GitLab Duo mit Amazon Q: Die für AWS optimierte agentische KI ist jetzt allgemein verfügbar

Wir freuen uns, heute die allgemeine Verfügbarkeit von GitLab Duo mit Amazon Q bekannt zu geben. Damit wird AWS-Kund(inn)en eine agentenbasierte KI während des gesamten Software-Entwicklungsprozesses zur Verfügung gestellt.

GitLab Duo mit Amazon Q basiert auf GitLab Ultimate und enthält viele bekannte Funktionen wie Codevervollständigung, Codeerläuterung, Codegenerierung, Chat sowie Erklärung und Behebung von Sicherheitslücken – allesamt jetzt mit Amazon Q. Es ist mit einem selbstverwalteten Bereitstellungsmodell für Kund(inn)en von Amazon Web Services (AWS) verfügbar.

Da die Agenten von Amazon Q direkt in die DevSecOps-Plattform von GitLab eingebettet sind, können Entwickler(innen) in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten und gleichzeitig von leistungsstarken KI-Funktionen profitieren. Das Ergebnis ist eine reibungslose Erfahrung, die Entwicklungszyklen beschleunigt, manuellen Aufwand reduziert und die Codequalität verbessert.

Durch die Teilnahme am Early-Access-Programm für GitLab Duo mit Amazon Q konnten wir einen Einblick in das transformative Potenzial für unsere Entwicklungs-Workflows gewinnen. Schon in der Anfangsphase haben wir gesehen, wie die tiefere Integration mit autonomen Agenten unseren Prozess vom Code-Commit bis hin zur Produktion optimieren kann. Wir sind gespannt, wie unser Team sich mit dieser Technologie auf Innovationen konzentrieren und unsere digitale Transformation beschleunigen kann.

Osmar Alonso, DevOps Engineer bei Volkswagen Digital Solutions

Agentische KI für komplexe Kundenumgebungen

Durch die Kombination von agentischer KI mit einer sicheren und zuverlässigen Cloud-Infrastruktur bieten GitLab und AWS integrierte Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für komplexe Kundenumgebungen, sodass diese von folgenden Vorteilen profitieren können:

Einheitliche Entwicklererfahrung für optimierte Entwicklung

Entwickler(innen) können über die Schnittstelle von GitLab Duo Chat von ihrer bevorzugten IDE oder der GitLab-Weboberfläche aus mit Amazon Q interagieren. Dadurch entfällt der Kontextwechsel zu anderen Tools und Entwickler(innen) können sich besser auf das Projekt konzentrieren, an dem sie gerade arbeiten.

Eine Lösung für den gesamten Software-Entwicklungsprozess

Codevorschläge und -optimierungen nutzen AWS-spezifische Muster und Vorgehensweisen, während Testtools die Interaktionen und Abhängigkeiten der AWS-Services verstehen. Ein gemeinsamer Datenspeicher für alle Phasen liefert KI-Agenten wichtige Kontextinformationen und ermöglicht so vollständige Transparenz und Nachverfolgbarkeit relevanter Aktionen.

Sichere Entwicklung mit Leitlinien auf Unternehmensebene

End-to-End-Sicherheit und Compliance sind direkt in die Entwicklungsplattform integriert, mit Leitlinien, die Risiken reduzieren, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Dieser sichere Ansatz für die Softwareentwicklung sorgt für Transparenz und Überprüfbarkeit durch KI-Agenten und lässt sich nahtlos in AWS-Sicherheitsdienste und Compliance-Frameworks integrieren.

So kannst du GitLab Duo mit Amazon Q nutzen

Hier sind fünf Anfangsbeispiele, die wir uns vorgenommen haben, um Teams dabei zu helfen, mit agentenbasierter KI schneller sichere Software zu entwickeln:

Schnellere Entwicklung von Funktionen - Erstellt Ticketbeschreibungen, macht Implementierungspläne auf Basis deiner bestehenden Codebase und erstellt komplette Merge Requests, die sofort überprüft werden können. Das beschleunigt die Bereitstellung von Funktionen und sorgt gleichzeitig für die Einhaltung der internen Entwicklungsstandards. Modernisieren von älteren Anwendungen - Analysiert deine alte Java-Codebase, erstellt einen umfassenden Upgrade-Plan und generiert einen Merge Request mit allen notwendigen Codeänderungen. Dadurch werden Java-Upgrades beschleunigt und ein klarer Audit-Trail für alle Codetransformationen bereitgestellt. Die Unterstützung für .NET und andere Sprachen ist für zukünftige Versionen geplant. Verbessern der Qualitätssicherung - Analysiert Code und erstellt automatisch umfassende Unit-Tests, die deine Anwendungslogik und die Interaktionen mit AWS-Services berücksichtigen. Dies erhöht die Testabdeckung, reduziert den Aufwand für das manuelle Schreiben von Tests und trägt dazu bei, eine konsistente Testqualität über alle Anwendungen hinweg sicherzustellen. Optimieren der Code Review - Bietet Inline-Feedback zu Codeänderungen, schlägt Verbesserungen auf Basis von Entwicklungsstandards vor und hebt Sicherheits- und Leistungsaspekte hervor. Dies ermöglicht kürzere Code-Review-Zyklen und die Bereitstellung hochwertigerer Codezusammenführungen für die Bereitstellung. Beheben von Sicherheitslücken - Erläutert erkannte Sicherheitslücken anhand klarer, detaillierter Beschreibungen und ermöglicht die Behebung mit einem Klick auf Basis empfohlener Codeänderungen, wodurch die Zeit zwischen Erkennung und Behebung erheblich verkürzt wird.

Sieh dir GitLab Duo mit Amazon Q in Aktion an:

Profitiere noch heute von den Vorteilen von GitLab Duo mit Amazon Q

Die einheitliche, KI-gestützte DevSecOps-Plattform von GitLab mit den fortschrittlichen KI-Funktionen von Amazon Q bietet AWS-Kund(inn)en eine Lösung, die die Art und Weise, wie Teams Software entwickeln und bereitstellen, verändert.

Besuche uns auf einem bevorstehenden AWS Summit in einer Stadt in deiner Nähe oder wende dich an deinen GitLab-Vertreterin, um mehr über GitLab Duo mit Amazon Q zu erfahren.