20 Jahre GitLab: Begib dich mit uns auf eine Reise

Das Git-Projekt ist gerade 20 Jahre alt geworden. In diesen Jahren ist viel passiert – während das konzeptionelle Design von GitLab seit seiner Entstehung nicht wesentlich verändert wurde, hat sich doch die Art und Weise, wie Benutzer(innen) mit dem Tool interagieren, deutlich geändert. Wir bei GitLab sind stolz darauf, auf dieser wichtigen Software aufzubauen und Teil ihrer Erfolgsgeschichte zu sein.

Begleite uns auf einer Reise durch die Geschichte von Git und entdecke, wie sich das System im Laufe der Jahre entwickelt hat.

Der erste Commit

Der erste Commit wurde am 7. April 2005 von Linus Torvalds, dem Schöpfer des Linux-Kernels, vorgenommen: e83c5163316 (Initial revision of "git", the information manager from hell, 2005-04-07) .

Wie wir sehen können, enthält dieser Commit nicht viele Dateien:

$ git ls-tree e83c5163316 100644 blob a6bba79ba1f46a1bbf7773449c3bd2bb9bf48e8b Makefile 100644 blob 27577f76849c09d3405397244eb3d8ae1d11b0f3 README 100644 blob 98a32a9ad39883c6d05a000a68511d4b1ee2b3c7 cache.h 100644 blob 74a0a234dd346fff51c773aa57d82fc4b83a8557 cat-file.c 100644 blob 840307af0cfaab31555795ce7175d5e9c9f981a0 commit-tree.c 100644 blob 25dc13fe101b219f74007f3194b787dd99e863da init-db.c 100644 blob c924a6e0fc4c36bad6f23cb87ee59518c771f936 read-cache.c 100644 blob 1b47742d8cbc0d98903777758b7b519980e7499e read-tree.c 100644 blob b8522886a15db861508fb6d03d4d88d6de912a4b show-diff.c 100644 blob 5085a5cb53ee52e1886ff6d46c609bdb2fc6d6cd update-cache.c 100644 blob 921f981353229db0c56103a52609d35aff16f41b write-tree.c

Neben der Build-Infrastruktur bietet der erste Commit sieben Top-Level-Befehle:

init-db zum Initialisieren eines neuen Git-Repositorys

zum Initialisieren eines neuen Git-Repositorys update-cache zum Hinzufügen von Dateien zum Index

zum Hinzufügen von Dateien zum Index write-tree , um den Inhalt des Index heranzuziehen und daraus einen neuen Baum zu erstellen

, um den Inhalt des Index heranzuziehen und daraus einen neuen Baum zu erstellen read-tree zum Lesen eines Baum-Objekts

zum Lesen eines Baum-Objekts commit-tree zum Erstellen eines Commits aus einem Baum

zum Erstellen eines Commits aus einem Baum cat-file zum Lesen eines spezifischen Objekts in eine temporäre Datei

Beachte, dass der Befehl git zu der Zeit noch gar nicht existierte.

Stattdessen mussten diese Befehle direkt ausgeführt werden.

Erstellen wir zum Beispiel ein neues Repository:

$ mkdir repo $ cd repo $ init-db defaulting to private storage area $ ls -a . .. .dircache

Das sieht ziemlich unbekannt aus: Es gibt kein .git -Verzeichnis, aber dafür gibt es das Verzeichnis .dircache . Und wo war der private Speicherbereich?

Das frühe Design von Git unterschied zwischen einem „geteilten“ und einem „privaten“ Objektspeicherbereich. In diesem Objektspeicherbereich befanden sich alle Git-Objekte. Zum Beispiel deine Commits und Blobs.

Standardmäßig erstellte init-db einen privaten Objektspeicherbereich, der nur für das verwaltete Verzeichnis verwendet wurde, in dem es erstellt wurde. Ein „geteilter“ Objektspeicherbereich hingegen teilte Objektinhalte über mehrere verwaltete Verzeichnisse, so dass dasselbe Objekt nicht zweimal gespeichert werden musste.

Einen Commit erstellen

Wir haben nun ein Repository, doch wie wurde damals ein Commit erstellt? Das war nicht ganz so einfach wie heute mit git add . && git commit . Stattdessen musste man wie folgt vorgehen:

Man musste den Index aktualisieren, indem man update-cache für jede Datei aufrief, die man hinzufügen wollte. Dann schrieb man einen neuen Baum, indem man write-tree aufrief, wodurch alles herangezogen wurde, was zum Index hinzugefügt worden war. Man richtete Umgebungsvariablen ein, um Git mitzuteilen, wer man ist. Dann schrieb man ein Commit-Objekt, indem man commit-tree aufrief.

Erstellen wir einen Commit im Repository:

$ echo content-1 >file-a $ update-cache file-a $ echo content-2 >file-b $ update-cache file-b $ write-tree 3f143dfb48f2d84936626e2e5402e1f10c2050fb $ export COMMITTER_NAME="Patrick Steinhardt" $ export [email protected] $ echo "commit message" | commit-tree 3f143dfb48f2d84936626e2e5402e1f10c2050fb Committing initial tree 3f143dfb48f2d84936626e2e5402e1f10c2050fb 5f8e928066c03cebe5fd0a0cc1b93d058155b969

Das ist nicht gerade ergonomisch, aber es funktioniert! Werfen wir einen Blick auf den generierten Commit:

$ cat-file 5f8e928066c03cebe5fd0a0cc1b93d058155b969 temp_git_file_rlTXtE: commit $ cat temp_git_file_rlTXtE tree 3f143dfb48f2d84936626e2e5402e1f10c2050fb author Patrick Steinhardt <[email protected]> Wed Mar 26 13:10:16 2025 committer Patrick Steinhardt <[email protected]> Wed Mar 26 13:10:16 2025 commit message

Beachte, dass cat-file den Inhalt nicht direkt gedruckt hat, sondern ihn zuerst in eine temporäre Datei geschrieben hat. Der Inhalt der Datei sieht jedoch genauso aus, wie ein moderner Commit aussehen würde.

Änderungen vornehmen

Wie können wir nun den Status der Dateien ermitteln? Vielleicht hast du es erraten: mit show-diff :

$ show-diff file-a: ok file-b: ok $ echo modified-content >file-a $ show-diff --- - 2025-03-26 13:14:53.457611094 +0100 +++ file-a 2025-03-26 13:14:52.230085756 +0100 @@ -1 +1 @@ -content-1 +modified-content file-a: 46d8be14cdec97aac6a769fdbce4db340e888bf8 file-b: ok

Lustigerweise konnte show-diff bereits diffs zwischen dem alten und neuen Zustand der geänderten Datei generieren! Git hat das jedoch erreicht, indem es einfach das Unix-Tool diff(1) ausgeführt hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies zwar alles noch recht spartanisch war, aber das Nötige bot, um den Verlauf nachzuverfolgen. Es gab aber noch viele Einschränkungen:

Es gab noch keine einfache Möglichkeit, zwischen Commits zu wechseln.

Es gab keine Möglichkeit, Protokolle anzuzeigen.

Es gab keine Branches, Tags und nicht einmal Referenzen. Von den Benutzer(inne)n wurde erwartet, dass sie die Objekt-IDs manuell verfolgen.- Es gab keine Möglichkeit, zwei Repositories miteinander zu synchronisieren. Stattdessen wurde von den Benutzer(inne)n erwartet, dass sie „rsync(1)“ verwenden, um die .dircache -Verzeichnisse zu synchronisieren.

-Verzeichnisse zu synchronisieren. Es gab keine Möglichkeit, Merges durchzuführen.

Git 0.99

Die erste Testversion von Git war Version 0.99. Diese Release kam nur zwei Monate nach dem ersten Commit auf, enthielt aber bereits 1.076 Commits. Es waren fast 50 verschiedene Entwickler(innen) beteiligt. Der häufigste Commiter war zu diesem Zeitpunkt Linus selbst, dicht gefolgt von Junio Hamano, dem aktuellen Betreuer.

Viele Dinge hatten sich seit dem ersten Commit geändert:

Git begann, verschiedene Entwicklungs-Branches mithilfe von Referenzen zu verfolgen, wodurch in den meisten Fällen Objekt-IDs nicht mehr manuell nachverfolgt werden mussten.

Es gab ein neues Remote-Protokoll, das es zwei Repositories ermöglichte, Objekte miteinander auszutauschen.

Das Verzeichnis .dircache wurde in .git umbenannt.

wurde in umbenannt. Es wurde möglich, einzelne Dateien zusammenzuführen.

Die wichtigste offensichtliche Änderung war jedoch die Einführung des Top-Level-Befehls git und seiner Unterbefehle. Interessanterweise wurden mit dieser Version auch die Befehle „Plumbing“ und „Porcelain“ eingeführt:

„Plumbing“-Tools sind Low-Level-Befehle, die auf das zugrunde liegende Git-Repository zugreifen.

„Porcelain“-Tools sind Shell-Skripte, die die Plumbing-Befehle einpacken, um eine schönere, hochwertige Benutzeroberfläche zu bieten.Diese Aufteilung existiert auch heute noch, wie in git(1) dokumentiert ist. Da die meisten Porcelain-Tools jedoch von Shell-Skripten zu C umgeschrieben wurden, verschwimmt die Trennung zwischen den beiden Kategorien mittlerweile deutlich.

Linus übergibt die Leitung

Linus hat Git nie gegründet, weil sein Herz für Versionskontrollsysteme schlägt, sondern weil er für die Entwicklung des Linux-Kernels eine brauchbare Alternative zu BitKeeper suchte. Daher hatte er nie vor, Git für immer zu leiten. Die Absicht war, es so lange zu leiten, bis er eine(n) vertrauenswürdige(n) Nachfolger(in) gefunden hatte.

Dieser Jemand war Junio Hamano. Junio stieg etwa eine Woche nach dem ersten Commit von Linus bei Git ein und hatte nach der Veröffentlichung von Git 0.99 bereits einige hundert Commits im Verlauf. Am 26. Juli 2005 machte Linus daher Junio zum neuen Betreuer des Git-Projekts. Linus trug zwar weiter zu Git bei, doch seine Beteiligung wurde nach und nach immer weniger – nicht verwunderlich, da er als Leiter des Linux-Projektes ziemlich beschäftigt ist.

Junio leitet das Git-Projekt auch heute noch.

Lies unser großes Interview mit Linus Torvalds und erfahre noch mehr über die Geschichte von Git.

Git 1.0

Die erste größere Version von Git wurde am 21. Dezember 2005 von Junio veröffentlicht. Interessanterweise gab es 34 Releases zwischen Version 0.99 und Version 1.0: 0.99.1 bis 0.99.7, 0.99.7a bis 0.99.7d, 0.99.8 bis 0.99.8g und 0.99.9 bis 0.99.9n.

Einer der wichtigsten Meilensteine seit Version 0.99 war wahrscheinlich der Befehl git-merge(1) , der hinzugefügt wurde und mit dem man zwei Bäume zusammenführen kann. Dies ist eine enorme Veränderung zu vorher, wo man im Grunde die Zusammenführungen Datei für Datei skripten musste.

Remotes

Eine weitere wesentliche Änderung war die Einführung der Kurzschreibweise für Remote-Repositories. Während Git bereits wusste, wie man mit Remote-Repositories kommuniziert, mussten Benutzer(innen) jedes Mal die URL angeben, von der sie abrufen wollten, um Änderungen daran vorzunehmen. Dies war ziemlich unpraktisch für die Benutzer(innen), da sie im Normalfall immer wieder mit demselben Remote interagieren wollten.

Du weißt vielleicht, wie Remotes jetzt funktionieren, aber der Vorgang war damals noch deutlich anders. Es gab keinen git-remote(1) -Befehl, mit dem man seine Remotes verwalten konnte. Remotes wurden nicht einmal in der Datei .git/config gespeichert. Als Remotes in Version 0.99.2 eingeführt wurden, gab es in Git nicht einmal Konfigurationsdateien.

Stattdessen musste man Remotes konfigurieren, indem man eine Datei in das Verzeichnis .git/branches schrieb, was dem heutigen Empfinden nach gegen jegliche Intuition geht. Aber der Mechanismus funktioniert auch heute noch:

$ git init repo -- Initialized empty Git repository in /tmp/repo/.git/ $ cd repo $ mkdir .git/branches $ echo https://gitlab.com/git-scm/git.git >.git/branches/origin $ git fetch origin refs/heads/master

Aber das ist noch nicht alles! Das Verzeichnis wurde bald darauf mit der Git-Version 0.99.5 in „remotes“ umbenannt, also gibt es in einem modernen Git-Client insgesamt drei verschiedene Möglichkeiten, Remotes zu konfigurieren.

Die meisten von euch haben wahrscheinlich weder .git/branches noch .git/remotes verwendet, denn beide Mechanismen gelten seit 2005 bzw. 2011 als veraltet. Darüber hinaus werden diese Verzeichnisse in Git 3.0 endgültig entfernt.

Im Jahr 2007 wurde das erste Git-Logo erstellt. Ob man das schon als Logo bezeichnen kann, ist fraglich, da es nur aus drei roten Minuszeichen über drei grünen Pluszeichen bestand. Dies sollte widerspiegeln, wie die Ausgabe von git diff aussah:

Etwas später, im Jahr 2008, wurde die Website git-scm.com veröffentlicht:

Im Jahr 2012 wurde die Git-Webseite von Scott Chacon und Jason Long überarbeitet. Sie sieht ziemlich ähnlich aus wie heute:

Dieses neue Design der Website weist das neue rot-orangefarbene Logo von Jason Long auf, das auch derzeit verwendet wird:

Git 2.0

Git begann schon in der Version 1.0, dem modernen Git sehr ähnlich zu sehen. Daher folgt nun der große historische Sprung zu Git 2.0. Diese Version wurde etwa 10 Jahre nach Git 1.0 veröffentlicht und war die erste Version, die absichtlich abwärtskompatible Änderungen in zentralen Workflows enthielt.

Standardverhalten von git-push(1)

Die Änderung, die wohl die meiste Verwirrung in dieser Version verursachte, war das geänderte Standardverhalten von git-push(1) .

Es gibt ein paar verschiedene Aktionen, die Git ausführen kann, wenn du in ein Remote-Repository pusht und nicht genau angibst, was genau du pushen möchtest:

Git kann verweigern, irgendetwas zu tun, und bittet dich um weitere Informationen darüber, was genau du pushen möchtest.

Git kann den aktuell ausgecheckten Branch pushen.

Git kann den aktuell ausgecheckten Branch pushen, aber nur, wenn es weiß, dass es ein Äquivalent auf der Remote-Seite gibt.

Git kann alle deine Branches pushen, die ein Äquivalent auf der Remote-Seite haben.

Das Verhalten des modernen Git ist die sogenannte „einfache“ Strategie, also die dritte der oben angeführten Optionen. Vor Git 2.0 war das Standardverhalten jedoch die „Matching“-Strategie, also die letzte der genannten Optionen.

Die „Matching“-Strategie war deutlich riskanter. Man musste vor dem Pushen immer sicherstellen, dass es in Ordnung war, alle lokalen Branches zu pushen, die ein Äquivalent auf der Remote-Seite haben. Andernfalls hätte man möglicherweise unbeabsichtigt Änderungen gepusht. Daher wurde beschlossen, die Strategie auf die „einfache“ Strategie zu ändern, um das Risiko zu verringern und Einsteiger(inne)n die ersten Schritte mit Git zu erleichtern.

Eine weitere große Änderung war das Standardverhalten von git-add(1) im Hinblick auf nachverfolgte Dateien, die gelöscht wurden. Vor Git 2.0 hätte git-add(1) gelöschte Dateien nicht automatisch gestaged, sondern du hättest jede gelöschte Datei manuell mit git-rm(1) hinzufügen müssen, damit sie Teil des Commits ist. Mit Git 2.0 wurde dieses Verhalten geändert, sodass git-add(1) auch gelöschte Dateien zum Index hinzufügt.

Wir feiern die Git-Community

Ich werde dich nicht mit Details darüber langweilen, wie Git heute funktioniert – du nutzt es wahrscheinlich ohnehin täglich, und wenn nicht, gibt es viele tolle Tutorials, die dir beim Einstieg helfen. Stattdessen wollen wir die Git-Community hochleben lassen – sie ist es nämlich, dank der Git auch 20 Jahre später noch wunderbar funktioniert.

Im Laufe der Zeit hat Git:

56 721 Commits seit der Veröffentlichung von Git 2.49 erhalten.

Beiträge von mehr als 2 000 verschiedenen Personen erhalten.

60 Hauptversionen veröffentlicht.Das Git-Projekt hat auch einen stetigen Zustrom neuer Mitwirkender durch die Teilnahme am Google Summer of Code und Outreachy erfahren. Neue Mitwirkende wie diese werden dafür sorgen, dass das Git-Projekt auch langfristig weitergeführt wird.

Daher möchte ich allen Mitwirkenden von Herzen danken. Es sind eure Beiträge, die Git erst möglich gemacht haben.

Ein Blick in die Zukunft

Es steht außer Frage, dass Git den Wettlauf um das beste Versionskontrollsystem gewonnen hat. Es hat einen bedeutenden Marktanteil, und es ist nicht einfach, Open-Source-Projekte zu finden, die ein anderes Versionskontrollsystem als Git verwenden. Git hat also eindeutig vieles richtig gemacht.

Dennoch ist die Entwicklung nicht stillgestanden und auch in Zukunft werden viele Herausforderungen auf Git warten. Einerseits sind das technische Herausforderungen:

Modernisierung einer alternden Codebasis

Skalierung mit der ständig wachsenden Größe von Monorepos

Bessere Handhabung großer Binärdateien

Andererseits tauchen Probleme sozialer Art auf:

Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Git

Förderung der Git-Community, damit das Projekt langfristig gesund bleibt

Es gibt immer noch viel zu tun und wir bei GitLab sind stolz darauf, Teil dieser Bemühungen zu sein. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass Git auch in den nächsten 20 Jahren ein so fantastisches Versionskontrollsystem bleibt.

Erfahre mehr über Git