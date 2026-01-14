Veröffentlicht am: 14. Januar 2026
GitLab Duo Agent Platform an Team-Workflows anpassen. Chat-Regeln konfigurieren, System-Prompts erstellen, Agent-Tools einrichten und Flows anpassen.
Teil 8 des achtteiligen Leitfadens GitLab Duo Agent Platform – Der komplette Einstieg, in dem du lernst, KI-Agents und Workflows im Development Lifecycle zu erstellen und bereitzustellen. Von der ersten Interaktion bis zu produktionsreifen Automatisierungs-Workflows mit vollständiger Anpassung.
In diesem Artikel:
Die GitLab Duo Agent Platform bietet sofort leistungsstarke Funktionen. Durch Anpassung an die spezifischen Team-Anforderungen lässt sich noch größerer Nutzen erzielen. GitLab bietet flexible Anpassungsoptionen auf mehreren Ebenen:
Custom Rules liefern Anweisungen für Agents und Flows und gewährleisten konsistentes Verhalten im Team ohne Wiederholungen – beispielsweise für Entwicklungs-Style-Guides oder Test-Ausführung.
Navigation: IDE-Workspace oder User-Konfigurationsverzeichnis.
User-Level-Regeln gelten für alle Projekte und Workspaces.
Detaillierte Anweisungen zum Erstellen von User-Level Custom Rules finden sich in der GitLab-Dokumentation.
Datei erstellen:
~/.gitlab/duo/chat-rules.md im Home-Verzeichnis.
Beispielregeln:
- JSDoc-Kommentare für alle Funktionen inkludieren
- Einfache Anführungszeichen für Strings nutzen
- Bestehenden Code-Style im Repository befolgen
- Prägnante Erklärungen verfassen, ausführliche Beschreibungen vermeiden
- Tests für alle Code-Änderungen vorschlagen
- async/await anstatt Promises verwenden
Workspace-Regeln gelten nur für ein spezifisches Projekt und überschreiben User-Level-Regeln für dieses Projekt.
Datei erstellen:
.gitlab/duo/chat-rules.md im Projekt-Root.
Beispielregeln für ein Vue.js-Projekt:
- Vue 3 Composition API mit `<script setup>` verwenden
- Immer TypeScript-Typen für Props inkludieren
- Scoped Styles mit SCSS nutzen
- Slippers UI Design System befolgen
- Komponenten unter 300 Zeilen halten
- Kebab-Case für Komponentennamen verwenden
- Accessibility-Attribute inkludieren (aria-*, role)
Tipp: Code Owners nutzen, um zu verwalten, wer Änderungen an
.gitlab/duo/chat-rules.md genehmigt.
Ein detailliertes Use-Case-Tutorial für Custom Rules findet sich im Custom Rules in GitLab Duo Agentic Chat Deep-Dive-Blogpost.
AGENTS.md ist eine Industrie-Standard-Datei zur Anpassung von Agent-Verhalten. Sie ermöglicht die Definition, wie sich Agents in Chat-Konversationen, Foundational Flows und Custom Flows verhalten sollen, ohne die Agents selbst zu modifizieren.
Unterschied zu Custom Rules: AGENTS.md wird von allen Agents und Flows (foundational und custom) genutzt. Die Datei folgt einem Industrie-Standard, den auch andere KI-Tools verwenden können – beispielsweise Claude Code als External Agent. AGENTS.md nutzen, wenn Anweisungen über mehrere Kontexte hinweg gelten sollen.
User-Level (gilt für alle Projekte und Workspaces):
~/.gitlab/duo/AGENTS.md
%APPDATA%\GitLab\duo\AGENTS.md
Workspace-Level (gilt für ein spezifisches Projekt):
AGENTS.md im Projekt-Root erstellen.
Subdirectory-Level (gilt für spezifische Verzeichnisse in Monorepos):
AGENTS.md in Subdirectories für kontextspezifische Anweisungen erstellen.
Funktionsweise:
# Agent-Anpassung für unser Projekt
## Allgemeine Richtlinien
- Code-Qualität immer über Geschwindigkeit priorisieren
- Architektur-Patterns des Projekts befolgen
- Bestehende Code-Beispiele bei Änderungsvorschlägen referenzieren
- Bei mehrdeutigen Anforderungen um Klärung bitten
## Code-Style
- TypeScript für neuen Code verwenden
- ESLint-Konfiguration im Projekt befolgen
- Unit-Tests für alle neuen Funktionen inkludieren
- Beschreibende Variablennamen nutzen (keine Einzelbuchstaben außer Schleifen)
## Dokumentation
- JSDoc-Kommentare zu allen öffentlichen Funktionen hinzufügen
- README.md bei neuen Features aktualisieren
- Beispiele in Code-Kommentaren inkludieren
## Sicherheit
- Nie Secrets oder API-Keys hartcodiert vorschlagen
- User-Input immer validieren
- Parametrisierte Queries für Datenbankoperationen verwenden
- Potenzielle Sicherheitsprobleme sofort kennzeichnen
user_rule-Kontext zuzugreifen
Custom Review Instructions liefern spezifische Richtlinien für den Code Review Foundational Flow. Die Instructions gewährleisten konsistente Code-Review-Standards und lassen sich auf spezifische Dateitypen im Projekt anpassen.
Datei erstellen:
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml im Projekt-Root.
Beispiel Review Instructions:
instructions:
- name: Ruby Style Guide
fileFilters:
- "*.rb" # Ruby-Dateien im Root-Verzeichnis
- "lib/**/*.rb" # Ruby-Dateien in lib und Subdirectories
- "!spec/**/*.rb" # Test-Dateien ausschließen
instructions: |
1. Alle Methoden mit ordnungsgemäßer Dokumentation sicherstellen
2. Ruby-Style-Guide-Konventionen befolgen
3. Symbols gegenüber Strings für Hash-Keys bevorzugen
- name: TypeScript Source Files
fileFilters:
- "**/*.ts" # TypeScript-Dateien in beliebigem Verzeichnis
- "!**/*.test.ts" # Test-Dateien ausschließen
instructions: |
1. Ordnungsgemäße TypeScript-Typen sicherstellen ('any' vermeiden)
2. Namenskonventionen befolgen
3. Komplexe Funktionen dokumentieren
Best Practices für Custom Review Instructions:
fileFilters gezielt ansprechen.
Tipp: Code Owners nutzen, um Änderungen an
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml zu schützen.
Detaillierte Setup-Anleitungen und Beispiele finden sich in der Custom Review Instructions-Dokumentation.
Model Context Protocol (MCP) ermöglicht Agents den Zugriff auf externe Systeme wie Jira, Slack, AWS und mehr. Dieser Abschnitt behandelt MCP-Konfiguration zur Erweiterung von Agent-Funktionen.
Model Context Protocol (MCP) ermöglicht Agents den Zugriff auf externe Systeme wie Jira, Slack, AWS und mehr.
Scope: User-Level (gilt für alle Workspaces) oder Workspace-Level (projektspezifisch, überschreibt User-Config)
User-Konfiguration erstellen:
~/.gitlab/duo/mcp.json
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\GitLab\duo\mcp.json
GitLab MCP: Open User Settings (JSON)
Workspace-Konfiguration erstellen:
.gitlab/duo/mcp.json im Projekt-Root
Best Practices:
.gitlab/duo/mcp.json mit Code-Owners-Approval speichern.
Detaillierte Setup-Anleitungen und Konfigurationsbeispiele finden sich in Teil 7: Model Context Protocol (MCP) Integration.
Custom Agents und Flows ermöglichen die Automatisierung teamspezifischer Workflows. Bevor in die Anpassung eingestiegen wird, ist es hilfreich zu verstehen, was sie sind und wie sie funktionieren. Diese Teile des GitLab Duo Agent Platform-Leitfadens helfen dabei:
System-Prompts definieren Persönlichkeit, Expertise und Verhalten eines Agents. Ein gut gestalteter Prompt macht Agents effektiver und auf Team-Anforderungen ausgerichtet.
Was sind System-Prompts? System-Prompts sind Anweisungen, die einem Agent mitteilen, wie er sich verhalten, welche Expertise er hat und wie er auf Requests reagieren soll. Sie sind die Grundlage für Custom Agent-Verhalten.
Schlüsselelemente eines starken System-Prompts:
Best Practices:
Detaillierte Anleitungen zum Erstellen von System-Prompts und Custom Agents finden sich in Teil 3: Agents verstehen.
Es gibt viel zu lernen, und für einfacheres Lesen sind die Tutorials aufgeteilt:
Custom Agents:
Custom Flows:
Agent-Tools:
|Tool
|Am besten für
|Speicherort
|Custom Rules
|Chat-Antworten in IDE steuern (Ton, Style, Verhalten)
~/.gitlab/duo/chat-rules.md (User) oder
.gitlab/duo/chat-rules.md (Workspace)
|AGENTS.md
|Standards über Chat, Flows und andere KI-Tools hinweg durchsetzen
~/.gitlab/duo/AGENTS.md (User) oder
AGENTS.md (Workspace-Root)
|Custom Review Instructions
|Code-Review-Standards für spezifische Dateitypen steuern
.gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml (nur Workspace)
|System-Prompts
|Individuelles Agent-Verhalten anpassen
|AI Catalog beim Erstellen eines Agents
|MCP-Konfiguration
|Agents mit externen Tools verbinden
~/.gitlab/duo/mcp.json (User) oder
.gitlab/duo/mcp.json (Workspace)
|Custom Agents
|Spezialisierte Agents für teamspezifische Aufgaben erstellen
|Automate → Agents oder AI Catalog
|Custom Flows
|Mehrere Agents in Workflows orchestrieren
|Automate → Flows oder AI Catalog
Herzlichen Glückwunsch! Die gesamte GitLab Duo Agent Platform-Serie ist abgeschlossen. Du verstehst jetzt:
Zur vollständigen Serienübersicht zurückkehren, um alle Teile zu überprüfen und spezifische Themen vertieft zu erkunden.
Vorheriger Teil: Teil 7: Model Context Protocol-Integration
Zurück zum Start: Komplette Serienübersicht
