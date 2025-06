Datengesteuerte DevSecOps: Entdecke die Dashboards von GitLab Insights

Metriken und Analysen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Produktivität, Qualität und Erfolg zu steigern. GitLab ist eine umfassende DevSecOps-Plattform und bietet leistungsstarke Tools, um diese wichtigen Metriken über die Insights-Dashboards zu verfolgen und zu visualisieren. In diesem Artikel erfährst du, wie du die Insights-Dashboards in deiner Umgebung verwenden kannst.

Einführungen in GitLab-Metriken und Analysen

GitLab stellt verschiedenste Metriken und Analysetools für unterschiedliche Aspekte des DevSecOps-Lebenszyklus bereit:

Diese Metriken bieten wertvolle Einblicke in deinen Entwicklungsprozess und helfen Teams dabei, Engpässe zu identifizieren, Workflows zu optimieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Nutze Labels für bestimmte Metriken

Eine der leistungsstärksten und doch unterschätztesten Funktionen von GitLab sind Labels, mit denen du Metriken mit absoluter Präzision filtern kannst. Wenn du Labels strategisch Tickets, Merge Requests und Epics zuweist, kannst du individuelle Ansichten erstellen, die zielgenaue Einblicke in die Leistung und den Fortschritt deines Projekts bieten.

Labels fungieren in GitLab als vielseitige Kennungen, mit denen du deine Workitems flexibel kategorisieren und organisieren kannst. Egal, ob du die Entwicklung von Funktionen, Bug Fixes oder teamspezifische Aufgaben nachverfolgst: Mit Labels kannst du deine Projektdaten aufschlüsseln und erkenntnisreiche Muster und Entwicklungen aufdecken.

Das Konzept ist ähnlich wie Tags in Cloud-Bereitstellungen, wo die Ressourcen gekennzeichnet werden, um sie einfacher verwalten, die Kosten zuordnen und betriebliche Einblicke gewinnen zu können. Indem du deine Workitems sorgfältig mit Labels kennzeichnest, baust du ein cleveres Label-System auf, mit dem du ganz einfach individuelle Dashboards und Berichte erstellen kannst. Durch diesen Ansatz kannst du dich auf die Metriken konzentrieren, die für dein Team oder deine Stakeholder am wichtigsten sind. So erhältst du eine klare Fokusansicht des Zustands und der Dynamik deines Projekts.

So konfigurierst du GitLab Insights

Mit GitLab Insights kannst du Daten über deine Projekte und Gruppen untersuchen und visualisieren. Sie bieten wichtige Analysen zu verschiedensten Aspekten, wie etwa den in einem bestimmten Zeitraum erstellten und geschlossenen Tickets, die durchschnittliche Zeit, die es bis zur Zusammenführung eines Merge Request dauert, sowie die Qualität der Priorisierung. Einblicke können sowohl für Projekte als auch für Gruppen konfiguriert werden.

So konfigurierst du Insights:

Für Projekteinblicke: Erstelle eine Datei mit dem Namen .gitlab/insights.yml im Stammverzeichnis deines Projekts. Für Gruppeneinblicke: Erstelle die Datei .gitlab/insights.yml in einem Projekt, das zu deiner Gruppe gehört.

Gehe zu Einstellungen > Allgemein deiner Gruppe.

deiner Gruppe. Klappe den Abschnitt Analyse aus und suche den Abschnitt Insights .

aus und suche den Abschnitt . Wähle das Projekt aus, das die Konfigurationsdatei enthält, und speichere die Änderungen.

Die Datei .gitlab/insights.yml ist eine YAML-Datei, in der du die Struktur und Reihenfolge der Diagramme in einem Bericht sowie den Stil der anzuzeigenden Diagramme definieren kannst. Jede Diagrammdefinition enthält Parameter wie Titel, Beschreibung, Typ und Abfrage, um die Datenquelle und die Filterbedingungen anzugeben.

Um Einblicke anzuzeigen, gehe in deinem Projekt oder deiner Gruppe zu Analysieren > Insights.

![Standard-Dashboard für Insights anzeigen](// images.ctfassets.net/r9o86ar0p03f/4TZDu0zTIlf9HQcGIKCruu/7ce33aa8f22f0c6cc696608cc541d2d9/image3.png)

Einblicke in Merge Requests anpassen

Während die Standardansicht wertvolle Rohinformationen liefert, können wir das Insights-Dashboard anpassen, um zusätzliche Informationsebenen anzuzeigen, z. B. welches Team für welchen Merge Request verantwortlich war und welche Art von Problem gelöst wurde.

Merge-Request-Einblicke für jede Squad und jeden Anforderungstyp

Es kann herausfordernd sein, die Produktivität einer Squad in GitLab zu messen, vor allem wenn die Gruppen- und Untergruppenstruktur in GitLab nicht perfekt mit der Organisation deines Squad übereinstimmt. So kannst du diese Herausforderungen meistern und die Produktivität deiner Squads effektiv verfolgen:

Richte Squad-basierte Metriken ein

Erstelle Labels: Erstelle eindeutige Labels mit begrenztem Geltungsbereich für jede Squad (z. B. squad::alpha , squad::beta ) und jeden Anforderungstyp (z. B. type::bug , type::feature , type::maintenance ).

Weise Labels zu: Weise diese Squad-Labels konsequent allen Tickets und Merge Requests zu, die von der jeweiligen Squad bearbeitet werden, egal in welchem Projekt oder welcher Gruppe sie sind.

Tipps:

Verwende die GitLab-API, um Labels gesammelt an bestehende geöffnete, zusammengeführte und geschlossene MRs zuzuweisen.

Du kannst Labels im Rahmen deiner GitLab-CI-Pipeline hinzufügen/entfernen/aktualisieren.

Nutze den GitLab Triage Bot, um den Label-Prozess zu automatisieren.

Richte ein Dashboard ein: Erstelle die Datei .gitlab/insights.yml in deinem Projekt-Repository mit benutzerdefinierten Diagrammen für teamspezifische und typspezifische Einblicke in Merge Requests.

## Default Merge Requests insights.yml mergeRequests: title: Merge requests dashboard charts: - title: Merge requests merged per week type: bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged group_by: week period_limit: 12 - title: Merge requests merged per month type: bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged group_by: month period_limit: 3 ## Per-teams Merge Requests insights.yml mergeRequestsTeams: title: Merge requests dashboard per teams charts: - title: Merge requests merged per week type: stacked-bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged group_by: week period_limit: 12 collection_labels: - squad::alpha - squad::beta - title: Merge requests merged per month type: stacked-bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged group_by: month period_limit: 3 collection_labels: - squad::alpha - squad::beta ## Per-teams and Type Merge Requests insights.yml mergeRequestsTeamsAndType: title: Per Teams and Type - Merge requests dashboard charts: - title: Merge requests merged per week - Squad Alpha type: stacked-bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged filter_labels: squad::alpha collection_labels: - type::feature - type::bug - type::maintenance group_by: week period_limit: 12 - title: Merge requests merged per month - Squad Alpha type: stacked-bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged filter_labels: squad::alpha collection_labels: - type::feature - type::bug - type::maintenance group_by: month period_limit: 3 - title: Merge requests merged per week - Squad Beta type: stacked-bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged filter_labels: squad::beta collection_labels: - type::feature - type::bug - type::maintenance group_by: week period_limit: 12 - title: Merge requests merged per month - Squad Beta type: stacked-bar query: data_source: issuables params: issuable_type: merge_request issuable_state: merged filter_labels: squad::beta collection_labels: - type::feature - type::bug - type::maintenance group_by: month period_limit: 3

Indem du diese Anpassungen implementierst, kannst du sinnvolle Dashboards erstellen, in denen du einen klaren Überblick über die Merge-Request-Aktivitäten pro Team und Anforderungstyp erhältst. So kannst du Trends im Zeitverlauf visualisieren, die Leistung zwischen Squads vergleichen und die Verteilung der verschiedenen Arbeiten für jede Squad analysieren.

Lege jetzt los

GitLab Insights ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um Indikatoren und Analysen geht. Um die gesamte Palette der leistungsstarken Analysefunktionen von GitLab wie Wertstromanalyse, CI/CD-Analyse und Code-Review-Metriken zu entdecken, sieh dir unsere Produkttour zum Wertstrommanagement an:

Bist du bereit, jetzt selbst Metriken zu nutzen? Melde dich jetzt für eine kostenlose 60-tägige Testversion von GitLab Ultimate an und schöpfe das volle Potenzial von datengestützten DevSecOps aus.

