Code Review ohne Engpässe und ohne versteckte Kosten

Es ist kein Geheimnis, dass Entwickler(innen) mit KI-Unterstützung mehr Code schneller bereitstellen. Doch diese Geschwindigkeit bringt eine neue Herausforderung mit sich: die Review-Warteschlange.

Code Review ist zu einem der größten Engpässe in der modernen Softwarebereitstellung geworden. Teams, die auf eine Handvoll Ingenieur(inn)e(n) angewiesen sind, um jeden Merge Request manuell zu prüfen, spüren die Auswirkungen deutlich. Hinzu kommt die unkontrollierte Ausbreitung von KI-Coding-Tools in den Engineering-Teams – jedes generiert Code, jedes wird isoliert und ohne einheitliche Leitlinien geprüft. Das verschärft die Situation zusätzlich. Unternehmen haben es nicht nur mit einem Rückstand zu tun, sondern mit mangelnder Konsistenz im großen Maßstab.

Deshalb hat GitLab Code Review Flow entwickelt – einen agentischen KI-Workflow innerhalb von GitLab Duo Agent Platform, der Merge Requests automatisch prüft, sobald sie erstellt werden. Code Review Flow analysiert den Code im Kontext des Repository, der Pipeline, der Sicherheitsergebnisse und der Compliance-Anforderungen und liefert konsistentes, umsetzbares Feedback – ohne darauf warten zu müssen, dass sich ein(e) Ingenieur(in) darum kümmert. Ab sofort wird die breite Einführung von Code Review Flow durch die neue Festpreisgestaltung noch einfacher.

Hunderte Reviews parallel an einem Ort

Code Review Flow ist eine agentische KI-Funktion innerhalb von GitLab Duo Agent Platform, die Merge Requests automatisch prüft, sobald sie eingehen. Es ist ein erster Schritt zur Reduzierung von Engpässen durch Codegenerierung und ein zentraler Baustein dafür, wie GitLab die Softwareentwicklung mit KI beschleunigt. Wenn ein Merge Request erstellt wird, kann Code Review Flow automatisch eine mehrstufige Prüfung durchführen: Analyse der Änderungen, Untersuchung des relevanten Repository-Kontexts und Erstellung einer strukturierten Review mit Inline-Feedback.

Das Ergebnis ist eine Review, die auf dem basiert, was tatsächlich im Projekt passiert – nicht nur auf den Änderungen im Diff.

Da Code Review Flow innerhalb von GitLab läuft, bietet es etwas, das eigenständige KI-Review-Tools nicht leisten können: organisationsweite Konsistenz. Unternehmen können benutzerdefinierte Merge-Review-Anweisungen erstellen, damit Code Reviews einheitlich sind und den Standards des jeweiligen Projekts entsprechen. Ein Projekt kann den integrierten Code Review Flow nutzen. Ein anderes kann einen externen Agenten wie Claude Code oder Codex einsetzen. Ein drittes kann einen benutzerdefinierten Agenten ausführen, der auf die spezifischen Standards des Teams zugeschnitten ist. All das läuft gleichzeitig über alle Gruppen, Teams und Projekte hinweg – jede Review ist auf eigene Leitlinien abgestimmt, und alles ist an einem Ort sichtbar.

Das ist eine grundlegend andere Architektur als ein 1:1-KI-Assistent in einer IDE. GitLab ermöglicht Hunderte von Code Reviews, die parallel in der gesamten Organisation laufen – nicht einzeln nacheinander.

GitLab Code Review in Aktion – hier die Demo ansehen:

Einfache Berechnung, planbare Ausgaben

Je mehr Entwicklungsteams mit KI-Unterstützung bereitstellen, desto wichtiger werden planbare und skalierbare Kosten für Code Reviews. Die Festpreisgestaltung für Code Review Flow macht es unkompliziert, Reviews breit einzusetzen – über jedes Projekt und jeden Merge Request hinweg – ohne einschränken zu müssen, wo die Funktion aktiviert wird.

Jede Ausführung von Code Review Flow kostet jetzt 0,25 GitLab Credits, was bei Listenpreis 0,25 $ pro Review entspricht. Jede Review kostet gleich viel – unabhängig von der Größe des Merge Request, der Komplexität des Repository oder der Anzahl interner Schritte, die der Flow durchläuft.

Die Berechnung ist einfach: 4 Reviews = 1 GitLab Credit. Ob das Team 500 Merge Requests pro Monat zusammenführt oder 50.000 – die Ausgaben lassen sich direkt anhand der Anzahl der Reviews prognostizieren, ohne Token-Berechnung und ohne Umrechnung.

Neu bei GitLab Credits? GitLab Credits sind die Verbrauchseinheit für die Nutzung von Duo Agent Platform. 1 Credit = 1 $. Mehr erfahren über die Funktionsweise von GitLab Credits.

Reviews skalieren, nicht die Kosten

Die Festpreisgestaltung ist nicht nur eine Vereinfachung der Abrechnung – sie verändert, was für Teams möglich ist.

Automatische Reviews für alle Projekte aktivieren. Wenn die Kosten pro Review genau bekannt sind, wird es zu einem einfachen Posten im F&E-Budget. Die Funktion lässt sich so konfigurieren, dass sie bei jedem MR ausgelöst wird, und der Agent übernimmt die Warteschlange.

Vergleich auf Augenhöhe. GitLab Duo Code Review Flow hat einen klaren Preis pro Review, was den Vergleich mit anderen KI-Review-Tools unkompliziert macht – ohne Einheitenumrechnung.

Wachsende Einsparungen mit zunehmender Organisationsgröße. Was eine manuelle Code Review kosten kann, lässt sich leicht abschätzen: Wenn eine manuelle Review etwa 15 Minuten der Zeit einer Fachkraft in Anspruch nimmt, kann sie je nach Stundensatz einen Wert von rund 25 $ pro Review haben. Bei 0,25 $ pro automatisierter Review ergibt sich eine erhebliche Kostenreduktion. Und da Hunderte von Reviews gleichzeitig statt in einer Warteschlange laufen können, ist die Zeitersparnis ebenso bedeutend. Je größer die Organisation, desto deutlicher werden beide Vorteile.

Jetzt starten

Die Festpreisgestaltung für Code Review Flow ist ab sofort auf GitLab Duo Agent Platform verfügbar.