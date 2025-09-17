Systematische Anwendungssicherheit mit GitLab DAST: Compliance-Framework für deutsche Unternehmen

Veröffentlicht am: 17. September 2025
6 Minuten Lesezeit
Wie Dynamic Application Security Testing (DAST) deutschen Unternehmen bei der systematischen Implementierung von Sicherheits-Governance und Compliance-Automation hilft.
Moderne Unternehmen nutzen webbasierte Plattformen für Kundeninteraktionen, Finanztransaktionen und Geschäftsprozesse. Die digitale Transformation erweitert die Angriffsfläche dramatisch - Webanwendungen werden zu Hauptzielen für Cyberkriminelle.
Static Code Analysis erkennt nur Schwachstellen im Quellcode. Runtime-Sicherheitsprobleme bleiben verborgen, wenn Anwendungen mit realen Umgebungen, Drittanbieter-Services und Benutzer-Workflows interagieren. Dynamic Application Security Testing (DAST) schließt diese Lücke. GitLab DAST automatisiert Penetrationstests in CI/CD-Pipelines und validiert Sicherheit kontinuierlich ohne Workflow-Unterbrechung.
DAST testet Anwendungen in ihrer Betriebsumgebung und identifiziert Schwachstellen, die statische Analysen übersehen. GitLab DAST integriert sich in Shift-Left Security-Workflows und stärkt Compliance und Risikomanagement.
DAST identifiziert Sicherheitsschwachstellen in laufenden Anwendungen. DAST-Scanner interagieren mit Live-Anwendungen wie externe Angreifer und decken Probleme auf wie:
DAST ergänzt andere Sicherheitstest-Ansätze für umfassende Anwendungssicherheits-Abdeckung. In Kombination mit Static Application Security Testing (SAST), Software Composition Analysis (SCA), manuellen Penetrationstests und vielen anderen Scanner-Typen füllt DAST kritische Lücken in der Sicherheitsvalidierung:
GitLab DAST integriert sich in CI/CD-Pipelines und identifiziert Sicherheitsprobleme früh im Entwicklungszyklus. Dieser Shift-Left-Ansatz bietet Vorteile:
Regulierungsrahmen und Industriestandards fordern regelmäßige Sicherheitstests von Webanwendungen. DAST erfüllt Compliance-Anforderungen für Standards wie:
GitLab DAST automatisiert Tests konsistent und wiederholbar. Auditoren vertrauen den Ergebnissen, während Berichte die nötige Dokumentation für Compliance-Validierung liefern.
Vor der Implementierung von GitLab DAST stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung folgende Anforderungen erfüllt:
Grundkonfiguration für sofortigen Start:
Die einfachste DAST-Integration erfolgt durch Template-Einbindung in Ihre
.gitlab-ci.yml Datei:
include:
- template: DAST.gitlab-ci.yml
variables:
DAST_WEBSITE: "https://your-application.example.com"
Diese Basiskonfiguration wird:
Systematische Pipeline-Integration: Für umfassende CI/CD-Vorteile können Sie zuerst die Anwendung deployen und DAST so konfigurieren, dass es nur nach erfolgtem Deployment läuft:
stages:
- build
- deploy
- dast
include:
- template: Security/DAST.gitlab-ci.yml
# Konfiguriert DAST für aktive Scans auf Nicht-Main-Branches und passive Scans auf Main-Branch
dast:
stage: dast
rules:
- if: $CI_COMMIT_REF_NAME == $CI_DEFAULT_BRANCH
variables:
DAST_FULL_SCAN: "false"
- if: $CI_COMMIT_REF_NAME != $CI_DEFAULT_BRANCH
variables:
DAST_FULL_SCAN: "true"
dependencies:
- deploy
GitLab DAST verwendet zwei unterschiedliche Scanning-Methodologien (passiv und aktiv), die jeweils verschiedene Sicherheitstest-Bedürfnisse erfüllen.
Passive Scans analysieren Server-Antworten ohne das Senden potenziell schädlicher Anfragen:
Active Scans senden gestaltete Anfragen, die Schwachstellen auslösen sollen:
Hinweis: Der DAST-Scanner ist standardmäßig auf passiv eingestellt.
Enterprise-Authentifizierung für vollständige Abdeckung: DAST benötigt Authentifizierungs-Konfiguration für umfassende Sicherheitsabdeckung:
variables:
DAST_AUTH_USERNAME: "[email protected]"
DAST_AUTH_PASSWORD: "admin123"
DAST_AUTH_USERNAME_FIELD: "css:input[id=email]"
DAST_AUTH_PASSWORD_FIELD: "css:input[id=password]"
DAST_AUTH_SUBMIT_FIELD: "css:button[id=loginButton]"
DAST_AUTH_REPORT: "true"
DAST_REQUEST_COOKIES: "welcomebanner_status:dismiss"
Verfügbare Authentifizierungs-Optionen:
GitLabs DAST integriert Sicherheits-Scanning nahtlos in Ihren Entwicklungsworkflow durch direkte Anzeige der Ergebnisse in Merge Requests. Diese umfassen umfassende Schwachstellen-Daten, die Entwicklern helfen, Sicherheitsprobleme vor der Integration zu identifizieren und zu beheben.
Schwachstellen im Default-Branch verwalten Sie über den GitLab Vulnerability Report - ein zentralisiertes Dashboard, das alle Sicherheitsbefunde über Ihr Projekt oder Organisation zeigt. Diese Ansicht sammelt alle Sicherheitstest-Ergebnisse und bietet Filter- und Sortier-Funktionen, um Behebungsmaßnahmen zu priorisieren.
Die Vulnerability-Seite bietet umfassende Schwachstellen-Daten. Von hier aus können Sie Schwachstellen durch Status-Zuweisung triagieren:
Wenn ein Schwachstellen-Status geändert wird, enthält das Audit-Log eine Notiz darüber, wer es geändert hat, wann es geändert wurde und den Grund für die Änderung. Dieses umfassende System ermöglicht Sicherheitsteams effiziente Priorisierung, Tracking und Management von Schwachstellen während ihres gesamten Lebenszyklus.
GitLab bietet flexible Scanning-Optionen über Standard-CI/CD-Pipeline-Integration hinaus durch On-Demand und geplante DAST-Scans. On-Demand-Scans ermöglichen Sicherheitsteams und Entwicklern, DAST-Tests manuell bei Bedarf zu initiieren, ohne auf Code-Änderungen oder Pipeline-Trigger zu warten.
On-Demand-Scans können mit benutzerdefinierten Parametern, Ziel-URLs und Scanning-Profilen konfiguriert werden. Geplante DAST-Scans bieten automatisierte, zeitbasierte Sicherheitstests unabhängig vom Entwicklungsworkflow.
GitLabs Security-Policy-Framework ermöglicht Organisationen die Durchsetzung konsistenter Sicherheitsstandards über alle Projekte hinweg. Sicherheitsrichtlinien ermöglichen zentrale Governance von DAST-Scanning-Anforderungen.
Scan/Pipeline Execution Policies können konfiguriert werden, um DAST-Scans automatisch basierend auf spezifischen Bedingungen auszulösen. Merge Request Approval Policies bieten eine zusätzliche Sicherheits-Governance-Ebene durch erzwungene menschliche Review für Code-Änderungen, die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
Für Compliance bietet GitLab Security Inventory und Compliance Center, die Ihnen ermöglichen zu überwachen, ob DAST in Ihrer Umgebung läuft und wo es erforderlich ist.
GitLab DAST stellt eine mächtige Lösung für die Integration dynamischer Sicherheitstests in moderne Entwicklungsworkflows dar. Durch DAST-Implementierung in Ihrer CI/CD-Pipeline gewinnt Ihr Team die Fähigkeit, Runtime-Schwachstellen automatisch zu erkennen, Compliance mit Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten und sicherere Anwendungen ohne Geschwindigkeitseinbußen zu erstellen.
Der Schlüssel zur erfolgreichen DAST-Implementierung liegt darin, mit Grundkonfiguration zu beginnen und schrittweise zu sophistizierteren Scanning-Profilen entsprechend Ihrer Sicherheits-Reife zu expandieren. Beginnen Sie mit einfachem Website-Scanning, fügen Sie dann progressiv Authentifizierung, Custom Exclusions und erweiterte Berichte hinzu.
Denken Sie daran, dass DAST am effektivsten ist, wenn es mit anderen Sicherheitstest-Ansätzen kombiniert wird. Verwenden Sie es neben statischer Analyse, Dependency-Scanning und manuellen Security-Reviews für eine umfassende Sicherheitstest-Strategie.
Für detaillierte Implementierungsschritte, Authentifizierungs-Konfiguration und technische Setup-Anleitungen siehe den umfassenden englischen Implementierungsguide.
