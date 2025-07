Unser neuestes Release, GitLab 18.2, führt zwei neue Funktionen zur Verbesserung der Software Supply Chain Security ein: Security Inventory und Dependency Path-Visualisierung. Security Inventory bietet Application Security Teams eine zentrale, portfolioweite Übersicht über Risiken und Scan-Abdeckung über alle GitLab-Gruppen und -Projekte hinweg. So können sie blinde Flecken identifizieren und Maßnahmen zur Risikominderung priorisieren. Die Dependency Path-Visualisierung zeigt Entwickler(inne)n klar auf, wie Open-Source-Schwachstellen durch die Abhängigkeitskette eingeführt werden, was es einfacher macht, die richtige Lösung zu finden. Gemeinsam helfen diese Funktionen Sicherheits- und Entwicklungsteams dabei, sicherere Anwendungen zu erstellen, indem sie Transparenz darüber schaffen, wo Risiken bestehen, Kontext zur Behebung liefern und Workflows bereitstellen, die die Zusammenarbeit unterstützen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen geschieht all das in derselben Plattform, die Entwickler(innen) zum Erstellen, Überprüfen und Bereitstellen von Software verwenden – ohne den zusätzlichen Integrationsaufwand.

Open Source erweitert die Angriffsfläche

Moderne Anwendungen verlassen sich stark auf Open-Source-Software. Open Source bringt jedoch ein erhebliches Sicherheitsrisiko mit sich – Komponenten können veraltet, nicht mehr gewartet oder unwissentlich anfällig sein. Deshalb ist die Software Composition Analysis (SCA) zu einem Eckpfeiler moderner AppSec-Programme geworden. Eine zentrale Herausforderung im Schwachstellen-Management ist die effektive Verwaltung des Risikos transitiver Abhängigkeiten. Diese Komponenten sind oft tief in der Abhängigkeitskette vergraben. Daher ist es schwierig nachzuvollziehen, wie eine Schwachstelle eingeführt wurde. Ebenso schwer ist es zu bestimmen, was aktualisiert werden muss. Noch schlimmer: Sie machen fast zwei Drittel der bekannten Open-Source-Schwachstellen aus. Ohne klare Sicht auf den gesamten Abhängigkeitspfad sind Teams auf Vermutungen angewiesen, was die Behebung verzögert und das Risiko erhöht.

Transitive Abhängigkeiten sind Pakete, die deine Anwendung indirekt verwendet. Sie werden automatisch von den direkten Abhängigkeiten eingezogen, die du explizit einbindest. Diese verschachtelten Abhängigkeiten können Schwachstellen einführen, ohne dass der/die Entwickler(in) jemals weiß, dass sie im Projekt vorhanden sind. Diese Herausforderung wird exponentiell schwieriger bei großem Umfang. Sicherheitsteams verwalten oft Hunderte oder Tausende von Repositories. Jedes Repository hat eigene Abhängigkeiten, Build-Pipelines und Verantwortliche. In diesem Umfang wird selbst die Beantwortung grundlegender Sicherheitsfragen zur Herausforderung. Und in einer Zeit wachsender Software Supply Chain-Bedrohungen, in der sich Schwachstellen über geteilte Bibliotheken und CI/CD-Konfigurationen systemübergreifend ausbreiten können, haben diese blinden Flecken noch gravierendere Folgen.

Security Inventory: Skalierbare Transparenz

Security Inventory konsolidiert Risikoinformationen aller Gruppen und Projekte in einer einheitlichen Ansicht. Es zeigt auf, welche Assets durch Sicherheitsscans abgedeckt sind und welche nicht. Anstatt Probleme isoliert zu verwalten, können Sicherheitsteams die Lage ganzheitlich bewerten. So identifizieren sie schnell, wo sie ihre Bemühungen fokussieren sollten. Diese zentrale Übersicht ist besonders wichtig für Organisationen mit vielen Repositories. Plattform- und AppSec-Teams verstehen sofort, wo Risiken existieren. Das System hebt ungescannte oder unzureichend geschützte Projekte hervor. Außerdem können Teams direkt aus der Oberfläche heraus handeln und über das bloße Bewusstsein hinausgehen. Mit vollem Kontext verstehen sie, welche Anwendungen das größte Risiko darstellen. Security Inventory wandelt fragmentierte Einblicke in eine zentrale Informationsquelle um. So können Organisationen von reaktiver Problem-Triage zu strategischer, datengesteuerter Sicherheits-Governance wechseln. Erfahre mehr, indem du dir Security Inventory in Aktion ansiehst:

Dependency Path-Visualisierung: Klarheit für effektive Behebung

Security Inventory zeigt auf hoher Ebene, wo die Risiken liegen; die Dependency Path-Visualisierung zeigt, wie man sie behebt. Wenn eine Schwachstelle tief in einer Abhängigkeitskette entdeckt wird, kann die Identifizierung der richtigen Lösung kompliziert sein. Die meisten Sicherheitstools heben das betroffene Paket hervor, erklären aber nicht, wie es in die Codebasis gelangt ist. Entwickler(innen) müssen raten, welche Abhängigkeiten direkt eingeführt werden und welche transitiv eingezogen werden, was es schwierig macht zu bestimmen, wo eine Änderung erforderlich ist – oder schlimmer noch: Patches anzuwenden, die die Grundursache nicht beheben. Unsere neue Dependency Path-Visualisierung zeigt nach einem SCA-Scan den vollständigen Weg auf: vom Top-Level-Paket zur anfälligen Komponente. Diese wird manchmal auch als Abhängigkeitsgraph bezeichnet. Diese Klarheit ist unerlässlich. Denn tief eingebettete Schwachstellen sind in Abhängigkeitsketten weit verbreitet. Die Funktion ist direkt in den GitLab-Workflow integriert. Dadurch erhalten Entwickler(innen) umsetzbare Einblicke ohne Kontextwechsel oder Rätselraten. Sicherheitsteams können Probleme effektiver priorisieren. Gleichzeitig haben Entwickler(innen) die Gewissheit, dass ihre Behebungen die Grundursachen angehen.

Entwicklerorientierte Sicherheit: Risiken strategisch mindern

Diese Funktionen sind Teil von GitLabs umfassenderer Strategie: Sicherheit innerhalb derselben Plattform bereitzustellen, in der Code geplant, erstellt und bereitgestellt wird. GitLab bettet Sicherheitseinblicke direkt in den DevSecOps-Workflow ein. Das reduziert Reibung und fördert die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Sicherheitsteams. Security Inventory und Dependency Path-Visualisierung bieten komplementäre Perspektiven: Security Inventory ermöglicht skalierungsbewusste Überwachung, Dependency Path unterstützt präzise Korrekturen. Diese Kombination hilft Teams, das Wichtigste zu priorisieren und Lücken zu schließen. Und das ohne neue Tools oder komplexe Integrationen.

Starte noch heute mit Security Inventory und Dependency Path-Visualisierung! Melde dich für eine kostenlose Testversion von GitLab Ultimate an.

