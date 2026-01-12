KI verspricht einen Quantensprung bei der Innovationsgeschwindigkeit, doch die meisten Software-Teams stoßen an ihre Grenzen.

Laut unserem brandneuen Global DevSecOps Report mit Zahlen für Deutschland macht KI-generierter Code mittlerweile 32 Prozent aller Entwicklungsarbeit aus. Dennoch berichten 75 Prozent der deutschen DevSecOps-Expert(inn)en, dass KI das Compliance-Management erschwert, und 78 Prozent sagen, dass agentische KI beispiellose Sicherheitsherausforderungen schaffen wird.

Das ist das KI-Paradoxon: KI beschleunigt das Programmieren, aber die Software-Auslieferung verlangsamt sich, weil Teams damit kämpfen, den Code zu testen, abzusichern und zu deployen.

Produktivitätsgewinne treffen auf Workflow-Engpässe

Das Problem ist nicht die KI selbst. Es liegt daran, wie Software heute entwickelt wird. Der traditionelle DevSecOps-Lebenszyklus enthält Hunderte kleiner Aufgaben, die Entwickler(innen) manuell bewältigen müssen: Tickets aktualisieren, Tests ausführen, Reviews anfordern, auf Freigaben warten, Merge-Konflikte beheben, Sicherheitsprobleme angehen. Diese Aufgaben kosten laut unserer Forschung jedes Teammitglied durchschnittlich sieben Stunden pro Woche.

Entwicklungsteams produzieren Code schneller als je zuvor, aber dieser Code kriecht immer noch durch fragmentierte Toolchains, manuelle Übergaben und unverbundene Prozesse. Tatsächlich verwenden nahezu 60 Prozent der deutschen DevSecOps-Teams mehr als fünf Tools für die Softwareentwicklung insgesamt, und 45 Prozent nutzen mehr als fünf KI-Tools. Diese Fragmentierung schafft Kollaborationsbarrieren – 97 Prozent der deutschen DevSecOps-Fachleute erleben Faktoren, die die Zusammenarbeit im Software-Entwicklungszyklus einschränken.

Die Antwort sind nicht noch mehr Tools. Es ist intelligente Orchestrierung, die Software-Teams und ihre KI-Agenten über Projekte und Release-Zyklen hinweg zusammenbringt – mit eingebauter Sicherheit, Governance und Compliance auf Enterprise-Niveau.

Auf der Suche nach tieferen Mensch-KI-Partnerschaften

DevSecOps-Profis wollen nicht, dass KI übernimmt – sie wollen verlässliche Partnerschaften. Die große Mehrheit (81 Prozent) sagt, dass die Nutzung agentischer KI ihre Arbeitszufriedenheit erhöhen würde, und 38 Prozent stellen sich eine ideale Zukunft mit einer 50/50-Aufteilung zwischen menschlichen und KI-Beiträgen vor. Sie sind bereit, KI rund ein Drittel ihrer täglichen Aufgaben ohne menschliche Überprüfung anzuvertrauen, besonders bei Dokumentation, Test-Erstellung und Code-Reviews.

Was wir deutlich von deutschen DevSecOps-Expert(inn)en gehört haben, ist, dass KI sie nicht ersetzen wird; vielmehr wird sie ihre Rollen grundlegend verändern. 80 Prozent der DevSecOps-Fachleute glauben, dass KI ihre Arbeit innerhalb von fünf Jahren erheblich verändern wird, und bemerkenswert ist, dass drei Viertel denken, dies wird mehr Engineering-Jobs schaffen, nicht weniger. Da das Programmieren mit KI einfacher wird, werden Ingenieur(inn)en, die Systeme entwerfen, Qualität sicherstellen und geschäftlichen Kontext anwenden können, sehr gefragt sein.

Entscheidend ist, dass 84 Prozent zustimmen, dass es wesentliche menschliche Qualitäten gibt, die KI niemals vollständig ersetzen wird, einschließlich Kreativität, Innovation, Zusammenarbeit und strategische Vision.

Wie können Organisationen also die Lücke zwischen dem Versprechen der KI und der Realität fragmentierter Workflows überbrücken?

Organisationen, die in dieser neuen Ära gewinnen, balancieren KI-Einführung mit Sicherheit, Compliance und Plattform-Konsolidierung. KI bietet echte Produktivitätsgewinne, wenn sie durchdacht implementiert wird – nicht indem sie menschliche Entwickler(innen) ersetzt, sondern indem sie DevSecOps-Profis befreit, sich auf strategisches Denken und kreative Innovation zu konzentrieren.