Abschnitt 1: Das Modell verstehen

Für Engineering-Leads und Entscheidungsträger: Konzept, Anwendungsfälle und Architekturprinzipien. Konfigurationsdetails folgen in Abschnitt 2.

Die meisten CI/CD-Werkzeuge können einen Build ausführen und ein Deployment anstoßen. Der Unterschied zeigt sich erst dann, wenn die Delivery-Anforderungen komplexer werden: ein Monorepo mit einem Dutzend Services, Microservices über mehrere Repositories verteilt, Deployments in Dutzende von Umgebungen gleichzeitig – oder ein Platform-Team, das organisationsweite Standards durchsetzen will, ohne dabei zum Engpass zu werden.

GitLabs Pipeline-Modell wurde für genau diese Komplexität entwickelt. Parent-Child-Pipelines, DAG-Execution, dynamische Pipeline-Generierung, Multi-Project-Trigger, Merge-Request-Pipelines mit Merged-Results-Verarbeitung und CI/CD Components lösen jeweils eine eigene Klasse von Problemen. Da sich diese Bausteine kombinieren lassen, erschließt das vollständige Modell mehr als nur kürzere Pipeline-Laufzeiten.

Dieser Artikel beschreibt die fünf Muster, bei denen das Modell seine Stärken deutlich zeigt – jeweils zugeordnet zu einem konkreten Engineering-Szenario. Konfigurationen und Implementierungsdetails folgen in Abschnitt 2.

1. Monorepos: Parent-Child-Pipelines und DAG-Execution

Das Problem: Ein Monorepo enthält Frontend, Backend und Dokumentation. Jeder Commit löst einen vollständigen Rebuild aller Komponenten aus – auch wenn sich nur eine README-Datei geändert hat.

GitLab kombiniert zwei sich ergänzende Mechanismen: Parent-Child-Pipelines ermöglichen es einer übergeordneten Pipeline, isolierte Child-Pipelines zu starten. DAG-Execution via needs bricht die starre Stage-Reihenfolge auf und startet Jobs, sobald ihre Abhängigkeiten abgeschlossen sind – nicht erst, wenn alle Jobs einer Stage fertig sind.

Eine Parent-Pipeline erkennt, welche Teile des Repos sich geändert haben, und löst ausschließlich die betroffenen Child-Pipelines aus. Jeder Service verwaltet seine eigene Pipeline-Konfiguration; Änderungen in einem Service können keine anderen beeinflussen. Damit bleibt die Komplexität beherrschbar, während das Repository und das Team wachsen.

Einen technischen Aspekt gilt es dabei zu kennen: Wenn mehrere Dateien an einen einzelnen trigger: include: -Block übergeben werden, fusioniert GitLab sie zu einer einzigen Child-Pipeline-Konfiguration. Jobs aus diesen Dateien teilen denselben Pipeline-Kontext und können sich gegenseitig per needs: referenzieren – das ist die Voraussetzung für die DAG-Optimierung. Werden die Dateien stattdessen auf separate Trigger-Jobs aufgeteilt, entsteht jeweils eine isolierte Pipeline, und dateiübergreifende needs: -Referenzen funktionieren nicht.

In großen Monorepos lassen sich Pipeline-Laufzeiten durch DAG-Execution deutlich reduzieren, da Jobs nicht mehr auf unabhängige Arbeitsschritte in derselben Stage warten.

2. Microservices: Cross-Repo-Pipelines über mehrere Projekte

Das Problem: Frontend und Backend leben in separaten Repositories. Wenn das Frontend-Team eine Änderung ausliefert, ist nicht erkennbar, ob sie die Backend-Integration beeinträchtigt – und umgekehrt.

Multi-Project-Pipelines ermöglichen es, aus einem Projekt heraus eine Pipeline in einem anderen Projekt auszulösen und auf das Ergebnis zu warten. Das auslösende Projekt sieht die verknüpfte Downstream-Pipeline direkt in seiner eigenen Pipeline-Ansicht.

In der Praxis erstellt die Frontend-Pipeline ein API-Contract-Artifact und veröffentlicht es, bevor die Backend-Pipeline ausgelöst wird. Das Backend ruft dieses Artifact über die Jobs API ab und validiert es, bevor weitere Schritte erlaubt sind. Wird eine Breaking Change erkannt, schlägt die Backend-Pipeline fehl – und mit ihr die Frontend-Pipeline. Probleme, die bisher erst in der Produktion sichtbar wurden, werden damit im Pipeline-Prozess abgefangen. Die Abhängigkeit zwischen Services wird sichtbar, nachvollziehbar und aktiv verwaltbar.

Cross-project pipelines Cross-project pipelines

3. Multi-Tenant/Matrix-Deployments: Dynamische Child-Pipelines

Das Problem: Dieselbe Anwendung wird in 15 Kundenumgebungen, drei Cloud-Regionen oder den Stages Dev/Staging/Prod deployed. Manuelle Anpassungen je Umgebung führen zu Konfigurationsdrift. Eine separate Pipeline pro Umgebung ist von Anfang an nicht wartbar.

Dynamische Child-Pipelines generieren die Pipeline-Struktur zur Laufzeit. Ein Job führt ein Skript aus, das eine YAML-Datei erzeugt – und diese YAML-Datei wird zur Pipeline für den nächsten Schritt. Die Pipeline-Struktur selbst wird damit zu Daten.

Das Generierungsskript iteriert über eine ENVIRONMENTS -Variable, statt jede Umgebung fest zu kodieren. Eine neue Umgebung lässt sich durch Anpassen der Variable hinzufügen – ohne Änderungen an der Pipeline-Konfiguration selbst. Trigger-Jobs erben mit extends: eine gemeinsame Template-Konfiguration, sodass strategy: depend einmal definiert und nicht für jeden Trigger-Job wiederholt wird. Ein when: manual -Gate für das Produktions-Deployment ist direkt in den Pipeline-Graph integriert.

Platform-Teams nutzen dieses Muster, um Dutzende von Umgebungen zu verwalten, ohne Pipeline-Logik zu duplizieren.

Dynamic pipeline

4. MR-First-Delivery: Merge-Request-Pipelines, Merged-Results und Workflow-Routing

Das Problem: Die Pipeline läuft bei jedem Push auf jeden Branch. Aufwändige Tests werden auf Feature-Branches ausgeführt, die nie gemergt werden. Gleichzeitig gibt es keine Garantie, dass das Getestete dem entspricht, was nach dem Merge auf main tatsächlich landet.

GitLab kombiniert drei ineinandergreifende Mechanismen: Merge-Request-Pipelines laufen ausschließlich dann, wenn ein Merge Request existiert – nicht bei jedem Branch-Push. Allein dadurch entfällt ein erheblicher Anteil unnötiger Compute-Ausführungen. Merged-Results-Pipelines gehen einen Schritt weiter: GitLab erstellt einen temporären Merge-Commit aus dem Branch und dem aktuellen Ziel-Branch und führt die Pipeline dagegen aus. Getestet wird damit das tatsächliche Ergebnis des Merges – nicht der Branch in Isolation. Workflow-Rules definieren schließlich, welcher Pipeline-Typ unter welchen Bedingungen ausgeführt wird. Die $CI_OPEN_MERGE_REQUESTS -Guard verhindert dabei, dass für einen Branch mit offenem MR doppelte Pipelines ausgelöst werden.

Das Ergebnis ist ein Pipeline-Verhalten, das sich je nach Kontext unterscheidet: Ein Push auf einen Feature-Branch ohne offenen MR führt nur Lint und Unit-Tests aus. Sobald ein MR geöffnet wird, wechseln die Workflow-Rules auf eine MR-Pipeline mit der vollständigen Test-Suite gegen das Merged-Result. Ein Merge auf main stellt ein manuelles Produktions-Deployment in die Warteschlange. Der Nightly-Scan läuft einmalig als geplante Pipeline – nicht bei jedem Commit.

Merged-Results-Pipelines fangen dabei die Klasse von Fehlern ab, die erst nach einem Merge sichtbar werden – bevor sie main erreichen.

5. Governed Pipelines: CI/CD Components

Das Problem: Das Platform-Team hat den richtigen Weg für Build, Test und Deploy definiert. Jedes Anwendungsteam pflegt jedoch eine eigene .gitlab-ci.yml mit subtilen Abweichungen. Security-Scanning wird übersprungen. Deployment-Standards driften. Audits werden aufwändig.

CI/CD Components ermöglichen es Platform-Teams, versionierte, wiederverwendbare Pipeline-Bausteine zu veröffentlichen. Anwendungsteams binden sie mit einer einzigen include: -Zeile ein – kein Copy-Paste, kein Drift. Components sind über den CI/CD Catalog auffindbar, sodass Teams bewährte Bausteine finden und übernehmen können, ohne das Platform-Team direkt einschalten zu müssen.

Drei Zeilen include: ersetzen hunderte von duplizierten YAML-Zeilen. Das Platform-Team kann einen Security-Fix in einer neuen Komponentenversion veröffentlichen – Teams steigen auf ihrem eigenen Zeitplan um, oder das Platform-Team fixiert alle auf eine Mindestversion. In beiden Fällen propagiert eine Änderung organisationsweit, statt repo-für-repo angewendet zu werden.

Kombiniert mit Resource Groups zur Vermeidung konkurrierender Deployments und Protected Environments für Freigabe-Gates entsteht eine governed Delivery-Plattform, auf der Compliance der Standard ist, nicht die Ausnahme. Platform-Teams setzen Vorgaben durch, ohne zum Engpass zu werden.

Component pipeline (imported jobs)

Das Modell als Ganzes

Keines dieser Muster existiert isoliert. Der Wert von GitLabs Pipeline-Modell liegt in der Kombinierbarkeit seiner Bausteine:

Ein Monorepo nutzt Parent-Child-Pipelines, und jede Child-Pipeline nutzt DAG-Execution.

Eine Microservices-Plattform nutzt Multi-Project-Pipelines, und jedes Projekt nutzt MR-Pipelines mit Merged-Results.

Eine governed Plattform nutzt CI/CD Components, um die obigen Muster organisationsweit zu standardisieren.

Die meisten Teams entdecken eines dieser Muster, wenn sie auf ein konkretes Problem stoßen. Teams, die das vollständige Modell verstehen, entwickeln daraus eine Delivery-Infrastruktur, die tatsächlich abbildet, wie ihre Engineering-Organisation arbeitet – und mit ihr wächst.

Weitere Muster

Das Pipeline-Modell geht über die fünf vorgestellten Muster hinaus:

Review Apps mit dynamischen Umgebungen erstellen für jeden Feature-Branch eine Live-Vorschau und räumen sie automatisch auf, wenn der MR geschlossen wird.

Caching- und Artifact-Strategien sind nach der strukturellen Arbeit häufig der direkteste Weg zur weiteren Laufzeitoptimierung – ohne die Pipeline-Struktur zu verändern.

Geplante und API-ausgelöste Pipelines eignen sich für Workloads, die nicht bei jedem Code-Push laufen sollten: Nightly-Security-Scans, Compliance-Reports und Release-Automatisierung lassen sich als geplante oder API-ausgelöste Pipelines mit $CI_PIPELINE_SOURCE -Routing modellieren.

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Für deutsche Unternehmen: Regulatorischer Kontext

Teams, die Pipeline-Governance nach Muster 5 einführen, adressieren dabei möglicherweise auch Anforderungen, die regulatorische Frameworks an sichere Softwareentwicklungsprozesse stellen.

CI/CD Components mit erzwungenen Security-Gates könnten Anforderungen an sichere Entwicklungsprozesse betreffen – beispielsweise in Bereichen, die Frameworks wie NIS2, ISO 27001 oder BSI IT-Grundschutz an den Software-Entwicklungslebenszyklus adressieren. Protected Environments und Resource Groups betreffen ähnliche Themen im Bereich Änderungskontrolle und Umgebungstrennung, wie sie in Governance-Frameworks typischerweise explizit formuliert sind.

Multi-Project-Pipelines mit API-Contract-Validierung (Muster 2) schaffen Sichtbarkeit über Service-Abhängigkeiten hinweg – ein Aspekt, den Frameworks zur Lieferkettensicherheit adressieren.

Merged-Results-Pipelines (Muster 4) dokumentieren automatisch, dass das tatsächliche Merge-Ergebnis getestet wurde, nicht nur der Feature-Branch in Isolation. Dies könnte Anforderungen an nachvollziehbare Änderungsprozesse betreffen, wie sie in Change-Management-Kontrollen verschiedener Sicherheitsframeworks formuliert sind.

Für konkrete Compliance-Anforderungen im eigenen regulatorischen Umfeld empfiehlt sich Rücksprache mit entsprechender Fachberatung.

Abschnitt 2: Konfiguration und Implementierung

Für Entwicklungsteams und DevOps-Praktiker: ausgewählte Konfigurationsbeispiele zu den Mustern 1, 4 und 5. Für vollständige Konfigurationen aller Muster: englischer Originalartikel.

Die folgenden Konfigurationen sind illustrativ aufgebaut. Die Skripte verwenden echo -Befehle, um das Wesentliche sichtbar zu halten. Für den produktiven Einsatz werden die echo -Befehle durch die tatsächlichen Build-, Test- und Deploy-Schritte ersetzt.

Muster 1: Parent-Child-Pipelines und DAG-Execution

Eine Parent-Pipeline erkennt Änderungen und löst nur die betroffenen Child-Pipelines aus:

Copy - trigger trigger-services : stage : trigger trigger : include : - local : '.gitlab/ci/api-service.yml' - local : '.gitlab/ci/web-service.yml' - local : '.gitlab/ci/worker-service.yml' strategy : depend

Innerhalb der Child-Pipeline ermöglicht needs: DAG-Execution – der Test startet, sobald der Build abgeschlossen ist, ohne auf andere Jobs in derselben Stage zu warten:

Copy - build - test build-api : stage : build script : - echo "Building API service" test-api : stage : test needs : [ build-api ] script : - echo "Running API tests"

Local downstream pipelines

Muster 4: MR-First-Delivery

Workflow-Rules, MR-Pipelines und Merged-Results zusammen ergeben ein kontextabhängiges Pipeline-Verhalten:

Copy rules : - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event" - if : $CI_COMMIT_BRANCH && $CI_OPEN_MERGE_REQUESTS when : never - if : $CI_COMMIT_BRANCH - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "schedule" stages : - fast-checks - expensive-tests - deploy lint-code : stage : fast-checks script : - echo "Running linter" rules : - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "push" - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event" - if : $CI_COMMIT_BRANCH == "main" unit-tests : stage : fast-checks script : - echo "Running unit tests" rules : - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "push" - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event" - if : $CI_COMMIT_BRANCH == "main" integration-tests : stage : expensive-tests script : - echo "Running integration tests (15 min)" rules : - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event" - if : $CI_COMMIT_BRANCH == "main" e2e-tests : stage : expensive-tests script : - echo "Running E2E tests (30 min)" rules : - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event" - if : $CI_COMMIT_BRANCH == "main" nightly-comprehensive-scan : stage : expensive-tests script : - echo "Running full nightly suite (2 hours)" rules : - if : $CI_PIPELINE_SOURCE == "schedule" deploy-production : stage : deploy script : - echo "Deploying to production" rules : - if : $CI_COMMIT_BRANCH == "main" when : manual

Conditional pipelines (within a branch with no MR)

Conditional pipelines (within an MR)

Conditional pipelines (on the main branch)

Muster 5: CI/CD Components

Eine Komponentendefinition aus einer gemeinsamen Bibliothek:

Copy inputs : stage : default : deploy environment : default : production --- deploy-job : stage : $[[ inputs.stage ]] script : - echo "Deploying $APP_NAME to $[[ inputs.environment ]]" - echo "Deploy URL : $DEPLOY_URL" environment : name : $[[ inputs.environment ]]

So bindet ein Anwendungsteam die Komponenten ein:

Orientierung zu den Mustern 2 und 3

Muster 2 (Multi-Project-Pipelines): Das Frontend-Repository publiziert ein API-Contract-Artifact und löst anschließend die Backend-Pipeline aus. Das Backend ruft das Artifact über die GitLab Jobs API ab und validiert es. Der integration-test -Job läuft dabei nur dann, wenn er von einer Upstream-Pipeline ausgelöst wurde ( $CI_PIPELINE_SOURCE == "pipeline" ), nicht bei einem eigenständigen Push. Die Frontend-Projekt-ID wird als CI/CD-Variable gesetzt, um Hardcoding zu vermeiden. Vollständige Konfigurationen beider Repositories: englischer Originalartikel.

Muster 3 (Dynamische Child-Pipelines): Ein generate-config -Job erzeugt zur Laufzeit environment-spezifische YAML-Dateien. Trigger-Jobs nutzen extends: für gemeinsam genutzte Konfiguration und needs: für sequenzielle Promotion (dev → staging → prod mit manuellem Gate). Vollständige Konfiguration: englischer Originalartikel.

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