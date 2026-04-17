Die GitLab Duo Agent Platform unterstützt jetzt Claude Opus 4.7, das neueste Modell von Anthropic – verfügbar über die Modellauswahl im Agentic Chat und in agentengesteuerten Workflows in der GitLab-Instanz.

Für Teams, die Agenten über den gesamten Software-Delivery-Lebenszyklus einsetzen, verbessert Opus 4.7 die Leistung bei komplexen, mehrstufigen Aufgaben – solchen, die anhaltendes Reasoning, präzise Ausführung von Anweisungen und die Fähigkeit erfordern, Ergebnisse vor der Ausgabe selbst zu validieren.

Stärkeres Reasoning in allen Agenten-Workflows

Der wesentliche Fortschritt liegt in der Verarbeitung komplexer, lang laufender Aufgaben. Interne Evaluierungen bei GitLab zeigen verbesserte Leistungswerte gegenüber Sonnet 4.6 und Opus 4.6. Das wirkt sich direkt auf Agenten aus, die über CI/CD-Pipelines, Code-Reviews, Vulnerability-Resolution und andere Multi-Tool-Workflows arbeiten – überall dort, wo sich Fehler kumulativ auswirken.

Teams mit etablierten Agenten-Workflows sollten beachten, dass Opus 4.7 Anweisungen präziser interpretiert als frühere Modelle. Das führt zu einer zuverlässigeren Ausführung komplexer, bedingter Aufgaben. Agenten, die mehrstufige Remediierungs-Sequenzen abarbeiten, schließen jeden Schritt wie spezifiziert ab – mit nachvollziehbareren, revisionssicheren Ergebnissen.

Agenten halten den Workflow von Code bis zur Produktion am Laufen

Agenten, die in jede Phase des Software-Entwicklungszyklus eingebettet sind, sollen dafür sorgen, dass Arbeit nicht mehr auf manuelle Weitergabe wartet. Opus 4.7 macht diesen Ansatz in der Praxis zuverlässiger.

Bei der Code-Generierung und Test-Erstellung profitieren Agenten von der Fähigkeit von Opus 4.7, Ergebnisse vor der Ausgabe selbst zu validieren. Weniger Korrekturrunden, schnellere Iteration, weniger Unterbrechungen für Entwicklungsteams. In Security- und Vulnerability-Workflows sorgt die präzisere Ausführung von Anweisungen dafür, dass Agenten mehrstufige Remediierungs-Sequenzen wie definiert abschließen – ohne Korrekturbedarf zwischendurch.

In CI/CD-Umgebungen, wo Pipeline-Fehler zu teamweiten Blockern werden können, kommt die Kontextstabilität von Opus 4.7 besonders zum Tragen. Agenten, die Fehler untersuchen, Logs analysieren und Fixes vorschlagen, arbeiten diese Sequenz kohärent ab – ohne Kontextverlust in der Mitte eines Durchlaufs. Probleme werden gelöst statt eskaliert.

GitLab Duo Agent Platform verbindet diese Phasen konzeptionell. Opus 4.7 stärkt die Intelligenzschicht, die über alle Phasen hinwegläuft – sodass Agenten, die Planung, Entwicklung, Security und Deployment koordinieren, an jedem Übergabepunkt auf ein leistungsfähigeres Modell zurückgreifen können.

Preise und Verfügbarkeit

Claude Opus 4.7 ist jetzt in GitLab Duo Agent Platform über die Modellauswahl verfügbar. Eine vollständige Liste der verfügbaren Modelle sowie deren jeweiligen Credit-Verbrauch findet sich in der Dokumentation.

Ein kostenloser Test von GitLab Duo Agent Platform ist ab sofort möglich. Wer GitLab bereits im Free-Tarif nutzt, kann sich für Duo Agent Platform in wenigen Schritten anmelden.

Bestehende GitLab-Premium- oder Ultimate-Abonnenten können Duo Agent Platform direkt aktivieren und die in ihrem Abonnement enthaltenen GitLab Credits nutzen.

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