickler(innen) mit dem Projekt sind

Ihr Erfahrungsniveau beim Umgang mit ähnlichen Problemen

Ihr allgemeines Kenntnislevel in der Fehlerbehebung im Kontext der Pipeline.

Die manuelle Analyse kann unglaublich herausfordernd und zeitaufwändig sein, da die Protokolldaten aus Anwendungsprotokollen und Systemnachrichten mit einer Vielzahl an Fehlerquellen bestehen. Die typische Behebung einer Pipeline besteht aus mehreren Iterationen und Kontextwechseln. Aufgrund der Komplexität und der unstrukturierten Natur der Protokolle ist dies ein idealer Bereich, in dem generative KI die Arbeit beschleunigen kann. Durch den Einsatz von KI können Fehler in einer Pipeline signifikant schneller erkannt und behoben werden. Außerdem ist weniger Expertise für die Behebung einer Pipeline wie im obigen Beispiel erforderlich.Sieh dir die Grundursachenanalyse von GitLab Duo in Aktion an:

Wie funktioniert die Grundursachenanalyse?

Bei der Grundursachenanalyse wird ein Teil des CI/CD-Auftragsprotokolls an die GitLab-KI-Gateway weitergeleitet. GitLab stellt sicher, dass der weitergeleitete Teil in die Token-Limits des umfangreichen Sprachmodells (LLM) passt und erstellt einen vorgefertigten Prompt, um herauszufinden, warum der Job fehlgeschlagen sein könnte. Der Prompt weist das LLM außerdem an, ein Beispiel anzugeben, wie ein(e) Benutzer(in) den fehlerhaften Job beheben könnte.Hier sind zwei Beispielszenarien, in denen die Grundursachenanalyse hilfreich sein kann.

1. Analyse eines Python-Abhängigkeitsfehlers

Eine Python-Anwendung kann Paketmodule mit Funktionen importieren, die nicht in der Standardbibliothek enthalten sind. Das Projekt Herausforderung – Grundursachenanalyse – Python-Konfiguration implementiert eine Anwendung, die die Konfiguration parst, und initialisiert eine SQLite-Datenbank, wobei beide gut ohne Abhängigkeiten funktionieren. Es verwendet Best Practices in CI/CD mit einer Python-Umgebung und Cashing. Bei der neuesten Funktionsimplementierung wird ein Redis-Caching-Client hinzugefügt, und jetzt schlägt der CI/CD-Build aus irgendeinem Grund fehl.

Durch die Grundursachenanalyse erfährst du sofort, dass ModuleNotFoundError bedeutet, dass das Modul tatsächlich nicht in der Python-Umgebung installiert ist. GitLab Duo schlägt außerdem einen Beispiel-Fix vor: Installiere das Redis-Modul über den PIP-Paketmanager.

Die fehlerhafte Pipeline kann hier eingesehen werden.

Der Prompt der Grundursachenanalyse gibt eine Zusammenfassung des Problems aus, das offensichtlich ein Problem mit einem fehlenden redis -Modul ist. Versuchen wir, das Problem zu beheben, indem du das redis -Modul installierst. Du kannst entweder pip install redis im Abschnitt script des CI/CD-Jobs aufrufen oder einen ausgefeilteren Weg über die Datei requirements.txt gehen. Letztere ist nützlich für eine Single Source of Truth (einzige Quelle der Wahrheit) für Abhängigkeiten, die in der Entwicklungsumgebung und in CI/CD-Pipelines installiert wurden.

test: extends: [.python-req] stage: test before_script: # [🦊] hint: Root cause analysis. # Solution 1: Install redis using pip - pip install redis # Solution 2: Add redis to requirements.txt, use pip - pip install -r requirements.txt script: - python src/main.py

Nachdem du die fehlende Pyhton-Abhängigkeit behoben hast, schlägt der CI/CD-Job erneut fehl. Führe erneut eine Grundursachenanalyse durch, um zu erfahren, dass kein Redis-Service den Job ausführt. Wechsle zum GitLab Duo Chat und gib den Prompt How to start a Redis service in CI/CD ein, um zu erfahren, wie du das Attribut services im CI/CD-Job konfigurierst.

Ändere .gitlab-ci.yml mit dem Job test und gib den Dienst redis an.

test: extends: [.python-req] stage: test before_script: # [🦊] hint: Root cause analysis. # Solution 1: Install redis using pip - pip install redis # Solution 2: Add redis to requirements.txt, use pip - pip install -r requirements.txt script: - python src/main.py # Solution 3 - Running Redis services: - redis

Wenn der Redis-Server ausgeführt wird, kannst du die Python-Anwendung erfolgreich ausführen und die Ausgabe ins CI/CD-Auftragsprotokoll drucken.

Die Lösung wird in solution/ directory bereitgestellt.

Tipp: Du kannst den GitLab Duo Chat auch bitten, mögliche zukünftige Probleme zu verfolgen:

How to lint Python code? Which tools are recommended for CI/CD. How to pin a package version in Python requirements file? What are possible ways that this exception stacktrace is triggered in the future? Are there ways to prevent the application from failing?

Das nächste Beispiel ist fortgeschrittener und umfasst mehrere Ausfälle.

2. Fehlende Go-Laufzeit analysieren

CI/CD-Jobs können in Containern ausgeführt werden, die aus dem Attribut image hervorgehen. Wenn der Container keine Programmiersprachen-Laufzeit bereitstellt, schlagen die ausgeführten Abschnitte script , die auf die Binärdatei go referenzieren, fehl. Beispielsweise muss die Fehlermeldung /bin/sh: eval: line 149: go: not found verstanden und behoben werden.

Wenn der Befehl go nicht im Laufzeitkontext des Containers gefunden wird, kann dies mehrere Gründe haben:

Der Job verwendet ein minimales Container-Image, z. B. alpine , und die Go-Sprachlaufzeit wurde nicht installiert. Der Job verwendet das falsche Standard-Container-Image, z. B. das oben in der CI/CD-Konfiguration angegebene oder das Schlüsselwort default . Der Job verwendet kein Container-Image, sondern den Shell Executor. Auf dem Host-Betriebssystem ist die Go-Sprachlaufzeit nicht installiert oder ist anderweitig defekt/nicht konfiguriert.

Das Projekt Herausforderung – Grundursachenanalyse – Go GitLab Release Fetcher bietet eine Übungsherausforderung zur Analyse und Behebung von CI/CD-Problemen mit einer in Go geschriebenen GitLab-Release-Fetcher-Anwendung. Die CI/CD-Jobs build und docker-build schlagen fehl. Für die Behebung des Problems sind verschiedene Geltungsbereiche erforderlich: Du musst verstehen, warum die Go-Laufzeit nicht installiert ist, und etwas über die Syntax Dockerfile erfahren.

Das solution/ -Verzeichnis bietet nach der Grundursachenanalyse zwei mögliche Lösungen.

Übe die Grundursachenanalyse

Die folgenden Szenarien kannst du verwenden, um die Grundursachenanalyse zu üben.

Wenn du auf Kubernetes-Bereitstellungsfehler oder Zeitüberschreitungen stößt.

Wenn OpenTofu- oder Terraform-IAC-Pipelines die Cloud-Ressourcen nicht bereitstellen können.

Wenn das Ansible-Playbook mit einem kryptischen Berechtigungsfehler in CI/CD fehlschlägt.

Wenn die Java-Verarbeitungsstapel-Spur 10 Seiten lang ist.

Mit einem Shell-Skript, das einen Ausführungsfehler hervorhebt.

Wenn ein Perl-Skript in einer Zeile fehlschlägt, die die einzige Zeile im Skript ist.

Wenn der CI/CD-Job eine Zeitüberschreitung aufweist und nicht klar ist, welcher Abschnitt diese verursacht.

Wenn eine Zeitüberschreitung der Netzwerkverbindung erreicht wird und du denkst, dass es kein DNS sein kann.

Wie geht es mit der Grundursachenanalyse von GitLab Duo weiter?

Wir wollen unseren Nutzer(inne)n helfen, ihre Pipelines wieder in weniger Iterationen zu übergeben. Die Grundursachenanalyse wird geöffnet und zeigt die Antwort im GitLab Duo Chat, unserem KI-Assistenten, an. Benutzer(innen) können die Empfehlung verwenden, um einen genauen Fix zu erstellen, indem sie spezifische Fragen stellen (z. B. spezifische Fixes für eine bestimmte Programmiersprache) oder indem sie je nach Grundursache nach alternativen Fixes fragen.

Zum Beispiel ist hier die Grundursachenanalyse für einen fehlgeschlagenen Job:

Benutzer(innen) können Folgefragen stellen, die auf der von der KI generierten Antwort basieren.

Ich möchte kein eigenes Docker Image erstellen. Bitte erkläre mir andere Möglichkeiten, das Problem zu beheben.

Ich habe keinen Zugriff auf die Docker-Image-Erstellung. Es sieht so aus, als würde die Go-Binärdatei fehlen. Gibt es alternative Images, die du vorschlagen kannst?

GitLab führt außerdem Qualitäts-Benchmarks für die erstellten Antworten durch und setzt Verbesserungen der Nutzbarkeit um.

Weitere Informationen findest du in unserer GA Epic zur Grundursachenanalyse. Wir würden uns auch über dein Feedback zu dieser Funktion freuen. Bitte hinterlasse einen Kommentar in unserem Feedback-Ticket zur Grundursachenanalyse.

Erste Schritte mit der Grundursachenanalyse

In unserer Dokumentation findest du Informationen dazu, wie du die Funktion für unsere GitLab-Ultimate-Kund(inn)en aktivieren kannst. Außerdem ist die Grundursachenanalyse von GitLab Duo bald in GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated verfügbar.

Bist du kein(e) GitLab-Ultimate-Kunde/Kundin? Starte jetzt [deine 30-tägige kostenlose Testversion](https://gitlab.com/-/trial_registrations/new?glm_source=about.gitlab.com/blog&glm_content=default-saas-trial.

Lies mehr über unsere Serie „Entwicklung von GitLab Duo“