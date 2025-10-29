Cybersecurity-Bedrohungen mit GitLab CI/CD automatisieren

Veröffentlicht am: 29. Oktober 2025
7 Minuten Lesezeit
Erfahren Sie, wie GUARD Bedrohungen durch GitLab CI/CD automatisiert – mit systematischer Validierung, Peer-Review-Prozessen und Quality-Gates für SIEM-Detections.
Dieser Blogpost ist der zweite Beitrag einer Serie über GitLab Universal Automated Response and Detection (GUARD).
Die Erstellung und Bereitstellung von Security-Threat-Detections in einem Security Information Event Management System (SIEM) ist zentrale Komponente erfolgreicher Cybersecurity-Programme. Der Übergang von manueller Detection-Erstellung zu vollautomatisierten Prozessen durch Detection as Code (DaC) gewährleistet Konsistenz, Qualität, Audit-Fähigkeit und automatisierte Tests. Bei GitLab haben wir DaC-Funktionen in GUARD integriert, unser vollautomatisiertes Detection- und Response-Framework.
Für deutsche Unternehmen ist dieser systematische Ansatz besonders relevant: Die Automatisierung von Security-Detections unterstützt Compliance-Anforderungen wie ISO 27001 (technisches Schwachstellenmanagement nach A.12.6.1), DSGVO Artikel 32 (angemessene technische Maßnahmen) und BSI Grundschutz OPS.1.1.5 (systematische Protokollierung). Die vollständige Versionierung aller Detection-Änderungen schafft zudem einen lückenlosen Audit-Trail für Compliance-Nachweise.
Die Signals-Engineering- und SIRT-Teams bei GitLab teilen sich die Verantwortung für Erstellung, Aktualisierung und Außerbetriebnahme von Threat-Detections im SIEM. Die Aufrechterhaltung einer Single Source of Truth für Detections ist kritisch, um Konsistenz und Qualitätsstandards sicherzustellen. Unsere Teams entschieden bewusst, den Detection-Erstellungsprozess vom SIEM zu abstrahieren. Dadurch verbesserten sich Issue-Tracking, Konsistenz, Rollback-Prozesse und Metriken.
Zusätzlich stellten Pre-Commit-Detection-Tests außerhalb des SIEM sicher, dass neu erstellte Detections keine übermäßig False-Positive-lastigen Alerts einführten, die Tuning oder Deaktivierung während der Fehlerkorrektur erfordert hätten.
Um diese Herausforderungen zu adressieren, entwickelten wir einen Workflow mit GitLab CI/CD, der zu einem sicheren SIEM-Detection-Deployment-Prozess mit systematischer Validierung führte.
1. Detections in JSON-Format in GitLab-Projekt gespeichert
GitLab nutzt das JSON-Format für Threat-Detections. Das Template enthält essenzielle Informationen wie SIEM-Query-Logik, Detection-Titel und -Beschreibung sowie Runbook-Page-Link, MITRE-Tactic und -Technique zur Detection und weitere notwendige Details.
2. Merge Requests initiieren
Wenn ein GitLab-Teammitglied eine neue Threat-Detection erstellen, eine existierende aktualisieren oder eine aktuelle Detection löschen möchte, initiiert es den Prozess durch Einreichen eines Merge Request (MR) im DaC-Projekt, das das Detection-JSON-Template enthält. Die Erstellung des MR löst automatisch eine CI/CD-Pipeline aus.
3. Automatisierte Validierung durch CI/CD-Jobs
Jeder MR enthält automatisierte Checks via GitLab CI/CD:
4. Peer Review und Approval
Wenn ein Detection-MR-Job erfolgreich abgeschlossen ist, ist ein Peer Review erforderlich, um zu prüfen und zu bestätigen, dass der MR die erforderlichen Qualitäts- und Content-Standards erfüllt, bevor der Detection-MR gemergt werden kann. Merge-Request-Approval-Rules werden genutzt, um den Peer-Review-Prozess auszulösen.
5. Merge und finales Deployment
Nach MR-Approval wird dieser in den Main-Branch gemergt. Als Teil der CI/CD-Pipeline führt ein automatisierter Job einen SIEM-API-Command aus, um zwei Aufgaben durchzuführen:
Hinweis: Die notwendigen Credentials für diese Aktionen werden sicher in CI/CD-Variablen gespeichert, um sicherzustellen, dass der Prozess vertraulich und sicher bleibt.
Nachfolgend ein Template für eine GitLab-CI/CD-
gitlab-ci.yml-Konfigurationsdatei für eine DaC-Pipeline:
#
---------------------------------------------------------------------------
#
# GitLab CI/CD Pipeline for SIEM Detection Management
#
---------------------------------------------------------------------------
#
image: python:3.12
#
---------------------------------------------------------------------------
#
# Global Configuration
#
---------------------------------------------------------------------------
#
before_script:
- apt-get update && apt-get install -y jq
- pip install --upgrade pip
- pip install -r requirements.txt
#
---------------------------------------------------------------------------
#
stages:
- fetch
- test
- process
- upload
#
---------------------------------------------------------------------------
#
# Fetch Stage
#
---------------------------------------------------------------------------
#
fetch_changed_files:
stage: fetch
script:
- echo "Fetching changed files..."
- git branch
- git fetch origin $CI_DEFAULT_BRANCH:$CI_DEFAULT_BRANCH --depth 2000
- |
if [[ "$CI_COMMIT_BRANCH" == "$CI_DEFAULT_BRANCH" ]]; then
git diff --name-status HEAD^1...HEAD > changed-files-temp.txt
else
git fetch origin $CI_COMMIT_BRANCH:$CI_COMMIT_BRANCH --depth 2000
git diff --name-status ${CI_DEFAULT_BRANCH}...${CI_COMMIT_SHA} > changed-files-temp.txt
fi
- grep -E '\.json$' changed-files-temp.txt > changed-files.txt || true
- flake8 .
- pytest
artifacts:
paths:
- changed-files.txt
expose_as: 'changed_files'
#
---------------------------------------------------------------------------
#
# Test Stage
#
---------------------------------------------------------------------------
#
flake8:
stage: test
script:
- echo "Running Flake8 for linting..."
- flake8 .
pytest:
stage: test
script:
- echo "Running Pytest for unit tests..."
- pytest
artifacts:
when: always
reports:
junit: report.xml
#
---------------------------------------------------------------------------
#
# Process Stage
#
---------------------------------------------------------------------------
#
process_files:
stage: process
script:
- echo "Processing changed files..."
- git clone --depth 2000 --branch $CI_DEFAULT_BRANCH $CI_REPOSITORY_URL
- mkdir -p modified_rules delete_file new_file
- python3 move-files.py -x changed-files.txt
- python3 check-alerts-format.py
artifacts:
paths:
- modified_rules
- delete_file
- new_file
#
---------------------------------------------------------------------------
#
# Upload Stage
#
---------------------------------------------------------------------------
#
update_rules:
stage: upload
script:
- echo "Uploading updated rules and lookup tables..."
- git fetch origin $CI_DEFAULT_BRANCH:$CI_DEFAULT_BRANCH --depth 2000
- git clone --depth 2000 --branch $CI_DEFAULT_BRANCH $CI_REPOSITORY_URL
- python3 update-rules.py
- python3 update-exceptions.py
- python3 create_ttps_layers.py
rules:
- if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main" && $CI_PIPELINE_SOURCE != "schedule"
changes:
- detections/**/*
- exceptions/**/*
Das folgende Diagramm illustriert den Workflow des oben beschriebenen CI/CD-Prozesses mit seinen vier Phasen: Fetch (Änderungen identifizieren), Test (Linting und Tests), Process (Dateien kategorisieren) und Upload (Rules und Lookup-Tables aktualisieren).
In der deutschen SIEM-Landschaft nutzen Unternehmen primär Plattformen wie Splunk, Elastic SIEM oder IBM QRadar. Der hier beschriebene DaC-Ansatz abstrahiert Detection-Logik vom jeweiligen SIEM-System durch JSON-Templates, wodurch Herstellerunabhängigkeit gewährleistet wird. Für deutsche Unternehmen mit strengen Datenschutzanforderungen ist relevant: Die Lösung funktioniert vollständig mit GitLab Self-Managed, sodass keine Detection-Daten externe Cloud-Systeme verlassen müssen.
Die Automatisierung unseres Detection-Lifecycles durch einen DaC-CI/CD-gestützten Workflow bringt zahlreiche Benefits für unseren Threat-Detection-Deployment-Prozess:
Die Nutzung von GitLab CI/CD und einer Least-Privilege-Policy hat unser SIEM-Detection- und Alert-Management mit definierten Quality-Gates systematisiert. Automatisierung hat Effizienz verbessert und Risiken reduziert und bietet ein hilfreiches Beispiel für andere, die ihre Security und Compliance verbessern möchten. Sie können dieses Tutorial ausprobieren, indem Sie sich für eine kostenlose Testversion von GitLab Ultimate anmelden. Für Unternehmen mit Data-Sovereignty-Anforderungen steht GitLab Self-Managed zur Verfügung.
Mehr als 50 % der Fortune-100-Unternehmen vertrauen GitLab
Erlebe, was dein Team mit der intelligenten
DevSecOps-Plattform erreichen kann.