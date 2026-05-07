Jedes Engineering-Team kennt diese Aufgaben: komplex, repetitiv und zeitaufwändig – aber absolut kritisch, um sie richtig auszuführen. Das Onboarding eines neuen Microservices in einen etablierten GitOps-Deployment-Workflow ist ein gutes Beispiel. Es umfasst das Generieren maßgeschneiderter Manifeste, das Aktualisieren von Delivery-Pipelines, das Konfigurieren der Image-Automatisierung und die Sicherstellung, dass jedes Element auf die richtigen Namespaces, Ports und Hostnamen verweist. Wird ein Schritt übersprungen, schlägt das Deployment fehl. Manuell ausgeführt kann ein solches Setup Stunden kosten – manchmal einen ganzen Tag –, obwohl es jedes Mal demselben Muster folgt.
Das ist genau die Art von Arbeit, für die KI-Agenten gebaut wurden. Mit der GitLab Duo Agent Platform lässt sich ein Custom Agent erstellen, der die spezifische Anwendung, den spezifischen GitOps-Workflow und die spezifischen Konventionen versteht – und das komplexe Onboarding dann selbst durchführt. Noch besser: Der Agent selbst sowie alle von ihm generierten Artefakte sind in GitLab versioniert, verwaltet und kontrolliert. So entsteht die Geschwindigkeit der Automatisierung, ohne auf Enterprise-Kontrolle verzichten zu müssen.
In diesem Tutorial wird gezeigt, wie ein solcher Custom Agent von Grund auf aufgebaut wird – vom Generieren des System Prompts bis hin zum neuen Microservice, der auf einem Kubernetes-Cluster läuft. Der folgende Inhalt begleitet das Tutorial:
Anwendungsfall: Onboarding eines Microservices für TanukiBank
Als konkretes Beispiel dient eine fiktive Bank namens TanukiBank. Die Web-Anwendung der Bank bietet Girokonten, Sparkonten, Wohnungsbaukredite, Rechner für Hypotheken und Autokredite sowie eine Seite für Zahlungen und Überweisungen. Diese Seite enthält ein Quick-Transfer-Panel mit dem Ziel, Überweisungen zwischen Konten zu ermöglichen. Das Panel ist derzeit nicht implementiert – beim Klick auf „Überweisung" passiert nichts, da der zugrundeliegende Microservice noch nicht existiert. Die Aufgabe besteht darin, diesen Microservice zu bauen und ihn mit einem Custom Agent in TanukiBanks bestehenden GitOps-Workflow einzubinden.
Die Anwendung und der GitOps-Prozess
TanukiBanks Code lebt in einer GitLab-Group
mit einer
services-Subgroup, die jeden Microservice enthält (Home-Mortgage-
Rechner, Auto-Loan-Rechner usw.), sowie zwei Top-Level-Projekten –
Tanuki Bank - Delivery und
Flux Config –, die das Deployment auf einem
Kubernetes-Cluster steuern.
Der GitOps-Workflow funktioniert so: Jeder Microservice hat eine Pipeline, die
ein Container-Image baut und es in die integrierte Container-Registry pusht.
Der Flux Image Automation Controller, der auf dem Kubernetes-Cluster läuft,
überwacht diese Registries auf Änderungen und aktualisiert bei Erkennung einer
Änderung das entsprechende Manifest im Projekt
Tanuki Bank - Delivery. Das
löst eine Delivery-Pipeline aus, die ein neues Container-Image baut und signiert
und es in der Registry des Delivery-Projekts speichert. Schließlich hält der
Flux CD Controller die laufenden Pods im Kubernetes-Cluster über alle Umgebungen
hinweg synchron mit der Container-Registry des Delivery-Projekts. Alle
Flux-Manifeste leben im Projekt
Flux Config.
Das ist ein sauberer Workflow – aber das Onboarding jedes neuen Microservices bedeutet, alle diese beweglichen Teile auf genau die richtige Weise anzufassen. Ein Custom Agent, der dieses Onboarding übernimmt, vereinfacht das erheblich.
Den System Prompt generieren
Ein Custom Agent ist nur so gut wie sein System Prompt. Statt ihn von Grund auf
zu schreiben, übernimmt GitLab Duo die Hauptarbeit. Aus der
tanukibank-Group heraus
wird GitLab Agentic Chat geöffnet und darum gebeten, die Group, ihre Subgroups
und deren Inhalte zu untersuchen und dann einen System Prompt für einen Agenten
zu entwerfen, der neue Microservices onboarden kann. Im Wesentlichen wird Duo
gebeten, den etablierten GitOps-Workflow der Anwendung gründlich zu verstehen
und zu lernen – damit Duo einen System Prompt erstellen kann, der genug Detail
enthält, um das Onboarding eines neuen Microservices in diesen GitOps-Workflow
zu automatisieren.
GitLab Duo liest die Dateien, untersucht die Manifeste und Konfigurationsdateien, analysiert die Dockerfiles, kartiert Abhängigkeiten und erstellt dann einen detaillierten System Prompt mit Berichtsanweisungen, einzuhaltenden Regeln und empfohlenen zu aktivierenden Werkzeugen. Diese Ausgabe wird für den nächsten Schritt gespeichert.
Ein wichtiger Hinweis: Der von GitLab Duo generierte System Prompt ist spezifisch für den GitOps-Workflow dieser Anwendung zum jetzigen Zeitpunkt. Sollte sich der GitOps-Workflow künftig ändern, muss dieser System Prompt durch erneutes Ausführen dieses Schritts neu generiert werden.
Den Custom Agent erstellen
Als Nächstes wird ein neues leeres Projekt namens
application-agents erstellt.
Dieses Projekt verwaltet die Custom Agents – einschließlich der Frage, wer sie
administrieren kann und wo sie ausgeführt werden dürfen. Dafür werden folgende
Schritte ausgeführt:
- Unter
AI > Agentsden Tab
Managedauswählen.
- Auf
New agentklicken, um einen neuen Agenten namens
TanukiBank Microservice Onboarderzu erstellen, eine kurze Beschreibung hinzuzufügen und ihn als öffentlich kennzeichnen.
- Die von GitLab Duo empfohlenen Werkzeuge auswählen.
- Den generierten System Prompt einfügen.
- Den Agenten erstellen.
Sobald der Agent erstellt ist, wird er in beiden Projekten aktiviert, die den
GitOps-Workflow steuern:
Tanuki Bank - Delivery und
Flux Config. Das
Agentic-Chat-Panel in jedem Projekt öffnen und bestätigen, dass
TanukiBank Microservice Onboarder im Agenten-Dropdown erscheint, verifiziert
die Einrichtung.
Mit dem Developer Flow einen neuen Microservice erstellen
Vor dem Testen des Agenten wird ein tatsächlicher Microservice zum Onboarden
benötigt. Dafür wird zur
services-Group navigiert, ein neues Projekt namens
intra-account-transfers erstellt und der
Developer-Foundational-Flow der
GitLab Duo Agent Platform eingesetzt.
Ein neues Issue wird im Projekt geöffnet, und in seiner Beschreibung werden
Spezifikationen für den Microservice aufgelistet. Dann wird die Schaltfläche
Generate MR with Duo geklickt, die den Developer Flow startet. Der Agent
liest die Spezifikation, implementiert den Microservice, erstellt einen Branch
und einen Merge Request und verknüpft den MR mit dem Issue. Nach der Überprüfung,
dass die Implementierung lokal mit einem schnellen
curl-Befehl funktioniert,
wird der MR gemergt. Die Pipeline läuft und pusht die neuen Container-Images
in die Registry des Projekts.
Zu diesem Zeitpunkt existiert der neue Microservice, aber der umfassendere
GitOps-Workflow weiß noch nichts davon. Das
manifests/dev-Verzeichnis im
Projekt
Tanuki Bank - Delivery enthält nichts für
intra-account-transfers,
die Delivery-Pipeline referenziert ihn nicht, und die Datei
image-update-automation.yaml im Projekt
Flux Config hat keine Einträge
für den neuen Microservice.
Den Custom Agent einsetzen
Nach der Aktivierung des
TanukiBank Microservice Onboarder im neu erstellten
Projekt
intra-account-transfers wird zu
Tanuki Bank - Delivery navigiert,
das Agentic-Chat-Panel geöffnet, der Custom Agent aus dem Agenten-Dropdown
gewählt und er darum gebeten, den neuen Service zu onboarden – unter Angabe des
Service-Namens und Hostnamens.
Der Agent macht sich an die Arbeit. Er lokalisiert und liest das Dockerfile des neuen Microservices, um seinen Port zu ermitteln, generiert die entsprechenden Manifeste und aktualisiert die relevanten Pipelines. Unterwegs fragt er um Genehmigung, bevor er Commits und Merge Requests erstellt – die erteilt werden.
Dann öffnet der Agent zwei MRs – einen in
Tanuki Bank - Delivery und einen
in
Flux Config – und schließt mit einer Zusammenfassung von allem, was er
getan hat: Links zu den MRs, Service-Details, erstellte und geänderte Dateien
sowie empfohlene nächste Schritte.
Die Ergebnisse
Die Änderungen in beiden MRs werden überprüft, zunächst der
Flux Config-MR
gemergt, um die Flux-Komponenten zu aktualisieren, dann der MR von
Tanuki Bank - Delivery. Zur Überprüfung des Deployments wird in GitLab eine
neue Umgebung namens
intra-account-transfers-dev erstellt, die mit dem
Kubernetes-Cluster verbunden ist, der entsprechende Namespace und die
Flux-Ressource ausgewählt und gespeichert.
Die Umgebungsansicht zeigt die frisch gestarteten Pods, und ein
kubectl-Listing im Terminal bestätigt drei neue laufende Pods. Ein abschließendes
curl gegen den öffentlichen Hostnamen
itransfers2.ocpgitlab.com liefert die
korrekte Antwort. Der Microservice ist live – und das Onboarding, das manuell
potenziell Stunden sorgfältiger Arbeit gekostet hätte, dauerte Minuten.
Vorteile
Ein Custom Agent auf der GitLab Duo Agent Platform bietet Mehrwert auf mehreren Ebenen. Er komprimiert komplexe Multi-Projekt-Setup-Arbeit auf Minuten und gibt Engineers die Freiheit, sich auf höherwertige Probleme zu konzentrieren. Er erfasst organisationales Wissen und Kontext – die spezifischen GitOps-Konventionen, Benennungsmuster und Pipeline-Strukturen – als wiederverwendbares Asset, das jedes autorisierte Teammitglied aufrufen kann.
Da der Agent in einem verwalteten Projekt definiert ist, werden sein Zugriff, seine Sichtbarkeit und sein Geltungsbereich genauso kontrolliert wie jede andere GitLab-Ressource – das gibt Plattformteams die nötige Sicherheit. Und jedes Artefakt, das der Agent erstellt – jedes Manifest, jeder Commit, jeder MR – lebt in GitLab: vollständig versioniert und auditierbar. Die Geschwindigkeit der KI-Automatisierung entsteht, ohne die Governance und Nachvollziehbarkeit zu opfern, die Unternehmen benötigen.
Heute einen Custom Agent aufbauen
Das Onboarding neuer Services in einen ausgereiften GitOps-Workflow ist ein gutes Beispiel für Aufgaben, die komplex genug sind, um sorgfältige Aufmerksamkeit zu erfordern, aber repetitiv genug, um Engineering-Kapazität zu binden. Ein Custom Agent auf der GitLab Duo Agent Platform verändert dieses Verhältnis. Er versteht die Anwendung und den organisationalen Kontext, folgt den eigenen Konventionen und produziert konsistente, überprüfbare Änderungen – während er vollständig versioniert, kontrolliert und sicher innerhalb von GitLab bleibt.
GitLab Duo Agent Platform lässt sich im Rahmen einer kostenlosen Testversion von GitLab Ultimate ausprobieren. Wer bereits Zugang zur GitLab Duo Agent Platform hat, findet weitere Informationen im Einstiegsleitfaden.