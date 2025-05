In GitFlow erstellen Entwickler(innen) zusätzlich zum „ main “-Branch (Produktionszweig) einen separaten „ develop “-Branch und legen diesen als Standard fest. In GitLab Flow kannst du jedoch sofort mit der Arbeit am main -Branch beginnen. GitLab Flow enthält einen Vorproduktionsbranch, main . Du kannst Änderungen in einen Branch zusammenführen und Fehler beheben, bevor du mit der Produktion beginnst. Teams können beliebig viele Vorproduktionsbranches hinzufügen: z. B. von main zum Test, vom Test zur Genehmigung oder von der Genehmigung zur Produktion.

Was ist GitFlow?

GitFlow ist ein Git-Workflow, der Git-Braches (verteiltes Versionskontrollsystem) verwaltet und ein Branchingmodell eines Repositorys in Git. Es wurde entwickelt, um die Komplexität des Software-Release-Managements zu vereinfachen und wurde erstmals im Jahr 2010 von Vincent Driessen verwendet. Besonders größere Teams finden es hilfreich.

So funktioniert GitFlow

Im Vergleich zur Trunk-basierten Entwicklung verfügt GitFlow über persistente Branches und große Commits. GitFlow kann für Projekte mit festen Release-Zyklen und für bewährte DevOps-Methoden für die kontinuierliche Bereitstellung verwendet werden. GitFlow verfügt über einen strukturierten Workflow, sodass du deine Branches definieren kannst, indem du beispielsweise Feature-Branches zu deinen Entwicklungs- und Hauptbranches hinzufügst, dann einen Release-Branch hinzufügst usw. Dadurch wird es für dein Team einfacher, die Struktur zu verstehen und zu erkennen, wo in der Entwicklungspipeline Änderungen vorgenommen werden müssen.

Was ist der Unterschied zwischen GitFlow und GitLab Flow?

GitFlow ist ein Branchingmodell für Git, das zusätzlich zu Feature-Branches mehrere main-Branches verwendet. GitLab Flow löst die Probleme, die GitFlow hatte, und ermöglicht Teammitgliedern, effizienter zu arbeiten. Sehen wir uns die Unterschiede im Workflow im Detail an.

Der GitFlow-Workflow hat fünf Branches:

main

develop

feature

release

hotfix



Wenn du GitFlow zur Code-Entwicklung verwendest, hast du einen main-Branch und alle unterstützenden Branches. Der main-Branch hat zwei Branches: den main-Branch für die Veröffentlichung des Produkts und den develop-Branch für die Verwaltung des in Entwicklung befindlichen Quellcodes. Wir stabilisieren den Code im develop-Branch und führen ihn dann in den main-Branch zusammen, wenn er zur Veröffentlichung bereit ist. Im support-Branch erstellen wir Branches wie feature, release und hotfix und fahren mit den einzelnen Arbeiten fort.

GitLab Flow rationalisiert die Entwicklung, indem es den Aufwand für Freigabe, Markierung, Zusammenführung usw. eliminiert.

GitLab Flow ist eine vereinfachte Version von GitFlow, die funktionszentrierte Entwicklung mit Funktionen zur Problemverfolgung kombiniert. GitLab Flow macht deine Arbeit einfach, klar und effizient. GitLab Flow enthält bewährte Methoden, die Softwareentwicklungsteams dabei helfen, Funktionen reibungslos zu veröffentlichen.

GitLab Flow ist der Workflow, der in der GitLab-Entwicklung verwendet wird, und der main -Branch, ein pre-production , einen Branch für Tests vor der Veröffentlichung, production , der den veröffentlichten Code verwaltet, und feature / hotfix , der für die Entwicklung von Funktionen und die Behebung von Fehlern verwendet wird. Teams können beliebig viele Vorproduktionsbranches hinzufügen. Du kannst beispielsweise einen Ablauf von main zu Test, von Test zu Approval und von Approval zu Produktion erstellen.

Das Team erstellt Feature-Branches und pflegt gleichzeitig den Produktionsbranch. Sobald der main-Branch zur Bereitstellung bereit ist, führst du ihn in den Produktionszweig zusammen und gibst ihn frei. GitLab Flow kann auch in Release-Branches verwendet werden. Teams, die eine öffentliche API benötigen, müssen jedoch verschiedene Versionen verwalten. Mit GitLab Flow können Sie jedoch v1- und v2-Branches erstellen, die separat verwaltet werden können, sodass Sie zu v1 zurückkehren können, wenn Sie während der Codeüberprüfung einen Fehler finden, was sehr praktisch ist.

Vorteile der Verwendung und Funktionen von GitFlow

Vorteil 1: Fehlerbehebungen werden schneller verarbeitet

Einer der Vorteile der Verwendung von GitFlow besteht darin, dass Fehlerbehebungen in der Produktion schnell verarbeitet werden können. GitFlow ist ein Workflow zur Verwendung von Git (einem verteilten Versionskontrollsystem) bei der Entwicklung komplexer Software in großen Teams.

Vorteil 2: Garantierte Tests

Wenn du Software aus einem Release-Branch veröffentlichst, kannst du einen Zeitraum festlegen, während dessen Benutzer(innen) sie in einer Staging-Umgebung testen können. Dies kann unabhängig von der Code-Entwicklung erfolgen. Und da Commits nachgelagert sind, kannst du sicher sein, dass sie in allen Umgebungen getestet wurden.

Vorteil 3: Rationalisierung des Softwareentwicklungsprozesses

GitFlow hilft dir, das Beste aus Git herauszuholen. So kannst du den Softwareentwicklungsprozess optimieren.

Vorteil 4: Effektivere Zusammenarbeit, Konfliktlösung und kontinuierliche Lieferung

Durch die Einführung von GitFlow kann die Zusammenarbeit effizienter gestaltet werden. Zusammenführungskonflikte können schnell gelöst werden, wodurch eine kontinuierliche Lieferung ermöglicht wird.

Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel einer GitFlow-Konfiguration. Das Gesamtkonzept und die Struktur der einzelnen Branches sind sicher verständlich.

GitLab-Flow- und GitFlow-FAQs (häufig gestellte Fragen)

F: Was ist Git Feature Flow?

A: Es ist einer der für die Verwendung von Git vorgeschlagen Entwicklungsabläufe. Für eine einfache Entwicklung kann Git Feature Flow verwendet werden.

F: Lohnt es sich, GitLab Flow zu verwenden?

A: Ja. GitLab Flow reduziert den Aufwand für Veröffentlichung, Taggen, Zusammenführen und mehr. Dies sind Probleme, die häufig in anderen Git-Workflows auftreten. Weitere Informationen findest du hier.

F: Welche Option passt besser für mich: GitLab Flow oder GitFlow?

A: Aufgrund seiner Struktur eignet sich GitFlow besser für große Projekte mit klar getrennten Entwicklungsphasen, während GitLab Flow agiler ist und sich besser für Projekte eignet, bei denen kontinuierliche Lieferung und schnelle Releases im Vordergrund stehen.

