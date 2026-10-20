KI-Coding-Agenten schreiben und ändern Code, von den Agenten in GitLab Duo Agent Platform bis zu extern angebundenen Agenten wie Claude Code, Cursor und Codex. Verantwortlich für das, was diese Agenten tun, ist die eigene Organisation, doch der Großteil ihrer Aktivität bleibt unsichtbar: welche Agenten liefen, wer sie genutzt hat und was sie verändert haben. Teams fällt es oft schwer zu erkennen, ob jemand ein freigegebenes Tool oder Modell genutzt hat oder nicht.

Das AI Governance Dashboard, jetzt als Beta verfügbar, bündelt die Aktivität von Agenten in der gesamten Top-Level-Gruppe an einem Ort. Es führt die Agenten aus GitLab Duo Agent Platform und die extern angebundenen Agenten der Entwickler(innen) in einer Ansicht zusammen und macht sichtbar, welche Agenten liefen, wer sie genutzt hat und welche Projekte sie verändert haben. Zu jedem Agenten listet das Dashboard außerdem die zugehörigen Tools und Sessions auf.

Mit diesem Audit-Trail lassen sich die Fragen beantworten, die Prüfer(innen) und Risikoverantwortliche stellen: Wer hat diesen Agenten ausgeführt, was hat er getan, und wer ist dafür verantwortlich? Jede Aktion eines Agenten wird mit dem verwendeten Modell, den aufgerufenen Tools und dem Projekt, in dem er lief, in einem einzigen Audit-Trail erfasst. So lässt sich eine Session untersuchen oder Prüfer(inne)n ein Nachweis übergeben, ohne Daten aus mehreren Quellen zusammentragen zu müssen.

Die folgende Demo zeigt das AI Governance Dashboard:

Die Aktivität von KI-Agenten sichtbar machen

In Organisationen laufen inzwischen mehr KI-Agenten, als sich von Hand nachverfolgen lassen. Die Agenten von GitLab Duo Agent Platform laufen innerhalb von GitLab, extern angebundene Agenten wie Claude Code, Cursor und Codex dagegen auf den Rechnern der Entwickler(innen).

So entsteht das Problem der Schatten-KI: In den Projekten wird mit vielen verschiedenen Tools tatsächlich gearbeitet, doch niemand, der dafür verantwortlich ist, kann diese Arbeit an einem Ort einsehen oder einem Teammitglied zuordnen.

Das AI Governance Dashboard macht diese Aktivität sichtbar und verknüpft jeden Agenten mit der Person, die ihn einsetzt. Aktiviert wird es in der Top-Level-Gruppe unter AI > Governance. Agenten aus GitLab Duo Agent Platform und extern angebundene Agenten erscheinen gemeinsam, und die Ansicht lässt sich umschalten: alle Agenten, nur Agenten aus Duo Agent Platform oder nur extern angebundene Agenten. Drei Kacheln im oberen Bereich liefern die Ausgangswerte: wie viele Agenten liefen, wie viele Sessions sie gestartet und wie viele Tool-Aufrufe sie in den letzten sieben oder 30 Tagen ausgeführt haben. Jede Kachel zeigt den täglichen Verlauf und die Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum. Eine Spitze, etwa durch ein neues Tool, das das Team letzte Woche eingeführt hat, fällt so sofort auf. Die Karten darunter zeigen, wo Handlungsbedarf besteht. Daran lässt sich erkennen, ob die genutzten Agenten den freigegebenen entsprechen, welche Projekte die meiste Agentenaktivität aufweisen und deshalb genauer geprüft werden sollten, und wer die richtige Ansprechperson ist, wenn sich die Nutzung verändert.

Die Arbeit jedes Agenten nachweisen

Wer KI-Risiken steuern will, muss zuerst wissen, was jeder Agent getan hat und wer ihn beauftragt hat. Klassische Audit-Trails wurden für Änderungen durch Menschen entwickelt, deshalb sind diese Informationen oft über mehrere Tools verstreut oder fehlen ganz. GitLab erfasst jede Aktion eines Agenten als Audit-Ereignis, sodass sich ein Vorfall untersuchen oder eine Prüfanfrage von einem Ort aus beantworten lässt.

Jede Session in GitLab Duo Agent Platform zeigt den Prompt, den die Person gesendet hat, die vom Agenten aufgerufenen Tools, die genutzten MCP-Server, das ausgeführte Modell und das geänderte Projekt. Von dort lässt sich eine unveränderliche Kopie der Session als Nachweis herunterladen. Alternativ lassen sich die Ereignisse an das eigene SIEM-System (Security Information and Event Management) streamen.

Das Dashboard einrichten

Die Einrichtung des AI Governance Dashboard erfordert nur wenige Schritte:

Zugriff prüfen: Für das Dashboard ist die Rolle Owner in der Top-Level-Gruppe nötig oder eine benutzerdefinierte Rolle mit der Berechtigung read_agent_artifacts . Haben die Personen, die die Agentenaktivität im Blick behalten sollen, keinen Owner-Zugriff, zuerst diese benutzerdefinierte Rolle anlegen. Speicherung der AI-Audit-Ereignisse aktivieren: Die Speicherung ist standardmäßig deaktiviert, und Ereignisse werden erst nach der Aktivierung erfasst. In der Top-Level-Gruppe unter Settings > GitLab Duo die Option Change configuration und anschließend im Bereich Data and privacy die Option Store AI audit events auswählen. Dafür ist die Rolle Owner oder Security Manager erforderlich. Dashboard öffnen: In der Top-Level-Gruppe unter AI > Governance den Tab Dashboard auswählen, um die Aktivität in GitLab Duo Agent Platform zu sehen. Extern angebundene Agenten verbinden: Mit der GitLab CLI (glab) ab Version 1.122.0 unter macOS oder Linux anmelden. Um Sessions von Claude Code zu erfassen, glab govern setup ausführen. Der Befehl installiert die Hooks für Claude Code. Um zusätzlich Sessions von Cursor und Codex zu erfassen, glab govern setup --agents codex,cursor ausführen. Das richtet einen Hintergrundjob ein, der diese Sessions alle 30 Minuten übermittelt. Mit glab govern doctor lässt sich prüfen, ob die Einrichtung funktioniert.