Veröffentlicht am: 2. Oktober 2026
7 Minuten Lesezeit
Warum Coding-Agenten der Git-Konfiguration fremder Repositorys nicht vertrauen sollten, zeigt eine kritische Lücke in DeepSeek-Reasonix.
Die Threat Research Group von GitLab hat eine Schwachstelle zur Ausführung von Befehlen (GHSA-grg2-7gc6-36m6, CVE-2026-102437) in DeepSeek-Reasonix Studio entdeckt, einem Desktop-Git-Client für die Arbeit mit KI-Coding-Assistenten. Über die Lücke namens ConfigPoisoning kann Code eines Angreifers ausgeführt werden, sobald ein(e) Entwickler(in) den Diff einer Datei anzeigt. Abhilfe schafft das Update auf DeepSeek-Reasonix Studio 2.21.0 oder das npm-Paket
DeepSeek Reasonix 1.39.3.
Der Fehler betrifft nicht nur DeepSeek-Reasonix. Die Threat Research Group hat festgestellt, dass mehrere verbreitete Coding-Agenten für dieselbe Klasse von Schwachstellen anfällig sind. In allen Fällen lassen sich Befehle von Angreifern über die Dateien
.git/config und
.gitattributes des Repositorys selbst ausführen. DeepSeek-Reasonix ist der erste Fall, den wir vollständig offenlegen.
Hinweis: Auf GitLab gehostete Git-Repositorys sind nicht betroffen, da ein Clone über HTTPS oder SSH keine lokalen Konfigurationsdateien überträgt.
Kurz zusammengefasst
- Kritische Schwachstelle: Die Threat Research Group von GitLab hat in DeepSeek-Reasonix Studio, einem Desktop-Git-Client für KI-gestützte Entwicklung, eine kritische Schwachstelle gefunden. Unter bestimmten Konfigurationen des Repositorys kann sie Code von Angreifern ausführen, sobald ein(e) Entwickler(in) den Diff einer Datei anzeigt.
- Die Ursache: Der Git-Wrapper von DeepSeek-Reasonix sichert mehrere Git-Konfigurationsschlüssel gegen Command Injection ab. Ein Kommentar im eigenen Code benennt jedoch eine Lücke, die nie geschlossen wurde:
filter.<driver>.clean. Diesen Schlüssel wählt Git pro Datei über
.gitattributesaus, nicht über einen festen Konfigurationsschlüssel.
- Sofortmaßnahmen: Auf DeepSeek-Reasonix Studio 2.21.0 oder das npm-Paket
DeepSeek Reasonix1.39.3 aktualisieren. Wer Werkzeuge baut, die Git als externen Prozess aufrufen, sollte nicht nur den einen anfälligen Schlüssel absichern. Entweder alle relevanten Schlüssel bei jedem Aufruf überschreiben oder die Filter- und Textconv-Mechanik von Git ganz umgehen. Über diese Mechanik verändert Git Dateiinhalte, bevor sie committet oder verglichen werden.
Coding-Agenten führen Git in jedem Verzeichnis aus, das ein(e) Entwickler(in) öffnet. Dabei übernehmen sie
.git/config und
.gitattributes von der Person, die das Repository erstellt hat, nicht von der Person, die es öffnet. Mehrere Git-Konfigurationsschlüssel, darunter
core.fsmonitor,
core.hooksPath,
diff.external und
filter.<driver>.clean, führen im Rahmen gewöhnlicher Git-Operationen einen benannten Befehl aus. Für klassische Git-Clients gibt es dazu bereits Sicherheitshinweise.
Da jeder Coding-Agent Git auf eigene Weise einbindet, schließt jeder meist nur den Mechanismus, der seinen letzten Vorfall verursacht hat. Das Modul
internal/gitcmd von DeepSeek-Reasonix schloss vier dieser Mechanismen bei jedem Aufruf. Den fünften, offenen benannte der eigene Code-Kommentar.
internal/gitcmd neutralisiert bei jedem Aufruf
core.fsmonitor und
maintenance.auto und ergänzt Diffs um
--no-ext-diff und
--no-textconv.
filter.<driver>.clean bleibt dagegen unberührt. Dieser Schlüssel stammt nicht aus einer festen Liste.
.gitattributes wählt ihn pro Datei aus, deshalb lässt er sich nicht wie die anderen über eine Denylist schließen.
Hier der tatsächliche Aufruf aus
desktop/workspace_changes.go:
args := []string{"-C", base, "diff", "--no-ext-diff", "--no-textconv", "--relative", "HEAD", "--", filepath.FromSlash(rel)}
Der Clean-Filter läuft hier trotzdem. Er erzeugt den Vergleichs-Blob, den der Diff braucht, und dieser Schritt wird von keinem der Flags oben erfasst.
Die Kette im Einzelnen:
.gitattributes weist der Datei
secret.bin einen Filter-Treiber namens
pwn zu, und die Datei
.git/config des Repositorys definiert als Clean-Befehl dieses Treibers ein Skript nach Wahl des Angreifers.
desktop/workspace_changes.go setzt
git -c core.fsmonitor=false -c maintenance.auto=false -C <repo> diff --no-ext-diff --no-textconv -- secret.bin ab, mit allen vorhandenen Absicherungs-Flags.
filter.pwn.clean auf, um den Vergleichs-Blob zu erzeugen, und diesen Schritt berührt keines der Flags. Der Befehl des Angreifers wird ausgeführt, einmal für jede Seite des Diffs.
Beim Nachstellen des abgesicherten Befehls lief die Payload zweimal: Der Diff erzeugt für jede Seite des Vergleichs einen clean-gefilterten Blob, und der Filter greift entsprechend einmal pro Seite.
git status prüft dagegen nur, welche Dateien sich geändert haben, erzeugt diesen Blob also nicht und lässt den Filter unberührt. Damit ist der Fehler auf die Darstellung des Diffs eingegrenzt, und das entspricht dem tatsächlichen Codepfad von DeepSeek-Reasonix.
.gitattributes übersteht einen Clone,
.git/config nicht. Für die Zustellung braucht es daher ein Archiv, einen synchronisierten Ordner, einen CI-Cache oder einen Devcontainer-Build. Bestätigt haben wir die Lücke bei Commit
ea28602 und beim getaggten Pre-Release
studio-v2.9.0. Betroffen sind sowohl die Desktop-App als auch das npm-Paket.
Es gibt allerdings einen direkteren Weg, der speziell für agentische Werkzeuge gilt. Ein bösartiger, kompromittierter oder per Prompt Injection manipulierter Coding-Agent, der bereits auf dem Rechner läuft, hat dieselben Dateisystemrechte wie der oder die Entwickler(in). Er kann die präparierte
.git/config direkt in ein ganz normal geklontes Repository schreiben. Ein Archiv, ein synchronisierter Ordner oder ein CI-Cache ist dann nicht nötig.
Das Problem betrifft nicht nur DeepSeek-Reasonix.
.git/config oder
.gitattributes, als wären es ihre eigenen Einstellungen. Tatsächlich kontrolliert sie die Person, die das Repository erstellt hat. Dieser Unterschied geht leicht unter, weil die Dateien direkt neben dem Code liegen und so wirken, als gehörten sie dazu.
.serena/project.yml aus, sobald ein(e) Entwickler(in) das Repository öffnete. In beiden Fällen vertraute das Werkzeug einer Datei, die der oder die Autor(in) des Repositorys kontrolliert. Wir gehen davon aus, denselben Fehler auch in weiteren agentischen Werkzeugen zu finden.
Auf Studio 2.21.0 oder das npm-Paket
DeepSeek Reasonix 1.39.3 aktualisieren. In älteren Versionen keine Diffs von Repositorys anzeigen, die nicht selbst per direktem Clone bezogen wurden.
Diese Empfehlungen gelten für jedes Werkzeug, das Git als externen Prozess in einem Verzeichnis aufruft, das es nicht selbst kontrolliert.
git cat-file oder
git show lesen und Diffs im eigenen Prozess berechnen.
core.fsmonitor,
core.pager,
core.editor,
core.hooksPath,
diff.external,
core.sshCommand sowie
filter.<driver>.clean oder
smudge für jeden Treibernamen in
.gitattributes,
.git/info/attributes und in globalen oder systemweiten Dateien.
--no-ext-diff wirkt auf
diff.external, für
core.sshCommand jedoch nicht.
Ein Werkzeug, das Git auf dem Rechner von Entwickler(inne)n als externen Prozess aufruft, läuft mit deren vollen Zugriffsrechten. Bei Anbietern deshalb nachfragen, wie sie die lokale Konfiguration von Repositorys neutralisieren, nicht nur, wie sie mit einem nicht vertrauenswürdigen Remote umgehen.
|Datum
|Ereignis
|2026-08-27
|Advisory bei esengine eröffnet
|2026-09-29
|esengine richtet einen temporären privaten Fork ein und nimmt die Meldung an
|2026-09-30
|Fix ausgeliefert (Studio 2.21.0 / npm 1.39.3), Advisory veröffentlicht (GHSA-grg2-7gc6-36m6)
|2026-09-30
|CVE-2026-102437 vergeben
Wir danken den Maintainern von DeepSeek-Reasonix dafür, dass sie die Meldung angenommen und einen Fix ausgeliefert haben.
Der Security Analyst Agent von GitLab Duo Agent Platform hilft dabei, die eigene Codebasis auf dasselbe Muster zu prüfen. Für den Einstieg eignet sich diese Frage an den Agenten:
"Ruft dieser Code Git als externen Prozess in einem Verzeichnis auf, das er nicht kontrolliert, und neutralisiert er vorher core.hooksPath, filter.*.clean und diff.external?"
Der Agent bewertet anschließend die möglichen Auswirkungen auf die eigene Umgebung.
Die Geschichte von DeepSeek-Reasonix zeigt, dass selbst eine gut dokumentierte und offen benannte Sicherheitslücke ausgeliefert werden kann, denn ein Risiko zu kennen und es zu beseitigen ist nicht immer dasselbe. Dasselbe Muster findet sich in mehreren weiteren verbreiteten Agenten-Werkzeugen, für die derzeit eine koordinierte Offenlegung läuft. Details zu jedem Fall veröffentlichen wir, sobald ein Fix verfügbar ist.
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