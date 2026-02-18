Claude Opus 4.6 ab sofort in GitLab Duo Agent Platform verfügbar

GitLab bietet ab sofort Claude Opus 4.6 an – Anthropics leistungsstärkstes Modell, das hohe Leistungsfähigkeit mit praxisnaher Performance kombiniert – direkt in der Modellauswahl von GitLab Duo Agent Platform.

Claude Opus 4.6 lässt sich neben anderen führenden Modellen in GitLab Duo Agent Platform auswählen und erweitert die agentische Entwicklungserfahrung um Frontier-Intelligenz für anspruchsvolle Aufgaben. Claude Opus 4.6 ist Anthropics bisher agentischstes Modell – es ergreift proaktiv Maßnahmen und treibt Aufgaben mit weniger manueller Steuerung voran als frühere Modelle, was es besonders für komplexe Entwicklungs-Workflows geeignet macht.

GitLab Duo Agent Platform + Claude Opus 4.6

Mit einem Kontextfenster von 1 Million Token (5-mal größer als bei Claude Opus 4.5) kann Opus 4.6 vollständige Codebases, umfangreiche Dokumentation und komplexe Projekthistorien in einer einzigen Interaktion verarbeiten – und GitLab Duo Agent Platform liefert reichhaltigen Kontext mit DevSecOps-Daten aus Repositories, Merge Requests, Pipelines und Security-Findings.

Durch die native Integration in die einheitliche GitLab-Plattform, Human-in-the-Loop-Kontrollen, Agent-Transparenz und gruppenbasierte Zugriffskontrollen lässt sich Claude Opus 4.6 auch für anspruchsvolle Workflows einsetzen. Das Ergebnis: KI mit Zugriff auf den vollständigen Projektkontext – Teams erzielen hochwertigere Ergebnisse, ohne den gewohnten GitLab-Workflow zu verlassen.

Einsatzbereiche für Claude Opus 4.6

Claude Opus 4.6 steht als Modelloption in GitLab Duo Agent Platform auf GitLab.com zur Verfügung für:

Alle Agents

Agentic Chat

Die erweiterten Fähigkeiten von Claude Opus 4.6 eignen sich für anspruchsvolle Entwicklungsaufgaben.

Hinweis: Claude Opus 4.6 ist nicht für GitLab Duo Classic Features verfügbar. Die Auswahl von Claude Opus 4.6 in unterstützten IDEs wird in Kürze möglich sein.

Zentrale Fähigkeiten:

Hochgradig agentisch: Ergreift proaktiv Maßnahmen und treibt Aufgaben voran, startet Sub-Agents und parallelisiert Tool-Aufrufe für komplexe Workflows.

Ergreift proaktiv Maßnahmen und treibt Aufgaben voran, startet Sub-Agents und parallelisiert Tool-Aufrufe für komplexe Workflows. Tiefes Reasoning: Profitiert von erweiterten Denkfähigkeiten für Test-Time Compute und durchdenkt komplexe Probleme gründlicher.

Profitiert von erweiterten Denkfähigkeiten für Test-Time Compute und durchdenkt komplexe Probleme gründlicher. Adaptives Denken: Kalibriert den Denkaufwand basierend auf der Komplexität der Anfrage – schnelle Antworten bei einfachen Aufgaben, erweitertes Denken bei anspruchsvollen Problemen.

Kalibriert den Denkaufwand basierend auf der Komplexität der Anfrage – schnelle Antworten bei einfachen Aufgaben, erweitertes Denken bei anspruchsvollen Problemen. Multi-Agent-Orchestrierung: Erstellt proaktiv Sub-Agents und koordiniert parallele Arbeitsströme für komplexe, mehrstufige Aufgaben.

Erstellt proaktiv Sub-Agents und koordiniert parallele Arbeitsströme für komplexe, mehrstufige Aufgaben. Entwicklergesteuerte Workflows: Ermöglicht es, Arbeit an Sub-Agents zu delegieren, die parallele Arbeitsströme für komplexe, mehrstufige Aufgaben koordinieren – und so die Agent-Architektur von GitLab Duo Agent Platform optimal nutzen.

Ermöglicht es, Arbeit an Sub-Agents zu delegieren, die parallele Arbeitsströme für komplexe, mehrstufige Aufgaben koordinieren – und so die Agent-Architektur von GitLab Duo Agent Platform optimal nutzen. Erweitertes Kontextfenster: Mit 1 Million Token Kontext (5-mal größer als Claude Opus 4.5) kann Claude Opus 4.6 vollständige Codebases, umfangreiche Dokumentation und komplexe Projekthistorien in einer einzigen Interaktion verarbeiten.

Credit-Verbrauch von Claude Opus 4.6

Claude Opus 4.6 nutzt GitLab Credits mit unterschiedlichen Multiplikatoren je nach Prompt-Größe:

Prompts ≤200k Token: 1,2 Requests pro Credit

1,2 Requests pro Credit Prompts >200k Token: 0,7 Requests pro Credit

Detaillierte Informationen zu Credit-Verbrauch und Multiplikatoren finden sich in der GitLab-Credits-Dokumentation.

Erste Schritte

GitLab Duo Agent Platform-Kunden können Claude Opus 4.6 ab sofort in der Modellauswahl nutzen. Die GitLab Duo Agent Platform-Dokumentation bietet weitere Informationen zu verfügbaren Agents, Workflows und Modellen.

Fragen oder Feedback? Erfahrungen gerne über die GitLab-Community teilen.