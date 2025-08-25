Custom Admin Roles sind jetzt allgemein verfügbar

Veröffentlicht am: 25. August 2025
2 Minuten Lesezeit
GitLab unterstützt jetzt granulare Berechtigungen im Admin-Bereich und reduziert damit den Bedarf an vollprivilegierten Administratoren.
GitLab führt granulare Berechtigungen für den Admin-Bereich in GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated Instanzen ein. Diese Custom Admin Roles ermöglichen es Organisationen, das Principle of Least Privilege für ihre Instanzen umzusetzen und gleichzeitig die operative Effizienz zu erhalten. Ähnlich wie Custom Roles für Gruppen und Projekte bieten Custom Admin Roles detaillierte Berechtigungen zur Kontrolle des Zugriffs auf den Admin-Bereich.
Diese granularen Admin-Berechtigungen ermöglichen es Organisationen, zweckgebundene administrative Rollen zu erstellen, anstatt Benutzern vollständigen Administratorzugang zu gewähren. Mögliche Anwendungsfälle umfassen:
Diese Funktion stellt einen wichtigen Schritt in GitLabs übergeordneter Mission dar, die Sicherheit der Software-Supply-Chain zu verbessern. Als Teil dieser Mission hat GitLab auch Custom Roles für Projekte und Gruppen sowie granulare Berechtigungen für CI/CD Job Tokens hinzugefügt.
Weitere Informationen zu Custom Admin Roles finden sich unter Custom Roles. Zusätzliche Berechtigungen sind für zukünftige Releases geplant. Um Feedback zu teilen, siehe das Custom Roles Issue.
Mehr als 50 % der Fortune-100-Unternehmen vertrauen GitLab
Erlebe, was dein Team mit der intelligenten
DevSecOps-Plattform erreichen kann.