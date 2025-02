So optimierst du mit Docker und GitLab deinen DevOps-Prozess

In wenigen Jahren hat sich Docker zu einem globalen Standard entwickelt. Laut aktuellen Statistiken liegt sein Marktanteil in der Containerisierung bei über 80 %; fast 50 % aller Entwickler(innen) nutzen Docker; und zum Zeitpunkt des Verkaufs des Unternehmens an Mirantis schätzte man die Zahl seiner Nutzer auf 15 Millionen weltweit. Wenn du im DevOps-Bereich tätig bist, kommst du um Docker somit nicht herum.

Die Vorteile von Docker sprechen für sich. Gegenüber der früher dominanten Virtualisierung läuft es sowohl stabiler als auch schneller. Es unterstützt die Kernziele von DevOps, erhöht signifikant die Transparenz eines Projekts und spart Ressourcen ein. Entwickler(innen), die mit GitLab arbeiten, können aufgrund einer nahtlosen Integration Docker-Container für sich nutzen. Gleichzeitig gleicht GitLab einige der Nachteile, die bei der Verwendung von Docker auftreten können, aus. Diese enge Verzahnung optimiert die Vorteile beider Anwendungen und bringt deinen DevOps-Prozess weiter nach vorne. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie das funktioniert und wie du Docker und GitLab am besten miteinander kombinierst. Aber fangen wir mit einer kurzen Definition an.

Was ist Docker?

Docker ist eine Plattform zur Containerisierung. Dahinter steht ein neuer Ansatz, über Anwendungen nachzudenken. In der traditionellen „monolithischen” Sichtweise ist das Programm wie eine Art Geschichte angelegt, mit einem Anfang, einem Ende und einer stringenten inneren Logik. Weil alle Funktionen geteilten Annahmen unterworfen sind, lassen sich einzelne Komponenten nur schwer voneinander trennen und ausgliedern. Bei Docker bildet jede logische Funktion eines Programms eine eigenständige Anwendung, die für sich steht und isoliert ausgeführt werden kann. Dieser Ansatz ist eher modular, die einzelnen Anwendungen können in immer neuen Kombinationen zusammengesetzt und miteinander verzahnt werden. Man könnte sagen: Docker ist kybernetisch, weil es von Systemen, Regelkreisen und Kontrollmechanismen bestimmt wird. Docker-Container enthalten alles, was eine Anwendung zur Ausführung benötigt. Mit Docker kannst du Container definieren und anlegen, im Rahmen der Entwicklung plattformunabhängig testen und verbessern und unkompliziert ausliefern. Dank seiner führenden Rolle ist Docker zu einem Synonym für Containerisierung geworden. Lange bevor Docker aber den Entwicklungsprozess revolutionierte, nutzten DevOps-Teams einen sehr ähnlichen Ansatz namens Virtualisierung.

Virtualisierung: Die Vorstufe der Containerisierung

Der Grundgedanke der Virtualisierung stammt bereits aus den 1960ern, als IBM an Lösungen arbeitete, die es Anwendern ermöglichen sollten, auf nur einem Rechner mehrere Betriebssysteme laufen zu lassen. Virtualisierung in DevOps nimmt diesen Gedanken zum Ausgangspunkt dafür, Programme so anzulegen und zu verpacken, dass sie unabhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Hosts laufen.

Jede dieser „virtuellen Maschinen” (VM) bringt alle Anwendungen mit, die für die Ausführung benötigt werden, einschließlich eines eigenen Betriebssystems. Damit können Projektteilnehmer(innen) die Anwendung nutzen, ohne sich mit Kompatibilitätsproblemen auseinandersetzen zu müssen.

Virtuelle Maschinen sind extrem stabil, sicher und werden auch heute noch in vielen Bereichen bevorzugt genutzt. Allerdings haben sie zwei Nachteile:

Das in jeder VM enthaltene Betriebssystem belastet den Speicher und beeinträchtigt die Systemleistung des Hosts.

Der„Hypervisor” einer VM, der für den Betrieb benötigt wird, Ressourcen. Docker ist kein Ersatz für virtuelle Maschinen. Es soll sie vielmehr optimieren und ihre Nachteile so weit wie möglich beseitigen.

Wie Docker die Nachteile virtueller Maschinen ausgleicht

Container sind virtuellen Maschinen sehr ähnlich, betonen aber den Aspekt der Isolation über den der Autonomie (wir werden darauf noch genauer eingehen). In ihnen sind ebenfalls alle relevanten Daten und Apps enthalten. Das ermöglicht eine Ausführung unabhängig vom Host-Betriebssystem. Der Unterschied zur Virtualisierung besteht darin, dass Docker-Container kein eigenes Betriebssystem enthalten. Sie teilen sich stattdessen den Kernel des Hosts. Das ist effizienter, schont Systemressourcen und macht Container vor allem weitaus schneller als VM.

Die Vorzüge von Docker waren derart offensichtlich, dass es einen rasanten Aufstieg durchmachte. 2013 veröffentlicht, wurde es ein Jahr später Teil der Pakete von Red Hat Enterprise Linux 7.0 und openSUSE. Die Beliebtheit von Docker war zu diesem Zeitpunkt bereits so stark angewachsen, dass sich einige der größten IT-Unternehmen der Welt zusammenschlossen, um ein System zu entwickeln, mit dem sich Docker-Container besser verwalten lassen sollten. Das daraus entstandene Kubernetes wird bis heute zur Orchestrierung (Verwaltung) von Containern verwendet.

Docker: Grundbegriffe

Das Grundkonzept von Docker Containern ist die „Isolation”. Dieses Prinzip unterscheidet sie von den grundsätzlich sehr ähnlichen virtuellen Maschinen. Virtuelle Maschinen bilden ein eigenständiges System, das auf keine äußeren Ressourcen angewiesen ist. Container isolieren zwar ebenfalls den größten Teil ihrer Prozesse und Anwendungen, teilen sich aber mit dem Host den Kernel. Es mag so scheinen, als seien diese Unterschiede zwischen den beiden Begriffen eher gering. In der Praxis aber können sie recht große Konsequenzen haben.

Der Lebenszyklus von Docker-Containern beginnt mit sogenannten „Images”. Was ist ein Docker-Image? In ihm ist gewissermaßen der „Bauplan” (oder auch das „Rezept”) enthalten, wie die ausführbaren Docker-Container zusammengestellt werden sollen. Entwickler(innen) „schreiben” den Bauplan in ein Docker-File, zu dem sie Informationen in Schichten („Layern”) sowie die erforderlichen Daten hinzufügen. Eine der entscheidenden Eigenschaften von Docker besteht darin, dass es ein Standardformat für diese Images bereitstellt.

Images werden in der „Registry" gespeichert und verwaltet. Hier können Änderungen der verschiedenen Versionen nachvollzogen werden, die ein Image bis zum heutigen Stand durchlaufen hat. GitLab bietet ebenfalls eine solche Registry an, von der aus du deine Programme direkt testen und optimieren kannst. Sobald ein Docker-Image mittels seiner Runtime zur Ausführung kommt, entsteht ein Container. Container sind somit das aktivierte Gegenstück eines Images. Sie sind sofort lauffähig und müssen nicht erst „hochgefahren” werden.

Wie funktioniert Docker im Rahmen von DevOps?

Geschwindigkeit und Effizienz sind zweifelsohne wichtige Aspekte in allen Wirtschaftsbereichen. Im DevOps aber sind sie geradezu essenziell. Dies erklärt die besonders hohe Wertschätzung, die Docker in der Entwicklung genießt. Doch enden die Stärken von Docker dort nicht. Vielmehr kann die Containerisierung alle zentralen Aspekte von DevOps unterstützen:

Kollaboration: Container können auf jedem Rechner mit denselben Funktionalitäten gestartet werden. Das reduziert Probleme bei der plattformübergreifenden Zusammenarbeit, auch innerhalb eines Teams.

Kontinuierliche Verbesserung: Als Teil der Kollaboration können immer wieder sehr einfach neue Images geschrieben und neue Container generiert werden, die Optimierungen enthalten. So wird der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung deutlich vereinfacht.

Kundenorientierung: Weil Docker-Container einfach und schnell auf allen Systemen laufen, kann der aktulle Stand eines Projekts jederzeit mit den Kund(inn)en geteilt werden. Damit kann man sich immer wieder wertvolles Feedback holen und das Produkt voll und ganz auf die Kundenwünsche ausrichten.

Lernen aus Fehlern: Einen Fehler in einer Entwicklungsumgebung zu beheben, war früher aufwändig und komplex. Mit Docker hingegen werden diese Änderungen zu einem selbstverständlichen Teil des Prozesses. Dies führt zu einer Arbeitsphilosophie, bei der mehr ausprobiert werden darf, neue Ideen stets willkommen sind und das Projekt durch Fehler gewinnt, statt durch sie aufgehalten zu werden.

DevSecOps: Wie sicher sind Docker-Container?

Container opfern gegenüber virtuellen Maschinen ein wenig Sicherheit zugunsten einer besseren Performance. Virtuelle Maschinen sind dank ihres mitgelieferten Betriebssystems vollständig unabhängig vom Host. Docker allerdings teilt sich den Kernel. Das bedeutet in Hinblick auf die Sicherheit, dass:

Sicherheitslücken im Kernel auch Auswirkungen auf die Container des Hosts haben können.

Sicherheitsprobleme mit einem Container auf alle Container übergreifen können.

Sicherheitslücken im Kernel das gesamte Host-System infizieren können - und von dort aus dann die Container.

Hinzu kommt, dass es bei Docker mehrere potentielle Stellen für Sicherheitsrisiken gibt. So gibt es nicht nur ein einziges Image, sondern mehrere Instanzen, den Docker-Daemon (der im Hintergrund die Anfragen an Docker verarbeitet), die Cloud in der der Server gehostet wird sowie verschiedene Netzwerke, welche die Kommunikation zwischen den Containern orchestrieren. Im Prinzip muss jede dieser potenziellen Schwachpunkte individuell gesichert werden.

Wie du die Sicherheit von Docker verbessern kannst

Zum Glück gibt es einige einfach umzusetzende Punkte, mit denen du den Einsatz von Docker in deinen Entwicklungsprojekten vor Eingriffen schützen kannst:

Nutze die Möglichkeit, Ressourcen zu beschränken. Mit der „Ressource Quota” schränkst du den Zugriff auf Speicher und CPU gezielt ein. Das ist bereits deswegen sinnvoll, da es die Performance des gesamten Container-Systems optimiert. Darüber hinaus blockiert es auch die Möglichkeit, dass ein „infizierter” Container die gesamte Systemleistung reduziert.

Vermeide es, die Zugriffsrechte zu umgehen, indem du einen Container als „root” laufen lässt. Das mag in manchen Situationen zwar komfortabler sein, sobald du aber geschützte Testumgebungen verlässt und kollektiv an einem Projekt arbeitest, solltest du der Datensicherheit stets oberste Priorität zuweisen. Stelle sicher, dass deine Registry ausreichend gesichert ist. Um die Sicherheit deiner Projekte weiter zu erhöhen, bietet sich GitLab als ein hervorragendes Instrument an, um Container im Rahmen von DevSecOps sicherer zu machen.

Welche Rolle spielt Docker für GitLabs DevSecOps-Funktionalität?

Sicherheitsaspekte spielen für GitLab eine zentrale Rolle: Der Schutz deiner Daten ist nicht von der Entwicklung zu trennen, sowohl was die Arbeit innerhalb des Teams angeht, als auch die Absprache und kontinuierliche Verbesserung mit Kund(inn)en. GitLab nutzt Docker-Container, um diesen Schutz jederzeit zu gewährleisten.

Eine der zentralen Funktionen von GitLab ist das Container-Scanning. Es basiert auf dem Gedanken, dass Sicherheits-Schwachpunkte bereits im Docker-Image ihren Ursprung haben können, oft in der Form von Abhängigkeiten, die du nicht selbst geschrieben hast, sondern aus externen Quellen importierst. Du kannst entweder nur die Container scannen oder die Abhängigkeiten - wobei wir dir für optimalen Schutz stets beides empfehlen.

Auf einer noch grundlegenderen Ebene unterstützen selbstverständlich auch die allgemeinen Sicherheits-Features von GitLab die Verwendung von Docker-Images und Docker-Containern. Eine zentrale Funktion ist beispielsweise Auto-Remediation, eine intelligente kollaborative Anwendung, die dir bereits beim Entwickeln Vorschläge zur Fehlervermeidung und zu effizienterem Code macht.

3 Docker Herausforderungen und wie GitLab bei der Lösung hilft

Docker ist ein bestechendes Konzept, das die Arbeit für Millionen Entwickler(innen) täglich besser und einfacher macht. Seine Flexibilität und Individualisierung aber stellen Nutzer(innen) zugleich vor einige Herausforderungen. Sehen wir uns drei zentrale Herausforderungen näher an - und wie GitLab dabei helfen kann, sie zu bewältigen.

Docker ist ein offenes Konzept, das Entwickler(innen) höchst individuelle Lösungswege eröffnet. Wenn aber in Teams verschiedene Mitglieder an einem Projekt arbeiten und dabei sehr unterschiedliche Coding-Stile benutzen oder teilweise sogar widersprüchliche Anweisungen geben, kann es zu Konflikten kommen.

GitLab bietet Standardisierungsoptionen an, beispielsweise durch CI/CD-Templates, mit denen das gesamte DevOps-Team arbeiten kann. Shared Runners ermöglichen anschließend das Testen des aktuellen Standes in einer von dir vorgegebenen oder standardisierten Umgebung. All dies ist gerade bei großen Projekten eine unermessliche Hilfe, da dabei bis zu tausende Container gleichzeitig miteinander abgestimmt werden müssen.

Docker Container nutzen Ressourcen in der Regel weitaus schonender als virtuelle Maschinen. Wie oben angesprochen kann sich die Gesamtzahl aller Container aber zu riesigen Zahlen summieren. Mit verschiedenen Funktionen sorgt GitLab dafür, dass gerade speicherintensive Jobs optimiert- und gewisse Container zeitweise deaktiviert werden, um die Systemleistung zu verbessern.

Das wichtigste Thema in der Containerisierung ist heute zweifelsohne die Orchestrierung. Wenn du sehr viele Container nutzt, die zusammen mit den Anwendungen auf verschiedenen Servern untergebracht sind und zu unterschiedlichen Zeiten und in immer neuen Konstellationen miteinander kombiniert werden sollen, kommt es leicht zu Engpässen, Ausfällen oder Fehlern. Kubernetes ist die komplexe Lösung für diese Probleme und GitLab ist direkt mit Kubernetes abgestimmt. Du kannst mit GitLab und Kubernetes die gesamte CI/CD-Pipeline automatisieren und dabei dein System optimieren.

FAQ

Was ist Docker Compose?

Docker Compose ist ein Tool, das dir bei der Orchestrierung hilft. Es findet in Multi-Container-Umgebungen Anwendung. In diesem Artikel haben wir bisher angenommen, dass eine Anwendung einem Container entspricht. Das ist zur Erklärung der grundlegenden Zusammenhänge sinnvoll. In der Praxis aber ergeben sich zumeist weitaus komplexere Sachverhalte.

Ein typischer Fall besteht darin, dass eine Anwendung mehrere Container benötigt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet und beendet werden. Diesen Ablauf präzise zu definieren sowie dabei die einzelnen Container-Aktionen aufeinander abzustimmen und im Rahmen eventueller Fehler oder Probleme zu optimieren, erweist sich als komplex. Wie Data Scientist betont, liegt die Schwierigkeit darin, die verschiedenen Container „separat auszuführen, während sie gleichzeitig miteinander kommunizieren.”

Docker Compose unterstützt die Orchestrierung bei genau diesen Szenarien. Entwickler(innen) können in einer speziellen Datei mit einer laut Heise „simplen Syntax” alle Aktionen festlegen, die beim Aufbau und der Interaktion der Container zum Tragen kommen. Zurecht gilt Docker Compose deswegen als „ein mächtiges Werkzeug für den Einsatz und die Verwaltung von Multi-Container-Anwendungen”.

Wie funktioniert die Continuous Integration von Docker in GitLab?

Docker wirkt sich positiv auf alle drei Prinzipien von CI/CD aus, vom kontinuierlichen Deployment bis hin zur kontinuierlichen Lieferung (delivery). Bei der kontinuierlichen Integration aber (Continuous Integration) sind die Vorteile ganz besonders offensichtlich. Bei der Continuous Integration (CI) werden sämtliche branches (Enwticklungszweige) so oft wie möglich mit der main branch (dem Hauptentwicklungszweig) zusammengeführt. Dadurch haben alle Mitglieder eines Teams stets Zugriff auf den aktuellen Stand des Projekts und eine Änderung an einem Teil der Anwendung kann direkt auf seine Auswirkungen auf andere Bereiche hin überprüft werden. So wird vermieden, dass möglicherweise schwerwiegende Fehler im Zusammenspiel erst kurz vor Veröffentlichung des Produkts entdeckt werden.

Container sind das optimale Instrument, um Continuous Integration in deiner CI/CD-Pipeline zu realisieren. In ihrer containerisierten Form können Anwendungen schnell und in verschiedenen Umgebungen getestet werden. Das Feedback lässt sich unmittelbar auswerten und bewerten. Anschließend machst du Änderungen für alle branches durch das Definieren eines neuen, aktualisierten Images sichtbar und überprüfbar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Container die Integration im CI/CD-Prozess robuster und zuverlässiger gestalten und somit die Basis für erfolgreiches Deployment und Delivery bereiten.

Wann empfiehlt es sich, mit virtuellen Maschinen zu arbeiten statt mit Docker?

Docker ist eine Weiterentwicklung virtueller Maschinen. Daraus sollte aber nicht der Schluss gezogen werden, dass es sich bei VM um eine veraltete oder gar überholte Technologie handelt. Vielmehr bleiben die Vorzüge dieses Modells auch in Zukunft bestehen. Computer Weekly hat drei Situationen ermittelt, in denen Virtualisierung die bessere Option darstellt:

- Bei besonders sensiblen Daten: hier kann ein Höchstmaß an Isolierung erforderlich sein. Da sie mit dem Host in der Regel in keinem direkten Austausch stehen, sind virtuelle Maschinen hier zweifelsfrei die sicherste Wahl.

- Bei grafikintensiven Anwendungen lassen sich zwar grundsätzlich auch über Container verwenden, in der Regel aber ist Virtualisierung hier einfacher in der Handhabung. In kleinen Teams– wenn du nur selten Änderungen an deinen Anwendungen vornimmst, sind virtuelle Maschinen eine hervorragende Alternative, weil sie leichter zu verwalten sind.

Läuft Docker auch auf Windows und MacOs?

Docker kann auf allen Hosts laufen, die Docker unterstützen. Tatsächlich aber ist die Plattform vor allem auf eine Linux-Nutzung hin optimiert. Die originäre Version von Docker ist so ausgelegt, dass sie die Funktionalitäten eines Linux-Kernels mit dem Host teilen kann. In diesem Umfeld funktionieren Container am effizientesten und die Vorteile der Containerisierung kommen voll zur Geltung.

Um Docker auch für Windows und MacOs nutzbar zu machen, stehen entsprechende Docker-Versionen zur Verfügung. Diese aber geben das strenge Isolierungs-Prinzip auf und fügen eine virtuelle Maschine hinzu, welche eine Nutzung auf Linux-fremden Umgebungen erlaubt. Auch, wenn Docker unter Windows und MacOs nicht ganz so effizient ist wie unter Linux, ist die benötigte VM sehr leicht und schränkt Geschwindigkeit und Speicher nicht so stark ein wie eine vollständige virtuelle Maschine. Die gelegentliche Behauptung, Docker lasse sich nur unter Linux sinnvoll verwenden, ist deswegen zweifelsfrei sehr radikal.