gRPC-Dokumentation automatisieren mit Duo Agent Platform

Die Analyse komplexer Kommunikationsflüsse in modernen Software-Architekturen erfordert systematische Dokumentation. Die manuelle Nachverfolgung von gRPC-Verbindungen zwischen Microservices kann mehrere Stunden Entwicklungszeit pro System beanspruchen – Zeit, die für die eigentliche Entwicklungsarbeit fehlt. GitLab Duo Agent Platform automatisiert diese Aufgabe durch kontextbasierte Codeanalyse und erstellt detaillierte Architekturdiagramme mit vollständiger Payload-Spezifikation.

Die Duo Agent Platform reduziert mehrere Stunden Codeanalyse auf wenige Minuten durch automatisierte Analyse, kontinuierliche menschliche Kontrolle und systematische Dokumentationserstellung. Die folgende Demonstration zeigt die Erstellung einer vollständigen gRPC-Dokumentation für ein Golang-Projekt.

Das folgende Video dokumentiert den vollständigen Workflow:

Aufgabenstellung: gRPC-Kommunikationsflüsse analysieren

Das Beispielprojekt "Duo Workflow Executor" kommuniziert mit einem gRPC-Server über bidirektionale Streaming-Verbindungen. Die Dokumentationsaufgabe umfasst die Darstellung des vollständigen Kommunikationsflusses mit empfangenen Payloads, ausgeführten Aktionen und zurückgesendeten Responses.

Die Implementierung erfolgt in VS Code mit installierter GitLab Workflow Extension. Der spezifische Prompt für die Duo Agent Platform definiert die Anforderungen präzise:

"Can you prepare a mermaid diagram that shows the gRPC connection between duo-workflow-service and this project. It should show what this project receives in gRPC payload, and what actions it executes based on the payload, and what it sends back. Study internal/services/runner/runner.go, especially the Run method, and write the mermaid output to a grpc.md file."

Die Duo Agent Platform analysiert die Anforderung und erstellt einen systematischen Ausführungsplan. Der Agent führt automatisch folgende Schritte aus:

Durchsuchen relevanter Go-Dateien im Projekt

Lesen der spezifizierten Datei runner.go

Identifizierung zusätzlicher Dateien für notwendigen Kontext

Analyse der Codebase-Struktur zur Erfassung der gRPC-Implementierung

Diese kontextbasierte Analyse unterscheidet Agenten-Systeme mit vollständigem Projektverständnis von einfachen Code-Generierungs-Tools. Die Duo Agent Platform erfasst die Beziehungen zwischen verschiedenen Komponenten des Projekts und berücksichtigt diese bei der Dokumentationserstellung.

Kollaborative Verfeinerung

Die Duo Agent Platform ist darauf ausgelegt, bei kritischen Momenten der Aufgabenausführung menschliche Rückmeldung einzuholen. Im vorliegenden Beispiel pausiert der Agent zur Klärung des gewünschten Detailgrads.

Agent: "Should I include error handling details in the diagram?"

Antwort: "Don't focus on error handling. Include all actions. Focus on gRPC payload."

Dieser iterative Verfeinerungs-Prozess stellt sicher, dass die Dokumentation die spezifischen Anforderungen erfüllt. Der Agent arbeitet kollaborativ mit dem Entwickler zusammen, anstatt Annahmen über die gewünschte Ausgabe zu treffen.

Ausführung und Ergebnisse

Nach der Klärung finalisiert die Duo Agent Platform den Ausführungsplan und fordert Bestätigung vor der Ausführung an. Der Plan kann zu diesem Zeitpunkt noch angepasst werden.

Der Agent führt anschließend die Aufgaben sequenziell aus und liefert Fortschrittsmeldungen in Echtzeit. Innerhalb weniger Minuten werden folgende Ergebnisse erstellt:

Analyse aller relevanten Dateien im Projekt

Erstellung detaillierter Dokumentation mit vollständigem Mermaid-Diagramm

Speicherung in der angeforderten Datei grpc.md

Integration wertvoller Kontextinformationen zu ausgehenden Payloads und Verbindungsverwaltung

Die resultierende Dokumentation ist nicht nur ein grundlegendes Diagramm, sondern eine detaillierte, präzise und unmittelbar verwendbare Architekturübersicht.

Analyse der Ausgabe

Das folgende Mermaid-Diagramm zeigt den vollständigen gRPC-Kommunikationsfluss, den die Duo Agent Platform erstellt hat:

sequenceDiagram participant DWS as duo-workflow-service participant DWE as duo-workflow-executor participant Runner as ExecutionRunner participant ActionExecutor as Action Executor participant FileSystem as File System/Commands Note over DWS, DWE: gRPC Bidirectional Streaming (ExecuteWorkflow) %% Connection Establishment DWE->>DWS: gRPC Connection with Headers Note over DWE, DWS: Headers: authorization (Bearer token)

x-gitlab-authentication-type: oidc

x-gitlab-realm, x-gitlab-global-user-id

x-gitlab-oauth-token, x-gitlab-base-url

x-gitlab-instance-id, x-request-id

x-gitlab-namespace-id, x-gitlab-project-id %% Workflow Start Request DWE->>DWS: ClientEvent{StartWorkflowRequest} Note over DWE, DWS: StartWorkflowRequest:

- ClientVersion

- WorkflowDefinition

- Goal

- WorkflowID

- WorkflowMetadata

- ClientCapabilities[] %% Action Processing Loop loop Action Processing DWS->>DWE: Action Message Note over DWS, DWE: Action Types:

- Action_RunCommand {program, flags[], arguments[]}

- Action_RunGitCommand {command, arguments[], repositoryUrl}

- Action_RunReadFile {filepath}

- Action_RunWriteFile {filepath, contents}

- Action_RunEditFile {filepath, oldString, newString}

- Action_RunHTTPRequest {method, path, body}

- Action_ListDirectory {directory}

- Action_FindFiles {namePattern}

- Action_Grep {searchDirectory, pattern, caseInsensitive}

- Action_NewCheckpoint {}

- Action_RunMCPTool {} DWE->>Runner: Receive Action Runner->>Runner: processWorkflowActions() Runner->>ActionExecutor: executeAction(ctx, action) alt Action_RunCommand ActionExecutor->>FileSystem: Execute Shell Command Note over ActionExecutor, FileSystem: Executes: program + flags + arguments

in basePath directory FileSystem-->>ActionExecutor: Command Output + Exit Code else Action_RunReadFile ActionExecutor->>FileSystem: Read File Note over ActionExecutor, FileSystem: Check gitignore rules

Read file contents FileSystem-->>ActionExecutor: File Contents else Action_RunWriteFile ActionExecutor->>FileSystem: Write File Note over ActionExecutor, FileSystem: Check gitignore rules

Create/overwrite file FileSystem-->>ActionExecutor: Success/Error Message else Action_RunEditFile ActionExecutor->>FileSystem: Edit File Note over ActionExecutor, FileSystem: Read → Replace oldString with newString → Write

Check gitignore rules FileSystem-->>ActionExecutor: Edit Result Message else Action_RunGitCommand ActionExecutor->>FileSystem: Execute Git Command Note over ActionExecutor, FileSystem: Git operations with authentication

Uses provided git config FileSystem-->>ActionExecutor: Git Command Output else Action_RunHTTPRequest ActionExecutor->>DWS: HTTP Request to GitLab API Note over ActionExecutor, DWS: Method: GET/POST/PUT/DELETE

Path: API endpoint

Body: Request payload

Headers: Authorization DWS-->>ActionExecutor: HTTP Response else Action_ListDirectory ActionExecutor->>FileSystem: List Directory Contents Note over ActionExecutor, FileSystem: Respect gitignore rules FileSystem-->>ActionExecutor: Directory Listing else Action_FindFiles ActionExecutor->>FileSystem: Find Files by Pattern Note over ActionExecutor, FileSystem: Recursive search with name pattern

Respect gitignore rules FileSystem-->>ActionExecutor: File Paths List else Action_Grep ActionExecutor->>FileSystem: Search Text Pattern Note over ActionExecutor, FileSystem: Recursive text search

Case sensitive/insensitive option FileSystem-->>ActionExecutor: Search Results else Action_NewCheckpoint/Action_RunMCPTool ActionExecutor->>ActionExecutor: No-op Action Note over ActionExecutor: Returns empty success result end ActionExecutor-->>Runner: Action Result (string) alt Result Size Check Runner->>Runner: Check if result > 4MB Note over Runner: If result exceeds MaxMessageSize (4MB)

Replace with error message about size limit end Runner->>DWE: ActionResponse DWE->>DWS: ClientEvent{ActionResponse} Note over DWE, DWS: ActionResponse:

- RequestID (matches Action.RequestID)

- Response (execution result string) end %% Workflow Completion DWE->>DWS: CloseSend() Note over DWE, DWS: Signal end of workflow execution %% Analytics and Cleanup Runner->>Runner: Send Analytics Event (Finish) DWE->>DWE: Token Revocation (if enabled) DWE->>DWS: Close gRPC Connection

Das Diagramm zeigt mehrere wichtige Architektur-Aspekte, deren manuelle Erfassung erhebliche Zeit erfordern würde:

Bidirektionale Kommunikation: Der Workflow Executor initiiert Requests und antwortet auf Service-Aktionen.

Der Workflow Executor initiiert Requests und antwortet auf Service-Aktionen. Strukturierte Payload-Definitionen: Jeder Aktionstyp definiert spezifische Parameter und erwartete Responses.

Jeder Aktionstyp definiert spezifische Parameter und erwartete Responses. Multiple Integrationspunkte: Der Executor interagiert mit lokalem Filesystem, Git-Repositories und GitLab-APIs.

Der Executor interagiert mit lokalem Filesystem, Git-Repositories und GitLab-APIs. Vollständiger Aktionssatz: Neun verschiedene Aktionstypen decken Dateioperationen, HTTP-Requests und Git-Kommandos ab.

Neun verschiedene Aktionstypen decken Dateioperationen, HTTP-Requests und Git-Kommandos ab. Lebenszyklus-Verwaltung: Klare Muster für Verbindungsaufbau, Ausführung und Token-Widerruf.

Der Agent integriert automatisch die detaillierten Payload-Strukturen für jeden Aktionstyp in das Diagramm. Dieser Detailgrad transformiert eine Übersicht auf hohem Level in eine unmittelbar verwendbare technische Dokumentation für Entwickler-Teams.

Systematische Anwendungsfälle

Der Agent-Workflow folgt einem systematischen Ansatz: Kontexterfassung durch Analyse relevanter Dateien, kollaborative Verfeinerung durch gezielte Rückfragen, Erstellung eines Ausführungsplans zur Bestätigung, schrittweise Ausführung mit Fortschrittsmeldungen. Diese Transparenz entspricht den Anforderungen an nachvollziehbare Automatisierung in Entwicklungsteams.

Das demonstrierte Vorgehen kann auf weitere DevSecOps-Aufgaben übertragen werden:

Code Reviews: Agenten analysieren Merge Requests mit vollständigem Projekt-Kontext

Agenten analysieren Merge Requests mit vollständigem Projekt-Kontext Testing: Generierung umfassender Test-Suites basierend auf tatsächlichen Nutzungsmustern

Generierung umfassender Test-Suites basierend auf tatsächlichen Nutzungsmustern Debugging: Nachverfolgung von Problemen über multiple Services und Komponenten

Nachverfolgung von Problemen über multiple Services und Komponenten Security Scanning: Identifizierung von Schwachstellen unter Berücksichtigung der spezifischen Architektur

Identifizierung von Schwachstellen unter Berücksichtigung der spezifischen Architektur CI/CD-Optimierung: Verbesserung der Pipeline-Performance basierend auf historischen Daten

Die GitLab Duo Agent Platform tritt demnächst in die öffentliche Beta-Phase ein. Registrierung für die Warteliste möglich.

Weitere Updates zum Stand der Entwicklung werden im GitLab Blog sowie über die Social-Media-Kanäle veröffentlicht. Die Roadmap umfasst spezialisierte Agenten, Custom Workflows und Community-Extensions.

Weitere Informationen