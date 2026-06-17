Die Gewinner der GitLab EMEA Partner Awards 2026

Das GitLab Partnerprogramm fördert ein wachsendes Ökosystem von DevSecOps-Fachleuten, die Kunden bei der Modernisierung ihrer Softwareentwicklung unterstützen, von grundlegenden DevSecOps-Praktiken bis zu aktuellen KI-gestützten Funktionen. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) verbinden die Partner technische Expertise mit dem gemeinsamen Ziel, Kunden erfolgreich zu machen.

Vergangene Woche kamen die GitLab-Partner aus der EMEA-Region zusammen, um sich auszutauschen, ihr Fachwissen zu erweitern und die nächsten Schritte abzustimmen. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir die Partner ausgezeichnet, die sich in der Zusammenarbeit mit GitLab und gemeinsamen Kunden besonders hervorgetan haben.

Wir stellen die Gewinner der GitLab Partner Awards 2026 aus der EMEA-Region vor:

Regional Partner of the Year

Auszeichnung für den Partner einer Region mit herausragender Gesamtleistung und strategischer Zusammenarbeit.

Mitteleuropa: cc cloud GmbH

cc cloud GmbH verbindet Infrastruktur- und DevOps-Expertise für cloudbasierte Anwendungen und Plattformen. Als Managed-Service-Provider übernimmt cc cloud GmbH die Verantwortung für IT-Infrastruktur und Anwendungen von Unternehmen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

cc cloud GmbH cc cloud GmbH verbindet Infrastruktur- und DevOps-Expertise für cloudbasierte Anwendungen und Plattformen. Als Managed-Service-Provider übernimmt cc cloud GmbH die Verantwortung für IT-Infrastruktur und Anwendungen von Unternehmen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Nordeuropa: Eficode

Eficode ist ein führendes europäisches Unternehmen für KI und Dienstleistungen rund um den Software-Lebenszyklus und betreut über 1.600 Kunden in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen unterstützt große Organisationen bei der Softwarebereitstellung durch Managed Services, Beratung, Toolchain-Implementierung und KI-gestützte Entwicklungspraktiken.

Eficode Eficode ist ein führendes europäisches Unternehmen für KI und Dienstleistungen rund um den Software-Lebenszyklus und betreut über 1.600 Kunden in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen unterstützt große Organisationen bei der Softwarebereitstellung durch Managed Services, Beratung, Toolchain-Implementierung und KI-gestützte Entwicklungspraktiken. Südeuropa: Kiratech

Kiratech ist ein italienisches IT-Unternehmen, das große Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Infrastrukturen mit einem Cloud-native-, DevOps- und PlatformOps-Ansatz unterstützt. Kiratech ist offizieller Reseller sowie Select- und Implementierungspartner von GitLab.

Wachstumsmärkte

Osteuropa und Israel: Bynet

Bynet ist einer der etabliertesten Systemintegratoren Israels mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in Projekten rund um Enterprise-IT, Cloud, Cybersicherheit und Modernisierung. Mit ausgeprägter Branchenexpertise und langjährigen Beziehungen zu Kunden im öffentlichen und privaten Sektor spielt Bynet eine zentrale Rolle in der digitalen Modernisierung Israels und ist ein wichtiger Verbündeter von GitLab bei der Einführung von DevSecOps und KI.

Best Technical Solution/Project

Auszeichnung für den Partner mit der innovativsten, komplexesten oder wirkungsvollsten technischen Lösung für einen Kunden.

Capgemini | Sogeti

Sogeti, Teil von Capgemini, bietet KI-gestützte Lösungen in den Bereichen Quality Engineering, Daten und Cloud. Das Unternehmen setzt Ideen in konkrete Maßnahmen um und liefert messbare Ergebnisse.

Most Certified and Enabled Partner

Auszeichnung für den Partner mit den meisten GitLab-zertifizierten Fachleuten im Team.

Devoteam

Devoteam ist eine KI-gestützte Technologieberatung. Seit 30 Jahren begleitet Devoteam Unternehmen als vertrauenswürdiger Berater durch den technologischen Wandel und unterstützt sie auf dem Weg zu einer von KI geprägten Zukunft.

Rookie of the Year

Auszeichnung für den neuesten Partner, der früh Erfolge erzielt und viel bewirkt hat.

ITDOTCOM

ITDOTCOM, LLC ist ein Value-Added Distributor für IT mit Sitz in Usbekistan, spezialisiert auf Softwareentwicklung, Infrastruktur, Cybersicherheit und Lösungen zur Geschäftsautomatisierung. Das Unternehmen unterstützt globale Technologieanbieter und lokale Partner bei der Expansion in Zentralasien durch technische Expertise, Geschäftsentwicklung und lokale Marktbegleitung.

First Order Master

Auszeichnung für den Partner, der besonders erfolgreich neue Kunden gewinnt und kontinuierlich Neugeschäft erzielt.

Linux Polska

Linux Polska ist ein führender Anbieter von Open-Source-Lösungen und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf DevOps, Automatisierung, Containerisierung und Datenanalyse. Mit technischer Expertise und verlässlichem Engineering-Support begleitet das Unternehmen Betriebe bei ihren Innovationen.

Co-marketing Partner of the Year

Auszeichnung für den Partner mit herausragender Zusammenarbeit bei gemeinsamen Marketingaktivitäten zur Steigerung von Bekanntheit und Wachstum.