Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 3: Validierung von Tests

In früheren Beiträgen dieser Serie haben wir beschrieben, wie wir GitLab Duo zur Erstellung von Tests für unseren Code verwendet haben und was wir bei der Verwendung von GitLab Duo zur Erstellung automatisierter Tests gelernt haben. Wir haben auch darüber berichtet, wie wir Änderungen an den von GitLab Duo generierten Tests vorgenommen haben. In diesem letzten Artikel der Reihe geht es um einen Test, den wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu validieren, und um die beeindruckenden Ergebnisse, die wir bis jetzt erzielt haben.

Ergebnisse des Validierungstests

Um zu überprüfen, ob die Nutzung von GitLab Duo zur Erstellung von Tests den erwarteten Mehrwert bringt, haben wir uns selbst und GitLab Duo vor die Aufgabe gestellt, Tests zu ersetzen und die Testabdeckung zu erhöhen. Das Team entfernte alle bereits geschriebenen Tests, um die Testabdeckung auf 0 % zu bringen. Dann ging es methodisch durch das Repository und erstellte neue Testdateien, um die von GitLab Duo generierten Tests zu speichern.

Von diesem Ausgangspunkt aus folgte das Team den Schritten, die im ersten Blogbeitrag beschrieben sind, um Tests zu erstellen. Um eine stabile Kontrollgruppe zu haben, wurden die Tests und Testdateien nicht von Menschen verändert. Für die Identifizierung, woher die Tests stammen, wurde am Anfang der Datei der Kommentar Tests Generated by Duo sowie am Ende der Zusatz duo.py hinzugefügt.

Alle Iterationen der Tests erfolgten ausschließlich durch Interaktion mit GitLab Duo über Generate Tests und das GitLab-Duo-Chat-Fenster, wie im zweiten Blogartikel dieser Reihe beschrieben. Wie bereits erwähnt, haben wir GitLab Duo gebeten, Aktualisierungen vorzunehmen, die auf aufgetretenen Fehlern, fehlgeschlagenen Tests und Beispielcode-Schnipseln basieren, die GitLab Duo als zusätzlichen Kontext verwenden kann.

Beim Testen mit GitLab Duo haben wir ständig Tests ausgeführt und Abdeckungsberichte erstellt, damit wir sehen konnten, ob unsere von GitLab Duo generierten Tests die Testabdeckung erhöhen und den erwarteten Mehrwert bringen. Mit der Visualisierung der Testabdeckung von GitLab (nur in englischer Sprache verfügbar) konnten wir die Ergebnisse unserer Arbeit kontinuierlich überwachen.

Nachdem wir mit GitLab Duo die Tests für den Code neu erstellt hatten, der zuvor hauptsächlich durch manuelle Tests abgedeckt war, konnten wir schließlich eine Testabdeckung von 84 % erreichen. Das war ein großer Erfolg für das Team, denn:

Es war eine signifikante Verbesserung gegenüber der vorherigen Abdeckung, die bei 74 % lag. Eine einzelne Person brauchte etwa zwei Tage, um eine Testabdeckung von 84 % zu erreichen, während zuvor mehrere Entwickler(innen) etwa vier Wochen für die manuelle Testabdeckung von 74 % benötigt hatten.

Seit diesem Experiment hat das Team die Abdeckung mit Hilfe von GitLab Duo sogar noch auf 89 % erhöht und gleichzeitig neue Funktionen eingeführt.

Durch den Einsatz von GitLab Duo konnten die Testeffizienz und die Testabdeckung erhöht werden. Außerdem konnten Entwickler(innen), die mit dem vorhandenen Code weniger vertraut sind, schnell sinnvolle Tests schreiben. Das hat das Vertrauen des Teams gestärkt, neue Funktionen zu entwickeln, ohne befürchten zu müssen, Fehler einzuführen.