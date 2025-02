GitLab Duo Workflow: Transparenz und Kontrolle für agentische KI auf Enterprise-Niveau

Setze dich ab heute auf die Warteliste für die private Beta-Version von GitLab Duo Workflow: eine agentische KI, die auf der umfassendsten DevSecOps-Plattform basiert. GitLab Duo Workflow ist der nächste Schritt unserer KI-Roadmap und wird Entwicklungsteams innerhalb der IDE bei allen Aufgaben unterstützen – von Sicherheitsüberprüfungen bis hin zu Bereitstellungsprozessen, von der Fehlersuche bis hin zur teamübergreifenden Koordination.

Dabei nutzt GitLab Duo Workflow die Struktur der GitLab-Plattform für Zusammenarbeit, kontinuierliche Integration, kontinuierliche Bereitstellung, Sicherheit und Compliance, um Unternehmen dabei zu helfen, ihren Entwicklungsprozess mit KI-Tools zu beschleunigen.

Verwende GitLab Duo Workflow, um:

Das ist aber erst der Anfang. Mit dem einheitlichen Datenspeicher von GitLab gilt: Je mehr du GitLab verwendest, desto mehr Kontext hat GitLab Duo Workflow zu deinem Code, deinen Konfigurationen, deinen erkannten Sicherheitsrisiken und deinen Bereitstellungspraktiken. Das Ergebnis ist eine immer leistungsfähigere Entwicklungserfahrung, die auf dein Unternehmen zugeschnitten ist.

Software hat die Welt grundlegend verändert, aber nur ein winziger Bruchteil der Weltbevölkerung verfügt heute über die Fähigkeiten, Software zu entwickeln. Dennoch erreichen diese Entwickler(innen) Milliarden von Menschen mit Smartphones und Internetanschlüssen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der mehr Menschen produktionsreife Software entwickeln, sichern und bereitstellen können – es gäbe eine Explosion von Innovationen, da mehr Menschen Software entwickeln könnten, die Milliarden von Menschen beeinflusst. Agentische KI wird dies ermöglichen.

KI-Tools verstehen den Kontext, kennen ganze Codebases und arbeiten aktiv an komplexen Softwareprojekten in den Bereichen Entwicklung, Sicherheit und Betrieb mit. Mit KI-Tools können Entwickler(innen) Software in einem Umfang entwickeln, der für Einzelpersonen oder sogar Teams bisher unvorstellbar war.

Dieser Trend wirft jedoch wichtige Fragen zu Transparenz, Kontrolle und den Auswirkungen von KI auf die Arbeit der Entwickler(innen) auf. Unternehmen müssen sicherstellen, dass KI die Fähigkeiten ihrer Entwickler(innen) verbessert und sie gleichzeitig den Überblick über ihren Entwicklungsprozess behalten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht nur in der Einführung von KI, sondern auch darin, sie so einzusetzen, dass sie die Entwickler(innen) unterstützt und gleichzeitig Sicherheit, Compliance und Governance gewährleistet.

Wenn du mit mehr Entwickler(inne)n, Code und potenziellen Sicherheitsrisiken arbeitest, bringen zusätzliche Tools für jede neue Herausforderung nur noch mehr Komplexität mit sich. Unsere jüngste DevSecOps-Umfrage (nur in englischer Sprache verfügbar) zeigt, wie ernst dieses Problem ist: DevSecOps-Teams jonglieren mit bis zu 14 verschiedenen Tools und verbringen bis zu 80 % ihrer Zeit mit Aufgaben, die nichts mit Programmierung zu tun haben. Damit KI wirklich effektiv sein kann, braucht sie außerdem hochwertige, einheitliche Daten. Das ist mit uneinheitlichen Tools schwer zu erreichen.

Die GitLab DevSecOps-Plattform in Kombination mit GitLab-KI-Tools führt alles in einem einzigen Datenmodell zusammen, das Quellcode, Merge Requests, Epics, Benutzerkonten, Zugriffsrechte, Sicherheitsrichtlinien und vieles mehr umfasst. Die Tools, die wir entwickeln, nutzen den Kontext von Benutzer(inne)n und Projekten, um die Arbeitsweise von Teams zu standardisieren und die Aufgaben zu automatisieren, die nichts mit Programmierung zu tun haben und die Entwickler(innen) Zeit kosten, wie z. B. die Suche nach Sicherheitsproblemen und die Durchsetzung von Compliance-Regeln. Wenn KI direkt in die Plattform integriert wird, werden diese Funktionen noch leistungsfähiger. Dann werden KI-Tools zu Entwicklungspartnern, während du die Kontrolle darüber behältst, wie KI den Prozess verbessert.

Das ist keine ferne Zukunft, sondern das, was wir mit GitLab Duo Workflow schon jetzt entwickeln.

GitLab Duo Workflow nutzt die durchgängige DevSecOps-Plattform von GitLab, um Entwickler(inne)n dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Während KI-Programmierassistenten bei der Programmierung einzelner Teile des Codes helfen, versteht GitLab Duo Workflow deinen gesamten Entwicklungslebenszyklus und automatisiert Routineaufgaben, damit sich die Entwickler(innen) auf strategische Innovationen und kreative Problemlösungen konzentrieren können. Wir entwickeln GitLab Duo Workflow, um Teams zu unterstützen:

Von der langsamen Projekteinrichtung zum schnellen Start

Entwickler(innen) verbringen wertvolle Zeit damit, neue Projekte zu konfigurieren, Abhängigkeiten zu verwalten und die grundlegende Infrastruktur einzurichten, anstatt neue Funktionen zu entwickeln. Mit GitLab Duo Workflow kannst du das Bootstrapping von Projekten direkt in der IDE automatisieren und von Anfang an die richtigen Konfigurationen bereitstellen. So kannst du dich schneller darauf konzentrieren, Innovationen zu entwickeln.

Vom Legacy-Code zu modernen Anwendungen

Bei der Modernisierung von Legacy-Code geht es nicht nur um die Aktualisierung der Syntax, sondern auch um das Verständnis von Abhängigkeiten, Tests, CI/CD-Pipelines und Dokumentation. GitLab Duo Workflow hilft dir bei der Modernisierung deiner Codebase, indem es das Code-Refactoring übernimmt und alle Abhängigkeiten optimiert – vom Code über Tests bis hin zu CI/CD-Pipelines.

Vom Kontextwechsel zum Flow State

Entwickler(innen) wechseln ständig zwischen Tools, Dokumenten und Codebases, um Probleme zu lösen. GitLab Duo Workflow hilft bei der Lösung von Aufgaben mit dem vollständigen Kontext deiner Codebase-bezogenen Probleme und Merge Requests, damit die Entwickler(innen) in ihrem Flow bleiben können.

Von einer veralteten Dokumentation zu dynamischem Wissen

Dokumentation verliert schnell an Aktualität, was das Verständnis und die Wartung von Codebases erschwert. GitLab Duo Workflow unterstützt Entwickler(innen) bei der Erstellung und Aktualisierung der Dokumentation, einschließlich README-Dateien, Ablaufdiagrammen und Architekturdokumentation.

Von lückenhaften zu umfassenden Tests

Mit dem Wachstum von Codebases wird es immer schwieriger, eine umfassende Testabdeckung zu gewährleisten. GitLab Duo Workflow kann Tests für ganze Abschnitte deiner Codebase erstellen und dabei deine bestehende Testinfrastruktur einbinden, sodass du mit weniger Aufwand eine zuverlässigere Software erhältst.

Melde dich für die private Beta-Warteliste an

Melde dich für die Warteliste für die private Beta-Version von GitLab Duo Workflow an, um beim nächsten Schritt in unserer Vision für sichere agentische KI dabei zu sein – von der Projekteinrichtung über die Sicherheitsüberprüfung bis hin zur Bereitstellung. Diese Tools basieren auf der DevSecOps-Plattform von GitLab und verstehen deinen gesamten Software-Lebenszyklus, während sie gleichzeitig die Sicherheit und Kontrolle aufrechterhalten, die Unternehmen benötigen.