3 Best Practices für die Softwareentwicklung im Zeitalter von LLMs

KI ist rasant zu einem Kernbestandteil der modernen Softwareentwicklung geworden. Sie hilft Entwickler(innen) nicht nur dabei, schneller als je zuvor zu programmieren, sondern automatisiert auch Low-Level-Aufgaben wie das Schreiben von Testfällen oder das Zusammenfassen von Dokumentationen. Laut unserer 2024 Global DevSecOps Survey nutzen bereits 81 % der Entwickler(innen) KI in ihren Workflows oder planen dies in den nächsten zwei Jahren.

Da Code mit weniger manuellem Aufwand geschrieben wird, beobachten wir eine subtile, aber wichtige Verhaltensänderung: Entwickler(innen) beginnen, KI-generiertem Code mit weniger Prüfung zu vertrauen. Dieses Vertrauen – so verständlich es auch sein mag – kann stillschweigend Sicherheitsrisiken einführen, insbesondere wenn das Gesamtvolumen des Codes zunimmt. Von Entwickler(innen) kann nicht erwartet werden, dass sie über jede Schwachstelle oder jeden Exploit auf dem Laufenden bleiben. Deshalb brauchen wir Systeme und Sicherheitsvorkehrungen, die mit ihnen skalieren. KI-Tools sind gekommen, um zu bleiben. Als Sicherheitsexperten ist es daher die Pflicht, Entwickler(innen) zu befähigen, diese so zu übernehmen, dass sowohl Geschwindigkeit als auch Sicherheit verbessert werden.

Hier sind drei praktische Wege, dies zu erreichen.

Niemals vertrauen, immer verifizieren

Wie bereits erwähnt, beginnen Entwickler(innen), KI-generiertem Code bereitwilliger zu vertrauen, besonders wenn er sauber aussieht und fehlerfrei kompiliert. Um dem entgegenzuwirken, sollte eine Zero-Trust-Mentalität angenommen werden. Während oft über Zero Trust im Kontext von Identitäts- und Zugriffsmanagement gesprochen wird, kann dasselbe Prinzip hier mit einem etwas anderen Rahmen angewendet werden. KI-generierten Code wie Input von einem Junior-Entwickler behandeln: hilfreich, aber nicht produktionsreif ohne ordnungsgemäße Überprüfung.

Entwickler(innen) sollten erklären können, was der Code tut und warum er sicher ist, bevor er gemergt wird. Die Überprüfung von KI-generiertem Code könnte sich sogar als eine aufkommende Fähigkeit herausstellen, die in der Welt der Softwareentwicklung erforderlich ist. Die Entwickler(innen), die darin hervorragend sind, werden unverzichtbar sein, weil sie die Geschwindigkeit von LLMs mit der Denkweise zur Risikominderung verbinden, um sicheren Code schneller zu produzieren.

Hier können Tools wie GitLab Duo Code Review helfen. Als Feature unseres KI-Begleiters über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg bringt es KI in den Code-Review-Prozess – nicht um menschliches Urteilsvermögen zu ersetzen, sondern um es zu verbessern. Durch das Aufzeigen von Fragen, Inkonsistenzen und übersehenen Problemen in den Merge Requests kann KI Entwickler(innen) dabei helfen, mit genau der KI Schritt zu halten, die Entwicklungszyklen beschleunigt.

Prompts für sichere Muster

Large Language Models (LLMs) sind leistungsfähig, aber nur so präzise wie die ihnen gegebenen Prompts. Deshalb wird Prompt Engineering zu einem Kernbestandteil der Arbeit mit KI-Tools. In der Welt der LLMs ist die Eingabe die Schnittstelle. Entwickler(innen), die lernen, klare, sicherheitsbewusste Prompts zu schreiben, werden eine Schlüsselrolle beim Aufbau sichererer Software von Anfang an spielen.

Beispielsweise führen vage Anfragen wie „baue ein Login-Formular" oft zu unsicheren oder zu vereinfachten Ergebnissen. Durch die Einbeziehung von mehr Kontext, wie „baue ein Login-Formular mit Eingabevalidierung, Rate Limiting und Hashing, und unterstütze Phishing-resistente Authentifizierungsmethoden wie Passkeys", ist es wahrscheinlicher, dass eine Ausgabe produziert wird, die den Sicherheitsstandards der Organisation entspricht.

Aktuelle Forschung von Backlash Security unterstützt dies. Sie fanden heraus, dass sicheres Prompting die Ergebnisse bei beliebten LLMs verbesserte. Wenn Entwickler(innen) die Modelle einfach baten, „sicheren Code zu schreiben", blieben die Erfolgsraten niedrig. Wenn jedoch Prompts auf OWASP Best Practices verwiesen, stieg die Rate der sicheren Code-Generierung.

Prompt Engineering sollte Teil dessen sein, wie Security Champions innerhalb von Entwicklungsteams geschult und befähigt werden. Genau wie sichere Coding-Muster und Threat Modeling gelehrt werden, sollte Entwickler(innen) auch beigebracht werden, wie KI-Tools mit derselben Sicherheitsdenkweise geleitet werden.

Alles scannen, keine Ausnahmen

Der Aufstieg der KI bedeutet, dass mehr Code schneller mit der gleichen Anzahl von Menschen geschrieben wird. Diese Verschiebung sollte die Denkweise über Sicherheit ändern – nicht nur als abschließende Überprüfung, sondern als ständig aktive Schutzmaßnahme, die in jeden Aspekt des Entwicklungsprozesses eingewoben ist.

Mehr Code bedeutet eine größere Angriffsfläche. Und wenn dieser Code teilweise oder vollständig generiert ist, können wir uns nicht allein auf sichere Coding-Praktiken oder individuelle Intuition verlassen, um Risiken zu erkennen. Hier kommt automatisiertes Scannen ins Spiel. Static Application Security Testing (SAST), Software Composition Analysis (SCA) und Secret Detection werden zu kritischen Kontrollen, um das Risiko von Secret Leaks, Supply-Chain-Angriffen und Schwachstellen wie SQL-Injections zu mindern. Mit Plattformen wie GitLab ist Application Security nativ in den Workflow der Entwickler(innen) integriert, was sie zu einem natürlichen Teil des Entwicklungslebenszyklus macht. Scanner können auch durch das gesamte Programm verfolgen, um sicherzustellen, dass neuer KI-generierter Code sicher ist im Kontext des gesamten anderen Codes – das kann schwer zu erkennen sein, wenn nur neuer Code in der IDE oder in einem KI-generierten Patch betrachtet wird.

Aber es geht nicht nur ums Scannen, es geht darum, Schritt zu halten. Wenn Entwicklungsteams mit der Geschwindigkeit der KI-unterstützten Entwicklung mithalten wollen, brauchen sie Scans, die schnell, genau und auf Skalierung ausgelegt sind. Genauigkeit ist besonders wichtig. Wenn Scanner Entwickler(innen) mit False Positives überwältigen, besteht das Risiko, das Vertrauen in das System insgesamt zu verlieren.

Der einzige Weg, schnell zu agieren und sicher zu bleiben, ist, das Scannen nicht verhandelbar zu machen.

Jeder Commit. Jeder Branch. Keine Ausnahmen.

Sicherer KI-generierter Code mit GitLab

KI verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, aber die Grundlagen der sicheren Softwareentwicklung gelten weiterhin. Code muss immer noch überprüft werden. Bedrohungen müssen immer noch getestet werden. Und Sicherheit muss immer noch in die Arbeitsweise eingebettet sein. Bei GitLab haben wir genau das getan.

Als Entwicklerplattform schrauben wir Sicherheit nicht an den Workflow – wir betten sie direkt dort ein, wo Entwickler(innen) bereits arbeiten: in der IDE, in Merge Requests und in der Pipeline. Scans laufen automatisch und relevanter Sicherheitskontext wird angezeigt, um schnellere Behebungszyklen zu ermöglichen. Und da es Teil derselben Plattform ist, auf der Entwickler(innen) Software erstellen, testen und bereitstellen, gibt es weniger Tools zu jonglieren, weniger Kontextwechsel und einen viel reibungsloseren Weg zu sicherem Code.

KI-Funktionen wie Duo Vulnerability Explanation und Vulnerability Resolution fügen eine weitere Ebene von Geschwindigkeit und Einblick hinzu und helfen Entwickler(innen), Risiken zu verstehen und sie schneller zu beheben, ohne ihren Flow zu unterbrechen.

KI ist keine Abkürzung zur Sicherheit. Aber mit den richtigen Praktiken – und einer Plattform, die Entwickler(innen) dort abholt, wo sie sind – kann sie absolut Teil des Aufbaus von Software sein, die schnell, sicher und skalierbar ist.