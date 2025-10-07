Atlassians Ankündigung, dass alle Data Center-Produkte bis zum 28. März 2029 das End-of-Life erreichen, bedeutet für tausende Organisationen eine grundlegende Neubewertung ihrer DevSecOps-Deployment- und Infrastruktur-Strategien. GitLab bewahrt die Wahlfreiheit – ob Self-Managed für Compliance, Cloud für Flexibilität oder Hybrid für spezifische Anforderungen – alles innerhalb einer einzigen KI-gestützten DevSecOps-Plattform, die Ihre Geschäftsanforderungen respektiert.

Während andere Anbieter Migrationen zu reinen Cloud-Architekturen erzwingen, bleibt GitLab bei der Unterstützung von Deployment-Optionen, die zu Ihren Geschäftsanforderungen passen. Ob Sie sensible Regierungsdaten verwalten, in air-gapped Umgebungen arbeiten oder die Kontrolle selbstverwalteter Deployments bevorzugen – wir verstehen, dass es keine Einheitslösung gibt. Besonders für deutsche Unternehmen mit strengen Datenschutzanforderungen nach DSGVO und branchenspezifischen Regularien ist diese Flexibilität geschäftskritisch.

Cloud-Architekturen erfüllen nicht alle Compliance-Anforderungen

Für viele Unternehmen, die Millionen in Data Center-Deployments investiert haben – einschließlich derer, die nach der Einstellung der Server-Produkte zu Data Center migriert sind – stellt diese Ankündigung mehr als eine Produktabkündigung dar. Sie signalisiert eine grundlegende Abkehr von kundenorientierten Architekturentscheidungen und zwingt Unternehmen, zwischen nicht passenden Deployment-Modellen oder einem Anbieterwechsel zu wählen.

Viele Organisationen, die selbstverwaltete Deployments benötigen, gehören zu den wichtigsten Institutionen: Gesundheitssysteme mit Patientendatenschutz, Finanzinstitute mit BaFin-Auflagen, Regierungsbehörden mit nationalen Sicherheitsanforderungen und Verteidigungsunternehmen in air-gapped Umgebungen.

Diese Organisationen wählen selbstverwaltete Deployments nicht aus Bequemlichkeit, sondern aufgrund von Compliance-, Sicherheits- und Souveränitätsanforderungen, die reine Cloud-Architekturen nicht erfüllen können. Organisationen in geschlossenen Umgebungen ohne Internetzugang sind keine Ausnahmen – sie repräsentieren einen signifikanten Anteil von Unternehmenskunden verschiedener Branchen.

Plattform Self-managed Multi-tenant SaaS Single-tenant SaaS FedRAMP-konformes Single-tenant SaaS GitLab ✅ GitLab Self-Managed ✅ GitLab.com ✅ GitLab Dedicated ✅ GitLab Dedicated for Government Atlassian ⚠️ Atlassian Data Center (Abkündigung ab 2026) ✅ Atlassian Cloud ❌ Nicht verfügbar (Atlassian Isolated Cloud angekündigt für 2026) ❌ Nicht verfügbar (Atlassian Government Cloud ist multi-tenant; nur für Jira, Confluence und Jira Service Management)

Die wahren Kosten erzwungener Cloud-Migration

Während Cloud-Anbieter Zwangsmigrationen als "Upgrades" darstellen, stehen Organisationen vor erheblichen Herausforderungen jenseits reiner Kostenbetrachtungen:

Verlust von Integrationsfähigkeiten: Jahre sorgfältig entwickelter Integrationen mit Legacy-Systemen, maßgeschneiderte Workflows und unternehmensspezifische Automatisierungen werden obsolet. Für Organisationen mit tiefen Legacy-System-Integrationen ist Cloud-Migration oft technisch nicht durchführbar.

Regulatorische Einschränkungen: Für Organisationen in regulierten Branchen ist Cloud-Migration nicht nur komplex – sie ist oft nicht zulässig. Datenresidenz-Anforderungen, air-gapped Umgebungen und strenge regulatorische Rahmenwerke richten sich nicht nach Anbieterpräferenzen. Das Fehlen von Single-Tenant-Lösungen in vielen Cloud-Only-Ansätzen schafft unüberwindbare Compliance-Hürden.

Produktivitätseinbußen: Cloud-Only-Architekturen erfordern oft die Verwaltung mehrerer Produkte: separate Tools für Planung, Code-Management, CI/CD und Dokumentation. Jedes Tool bedeutet einen weiteren Kontextwechsel, eine weitere zu wartende Integration, einen weiteren potenziellen Fehlerpunkt. GitLab-Forschung zeigt, dass 30% der Entwickler mindestens 50% ihrer Arbeitszeit mit der Wartung und/oder Integration ihrer DevSecOps-Toolchain verbringen. Fragmentierte Architekturen verschärfen diese Herausforderung, anstatt sie zu lösen.

GitLab bietet Wahlfreiheit, Verlässlichkeit und Konsolidierung

Unternehmenskunden verdienen einen verlässlichen Technologiepartner. Deshalb haben wir uns zur Unterstützung verschiedener Deployment-Optionen verpflichtet – ob Sie On-Premises für Compliance, Hybrid für Flexibilität oder Cloud für Skalierbarkeit benötigen, die Wahl bleibt bei Ihnen. Diese Verpflichtung setzt sich mit GitLab Duo fort, unserer KI-Lösung, die Entwickler in jeder Phase ihres Workflows unterstützt.

Wir bieten mehr als nur Deployment-Flexibilität. Während andere Anbieter Sie zwingen, ihre Produkte zu einer fragmentierten Toolchain zusammenzufügen, bietet GitLab alles in einer umfassenden KI-nativen DevSecOps-Plattform. Source Code Management, CI/CD, Security Scanning, Agile-Planung und Dokumentation werden innerhalb einer einzigen Anwendung und einer einzigen Anbieterbeziehung verwaltet.

Dies ist keine Theorie. Als Airbus und Iron Mountain ihre bestehenden fragmentierten Toolchains evaluierten, identifizierten sie konsistent dieselben Herausforderungen: schlechte Benutzererfahrung, fehlende Funktionalitäten wie integriertes Security Scanning und Review Apps sowie Verwaltungskomplexität durch Plugin-Troubleshooting. Das sind keine kleineren Herausforderungen, sondern ernsthafte Hindernisse für moderne Software-Delivery.

Ihr Migrationspfad: Systematisch und planbar

Wir haben tausenden Organisationen bei der Migration von anderen Anbietern geholfen und die Tools sowie Expertise entwickelt, um Ihren Übergang reibungslos zu gestalten:

Automatisierte Migrationstools: Unser Bitbucket Server Importer überträgt Repositories, Pull Requests, Kommentare und sogar Large File Storage (LFS) Objekte. Für Jira übernimmt unser integrierter Importer Issues, Beschreibungen und Labels. Professional Services stehen für komplexe Migrationen zur Verfügung.

Bewährt im großen Maßstab: Ein 500 GiB Repository mit 13.000 Pull Requests, 10.000 Branches und 7.000 Tags benötigt mit Parallelverarbeitung nur etwa 8 Stunden für die Migration von Bitbucket zu GitLab.

Sofortiger ROI: Eine von GitLab beauftragte Forrester Consulting Total Economic Impact™ Studie bestätigt messbare Geschäftsvorteile: 483% ROI über drei Jahre, 5-fache Zeitersparnis bei sicherheitsbezogenen Aktivitäten und 25% Einsparungen bei Software-Toolchain-Kosten.

Beginnen Sie Ihre Transformation zu einer einheitlichen DevSecOps-Plattform

Vorausschauende Organisationen warten nicht auf anbieterdiktierte Fristen. Sie evaluieren jetzt Alternativen, während noch Zeit für eine durchdachte Migration zu Plattformen bleibt, die ihre Investitionen schützen und Versprechen einhalten.

Organisationen investieren in selbstverwaltete Deployments, weil sie Kontrolle, Compliance und Anpassungsfähigkeit benötigen. Wenn Anbieter diese Fähigkeiten abkündigen, entfernen sie nicht nur Features, sondern die grundlegende Fähigkeit, Umgebungen entsprechend der Geschäftsanforderungen zu wählen.

Moderne DevSecOps-Plattformen sollten vollständige Funktionalität bieten, die Deployment-Anforderungen respektiert, Toolchains konsolidiert und Software-Delivery beschleunigt – ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Datensouveränität zu erzwingen.

