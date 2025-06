GitLab Duo: Ein Überblick über die neuesten Verbesserungen im Chat

GitLab ist bestrebt, den Chat von GitLab Duo, unseren KI-Assistenten, kontinuierlich zu verbessern, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Benutzer(innen) gerecht zu werden. Hier findest du einige neue Verbesserungen, die deinen Workflow optimieren und deine Produktivität steigern werden.

Entdecke die Zukunft von KI-gestützter Softwareentwicklung mit unserem virtuellen Launch-Event zu GitLab 17. Sieh es dir jetzt an!

Erklärung von Sicherheitslücken: neue Integration

Wir haben einen wichtigen Meilenstein bei der Evolution des Chats erreicht: die Integration der Erklärung von Sicherheitslücken in GitLab Duo. Dies ist die erste Funktion in GitLab Duo, die von einem Team außerhalb unserer KI-Gruppe in den Chat integriert wurde. Dies zeigt, wie großen Wert man bei GitLab auf Zusammenarbeit und funktionsübergreifende Fähigkeiten legt.

Die wichtigsten Höhepunkte dieser Integration:

Rasche Ausführung: Das Team schaffte es in nur drei Wochen von einer Nachfragespitze zur Implementierung und bewies dadurch Agilität und Ausführungsstärke.

Teamübergreifende Zusammenarbeit: Diese Integration wurde von Teams außerhalb der KI-Gruppe geleitet und ebnete so den Weg für weitere, unterschiedliche Funktionsintegrationen, die die Zukunft bringen könnte.

Verbesserte Sicherheitseinblicke: Benutzer(innen) können demnächst den Chat nutzen, um ein tieferes Verständnis für Sicherheitslücken zu erhalten, die in ihren Projekten gefunden wurden.

Diese Integration ist ein wichtiger Schritt, um den Chat zu einem noch leistungsstärkeren und vielseitigeren Tool für Entwickler(innen) zu machen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.

Verbessertes Kontextbewusstsein

Wir haben erhebliche Fortschritte darin gemacht, das Kontextbewusstsein des Chats zu verbessern. Dadurch wurde er in verschiedenen Szenarien intelligenter und hilfreicher.

Immer verfügbares Wissen

GitLab Duo Chat hat immer Zugriff auf:

GitLab-Dokumentation

Allgemeine Programmier- und Codierkenntnisse

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Chat keinen uneingeschränkten Zugriff auf deine gesamte GitLab-Instanz oder Codebase hat. Er verarbeitet nur die spezifischen Informationen, die du in deiner Abfrage angibst, bzw. das, was in der UI oder IDE in GitLab in deiner derzeitigen Ansicht unmittelbar relevant ist.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Kontextbewusstsein des Chats auszubauen und weitere Inhaltstypen zu integrieren. Natürlich achten wir dabei immer auf die Privatsphäre der Benutzer(innen) sowie den Datenschutz. Durch diese schrittweise Erweiterung wird der Chat nach und nach zu einem immer leistungsstärkeren Assistenten für deinen Entwicklungs-Workflow, während die nötigen Einschränkungen für den Datenzugriff beibehalten werden.

Erweitertes Kontextwissen

GitLab Duo Chat bietet jetzt ein besseres Verständnis des Kontexts, in dem du arbeitest, sowohl in der GitLab-UI als auch in IDEs. Hier haben wir für dich aufgeschlüsselt, was der Chat erkennt.

In der GitLab-UI:

Epics - Der Chat versteht, wenn du dich auf „dieses Epic“ beziehst oder die URL des Epics verwendest.

Tickets - Ähnlich wie bei Epics erkennt der Chat „dieses Ticket" oder die URL des Tickets.

Codedateien - Beim Anzeigen einer einzelnen Datei kann der Chat Anfragen zu „diesem Code" oder „dieser Datei" interpretieren.

In IDEs:

Ausgewählter Code - Der Chat kann den von dir ausgewählten Code analysieren, wenn du nach „diesem Code“ oder „dieser Datei“ fragst.

Epics und Tickets - Der Chat kann den Kontext verstehen, wenn du die URL angibst.

Wenn du in IDEs Slash-Befehle wie /explain , /refactor , oder /tests verwendest, hat der Chat außerdem Zugriff auf den ausgewählten Code.

Chatverlauf und Caching

Der GitLab Duo Chat behält die letzten 50 Nachrichten im Chat-Verlauf bei. Dieser Verlauf läuft drei Tage nach der letzten Verwendung ab. Wenn du deinen Browser oder deine IDE schließt, wird dein Chat-Verlauf innerhalb dieses Zeitraums nicht dauerhaft gelöscht. Bitte beachte jedoch, dass die langfristige Speicherung von Chat-Daten derzeit nicht unterstützt wird.

Abbruch von Prompts: Antworten bei Bedarf stoppen

Eine der am sehnlichsten erwarteten Funktionen ist jetzt verfügbar: der Abbruch von Prompts. Benutzer(innen) können jetzt laufende Prompts im Chat auf GitLab.com abbrechen und haben so mehr Kontrolle über ihre Interaktionen.- Jetzt verfügbar: Diese Funktion wurde auf GitLab.com eingeführt.

Demnächst verfügbar: Diese Funktion wird in unserer nächsten Version für selbstverwaltete Instanzen verfügbar sein. Benutzer(innen) von GitLab Dedicated erhalten sie im monatlichen Upgrade.

Offen: Integration für Editor-Erweiterungen – folge den Neuheiten im Ticket.

Mit dieser Erweiterung kannst du eine Antwort stoppen, wenn du einen Prompt zu früh gesendet hast oder während des Wartens eine Änderung vorgenommen hast. Es ist eine kleine, aber leistungsstarke Funktion, die dir Zeit und Frust sparen kann.

Um einen Prompt im GitLab Duo Chat abzubrechen, gehe wie folgt vor:

Öffne den GitLab Duo Chat auf GitLab.com. Gib einen Prompt oder eine Frage ein, z. B. What is this issue about? .

Wenn du nach dem Senden des Prompts die Antwort abbrechen möchtest, suche nach der neuen Schaltfläche „Abbrechen“, die angezeigt wird, während der Chat eine Antwort generiert.

Klicke auf die Schaltfläche „Abbrechen“, um die Antwortgenerierung sofort zu stoppen.

Architekturverbesserungen

Hinter den Kulissen haben wir an Architekturverbesserungen gearbeitet, um den GitLab Duo Chat robuster und effizienter zu machen:

Umstieg auf das Language Server Protocol (LSP): Dadurch wird die Integration des Chats in verschiedene Entwicklungsumgebungen verbessert.

GitLab Language Server ist ein experimentelles TypeScript-Projekt, das eine gemeinsame Schnittstelle für IDE-Erweiterungen zum Erstellen von GitLab-Funktionen bietet. Es unterstützt derzeit Codevorschläge für GitLab Duo und wird in Kürze auch GitLab Duo Chat unterstützen.

Obwohl diese Änderung hauptsächlich die zugrunde liegende Architektur betrifft, bemerken Benutzer(innen) vielleicht Folgendes:

Verbesserte Reaktion und Leistung bei der Nutzung des Chats in verschiedenen IDEs und Editoren.

Konsistenteres Verhalten der Chat-Funktionen in verschiedenen Entwicklungsumgebungen.

Verbesserte Möglichkeit, in Zukunft neue Funktionen und Verbesserungen hinzuzufügen.

Sieh dir in diesem Video eine Einführung dazu an, wie GitLab Language Server Codevorschläge ermöglicht:

Wie geht es weiter?

Wir arbeiten kontinuierlich daran, GitLab Duo Chat zu verbessern. Hier sind einige Highlights:

Wir sind dabei, unsere KI-Funktionen auf Claude 3.5 Sonnet zu migrieren. Dieses Upgrade bringt eine verbesserte Leistung und Funktionen für den Chat und andere KI-gestützte Funktionen.

Wir arbeiten aktiv daran, dass der Chat auch mit benutzerdefinierten, selbst gehosteten Modellen funktioniert. Dadurch können Unternehmen ihre eigenen KI-Modelle mit dem Chat nutzen und haben so mehr Kontrolle über die Wissensdatenbank der KI. Außerdem wird die Leistung bei domain-spezifischen Aufgaben potenziell verbessert.

Wir sind derzeit dabei, die Synchronisierung von Nachrichten über alle Clients hinweg, einschließlich WebUI, abzuschließen, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten und alle deine Clients synchron zu halten und so deine Zusammenarbeit zu verbessern.

Wir migrieren die Funktion „Kommentare zusammenfassen“ in den Chat. Du kannst mehrere Kommentare direkt im Chat zu einem Ticket zusammenfassen, um die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse aus Diskussionen schnell zu verstehen und so deine Zusammenarbeit zu verbessern.

Wir freuen uns auf dein Feedback zu diesen Verbesserungen. Bleib dran, während wir GitLab Duo Chat weiterentwickeln.