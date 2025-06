Bewährte Methoden zum Einrichten von Unternehmenshierarchien, die skalierbar sind

Um die Vorteile deines GitLab-Abonnements optimal zu nutzen, muss dein Unternehmen effektiv eingerichtet werden. Hier findest du eine einfache Anleitung, um deine Gruppen-, Untergruppen und Projektstruktur zu konfigurieren und so dein GitLab-Erlebnis zu optimieren.

Struktur verstehen: Gruppen, Untergruppen und Projekte

Mit Gruppen und Projekten kannst du deine Organisationshierarchie nachbilden, eine erweiterte Berechtigungsverwaltung ermöglichen und eine Planung eines „Teams von Teams“ entwickeln. Verwende Gruppen und Untergruppen für die strategische Planung und ein Konfigurationsmanagement, das sich in Untergruppen und Projekte, die weiter unten in der Hierarchie stehen, untergliedert.

Darüber hinaus kannst du auch deine Wertschöpfungsketten nachbilden, das Projektmanagement optimieren sowie die Zusammenarbeit in deinem Unternehmen verbessern.

Projektebene (Teamebene) Projekte sind innerhalb von Gruppen oder Untergruppen verschachtelt und sind der Ort, an dem deine eigentliche Arbeit erfolgt. Hier befinden sich Repositories und die projektspezifischen Einstellungen werden hier verwaltet. Auf dieser Ebene erhältst du Einblick in die täglichen Aktivitäten und die detaillierte Projektverfolgung. Eine effektive Projektkonfiguration sorgt für klare, organisierte Daten, die wiederum unerlässlich für genaue Berichte und Analysen sind.

Untergruppenebene (Team aus Teams) Untergruppen bieten eine granulare Berechtigungsverwaltung und können an die Anforderungen bestimmter Teams und Projekte angepasst werden. So stellen sie einen konsistenten Workflow im gesamten Unternehmen sicher. Untergruppen fungieren als Cluster verwandter Projekte, ähnlich wie ein „Team von Teams“ in Agile. Diese Ebene ist ideal für die Verwaltung mehrerer Teams, die an einem gemeinsamen Produkt oder einen gemeinsamen Dienst arbeiten. Sie erleichtert die projektübergreifende Sichtbarkeit und Integration, was die Synchronisation zwischen Teams unterstützt, um Abhängigkeiten oder gemeinsame Ziele abzustimmen.

Gruppenebene (Team aus Team aus Teams) Stell dir Gruppen als organisatorische Säulen in GitLab vor, mit denen breite Berechtigungen und Zugriffsrechte verwaltet werden. Auf höchster Ebene umfassen Gruppen mehrere Untergruppen und sind die strategische Ebene im Projektmanagement, ähnlich wie „Team aus Team aus Teams“ in Agile. In dieser Stufe werden übergeordnete Ziele und Strategien festgelegt, Einstellungen definiert und Ressourcen über Projekte und Untergruppen übergreifend zugewiesen, um sicherzustellen, dass diese den übergeordneten Geschäftszielen entsprechen.



Indem du dein Unternehmen mit GitLab strukturierst, bildest du deine gewählte Agile Methodik ab. Dies kann dir dabei helfen, die Agile-Prinzipien selbstverständlicher in deinen Projekten umzusetzen. Diese Struktur fördert klare Kommunikationslinien, effektives Ressourcenmanagement und eine strategische Ausrichtung, während gleichzeitig die Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit, die für Agile Methoden ausschlaggebend sind, beibehalten werden.

Informiere dich über Neuigkeiten und Erkenntnisse zur Agile Planung mit GitLab.

Nutzung des GitLab-Vererbungsmodells

Eine der leistungsstarken Funktionen von GitLab ist das Vererbungsmodell, mit dem Einstellungen, Berechtigungen und Konfigurationen auf höheren Ebenen automatisch auf niedrigere Ebenen in der Hierarchie angewendet werden können. Umgekehrt stehen Daten auf niedrigeren Ebenen sofort auf höheren Ebenen in der Struktur zur Verfügung. Mit dem Vererbungsmodell erhältst du aus übergeordneten Gruppen Sichtbarkeit über das gesamte Portfolio und stellst weiter unten in der Hierarchie eigene Orte bereit, in denen die einzelnen Teams ihre Arbeit verwalten können.

Beispiele:

Erstelle Meilensteine und Labels in deinen höheren Gruppen , um diese auf alle Untergruppen und Projekte zu verteilen. So förderst du Konsistenz und die Einhaltung von Unternehmensstandards.

, um diese auf alle Untergruppen und Projekte zu verteilen. So förderst du Konsistenz und die Einhaltung von Unternehmensstandards. Tickets und Epics in untergeordneten Projekten und Untergruppen werden in der Wertstromhierarchie nach oben befördert, damit das Programm-Management und die Führungsebene leichter darauf zugreifen können.

in untergeordneten Projekten und Untergruppen werden in der Wertstromhierarchie nach oben befördert, damit das Programm-Management und die Führungsebene leichter darauf zugreifen können. Verwalte Benutzerberechtigungen auf Gruppenebene oder in der Hauptuntergruppe, um die Berechtigungen und die Zugriffskontrolle zu optimieren. Dadurch kann die Verwaltung der Zugangskontrolle vereinfacht und sichergestellt werden, dass die richtigen Personen über mehrere Projekte hinweg den richtigen Zugriff haben, ohne dass die Konfiguration mehrfach vorgenommen werden muss.

Diese Tipps optimieren nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern verbessern auch Sicherheit und Compliance, indem sichergestellt wird, dass Änderungen auf einer höheren Ebene immer auch auf untergordnete Hierarchieebenen übertragen werden.

Bewährte Methoden für die Einrichtung von GitLab

Wenn du deine GitLab-Organisationshierarchie einrichtest, solltest du je nach den Bedürfnissen deines Unternehmens die folgenden Optionen beachten. Self-Managed-Kund(inn)en können die Root-Gruppen-Ebene „Unternehmensname“ weglassen, da diese zusätzliche Organisationsebene für Self-Managed-Bereitstellungen nicht nötig ist. Durch diese Flexibilität kannst du sicherstellen, dass dein GitLap-Setup an deine spezifische Unternehmensstruktur und Präferenzen bei der Bereitstellung angepasst ist.

Option 1: Berechtigungen und Zugriffsrechte werden auf der Ebene der Organisationsuntergruppe vergeben

Diese Option ist ideale für komplexe Berechtigungsstrukturen oder große Unternehmen, bei denen zahlreiche Benutzer(innen) effizient gemeinsam an Projekten arbeiten müssen.

Beispielstruktur

Organisationsgruppe Verarbeitet umfassende Berechtigungen normalerweise durch die Integration mit den Bereitstellungssystemen des Unternehmens. Benutzer(innen) werden zu Untergruppen hinzugefügt, die als Grundlage für die gemeinsame Nutzung der gesamten Gruppe mit einer anderen Gruppe oder einem Projekt dienen, um den Aufwand für die direkte Benutzerverwaltung zu minimieren. Wenn du Benutzergruppen erstellst, kannst du Gruppenerwähnungen in GitLab verwenden, um große Benutzergruppen gleichzeitig zu erwähnen.

Entwicklungsgruppe Bietet Transparenz auf Führungsebene und Programm-Management-Ebene über alle Entwicklungsprojekte auf Ebene der Hauptentwicklungsgruppe. Funktionen werden auf Untergruppenebene für den Zugriff über mehrere Repos hinweg erstellt. Es werden Projekte erstellt, die Entwicklungs-Repos enthalten. Dies ist die Ebene für die Teamsichtbarkeit.



Option 2: Berechtigungen und Zugriffsrechte werden auf jeder Ebene vergeben

Diese Option ist am besten für kleinere Unternehmen mit weniger komplexen Zugriffsanforderungen geeignet. Benutzer(innen) werden einzeln zu den Bereichsgruppen, Untergruppen oder Projekten hinzugefügt, wenn ein Zugriff erforderlich ist. Dies ermöglicht direkte Kontrolle über das Projektmanagement und die betriebliche Sichtbarkeit.

Highlights

Benutzer(innen) können je nach Granularität der Zugriffsanforderungen einer übergeordneten Gruppe oder einer untergeordneten Untergruppe/einem Projekt hinzugefügt werden. Jedes Mitglied müsste einzeln hinzugefügt werden, anstatt mit einer Aufgabe eine ganze Gruppe zu teilen.

Transparenz auf Führungsebene und Programm-Management-Ebene über alle Entwicklungsprojekte in der Hauptentwicklungsgruppe.

Funktionen werden auf Untergruppenebene für den Zugriff über mehrere Repos hinweg erstellt.

Es werden Projekte erstellt, die Entwicklungs-Repos enthalten. Dies ist die Ebene für die Teamsichtbarkeit.

Zusätzliche Konfigurationsüberlegungen

Meilensteine und Iterationen Erstelle Meilensteine auf Gruppenebene für eine breite Sichtbarkeit oder wenn Meilensteine gruppenübergreifend geteilt werden müssen. Erstelle Meilensteine auf Projektebene, wenn der Meilenstein für ein einzelnes Projekt spezifisch ist. Für Teams, die über verschiedene Gruppen hinweg arbeiten, ist es von Vorteil, Iterationen auf der Ebene der übergeordneten Gruppe festzulegen, um eine einheitliche Nachverfolgung zu ermöglichen.

Datenverwaltung Nutze die Roadmaps, Übersichten und Listen von GitLab, um Daten abzurufen, die dein Unternehmens-Setup widerspiegeln. Damit kannst du den Fortschritt visualisieren und effektiv über verschiedene Ebenen deiner Struktur hinweg planen. GitLab stellt Daten in übergeordneten Gruppen zur Verfügung, auch wenn die Daten auf niedrigeren Ebenen erstellt werden. Erstelle deine Ansichten auf höheren Ebenen, wenn du Daten gruppen- und projektübergreifend anzeigen möchtest, und auf niedrigeren Ebenen, wenn du die Daten nur für eine bestimmte Gruppe oder ein bestimmtes Projekt nutzen möchtest.

Erstellung von Vorlagen Erstelle Vorlagen auf höheren Ebenen, um sicherzustellen, dass sie für alle untergeordneten Untergruppen und Projekte kaskadiert werden, wobei allgemeine Richtlinien mit projektspezifischen Anforderungen kombiniert werden. Vorlagen werden in ihrem eigenen Repository innerhalb der entsprechenden Gruppe erstellt (zugehörige Dokumentation).

Labels Erstelle Labels auf höheren Ebenen, um sicherzustellen, dass sie für alle untergeordneten Untergruppen und Projekte kaskadiert werden, wobei Unternehmenslabels mit projektspezifischen Labels gemischt werden. Verwende Labels mit begrenztem Geltungsbereich, um Organisationsstrukturen wie Teams und den Workflow-Status zu definieren.



Nutze die Funktionen von GitLab für optimale Performance

Wenn du die richtige Struktur in GitLab implementierst, optimierst du nicht nur das Management deiner Softwareprojekte, sonder verbesserst auch die Sichtbarkeit auf den verschiedenen Ebenen deines Unternehmens. So kann sichergestellt werden, dass alle vom obersten Management bis zu den einzelnen Mitwirkenden die Informationen haben, die sie für fundierte Entscheidungen brauchen.