Code Review ist zum Engpass geworden, den niemand eingeplant hat. Entwickler(innen) versenden Code schneller denn je mit KI-Unterstützung, aber die Review-Warteschlange ist nicht mitgewachsen. Code-Review-Zeiten sind bei Teams, die KI-Coding-Tools nutzen, um 91 % gestiegen. Entwickler(innen) in großen Unternehmen warten im Schnitt 13 Stunden nur darauf, dass ein Pull Request zusammengeführt wird, und 44 % der Engineering-Teams sagen, dass langsame Code Reviews das größte Lieferhindernis sind.

Die Branche reagiert mit KI-gestützten Review-Tools, aber die meisten haben einen Haken: unvorhersehbare, tokenbasierte Preise, die es schwierig machen, sie überall zu aktivieren. Einige der neuen Tools kosten zwischen 15 und 25 Dollar pro Review, je nach Größe und Komplexität der Änderung. Zu diesem Preis rationieren Teams Reviews auf hochpriorisierte Änderungen und die Warteschlange bleibt lang.

Code Review Flow, eine agentische KI-Funktion innerhalb von GitLab Duo Agent Platform, kostet 0,25 US-Dollar pro Review. Festpreis. Jeder Merge Request, jedes Projekt, jedes Mal.

Wie es funktioniert

Wenn ein Merge Request geöffnet wird, führt Code Review Flow automatisch einen mehrstufigen Review durch: Scannen von Änderungen, Erkunden des relevanten Repository-Kontexts, Überprüfung anhand deiner Pipeline, der Sicherheitsergebnisse und der Compliance-Anforderungen, dann Generierung von strukturiertem Inline-Feedback.

Das Ergebnis ist ein Review, der auf dem basiert, was tatsächlich in deinem Projekt passiert, nicht nur auf dem, was sich im Diff geändert hat. Und weil es innerhalb von GitLab läuft, erhältst du etwas, das eigenständige Tools nicht bieten können: Hunderte von Reviews, die parallel in deiner gesamten Organisation laufen, nicht einzeln in der IDE einer Person.

Sieh dir Code Review in Aktion an:

Einfache Mathematik, echte Einsparungen

Jeder Review kostet 0,25 GitLab Credits (0,25 US-Dollar zum Listenpreis). Vier Reviews, ein Credit. Ob dein Team 500 MRs pro Monat oder 50.000 zusammenführt, die Mathematik ist gleich.

Keine Token-Schätzung. Keine Rechnungsüberraschungen basierend auf der Komplexität des Merge Requests. Nur ein Festpreis pro Review, den du in einer Tabelle prognostizieren kannst.

Zur Einordnung: Wenn ein manueller Code Review ungefähr 15 Minuten der Zeit eines erfahrenen Profis dauert, sind das etwa 25 US-Dollar an Ingenieurkosten. Bei 0,25 Dollar pro automatisiertem Review ist das eine 99%ige Reduktion der Kosten pro Review. Und weil Reviews parallel laufen, anstatt in einer Warteschlange zu sitzen, sparst du nicht nur Geld. Du bekommst Merge Requests in Minuten statt Stunden freigegeben.

Warum Festpreise alles verändern

Bei variabler Preisgestaltung wählen Teams aus, welche MRs KI-Reviews erhalten. Bei 0,25 US-Dollar denken sie nicht lange nach, sondern schalten es für alles ein.

Jeder MR, jedes Projekt. Stelle Code Review Flow so ein, dass es automatisch bei jedem Merge Request ausgelöst wird. Lasse den Agenten die Warteschlange bearbeiten, während sich deine Entwickler(innen) auf Architektur und Mentoring konzentrieren.

Konsistente Standards im großen Maßstab. Definiere benutzerdefinierte Merge-Review-Anweisungen pro Projekt. Ein Projekt verwendet den integrierten Flow. Ein anderes verwendet Claude Code oder Codex. Ein drittes führt einen benutzerdefinierten Agenten aus. All das läuft parallel, jedes an seine eigenen Schutzmaßnahmen ausgerichtet, alle an einem Ort sichtbar.

Entsperre die Review-Warteschlange. Der Engpass in der modernen Softwarebereitstellung ist nicht das Schreiben von Code – es ist das Warten auf jemanden, der ihn überprüft. Parallele KI-Reviews zum Festpreis verwandeln eine tagelange Warteschlange in einen Prozess von nur Minuten.

Neu bei GitLab Credits? GitLab Credits sind die Verbrauchseinheit für die Nutzung von Duo Agent Platform. 1 Credit = 1 Dollar. Erfahre mehr darüber, wie GitLab Credits funktionieren.

Jetzt starten

Die Festpreisgestaltung von 0,25 US-Dollar für agentische Code Reviews ist jetzt verfügbar, wenn du GitLab Duo Agent Platform auf GitLab.com, Dedicated oder auf Self-Managed-Instanzen mit Version 18.8.4 oder später verwendest. Aktiviere Code Review Flow jetzt standardmäßig für jeden Merge Request, den deine Teams erstellen.