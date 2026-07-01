Ab sofort steht Anthropics Claude Sonnet 5 für alle Tarife und Deployment-Modelle über GitLabs AI Gateway auf der GitLab Duo Agent Platform zur Verfügung. Das Modell ist für die Arbeit ausgelegt, bei der Agenten Softwareteams täglich unterstützen: mehrstufige Aufgaben, Code, der einer Review standhält, und Workflows, die sich auch in großem Maßstab wirtschaftlich betreiben lassen. Zudem ist es das erste Modell in GitLabs Evaluierungssuite, das sämtliche Benchmark-Aufgaben abschließt; der Vorgänger Sonnet 4.6 kam auf 93,8 Prozent. Für Teams, die GitLab Duo Agenten produktiv einsetzen, bedeutet das: Aufgaben werden mit höherer Codequalität abgeschlossen.

„Claude Sonnet 5 hat die gesamte Bandbreite der von uns getesteten Coding-Aufgaben bewältigt und dabei mehr Issues gelöst. Das ist eine spürbare Verbesserung bei Qualität und Effizienz. Wir haben das Modell heute auf der GitLab Duo Agent Platform verfügbar gemacht, für alle Tarife und Deployment-Modelle.“ – Manav Khurana, Chief Product and Marketing Officer, GitLab

Jeden Agenten-Durchlauf abschließen

Bricht ein Durchlauf mitten in einer mehrstufigen Aufgabe ab, entstehen Kosten über den reinen Arbeitsverlust hinaus: für die Diagnose der Ursache, das erneute Formulieren des Prompts und die Prüfung des unvollständigen Ergebnisses. Der Abbruch auf halbem Weg zählt zu den teuersten Fehlern eines Agenten. Zuverlässigkeit entscheidet darüber, ob ein Agent laufend beaufsichtigt werden muss oder Aufgaben eigenständig übernehmen kann.

Claude Sonnet 5 erreicht genau das: Als erstes Modell in unserer Evaluierungssuite schließt es jede Benchmark-Aufgabe ab. Zusammen mit 8,8 Prozent mehr gelösten Issues bedeutet das, dass die zurückgelieferte Arbeit nicht nur vorhanden, sondern in der Regel auch nutzbar ist.

Für Teams, die GitLab Duo Agentic Chat einsetzen, verändert das den täglichen Ablauf aus Prompt, Warten und Auswerten. Ein Multi-File-Refactoring liefert überprüfbare Ergebnisse statt einer Sackgasse. Die Testgenerierung liefert nutzbare Coverage. Sicherheitsuntersuchungen reichen weiter in die Historie des Repositorys zurück. Die grundlegenden Duo-Agenten erledigen einen größeren Teil ihrer zugewiesenen Arbeit ohne Eingriff, sodass die Aufmerksamkeit der Prüfung der Ergebnisse gilt statt dem Neustart von Durchläufen.

Claude Sonnet 5 bei der Untersuchung von Pipeline-Fehlern der vergangenen zwei Monate mit GitLab Orbit

Bessere Ergebnisse zu geringeren Kosten erzielen

Zuverlässigkeit und Ressourcenverbrauch wirken zusammen: Ein Agent, der mehr seiner Arbeit abschließt und dabei weniger Ressourcen verbraucht, senkt die tatsächlichen Kosten pro abgeschlossener Aufgabe.

Die Modelle auf der GitLab Duo Agent Platform verbrauchen GitLab Credits in unterschiedlichem Umfang, und welches Modell sich eignet, hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. Wer den Großteil der alltäglichen Entwicklungsarbeit auf einem Modell ausführt, dessen Kostenprofil zu dieser Arbeit passt, hält Agenten-Workflows auch in großem Maßstab wirtschaftlich.

Eine vollständige Übersicht der Modelle und ihres Credit-Verbrauchs findet sich in der GitLab-Credits-Dokumentation.

Das passende Modell für den eigenen Workflow wählen

Im Mittelpunkt steht nicht ein einzelnes Modell für alles, sondern ein zuverlässiger, kostengünstiger Standard für die breite Masse der alltäglichen Agentenarbeit. Leistungsstärkere Modelle bleiben einen Klick entfernt, sobald eine Aufgabe sie rechtfertigt.

Claude Sonnet 5 ergänzt eine wachsende Auswahl an KI-Modellen auf der GitLab Duo Agent Platform. Modelle der Sonnet-Klasse verbinden Qualität, Geschwindigkeit und Kosten für die tägliche Entwicklungsarbeit. Für komplexe, langlaufende Agentenaufgaben mit maximaler Anforderung an die Reasoning-Tiefe steht weiterhin Claude Opus 4.8 zur Verfügung. Modelle lassen sich pro Aufgabe über die Modellauswahl in der jeweiligen GitLab-Instanz festlegen.

Jetzt starten

Claude Sonnet 5 ist ab sofort über GitLabs AI Gateway auf der GitLab Duo Agent Platform verfügbar. Wie die übrigen Modelle wird es über GitLab Credits abgerechnet.