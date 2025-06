GitLab Duo mit Amazon Q: In wenigen Minuten wird aus einer Idee der passende Code

Hast du schon einmal Tage oder sogar Wochen damit verbracht, aus einem komplexen Problem einen funktionierenden Code zu machen? Wer hat das nicht? Man beginnt mit einer vernünftigen Idee und klaren Anforderungen, aber der Weg vom anfänglichen Konzept hin zu bereitstellbarem Code kann frustrierend lang sein. Deine Produktivität wird durch Implementierungsdetails gebremst und Projekte, die schnell vorankommen sollten, ziehen sich in die Länge.

Hier kommt die agentische KI mit all ihrer Power ins Spiel. GitLab Duo mit Amazon Q kombiniert die umfassende KI-basierte DevSecOps-Plattform mit den umfangreichsten Cloud-Computing-Funktionen, um deinen Anwendungsentwicklungsprozess innerhalb deines vertrauten GitLab-Workflows drastisch zu beschleunigen. Indem sie deinen Weg von der Idee bis zur Bereitstellung optimiert, kann diese leistungsstarke Integration Implementierungslösungen ausschließlich anhand deiner Ticketbeschreibungen vorschlagen – so wird ein Vorgang, der früher Tage dauerte, in wenigen Minuten erledigt.

So funktioniert’s: vom Ticket zum funktionierenden Code

Sehen wir uns an, wie die agentische KI-Funktion in der Praxis funktioniert. Stell dir vor, du bist Entwickler(in) und sollst eine Anwendung für einen Hypothekenrechner erstellen. So hilft dir GitLab Duo mit Amazon Q dabei:

Erstelle ein Ticket mit detaillierten Anforderungen: Erstelle zunächst ein Standard-GitLab-Ticket. In der Beschreibung gibst du eine umfassende Liste der Anforderungen an, die deine Anwendung erfüllen muss. Dies bildet die Grundlage für deine Lösung. Rufe Amazon Q mit einem Schnellzugriff auf: Sobald dein Ticket erstellt ist, fügst du einfach einen Kommentar mit dem Schnellzugriff „/q dev“ hinzu, um Amazon Q aufzurufen. Jetzt wird es magisch. Lass die KI deine Implementierung generieren: GitLab Duo mit Amazon Q analysiert deine Ticketbeschreibung und den Kontext deines Quellcodes und generiert dann autonom Code, der alle angegebenen Anforderungen erfüllt. Und das ist noch nicht alles – es überträgt diese Änderungen sogar in einen Merge Request, der dann von dir überprüft werden kann.

Überprüfe die generierte Anwendung: Gehe nun zum Merge Request, um den generierten Code zu überprüfen. Sieh dir hier an, ob alle deine Anforderungen erfüllt wurden, und nimm bei Bedarf Anpassungen vor. Teste die vorgeschlagene Anwendung: Überprüfe abschließend, ob die Anwendung erfolgreich ausgeführt wird. Mit minimalem Aufwand hast du jetzt einen funktionierenden Code, der deine festgelegten Anforderungen erfüllt.

Transformiere deinen Entwicklungsprozess

GitLab Duo mit Amazon Q transformiert diesen Prozess vollständig, indem es durch intelligente Automatisierung die Zeit, die für komplexe Entwicklungsaufgaben aufgewendet werden muss, signifikant senkt. Durch den Einsatz von agentischer KI kannst du deinen Weg von der Idee bis zur Bereitstellung verkürzen und gibst Entwicklungsteams so die Möglichkeit, sich auf strategischere Aufgaben zu konzentrieren.

Mit GitLab Duo und Amazon Q entwickelst du Software schneller, effizienter und mit geringerem manuellem Programmieraufwand. Diese Integration hilft dir:

Wertvolle Entwicklungszeit zu sparen , indem Implementierungen automatisiert werden und die jeweiligen Anforderungen berücksichtigt werden

, indem Implementierungen automatisiert werden und die jeweiligen Anforderungen berücksichtigt werden Konsistent zu bleiben , wenn du Code übergreifend über Projekte generierst

, wenn du Code übergreifend über Projekte generierst Die kognitive Belastung zu reduzieren , die auftritt, wenn Anforderungen in funktionierenden Code umgewandelt werden sollen

, die auftritt, wenn Anforderungen in funktionierenden Code umgewandelt werden sollen Deine Bereitstellungszyklen zu beschleunigen , indem Engstellen bei der Implementierung eliminiert werden

, indem Engstellen bei der Implementierung eliminiert werden Dich auf deine Expertise zu konzentrieren und Code zu überprüfen und zu optimieren, anstatt dich mit Boilerplate-Code herumschlagen zu müssen.

Bist du bereit, GitLab Duo mit Amazon Q in Aktion zu erleben? In unserem Demo-Video erfährst du, wie du deinen Entwicklungsworkflow jetzt transformieren kannst.

Besuche uns auf einem der bevorstehenden AWS Summits in einer Stadt in deiner Nähe oder wende dich an deine(n) GitLab-Vertreter(in), um mehr über GitLab Duo mit Amazon Q zu erfahren.

Ressourcen zu GitLab Duo mit Amazon Q