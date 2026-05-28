Claude Opus 4.8 auf GitLab: komplexe agentische Aufgaben, weniger Unterbrechungen

Anthropics neuestes Modell auf GitLab ist für präzise Ausführung über komplexe mehrstufige Agentenaufgaben hinweg entwickelt worden. Agenten scheitern am häufigsten bei komplexer, mehrstufiger Arbeit: Aufgaben, die mehrere Werkzeuge umfassen und von der Intention bis zur Produktion führen, ohne das Projektziel aus den Augen zu verlieren. Claude Opus 4.8, Anthropics neuestes Modell für Coding- und agentische Aufgaben, ist genau für diese Arbeit entwickelt worden und steht ab sofort in GitLab Duo Agent Platform über die Modellauswahl in Agentic Chat und in Agenten-Workflows auf der GitLab-Instanz zur Verfügung.

Opus 4.8 liefert präzisere Ausführung über komplexe agentische Sequenzen hinweg, in denen Agenten über längere Zeiträume autonom arbeiten. Mit umfassenderem Reasoning und verbesserter Planung lassen sich sauberere Endergebnisse mit weniger Eingriffen erwarten, um Agenten unterwegs neu auszurichten.

Verbesserte agentische Ausführung mit langfristigem Horizont

Für Teams mit etablierten Agenten-Workflows interpretiert Opus 4.8 Anweisungen präziser als frühere Modelle. Agenten, die erweiterte Sequenzen abarbeiten, schließen jeden Schritt wie angegeben ab – mit effizienteren und genaueren Ergebnissen und weniger Zeit für das Überprüfen und Korrigieren der Agenten-Ausgaben.

Opus 4.8 ist auch bei professionellen Aufgaben jenseits des Codings stärker: Dokumenten-Entwürfe, Datenanalysen und strukturierte Wissensaufgaben. Für Teams, die GitLab Duo Agents in Planungs- und Dokumentations-Workflows sowie im Coding einsetzen, bewältigt Opus 4.8 auch diese Aufgaben zuverlässiger.

Unterstützung für System Prompts im laufenden Chat

Opus 4.8 unterstützt jetzt System Prompts, die mitten im Chat aktualisiert werden können: System-Anweisungen lassen sich im Verlauf einer Session ändern, ohne den Prompt-Cache zu invalidieren. Teams, die auf der API entwickeln, können das nutzen, wenn asynchroner Kontext mid-Session eintrifft: wenn sich Dateien auf der Festplatte ändern, wenn sich das Token-Budget verschiebt oder wenn sich der Nutzer-Kontext aktualisiert – ohne den Cache neu starten zu müssen.

Jetzt loslegen

Claude Opus 4.8 ist ab sofort in GitLab Duo Agent Platform verfügbar. Wie andere Modelle läuft Opus 4.8 auf GitLab Credits. Die vollständige Liste der Modelle und ihr Credit-Verbrauch ist in der Dokumentation zu finden.

Kostenlose Testversion von GitLab Duo Agent Platform starten oder aus dem GitLab Free Tier in wenigen einfachen Schritten anmelden. Bestehende GitLab Premium- oder Ultimate-Abonnenten können die in ihrem Abonnement enthaltenen GitLab Credits nutzen.